Кудрин и пенсионные деньги
- Раскольников, зачем Вы убили старушку всего за 20 копеек?
- Не скажите, господин судья! А пять старушек — уже рубль!
Совсем недавно Алексей Кудрин предложил увеличить пенсионный возраст россиян.
https://rg.ru/2016/12/29/kudrin-predlozhil-povysit-pensionnyj-vozrast-v-rossii.html
(29.12.2016)
Руководитель центра стратегических разработок Алексей Кудрин планирует предложить правительству России постепенное повышение возраста выхода граждан на пенсию. Об этом он заявил в телеинтервью каналу “Россия 24“.
Для этого решения, по его мнению, есть веская причина – необходимость сохранить и увеличить выплаты пожилым гражданам. “Без этих ресурсов мы не сможем поддерживать достойную пенсию”, – заявил Кудрин, которого цитирует “Интерфакс“.
Не то, чтобы его идея была оригинальной. Скажу больше, пенсионный возраст уже втихаря увеличили, пока для самых бедных слоев населения. Санитарки в больницах при подаче документов в пенсионный фонд с удивлением узнают, что отчисляемых работодателями пенсионных взносов не хватает для «покупки одного пенсионного балла», в связи с чем на пенсию они могут выйти, как и другие неработающие граждане, на пять лет позже. Почему до сих пор не приключилось глобального скандала и коллективных исков о незаконности слишком вольного толкования ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА пенсионными фондами? Во-первых, часть стажа у большинства населения сейчас выходящего на пенсию заработана еще при СССР, и общий стаж превышает требуемые для назначения пенсии пять лет, потому засчитывают предыдущие годы, но размер пенсии существенно занижают, для того пенсионные баллы и придуманы…
Такие мелочи, как восьмичасовой рабочий день в тяжелейших условиях, сотрудников пенсионных фондов не волнуют. То, что МРОТ ниже прожиточного минимума, это тоже исключительно либеральное изобретение. Председатель правительства спохватился лишь недавно, почуяв грядущие отставки, и делает жалкие попытки поправить ситуацию. А может именно подсчет этих пенсионных баллов и вынудил правительство заговорить о повышении МРОТ. Гадать не буду, статья не об этом, а о причинах, натолкнувших Алексея Леонидовича на «оригинальную» идею повышения пенсионного возраста с 2019 года. Как оказалось, ряд пенсионных фондов потерпел убытки на ММВБ.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dengi-pensionerov-sgoreli-na-mosbirzhe-1002023925(18.05.2017)
Деньги пенсионеров сгорели на МосБирже
Целый ряд негосударствных пенсионных фондов закрыли первый квартал с убытком от инвестиционной деятельности. В списке “дырявых” НПФ оказались в том числе четыре крупных фонда. Это “Будущее” (основной бенефициар – Борис Минц), НПФ электроэнергетики и “ЛУКОЙЛ-Гарант” (среди бенефициаров – группа “Открытие”) и “Газфонд” (учредители – “Газпром” и Газпромбанк), сообщает в четверг “Коммерсант”.
Фонды, управляющие пенсионными деньгами, пожинают плоды активной скупки акций российских компаний на Московской бирже, которые резко подорожали в прошлом году на фоне растущей нефти и надежд на потепление отношений с США, позволив индексу ММВБ подняться на 22% и установить исторический максимум.
Каждый из четырех убыточных фондов серьезно нарастил свои вложения в акции, сократив долю безрисковых банковских депозитов. В среднем же по рынку доля акций в пенсионных портфелях выросла втрое. Сейчас практически каждый пятый рубль будущих пенсионеров вложен в волатильный фондовый рынок (17,3%) против 6,3% год назад.
Эта политика принесла дивиденды в прошлом году, но оказалась провальной в нынешнем. За январь-март индекс ММВБ упал на 12%, а суммарная стоимость входящих в него компаний опустилась на 1,1 триллиона рублей.
