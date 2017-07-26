Телевидение, которое нас убивает: Статистика и результаты исследований

Влияние телевидения на детей

В последнее время общественность и учёные всё больше отмечают усиление отрицательного влияния на детей средств массовой информации (и в первую очередь Интернета и телевидения). Особенно мощное влияние на молодежь осуществляет телевидение. Телевизор становится для ребёнка или подростка основным источником информации. По данным исследователей (И.Черезова, Д.Салюк), отечественный подросток в среднем проводит возле телевизора 3-5 часов в сутки. Для сравнения: польский подросток смотрит телевизор 2-4 часа в день. В США телевизору дети посвящают больше времени, чем обучению. В Швеции ученики в течение 10 лет обучения проводят 18 тысяч часов перед телевизором.

Телевизор рассказывает или показывает ребёнку больше «сообщений», чем родители, друзья или учителя, и довольно часто дети доверяют этим сообщениям не меньше, а иногда даже больше, чем родным и близким. А современное отечественное телевидение для привлечения внимания широкой публики и получение больших прибылей от рекламы склонно транслировать насильственные или эротические сюжеты, пробуждая самые низкие инстинкты человека.

По данным Американской медицинской ассоциации, за годы, проведённые в школе, среднестатистический ребёнок видит по телевизору 8000 убийств и 100 000 актов насилия. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что телевидение пропагандирует распущенность, ведь в 91% эпизодов, которые показывают сексуальную связь между мужчиной и женщиной, партнеры не состоят в браке.

Если взрослый ещё может критически оценивать всю эту телепродукцию и отделять виртуальную реальность от действительности, то ребёнок часто эти телевизионные схемы воспринимает как план для подражания в реальной жизни, и у него постепенно формируется криминальный стиль мышления. Если тебя обидели — ты должен дать сдачи и уничтожить обидчика, если ты понимаешь, что не можешь достичь того, к чему стремишься законными методами, то не страшно в чем-то переступить границу; если ты богатый и сильный — закон для тебя не писан.

В результате имеем привыкание к этим сценам, формирование представлений, что основной путь решения большинства проблем – насильственный, и формирование весьма странных идеалов или образцов для следования (положительный герой боевика, в среднем, стреляет или убивает в несколько раз больше людей, чем герой отрицательный – вспомните Рембо, Красная жара и т.д.). Данные социологического исследования кандидата психологических наук О.Ю. Дроздова показывают, что 58% молодёжи стремятся копировать поведение телегероев, большей частью из иностранных фильмов, а 37,3% молодежи вообще готовы совершить противоправные действия, копируя телегероев.

Особенно опасно маленьким детям показывать фильмы со сценами насилия или разврата, а также агрессивные мультфильмы. Эти дети не могут ещё критически оценивать увиденное и стараются его реализовать в жизни. Например, когда двухлетним детям показали «Том и Джерри», то после мультфильма они начали драться маленькими табуреточками, которые были в комнате, копируя героев. А некоторые дети могут взять молоток или нож, как герои этих мультиков и ударить другого ребенка или даже взрослого.

К сожалению, значительная часть зарубежных мультфильмов наполнены агрессивными или аморальными сценами. Вспомним разнообразных покемонов и киборгов, которые постоянно уничтожают друг друга. Как положительный пример можно вспомнить добрые советские мультфильмы: «Снегурочка», «Аленький цветочек», «Карлсон», «Леопольд», «Казаки» и прочие, которые вызывают положительные эмоции и воспитывают стремление к дружбе, взаимопомощи, щедрости, доброте, милосердию, любви. А некоторые, даже в целом добродушные американские мультфильмы, например «Шрек», имеют сцены, которые воспитывают жестокость.Меня, да и многих моих знакомых, шокировала сцена, когда Шрек, чтобы понравиться Фионе, надувает лягушку. Что же тогда дети будут делать, чтобы понравиться друг другу.

