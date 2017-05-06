Пенсионные новации по Кудрину — это реально?

Источник: http://www.nakanune.ru/

Экс-глава Минфина РФ, руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин предложил президенту страны Владимиру Путину свой план сокращения количества пенсионеров в стране. Возраст выхода на пенсию для женщин предлагают повысить до 63 лет, для мужчин — до 65. Само повышение предлагается постепенно, начиная с 2019 года. Также предлагается ужесточить и сами условия получения пенсии, повысив число минимальных баллов, а также минимальный стаж до 20 лет, а для врачей и учителей до 35. Экономист, экс-зампред Счетной палаты РФ Юрий Болдырев считает, что предложение Кудрина отражает реальные планы экономических властей и реальное положение дел. Никакой реальной пенсионной реформы на самом деле никогда не проводилось и не проводится, идет последовательно укоренение идеи о том, что пенсионные деньги вовсе не обязательная статья расходов государства.



Об этом Юрий Болдырев рассказал в своем экспертном мнении — специально для Накануне.RU

— Это замечательное и полезное предложение Кудрина. Очень важное для того, чтобы наши граждане на выборах 2018 года не страдали шизофренией и не отделяли президента Путина от его верного товарища Кудрина, и верно понимали свои пенсионные перспективы.

Фактически, российские граждане командой Кудрина, Чубайса уже сейчас приравнены к гастарбайтерам, которые как поработали — так и получили. Хотя российский гражданин не только работает, а ещё является наследником всего, что построено в Советской России, но по логике Кудрина, отчислять на свою пенсию в некий фонд он должен из целенаправленно занижаемой собственной зарплаты, а уже из этого фонда ему будет выплачиваться потом пенсия. Сколько отчислили – столько получили. По моей логике и логике моих единомышленников, есть совокупный ВВП страны и именно от него определенный процент должен идти на выплату пособий и пенсий. При таком подходе никакой проблемы с пенсионными выплатами нет вообще, проблемы есть только с выплатой бонусов руководителям госкомпаний.

Беда в том, что по нашей схеме придется увеличивать и наращивать размеры ВВП, изменить условия работы Центробанка, нужно, в принципе, добиваться ускоренного развития.

Тут любопытен тот факт, что когда мы заявляем подобные предложения, со стороны Кудрина, Грефа и прочих нет никакой реакции — молчание. Скорее всего, тут дело в том, что наша позиция столь ясна и кристально прозрачна, что если представить её на суд граждан вместе с позицией Кудрина, то граждане не будут долго выбирать.

Нашу позицию просто замалчивают и делают вид, что есть позиция Кудрина и Грефа с одной стороны, а противостоит ей позиция Навального и Касьянова. Ничего другого, будто бы нет.

Отпор мы встречаем только на уровне сочувствующей Кудрину и Грефу прессы. Один из её аргументов – так вы опять наплодите армию патерналистов. Но вот вопрос, а когда главы компаний с государственным участием выплачивают себе фантастические бонусы и зарплаты, это не воспринимается как патернализм? Может быть, к этому факту присмотреться с увеличительным стеклом? Не слишком ли много мы им «патерналистки» выплачиваем? Может быть, им стоит по ночам вагоны разгружать, а не пользоваться так активно нашим общим «патерналистским» сундучком.

Другой аргумент: вы предлагаете нагружать экономику социалкой, тормозя развитие.

Когда вы подносите своим родителям, дедушке или бабушке стакан воды, перегружаете ли вы себя социалкой и отрываете себя от развития или выполняете свой долг перед теми, кто вас вскормил? С этой точки зрения даже всерьез обсуждать, тратиться ли на пенсионеров или нет – живодерство.

Серьезный вопрос тут в том, как и где государству заработать деньги на пенсии.

Социалка – это не деньги, выброшенные на ветер. Хотя с точки зрения людоедской экономики – да, наверное, так и есть. Ведь если механизм работает так, что пенсионеры тратят эти деньги на китайские, американские или индийские товары, то деньги действительно уходят из экономики, хоть и не все. Нормальная же экономика подразумевает, что деньги российские пенсионеры тратят на то, что произведено российскими же рабочими на российских же фабриках. Это вопрос правильной организации экономики, только и всего. Также нет никаких оснований для повышения пенсионного возраста, ибо слишком невысока у нас продолжительность жизни в целом, а здоровой жизни и того меньше.

Социалка, при правильной организации экономики, никогда не тормозит ее, а только стимулирует.

Таким образом, можно констатировать, что нет никакой отдельной пенсионной реформы. Происходящее в пенсионной системе просто часть общего целенаправленного процесса уничтожения экономики страны и её мировоззренческой модели, которые мы наблюдаем на протяжении 30 лет. Строится новая нормальность, а новая норма никакого отдельного пенсионного фонда не предполагает. Забудьте.

Его специально придумали, чтобы вывести пенсионные деньги из-под контроля государства. В свое время уже пытались сделать так, чтобы Счетная палата его не контролировала. Мы ещё в Госдуме в свое время бились за то, чтобы оставить Пенсионный фонд на контроле у парламента и Счетной палаты. Деньги-то фантастические – это почти половина федерального бюджета. Теперь же нас ждет следующий шаг – укоренение идеи о том, что пенсионные деньги вовсе не обязательная статья расходов у государства, вовсе не долг перед предками, а некая кубышка, в которую сколько отчислили сами граждане, столько на них и потратили. Эта абсурдная и антисоциальная модель будет активно продвигаться., поэтому странно ждать какого-то положительного эффекта. Чем дальше в лес, тем хуже дела.