Сыграли роль не оправдавшиеся надежды на администрацию Дональда Трампа, а также неясность с дивидендами госкомпаний, отмечает в “Обзоре финансовой стабильности” ЦБ РФ: отмены санкций, на которую надеялись отдельные чиновники, нет даже в проекте, в то время как крупнейшие госкомпании – “Роснефть” и “Газпром” – успешно лоббируют снижение нормы выплат акционерам.
В отличие от НПФ, зарубежные инвесторы оказались более прозорливы, и в первом квартале вывели из российских акций 50 млрд рублей, сообщает центробанк.
Российских же управляющих снижение фондовых индексов застало врасплох: по словам гендиректора НПФ “ЛУКОЙЛ-Гарант” Дениса Рудоманенко, падение акций впервые не было компенсировано в достаточной мере ни депозитами, ни корпоративными облигациями.
Впрочем, как отмечает “Коммерсант”, фодны планируют отыграться и просят клиентов не ориентироваться на промежуточные результаты, считая более целесообразным оценивать эффективность вложений на более длительном отрезке.
Выходить из подешевевших акций фонды не желают, поскольку это приведет к фиксации убытка.
Годовые результаты во многом будут определяться политикой ЦБ в отношении снижения ключевой ставки, пишет издание. Руководитель аналитической службы АНПФ Евгений Биезбардис полагает, что доходность вложений пенсионных фондов с высокой вероятностью в среднем может превысить целевую инфляцию в 4%, если не будет системных шоков и скачков на рынках энергоносителей. “В среднем премия при вложении в акции в сравнении с корпоративными бондами по итогам года может составить 5-10%”, – прогнозирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин.
Истинные размеры убытков вскроются после закрытия баланса в апреле 2018 года, и сразу возникнут неприятные вопросы и к бирже, и к пенсионным фондам, и, что самое неприятное, Владимир Владимирович может адресовать эти неприятные вопросы прямо к председателю Наблюдательного совета, коим, по странному совпадению оказался Алексей Леонидович…
http://www.interfax.ru/business/439116
Кудрин вновь возглавил набсовет Московской биржи
Помимо успешного «освоения» пенсионных денег, ММВБ с 2014 года стала гнездом либеральной оппозиции.
http://delyagin.ru/news/111037-predsedatelem-komiteta-mmvb-po-srochnomu-rynku-naznachen-sergej-romanchuk-schitayushchij-prezidenta-rossii-shizofrenikom-zhdem-d.html
27 марта 2017 года Наблюдательный комитет ММВБ, наиболее значимого элемента финансовой инфраструктуры России после Банка России, сформировал новый состав Комитета ММВБ по срочному рынку, в непосредственном взаимодействии с участниками рынка вырабатывающего правила функционирования срочного рынка и предложения по их корректировке. Председателем Комитета стал Сергей Романчук, через два дня написавший в Facebook, что президент РФ Путин «выглядит шизофреником» (при этом он принципиально исказил критикуемое высказывание: Путин говорил о недопустимости использования антикоррупционной повестки для самопиара, а не для политической борьбы).
…Наблюдательный совет ММВБ составляют отнюдь не случайные люди: в него входят представители ММВБ (включая председателя правления Александра Афанасьева), главный аудитор Банка России Валерий Горегляд, зампред правления Сбербанка (руководитель которого Греф прославился заявлением о том, что для Сбербанка Крым не является частью России) Белла Златкис, член Наблюдательного совета “АЛРОСА” Мария Гордон, президент IBS Анатолий Карачинский, председатель наблюдательного совета банка НКЦ Юрий Денисов, старший советник Российского Фонда прямых инвестиций Шон Ян Глодек, гендиректор Федерации Европейских фондовых бирж Райнер Рисс, директор департамента Банка развития Китая Вонг Юань и председатель G.Y. Financial Limited Данкэн Патерсон. А вот председателем Наблюдательного Совета ММВБ является Алексей Кудрин, политические амбиции которого, в отличие от остальных членов Наблюдательного совета, представляются вполне очевидными и прозрачными. Возможно, он полагает, что в том случае, если утвержденный им Романчук действительно поспособствует дестабилизации финансовых рынков России ради прихода к власти Навального, подлинным бенефициаром возникшего хаоса может оказаться сам Кудрин.
Источник: pravosudija.net