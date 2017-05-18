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Вещи которые нас уничтожают. То к чему мы стремимся станет началом конца

20:48. 18 мая 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Исследователи уверены, что в ближайшие несколько десятков лет вполне могут произойти глобальные события, способные в корне изменить жизнь на планете или даже уничтожить её. Вечная жизнь и воскрешение из мёртвых, кто первый вернулся с того света, и чем это грозит всем живым? Какой фрукт есть, чтобы жить до 150 лет и рожать в семьдесят? Не пропустите секрет вечной молодости из деревни. Беспилотные машины, почему они могут перехитрить, и даже поработить своего создателя человека? Молодежь рвется на красную планету, тяга к приключениям или желание умереть быстро, легко и оригинально?

Метки: будущее Земли, вечная молодость, катастрофы, роботы
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