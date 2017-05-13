Чему учат наших детей официальные учебники истории?

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Европу и Азию освобождали русские «откровенные бандиты, пьяницы и насильники»?

Свое поздравление с Днем Победы один из моих друзей сопроводил табличкой, в которой приводились ответы современных жителей западноевропейских стран на вопрос о том, кто сыграл решающую роль в победе над гитлеровской Германией и её союзниками.



Видеть приведенные в публикуемой здесь таблице, я бы сказал, кощунственные цифры было не просто неприятно, но и оскорбительно. Оскорбительно в адрес 27 миллионов наших соотечественников, отдавших жизни, в том числе и за тех западноевропейцев, которые забыли или изначально воспитанные пропагандой не знали своих спасителей.

Однако есть честные, объективно мыслящие люди и на Западе, в том числе в США. Вспоминаю свое знакомство два года назад на Сахалине во время Международной научной конференции «Уроки Второй мировой войны и современность» с директором Института атомных исследований Американского университета профессором Питером Кузником, который значительную часть своей деятельности посвящает отстаиванию правды о мировой трагедии ХХ века. Российскому зрителю он известен как сопродюсер 12-серийного документального фильма «Нерассказанная история Соединенных Штатов». Первые три часовые эпизода фильма посвящены Второй мировой войне. Кроме того, профессор в соавторстве с оскароносным режиссером Оливер Стоуном, поставившим фильм, написали и 800-страничную книгу под тем же названием.

«В «Нерассказанной истории», — говорил Питер Кузник, — Оливер Стоун и я бросаем вызов трем фундаментальным мифам о войне, которые американцам преподают в школах, книгах, телевидении и фильмах: 1) Соединенные Штаты выиграли войну в Европе; 2) атомные бомбы закончили Тихоокеанскую войну; 3) холодная война началась во время Второй мировой войны из-за советской агрессии и территориального расширения.

В.Г. Кикнадзе. История Второй мировой войны: противодействие попыткам её фальсификации и искажения в ущерб международной безопасности // Вестник МГИМО-Университета. 2015. № 4 (43). С. 77 (исследование проведено в марте-апреле 2015 г. британским агентством ICM RESEARCH)

Удивительно, как далеки друг от друга американские и российские военные историки и писатели. Для американцев война началась 7 декабря 1941 г. с японского нападения на Перл-Харбор. Тогда был небольшой период борьбы в Северной Африке и Италии, а реальная война началась 6 июня 1944 г. в так называемый День Д — высадкой в Нормандии. Затем, утверждается на Западе, американские войска, громя немцев, дошли до Берлина, принудив их сдаться.

На самом же деле правда состоит в том, что именно Красная армия при поддержке всего населения страны выиграла войну в Европе, не без помощи, конечно, США и других союзников. Ради этого советский народ пошел на огромные страдания. Красной армии противостояли на протяжении войны 200 немецких дивизий. До вторжения в Нормандию американские и британские силы вели боевые действия лишь с десятью дивизиями Германии. Даже отчаянный антикоммунист Уинстон Черчилль признал, что именно Красная армия «вспорола кишки» немецкой военной машине. Германия потеряла более 6 миллионов солдат на Восточном фронте и приблизительно один миллион на Западном фронте и в Средиземноморье. Американцы были обескуражены утратой в войне 400 тысяч своих солдат. Британцы потеряли и того меньше. Но мало кто сознает, что означает потеря 27 миллионов советских людей.

Во время боёв за Берлин. 1945

Президент США Джон Кеннеди говорил в 1963 г.: «То, что вынесли Советы равносильно уничтожению всей огромной части Соединенных Штатов к востоку от Чикаго до океана… Никакая страна в истории сражений никогда не переносила того, что вынес Советский Союз во время Второй мировой войны».

«Но подавляющее большинство американцев, — продолжает Питер Кузник, — ничего не знает об этой истории. Я проводил анонимный опрос в группе студентов колледжа, во время которого спросил, сколько американцев и сколько советских людей погибло во Второй мировой войне. Средние ответы, которые я получил, были 90 тысяч американцев и 100 тысяч русских. Это означает, что студенты недосчитались примерно 300 тысяч американцев и 27 миллионов советских людей. И я боюсь, что подобное представление существует и у большинства американцев в целом. Большинство американцев почти ничего не знают о Второй мировой войне, они не могут понять, почему возникла и чем была холодная война, имеют слабое понимание того, что происходит сейчас в Украине.

В сформированных Голливудом умах большинства американцев Вторая мировая война в Европе, начавшись со Дня Д, завершилась тем, что американские войска торжествующе шли по Берлину. Ну, а русские были лишь статистами в американской военной истории».

