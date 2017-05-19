Сводки от ополчения Новороссии 19 мая 2017

ВСУ обстреливают шахту «Бутовская», есть разрушения

Украинские военные с 5 утра 19 мая ведут массированный артиллерийский обстрел шахты «Бутовская» ГП «Макеевуголь». Как рассказали «Русской Весне» в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР, речь идет о прицельном артогне, в результате которого зафиксированы разрушения. Так, отмечены прямые попадания снарядов ВСУ в крышу административно-бытового комбината шахты. В здании вентиляционного ствола повреждено остекление, многочисленные разрывы слышны на промышленной площадке предприятия. Читайте также: На юге ДНР обстрелом ВСУ ранена женщина В момент начала обстрела на шахте находилось три работника, они успели добраться до убежища, никто не пострадал. Артиллерийская атака ВСУ продолжается.

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В ДНР ранена девушка из-за обстрела ВСУ

В результате ночных обстрелов территории Донецкой Народной Республики украинскими боевиками разрушения получили следующие адреса:

н.п. Ясиноватая

ул.Воровского, 44 — повреждено остекление,

п. Коштановое

ул.Пушкина 26 — перебит газопровод, 11 абонентов без газа.

18.05.17г. в 20.00ч. пос. Трудовские

ул. Амударьинская, 20- прямое попадание, уничтожено 20м2 кровли

н.п. Зайцево

ул. Брусилова 28 — прямое попадание — дом сгорел

н.п.Коминтерново

ул.Черняховского,10 — прямое попадание,

ул.Победы, 4 — прямое попадание,

ул.Победы 32 — прямое попадание,

ул.Победы 30 — повреждение остекления,

ул.Победы 34 — повреждение остекления,

ул. Королева 2 повреждение остекления,

ул. Королева 3 повреждение остекления,

ул. Королева 4 — повреждение остекления,

н.п. Коминтерново, Заинченко, Ленинское, в результате обстрелов ВСУ обесточены. н.п.Коминтерново — без газа.

Жертв удалось избежать, сообщили в Вооруженных силах ДНР.

«В результате обстрелов ВСУ н.п. Коминтерново по ул.Победы 30 ранение получила Пикуз Дарья Васильевна, 1991 г.р», — говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ 36 раз нарушили режим прекращения огня.

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ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины тридцать шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись одиннадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал он.

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Украина скрывает 170 пленных ДНР и саботирует обмен

Украина затягивает процесс обмена под различными предлогами

Переговорный процесс об обмене военнопленными между Украиной и ДНР близок к логическому завершению, пишут Известия.

Этап передачи готовился с осени прошлого года, сейчас представители сторон заняты верификацией списков людей, которых предстоит обменять. Однако существует проблема, которая мешает поставить точку в этом вопросе. Киев отказывается предоставлять данные о 170 пленных, которые, по версии украинской стороны, якобы не хотят возвращаться в ДНР.

Как отметили источники в руководстве ДНР, Киев намеренно отказывается предоставить информацию о 170 военнопленных, чтобы как можно дольше затягивать обмен и выторговать для себя максимальное количество преимуществ. Процесс действительно сдвинулся с мертвой точки, как ранее сообщала ОБСЕ, так как верификация списков уже началась. Но полноценно провести согласование общего числа пленных пока не удалось. И хотя в ДНР считают, что Украина заинтересована в обмене, сейчас передача людей показала бы Киев в невыгодном свете, поскольку людей пытали и их физическое состояние оставляет желать лучшего.

«Украина саботирует этот процесс, заявляя о нежелании 170 человек возвращаться в ДНР. На самом деле этим людям грозит опасность, поскольку даже если их отпустят под подписку о невыезде, в любой момент они снова могут оказаться в тюрьме. Такое бывало уже не раз. На них идет давление со стороны СБУ, чтобы пленные писали отказ от обмена. Наши представители пытаются решить эту проблему и встретиться с этими людьми. Другими словами, сейчас проходит верификация списков, но есть те, которых Украина укрывает и не дает с ними связаться, — пояснил депутат народного совета ДНР Мирослав Руденко.

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Внедренный сотрудник МГБ ЛНР предотвратил теракты, которые в Республике готовила СБУ

Сотрудник Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики, внедренный в агентурный аппарат управления СБУ в так называемой “Луганской области”, предотвратил террористические акты на территории Республики. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

“Под легендой военнослужащего Народной милиции ЛНР оперативный работник МГБ воспользовался программой украинских спецслужб “Тебя ждут дома” и на протяжении нескольких месяцев напрямую общался с сотрудниками СБУ, получая доказательства применения преступных методов работы. В результате “оперативного эксперимента” удалось спасти несколько жизней и предотвратить ряд планируемых спецслужбами Украины терактов на территории Республики”, – говорится в сообщении ведомства.

“Я выехал в Северодонецк, поехал в главное управление СБУ “Луганской области” – мы прекрасно понимали, какими сведениями они заинтересуются – и когда я прибыл непосредственно в управление, я обратился к одному из сотрудников и попросил его попасть в программу “Тебя ждут дома”, – рассказал агент.

“Мы ждали от них серьезных проверок, прохождения полиграфа – и мы были к этому готовы, но хватило только показать свой “патриотизм” и “любовь” к украинскому фашизму, чтобы начать с ними сотрудничать без всяких дополнительных проверок”, – отметил сотрудник госбезопасности.

Первое задание, которое ему дали – это избить военнослужащего Народной милиции ЛНР и забрать у него документы. При проверке оказалось, что человек оказался не военнослужащим, а предпринимателем, который отказался платить киевским силовикам дань. Была проведена инсценировка избиения и отправлен “липовый отчет” о проделанной работе.

После в СБУ заказали собрать сведения военного характера, которое также “успешно” было выполнено.

Финальное задание, которое получил сотрудник МГБ, чтобы наконец-то “вернуться домой”, оказалось “довольно жестким” – в СБУ потребовали подорвать автомобиль одного из высокопоставленных сотрудников Министерства госбезопасности Республики.

“Мне передали самодельное взрывное устройство и телефон. В устройстве не было ничего необычного, а вот телефон вызвал подозрение – он был дорогой, смартфон. Мы его передали нашим специалистам для изучения. И он, действительно, оказался непростым – наши взрывотехники выяснили, что после подрыва автомобиля, заряд, заложенный в самом телефоне должен был ликвидировать и меня”, – отметил “завербованный”.

“Дальше продолжать эксперимент было нецелесообразно, мы поняли, что программа “Тебя ждут дома” вовсе не преследует интересы граждан, а используется СБУ для проведения террористической деятельности на территориях наших Народных Республик”, – резюмировали в МГБ ЛНР.

Напомним, ранее в Министерстве государственной безопасности неоднократно заявляли, что, служба безопасности Украины использует программы “Тебя ждут дома” и “Вернись домой” в качестве приманки и дальнейшей вербовки военнослужащих и жителей ЛНР.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Украинская армия два раза нарушила перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Калиновка.

Огонь велся из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь под Донецком

Украинские военные открыли огонь по селу Спартак к северу от Донецка, выпущено свыше 30 артснарядов и мин. Об этом ДАН сообщил источник в силовых ведомствах ДНР. «С 21:00 ВСУ ведут обстрел Спартака. Выпущено более 30 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм», — рассказал собеседник агентства. По его данным, обстрел населенного пункта продолжается. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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