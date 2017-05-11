Другая история Земли. Часть 2а.
18:23. 11 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Начало
Если на нашей планете сравнительно недавно произошла глобальная катастрофа затронувшая все континенты, которую я подробно описывал в первой главе, сопровождавшаяся мощной инерционной волной, а также массовыми извержениями вулканов испаривших огромное количество воды мирового океана, следствием чего были продолжительные ливневые дожди, то мы должны наблюдать множество следов, которые данная катастрофа должна была оставить. Причём следов достаточно характерных, связанных с течением огромных масс воды по тем территориям, где такого количества воды, а значит и подобных следов, в обычных условиях быть не должно.
Так как наибольшему воздействию во время катастрофы подверглись Северная и Южная Америки, то именно там мы и начнём поиск следов. На самом деле многие из читателей скорее всего много раз видели те объекты, которые будут показаны на фотографиях ниже, но искажённая матрица восприятия реальности, сформированная официальной пропагандой, мешала понять, что же мы на самом деле видим.
Возникшая из-за удара при столкновении и смещения земной коры относительно ядра планеты инерционная волна не только изменила рельеф западного побережья обоих Америк, но и забросила огромные массы воды в горы. При этом в некоторых местах часть воды перевалила через существовавшие до катастрофы или образовавшиеся в её процессе горные хребты и частично ушла дальше на материк. Но какая-то часть, или даже вся, там где горы были выше, была остановлена и должна была стечь обратно в Тихий океан. При этом в горах должны были сформироваться такие формы рельефа типа закрытых котловин, откуда сток воды обратно в океан будет невозможен. Следовательно в этих районах должны были образоваться высокогорные солёные озёра, поскольку вода может со временем испаряться, а вот соль, которая попала в эту котловину вместе с исходной солёной водой, должна там и остаться.
В тех же случаях, когда сток воды обратно в океан был возможен, огромные массы воды должны были не просто стечь в океан, а промыть гигантские овраги на своём пути. Если же где-то образовывались проточные озёра, то из-за последовавших ливней солёная вода из них была вымыта пресной дождевой водой. Отдельно хочу отметить, что когда инерционная волна заходит на материк, то её движение во многом игнорирует рельеф до тех пор, пока сила давления воды, которая напирает сзади, позволяет волне преодолевать силу притяжения и подниматься вверх. Поэтому траектория её движения будет в целом совпадать с направлением смещения земной коры. Когда же вода начинает стекать назад в океан, то это уже будет происходить только за счёт силы тяжести, поэтому вода будет стекать в соответствии с имеющимся рельефом местности. В итоге мы получим вот такую картину.
Это всем известный «Гранд-каньон» в США. Длина каньона 446 км, ширина на уровне плато колеблется от 6 до 29 км, на уровне дна — менее километра, глубина до 1800 метров. Вот что нам сообщает официальный миф о происхождении данного образования:
«Изначально река Колорадо текла по равнине, но в результате движения земной коры около 65 миллионов лет назад плато Колорадо поднялось. В результате поднятия плато изменился угол наклона течения реки Колорадо, вследствие чего увеличилась её скорость и способность разрушать породу, лежащую на её пути. Прежде всего река размыла верхние известняки, а потом принялась за более глубокие и древние песчаники и сланцы. Так и образовался Большой каньон. Произошло это около 5—6 миллионов лет назад. Каньон и сейчас углубляется из-за продолжающейся эрозии.»
А теперь давайте посмотрим, что в этой версии не так.
Вот как выглядит рельеф местности в районе Большого каньона.
Да, плато поднялось над уровнем моря, но при этом его поверхность осталась практически горизонтальной, следовательно, скорость течения реки Колорадо должна была измениться не на всём протяжении реки, а только в левой части плато, где начинается спуск к океану. Далее, если плато якобы поднялось 65 млн. лет назад, то почему каньон образовался только 5-6 млн. лет назад? Если эта версия верна, то река должны была сразу начать промывать себе более глубокое русло и делать это на протяжении всех 65 млн. лет. Но при этом картина, которую мы должны были увидеть, была бы совсем другая, поскольку все реки один из берегов подмывают сильнее, чем дугой. Поэтому у них один берег пологий, а другой крутой, с обрывами.
Но в случае с рекой Колорадо мы видим совсем другую картину. Оба её берега практически одинаково крутые, с острыми кромками и гранями, в некоторых местах практически отвесными стенами, что говорит о сравнительно недавнем их образовании, так как водно-ветровая эрозия ещё не успела сгладить острые края.
При этом, что интересно, на приведённом выше снимке хорошо видно, что у того рельефа, который образует текущая сейчас на дне каньона реки Колорадо, уже наблюдается более пологий берег с одной стороны и более крутой берег с другой. То есть, миллионы лет река промывала каньон не соблюдая это правило, а потом вдруг стала промывать себе русло так же, как и все остальные реки?