Советская артиллерия бьёт по рейхстагу. 1945

В фильме и книге Питера Кузника и Оливера Стоуна разоблачается и миф о якобы «ненужном» участии СССР в разгроме милитаристской Японии, показана роль Красной армии в сокрушении этого союзника гитлеровской Германии. Касаясь войны на Востоке, Питер Кузник говорил на конференции: «К сожалению, американцы не знают и о цене, которую заплатили китайцы, ведя войну сопротивления японским агрессорам, не имеют представления, как важна была их борьба для дела победы над Германией и Японией. Как и русские, китайцы понесли огромные потери. Лидеры Китая утверждают, что китайские потери даже превышают людские потери Советского Союза. И хотя большинство западных ученых дают не столь большие цифры, но и они оценивают число погибших в войне солдат и мирных жителей в ужасающем диапазоне от 10 до 20 миллионов человек…

Американские мифы о Второй мировой войне созвучны пропаганде об исключительности Америки и американцев, их хрупкому себялюбию. Американское самодовольство оправдывает 70 лет американского милитаризма и интервенционизма… И это надо сознавать сейчас, когда необходимо новое сотрудничество между Соединенными Штатами, Россией и Китаем, чтобы вновь вступить в борьбу с выползающими квази-фашистскими силами, которые угрожают нашей планете со стороны религиозного экстремизма, экологической деградации, необузданным милитаризмом и алчностью».

А что у нас? С болью в душе наблюдал телепередачу накануне священного для нашего народа Дня Победы, в которой, нет, не подростков, а вполне уже взрослых молодых людей — наследников отдавших за них жизнь героев Великой Отечественной войны спрашивали о подвигах Александра Матросова, Валентина Котика, Николая Гастелло и других самоотверженных советских воинов. Их убогие несуразные ответы коробили душу, вызывали гневный протест против тех, кто замазывает черной краской подвиги героев войны, с ненавистью к советскому прошлому вырывает из учебников страницы упоминания об отдавших жизни лучших людей нашей страны во имя её свободы и независимости.

В связи со сказанным не могу широко не процитировать появившуюся накануне праздника в Лайф. ру статью «Учебники, которые лгут. Почему дети могут не узнать о нашей Великой Победе?». Тем более что в ней называются по именам некоторые авторы пасквилей на нашу историю.

«Писатель Евгений Новичихин нервно листает школьный учебник «Всеобщая история» для 9 класса общеобразовательной школы:

— Это не просто очернение нашей истории, это уже тотальная дебилицизация наших детей, извините за выражение… И форменный саботаж указов президента!

Возмущение писателя легко понять: в учебнике истории, написанном неким Евгением Сергеевым, в описании событий ХХ века нет ни слова о Великой Отечественной войне. То есть буквально ни одного слова, даже понятия такого нет.

Знамя Победы над рейхстагом. 1945

Историк Сергеев, рассказывая о событиях Второй мировой войны, упоминает лишь отдельные сражения на Восточном фронте: например Сталинградской битве в учебнике было отведено целых три предложения! А вот описывая события Курской битвы, автор учебника обошёлся всего одним предложением.

Зато сражения англичан в Северной Африке были расписаны самым подробным образом: дескать, именно у города Тобрук солдаты антигитлеровской коалиции и сломали хребет фашистскому зверю.

— И знаете, что самое возмутительное?! — вздыхает Евгений Новичихин. — Я побеседовал с рядом директоров школ и убедился, что это далеко не единственный учебник, в котором наша история представлена в уродливом свете с выпячиванием только негативных её сторон…»

В вышедшем под редакцией доктора исторических наук А.А.Кредера учебнике «Новейшая история ХХ века» полностью отсутствует информация о Сталинградской и Курской битвах. Автор чёрным по белому пишет, что разгром Красной армией войск Гитлера был «вреден для Европы», поскольку это привело к распространению советского влияния на её восточную и южную части. А вот ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, оказывается, были полезны и нужны.

И ещё одно свидетельство: «В учебном пособии «Российская цивилизация и истоки её кризиса» сотрудник Института всеобщей истории РАН Игорь Ионов так описывал советских солдат, идущих на штурм Берлина: «Длинные колонны советских войск представляли собой необычную смесь современности и средневековья: танкисты в чёрных кожаных шлемах, казаки на косматых лошадях, к сёдлам которых было привязано награбленное, доджи и студебеккеры, полученные по ленд-лизу, за которыми следовал второй эшелон, состоявший из телег. Разнообразию вооружения вполне соответствовало разнообразие характеров самих солдат, среди которых было много откровенных бандитов, пьяниц и насильников…»

Интересно, реагирует ли на такие публикации Российское военно-историческое общество, не говоря уж о министерствах образования и культуры? А то ведь в результате такого «образования» наших детей приведенные Питером Кузником факты об исторической безграмотности американцев покажутся не такими уж вопиющими.