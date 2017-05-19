Кудрин и пенсионные деньги

- Раскольников, зачем Вы убили старушку всего за 20 копеек?

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Совсем недавно Алексей Кудрин предложил увеличить пенсионный возраст россиян.

https://rg.ru/2016/12/29/kudrin-predlozhil-povysit-pensionnyj-vozrast-v-rossii.html

(29.12.2016) Руководитель центра стратегических разработок Алексей Кудрин планирует предложить правительству России постепенное повышение возраста выхода граждан на пенсию. Об этом он заявил в телеинтервью каналу “Россия 24“. Для этого решения, по его мнению, есть веская причина – необходимость сохранить и увеличить выплаты пожилым гражданам. “Без этих ресурсов мы не сможем поддерживать достойную пенсию”, – заявил Кудрин, которого цитирует “Интерфакс“.

Не то, чтобы его идея была оригинальной. Скажу больше, пенсионный возраст уже втихаря увеличили, пока для самых бедных слоев населения. Санитарки в больницах при подаче документов в пенсионный фонд с удивлением узнают, что отчисляемых работодателями пенсионных взносов не хватает для «покупки одного пенсионного балла», в связи с чем на пенсию они могут выйти, как и другие неработающие граждане, на пять лет позже. Почему до сих пор не приключилось глобального скандала и коллективных исков о незаконности слишком вольного толкования ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА пенсионными фондами? Во-первых, часть стажа у большинства населения сейчас выходящего на пенсию заработана еще при СССР, и общий стаж превышает требуемые для назначения пенсии пять лет, потому засчитывают предыдущие годы, но размер пенсии существенно занижают, для того пенсионные баллы и придуманы…

Такие мелочи, как восьмичасовой рабочий день в тяжелейших условиях, сотрудников пенсионных фондов не волнуют. То, что МРОТ ниже прожиточного минимума, это тоже исключительно либеральное изобретение. Председатель правительства спохватился лишь недавно, почуяв грядущие отставки, и делает жалкие попытки поправить ситуацию. А может именно подсчет этих пенсионных баллов и вынудил правительство заговорить о повышении МРОТ. Гадать не буду, статья не об этом, а о причинах, натолкнувших Алексея Леонидовича на «оригинальную» идею повышения пенсионного возраста с 2019 года. Как оказалось, ряд пенсионных фондов потерпел убытки на ММВБ.

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dengi-pensionerov-sgoreli-na-mosbirzhe-1002023925(18.05.2017)

Деньги пенсионеров сгорели на МосБирже Целый ряд негосударствных пенсионных фондов закрыли первый квартал с убытком от инвестиционной деятельности. В списке “дырявых” НПФ оказались в том числе четыре крупных фонда. Это “Будущее” (основной бенефициар – Борис Минц), НПФ электроэнергетики и “ЛУКОЙЛ-Гарант” (среди бенефициаров – группа “Открытие”) и “Газфонд” (учредители – “Газпром” и Газпромбанк), сообщает в четверг “Коммерсант”. Фонды, управляющие пенсионными деньгами, пожинают плоды активной скупки акций российских компаний на Московской бирже, которые резко подорожали в прошлом году на фоне растущей нефти и надежд на потепление отношений с США, позволив индексу ММВБ подняться на 22% и установить исторический максимум. Каждый из четырех убыточных фондов серьезно нарастил свои вложения в акции, сократив долю безрисковых банковских депозитов. В среднем же по рынку доля акций в пенсионных портфелях выросла втрое. Сейчас практически каждый пятый рубль будущих пенсионеров вложен в волатильный фондовый рынок (17,3%) против 6,3% год назад. Эта политика принесла дивиденды в прошлом году, но оказалась провальной в нынешнем. За январь-март индекс ММВБ упал на 12%, а суммарная стоимость входящих в него компаний опустилась на 1,1 триллиона рублей. Сыграли роль не оправдавшиеся надежды на администрацию Дональда Трампа, а также неясность с дивидендами госкомпаний, отмечает в “Обзоре финансовой стабильности” ЦБ РФ: отмены санкций, на которую надеялись отдельные чиновники, нет даже в проекте, в то время как крупнейшие госкомпании – “Роснефть” и “Газпром” – успешно лоббируют снижение нормы выплат акционерам. В отличие от НПФ, зарубежные инвесторы оказались более прозорливы, и в первом квартале вывели из российских акций 50 млрд рублей, сообщает центробанк. Российских же управляющих снижение фондовых индексов застало врасплох: по словам гендиректора НПФ “ЛУКОЙЛ-Гарант” Дениса Рудоманенко, падение акций впервые не было компенсировано в достаточной мере ни депозитами, ни корпоративными облигациями. Впрочем, как отмечает “Коммерсант”, фодны планируют отыграться и просят клиентов не ориентироваться на промежуточные результаты, считая более целесообразным оценивать эффективность вложений на более длительном отрезке. Выходить из подешевевших акций фонды не желают, поскольку это приведет к фиксации убытка. Годовые результаты во многом будут определяться политикой ЦБ в отношении снижения ключевой ставки, пишет издание. Руководитель аналитической службы АНПФ Евгений Биезбардис полагает, что доходность вложений пенсионных фондов с высокой вероятностью в среднем может превысить целевую инфляцию в 4%, если не будет системных шоков и скачков на рынках энергоносителей. “В среднем премия при вложении в акции в сравнении с корпоративными бондами по итогам года может составить 5-10%”, – прогнозирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин.

Истинные размеры убытков вскроются после закрытия баланса в апреле 2018 года, и сразу возникнут неприятные вопросы и к бирже, и к пенсионным фондам, и, что самое неприятное, Владимир Владимирович может адресовать эти неприятные вопросы прямо к председателю Наблюдательного совета, коим, по странному совпадению оказался Алексей Леонидович…

http://www.interfax.ru/business/439116

(28 апреля 2015)

Кудрин вновь возглавил набсовет Московской биржи

Помимо успешного «освоения» пенсионных денег, ММВБ с 2014 года стала гнездом либеральной оппозиции.

http://delyagin.ru/news/111037-predsedatelem-komiteta-mmvb-po-srochnomu-rynku-naznachen-sergej-romanchuk-schitayushchij-prezidenta-rossii-shizofrenikom-zhdem-d.html