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Сводки от ополчения Новороссии 19 мая 2017

11:08. 19 мая 2017 Просмотров - 294 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ обстреливают шахту «Бутовская», есть разрушения

ВСУ обстреливают шахту «Бутовская», есть разрушения | Русская весна

Украинские военные с 5 утра 19 мая ведут массированный артиллерийский обстрел шахты «Бутовская» ГП «Макеевуголь».

Как рассказали «Русской Весне» в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР, речь идет о прицельном артогне, в результате которого зафиксированы разрушения.

Так, отмечены прямые попадания снарядов ВСУ в крышу административно-бытового комбината шахты. В здании вентиляционного ствола повреждено остекление, многочисленные разрывы слышны на промышленной площадке предприятия.

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В момент начала обстрела на шахте находилось три работника, они успели добраться до убежища, никто не пострадал. Артиллерийская атака ВСУ продолжается.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В ДНР ранена девушка из-за обстрела ВСУ

В ДНР ранена женщина из-за обстрела ВСУ

В результате ночных обстрелов территории Донецкой Народной Республики украинскими боевиками разрушения получили следующие адреса:

н.п. Ясиноватая

ул.Воровского, 44 — повреждено остекление,

п. Коштановое

ул.Пушкина 26 — перебит газопровод, 11 абонентов без газа.

18.05.17г. в 20.00ч. пос. Трудовские

ул. Амударьинская, 20- прямое попадание, уничтожено 20м2 кровли

н.п. Зайцево

ул. Брусилова 28 — прямое попадание — дом сгорел

н.п.Коминтерново

ул.Черняховского,10 — прямое попадание,

ул.Победы, 4 — прямое попадание,

ул.Победы 32 — прямое попадание,

ул.Победы 30 — повреждение остекления,

ул.Победы 34 — повреждение остекления,

ул. Королева 2 повреждение остекления,

ул. Королева 3 повреждение остекления,

ул. Королева 4 — повреждение остекления,

н.п. Коминтерново, Заинченко, Ленинское, в результате обстрелов ВСУ обесточены. н.п.Коминтерново — без газа.

Жертв удалось избежать, сообщили в Вооруженных силах ДНР.

«В результате обстрелов ВСУ н.п. Коминтерново по ул.Победы 30 ранение получила Пикуз Дарья Васильевна, 1991 г.р», — говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ 36 раз нарушили режим прекращения огня.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов ДНР

ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины тридцать шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись одиннадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал он.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Украина скрывает 170 пленных ДНР и саботирует обмен

Украина затягивает процесс обмена под различными предлогами

Переговорный процесс об обмене военнопленными между Украиной и ДНР близок к логическому завершению, пишут Известия.

Этап передачи готовился с осени прошлого года, сейчас представители сторон заняты верификацией списков людей, которых предстоит обменять. Однако существует проблема, которая мешает поставить точку в этом вопросе. Киев отказывается предоставлять данные о 170 пленных, которые, по версии украинской стороны, якобы не хотят возвращаться в ДНР.

Как отметили источники в руководстве ДНР, Киев намеренно отказывается предоставить информацию о 170 военнопленных, чтобы как можно дольше затягивать обмен и выторговать для себя максимальное количество преимуществ. Процесс действительно сдвинулся с мертвой точки, как ранее сообщала ОБСЕ, так как верификация списков уже началась. Но полноценно провести согласование общего числа пленных пока не удалось. И хотя в ДНР считают, что Украина заинтересована в обмене, сейчас передача людей показала бы Киев в невыгодном свете, поскольку людей пытали и их физическое состояние оставляет желать лучшего.

«Украина саботирует этот процесс, заявляя о нежелании 170 человек возвращаться в ДНР. На самом деле этим людям грозит опасность, поскольку даже если их отпустят под подписку о невыезде, в любой момент они снова могут оказаться в тюрьме. Такое бывало уже не раз. На них идет давление со стороны СБУ, чтобы пленные писали отказ от обмена. Наши представители пытаются решить эту проблему и встретиться с этими людьми. Другими словами, сейчас проходит верификация списков, но есть те, которых Украина укрывает и не дает с ними связаться, — пояснил депутат народного совета ДНР Мирослав Руденко.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Внедренный сотрудник МГБ ЛНР предотвратил теракты, которые в Республике готовила СБУ

Сотрудник Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики, внедренный в агентурный аппарат управления СБУ в так называемой “Луганской области”, предотвратил террористические акты на территории Республики. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

“Под легендой военнослужащего Народной милиции ЛНР оперативный работник МГБ воспользовался программой украинских спецслужб “Тебя ждут дома” и на протяжении нескольких месяцев напрямую общался с сотрудниками СБУ, получая доказательства применения преступных методов работы. В результате “оперативного эксперимента” удалось спасти несколько жизней и предотвратить ряд планируемых спецслужбами Украины терактов на территории Республики”, – говорится в сообщении ведомства.

“Я выехал в Северодонецк, поехал в главное управление СБУ “Луганской области” – мы прекрасно понимали, какими сведениями они заинтересуются – и когда я прибыл непосредственно в управление, я обратился к одному из сотрудников и попросил его попасть в программу “Тебя ждут дома”, – рассказал агент.

“Мы ждали от них серьезных проверок, прохождения полиграфа – и мы были к этому готовы, но хватило только показать свой “патриотизм” и “любовь” к украинскому фашизму, чтобы начать с ними сотрудничать без всяких дополнительных проверок”, – отметил сотрудник госбезопасности.

Первое задание, которое ему дали – это избить военнослужащего Народной милиции ЛНР и забрать у него документы. При проверке оказалось, что человек оказался не военнослужащим, а предпринимателем, который отказался платить киевским силовикам дань. Была проведена инсценировка избиения и отправлен “липовый отчет” о проделанной работе.

После в СБУ заказали собрать сведения военного характера, которое также “успешно” было выполнено.

Финальное задание, которое получил сотрудник МГБ, чтобы наконец-то “вернуться домой”, оказалось “довольно жестким” – в СБУ потребовали подорвать автомобиль одного из высокопоставленных сотрудников Министерства госбезопасности Республики.

“Мне передали самодельное взрывное устройство и телефон. В устройстве не было ничего необычного, а вот телефон вызвал подозрение – он был дорогой, смартфон. Мы его передали нашим специалистам для изучения. И он, действительно, оказался непростым – наши взрывотехники выяснили, что после подрыва автомобиля, заряд, заложенный в самом телефоне должен был ликвидировать и меня”, – отметил “завербованный”.

“Дальше продолжать эксперимент было нецелесообразно, мы поняли, что программа “Тебя ждут дома” вовсе не преследует интересы граждан, а используется СБУ для проведения террористической деятельности на территориях наших Народных Республик”, – резюмировали в МГБ ЛНР.

Напомним, ранее в Министерстве государственной безопасности неоднократно заявляли, что, служба безопасности Украины использует программы “Тебя ждут дома” и “Вернись домой” в качестве приманки и дальнейшей вербовки военнослужащих и жителей ЛНР.  

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Украинская армия два раза нарушила перемирие в ЛНР

Украинская армия два раза нарушила перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Калиновка.

Огонь велся из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь под Донецком

Украинские военные открыли огонь по селу Спартак к северу от Донецка, выпущено свыше 30 артснарядов и мин.

Об этом ДАН сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 21:00 ВСУ ведут обстрел Спартака. Выпущено более 30 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, обстрел населенного пункта продолжается. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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