Исследователи выяснили, что дети, которые осуществили преступление, покалечив других детей во время игры, вообще не понимают, что такое боль живого существа и сопереживание, так как они не могут поставить себя на место того ребенка, которому они нанесли ущерб, так как родители их этому не научили, а мультфильмы наоборот показывали, как «прикольно» наносить боль другому существу или человеку, как это показано в «Том и Джерри».

Поэтому подобные мультфильмы детям нельзя показывать ни в коем случае, а у нас они транслируются ежедневно, есть даже специальные каналы, большей частью наполненные подобной продукцией. И какими вырастают дети, которые смотрят такие фильмы. Вспомним случай с несколькими старшеклассниками ужгородской школы, которые били и всячески унижали нескольких своих одноклассников и младших детей. Хулиганы выкручивали детям руки, использовали отдельные «приёмы» армейской дедовщины, голову одной жертвы засовывали в унитаз школьного туалета, на одном мальчике имитировали половой акт. Но они ещё и сняли всё это на видео, да ещё и запустили в Интернет видеоролик под названием «Лох – это судьба», чтобы все видели, какие они крутые. Многих поразил также тот факт, что один из старшеклассников показывал отснятое видео своей маме, которая… лишь весело смеялась, смотря, как «прикалывается» её сын.

Я думаю, что через некоторое время она будет горько плакать, пожиная плоды своего воспитания, но будет уже поздно. Вспомним также популярный среди подростков сериал «Беверли Хилз» с его вседозволенностью, которая трактуется как независимость, едва не ежедневной сменой партнеров и ежевечерними попойками, как типом культурного досуга. Результаты мы уже наблюдаем в реальной жизни.



Барселона. Трое подростков решили повторить трюк, который они увидели по телевидению. Поздно вечером они натянули через улицу пластиковый шнур и наблюдали, как он перерезал горло мотоциклисту.

Лондон. Два шестилетних мальчика полностью разрушили дом своих соседей, чтобы повторить телепередачу и заслужить премию. В детской передачи предлагалось самым оригинальным способом разрушить построенный в телестудии дом.



Осло. Группа 5-6 летних детей игралась в черепашки-ниндзя и насмерть забила одну из девочек.

Валенсия. 20-летний юноша, переодевшись черепашкой-ниндзя, залез в соседний дом и зарезал супругов и их дочь.



21 января 2009 года в Винницкой области 13-летний мальчик осуществил самоубийство. Журналист винницкой газеты «33 канал» Анатолий Мельник описал этот ужасный случай: «Последние минуты перед самоубийством он провел перед телевизором – смотрел передачу, где «реконструировали» самоубийство девочки ( речь идет о цикле журналистских расследований 1+1 «Пока родители не видят»). Вот она принимает фатальное решение, вот объясняет его причины, вот вяжет петлю… Стасик внимательно смотрел мастерски сделанные «новости», дождался, когда из комнаты выйдет мама, и завязал петлю из собственного ремня в собственном шкафу». Трудно сказать, что именно послужило причиной этого поступка: или проблемы в отношениях с другими детьми или возбужденная психика ребенка.

Взаимосвязь телевидения и уровня преступности

И таких случаев становится всё больше, так как ради зрелищности и наживы телекомпании часто пренебрегают моральными нормами и переходят разрешённые границы. В США был такой случай. Утром 1 мая 1998 года большинство американских телекомпаний прервали трансляцию детских передач и в прямом эфире начали показывать самоубийство на улице Лос-Анджелеса мужчины, который узнал, что он болен СПИДом. И большинство детей были вынуждены смотреть, как этот мужчина бегал с ружьем, угрожая другим, а потом выстрелил себе в голову, залив собственной кровью часть улицы. Телекомпании позже попросили извинения у родителей, но ситуации это не меняет и последствия мы уже наблюдаем сегодня, когда почти ежемесячно передают новости, что тот или иной школьник или студент застрелил своих одноклассников или учителей, или просто незнакомых людей, так как ему поставили плохую оценку или обидели, и он таким образом расплачивается за оскорбление.

Научные исследования подтверждают отрицательное влияние телевидения на увеличение уровня преступности.

В частности исследованиями В.И.Ролинского установлено, что уровень преступности в любой стране возрастает через 10-15 лет после появления в ней телевидения с элементами насилия и агрессии. Другой известный эксперт в области информационного пространства Борис Потятиник приводит факты многократного роста подростковой преступности, который происходил параллельно с наступлением телевидения. Так, исследование определенных районов в Южной Африке и Канаде, которые из политических или технических причин не имели телевидения вплоть до начала 70-х годов ХХ ст., показали , что через 3-8 лет после внедрения телевидения состоялся резкий рост подростковой преступности (в 2-3 раза) и в этих регионах.

При Министерстве здравоохранения США ещё в 1969 году был создан Научно-консультативный комитет с целью более детального анализа влияния демонстрации насилия на общество. Выводы комиссии шокировали Америку: фактом стала непосредственная связь между насилием на экране и насилием в жизни, и компании, которые демонстрируют информацию с элементами насилия, несут ответственность за асоциальные действия своих зрителей, а особенно детей и подростков.

В 1977 году трём телекомпаниям США (ABS,NBS,CBS) были предъявлены обвинения в «интоксикации» через сцены насилия 15-летнего жителя Маями, который убил 83-летнюю соседку. Социологическое исследование, проведенное в 80-х годах в США среди осужденных преступников, показало такие данные: 63% осужденных преступников заявили, что они осуществили преступления, копируя телевизионных героев, а 22% переняли из телефильмов «технологию» преступления.

Дети и интернет

Не менее опасным для детей может быть и Интернет. Многие исследователи отмечают, что Интернет и компьютерные игры вызывают привыкание или даже зависимость, и это привыкание может возникнуть довольно быстро, даже через полгода. Дети наталкиваются на такие риски, как попадание в виртуальный мир, уменьшение социальных контактов, социальную дезадаптацию, что может привести к депрессиям и самоубийству. Интернет-зависимый ребенок не может контролировать количество времени, проведённое перед монитором, у него появляется сухость глаз, расстройство сна, исчезает аппетит.

Психологи много говорят о том, что заинтересованность разного рода «стрелялками», яркие картины крови, разрывание плоти убитых может провоцировать человека попробовать такую ситуацию не «понарошку», а в реальной жизни. Так же, как игры, в которых герой может прыгать с крыши высокого дома, перелетать пропасти и т.п., провоцируют детей делать что-то аналогичное, рискуя своим здоровьем и жизнью. Если общество хочет уберечь детей от игровой зависимости, оно должно в первую очередь влиять на родителей, ведь семья играет защитную роль, которая дает возможность незрелой личности сформироваться и стать на ноги. Чтобы уберечь детей от компьютерной зависимости и игромании, специалисты советуют родителям регламентировать свободное время ребенка и не разрешать много времени проводить возле компьютера или телевизора, смотреть за тем, какими компьютерными играми увлекается ребёнок. Также важно регулировать контент мобильных телефонов, так как дети часто закачивают в свои телефоны аморальные или агрессивные картинки, приложения.

Чтобы противодействовать отрицательному влиянию на детей СМИ нужно объединить усилие родителей, общественных организаций, соответствующих государственных структур. Но как бы государство не запрещало фильмы или сайты с элементами насилия или разврата, если родители не будут уделять значительного внимания своим детям, и в семье не будет создана атмосфера доверия и любви, то никакие запреты не будут действовать. В частности, по данным НЕК, почти 76% родителей не интересуются тем, какие вебсайты посещают их дети. Впрочем, эксперты такие цифры объясняют не равнодушием родителей, а их неосведомлённостью.

Поэтому родители должны своим собственным примером воодушевлять детей на добрые дела и быть для них моральным авторитетом, и тогда детей не будет тянуть к запрещенным вещам.. Дети это наше будущее. И если мы не остановим своевременно этот девятый вал низкопробной и аморальной продукции, который вливается в их головы, искажая детское сознание и души, то будущего у наших детей просто не будет.

По материалам статьи кандидата философских наук Чуприй Леонида Васильевича

Источник: feedproxy.google.com