Теперь посмотрим ещё на несколько интересных фотографий Гранд каньона.
На них очень хорошо видно, что в рельефе явно просматриваются три уровня размывания слоя осадочных пород. Если смотреть сверху, то вначале каждого уровня идёт практически вертикальная стенка, которая ниже переходит в криволинейную поверхность осыпавшейся породы, конусом расширяющуюся во все стороны, как и положено осыпям. Но эти осыпи идут не до самого дна каньона. В какой-то момент пологий склон откоса вновь обрывается вниз вертикальной стеной, потом снова идут осыпь, дальше снова вертикальная стена и пологий откос уже к реке на самом дне. При этом в верхней части в некоторых местах видны аналогичные структуры вертикальная стена-пологий откос, но заметно меньших размеров. Крупных же уровня, у которых ширина «ступеньки» заметно шире остальных, выделяется два, которые я отметил на фрагменте ниже.
Тот жалкий «ручеёк», который течёт сейчас по дну каньона, не мог сформировать подобную структуру даже за много миллионов лет. При этом совершенно не важно, с какой скоростью будет течь вода в реке. Да, при большей скорости течения река начинает быстрее прорезать слой осадочных пород, но никаких «широких ступенек» при этом не образуется. Если посмотреть на другие горные реки, то при достаточно быстром течении они могут себе прорезать ущелье, тут спору нет. Вот только ширина этого ущелья будет сравнима с шириной реки. Если порода достаточно прочная, то стены ущелья будут практически вертикальными. Если менее прочная, то с какого-то момента острые кромки начнут осыпаться. При этом ширина ущелья будет увеличиваться, а внизу начнёт образовываться более пологий склон.
Таким образом, ширина ущелья определяется в основном количеством воды в реке или шириной самой реки. Больше воды – ущелье шире, меньше воды — ущелье уже. Но никаких «ступенек» нет. Чтобы сформировалась «ступенька» количество воды в реке должно в какой-то момент заметно уменьшиться, тогда дальше она начнёт прорезать себе более узкое ущелье в середине своего старого дна.
Другими словами, для образования той картины, которую мы видим в Гранд каньоне, по этой территории вначале должно было протечь огромное количество воды, которая промыла широкий каньон до первой «ступеньки». Потом количество воды стало меньше и она дальше промыла более узкий каньон на дне перового широкого. А потом количество воды пришло к тому количеству, которое наблюдается сейчас. В результате у нас образовалась вторая «ступенька» и гораздо более узкий каньон в дне второго каньона.
Когда на материк со стороны Тихого океана накатились инерционная и ударная волны, то огромное количество морской воды оказалось на плато, в котором потом образовался Гранд каньон. Если посмотреть на общую карту рельефа, то на ней видно, что это плато с трёх сторон окружено горами, поэтому вода могла вытекать с него только назад, в сторону Тихого океана. При этом область, с которой каньон начинается, отделена от остального плато более высоким фрагментом серого цвета (практически по центру изображения). Вода из этой области может вытекать назад только через то место, где сейчас находится Гранд каньон.
То, что верхний уровень каньона очень широкий, объясняется в том числе тем фактом, что поднятая в горы морская вода, образовала по всему плато слой в десятки метров высотой. А потом вся эта вода начала стекать назад, размывая осадочные породы и формируя первый уровень каньона. При этом на приведённых выше фотографиях хорошо видно, верхние слои были полностью смыты на огромной площади, которая ограничена самой верхней кромкой каньона. И вся эта масса осадочных пород в конечном итоге была унесена водой вниз по течению реки Колорадо и оставлена на дне Калифорнийского залива, который имеет сравнительно небольшую глубину на достаточно большом удалении от устья реки.
Дальше у нас начинаются проливные ливни, вызванные массовым извержением вулканов на дне океана после катастрофы. При этом то количество воды, которое выпадало, с одной стороны было заметно меньше, чем воды от инерционной и ударной волн, а с другой, намного больше, чем количество осадков, которые выпадают в нормальных условиях. Поэтому у нас на дне первого широкого каньона ливневые стоки прорезают более узкий каньон, формируя первую «ступеньку». А когда извержения вулканов стихают и объём испаряемой в атмосферу воды сокращается, катастрофические ливни также прекращаются. Уровень воды в реке Колорадо приходит к сегодняшнему состоянию и она прорезает в дне второго яруса каньона третий самый узкий уровень, образуя вторую «ступеньку».
Продолжение следует…
Глава 2.
Следы катастрофы.
Следы катастрофы.
Если на нашей планете сравнительно недавно произошла глобальная катастрофа затронувшая все континенты, которую я подробно описывал в первой главе, сопровождавшаяся мощной инерционной волной, а также массовыми извержениями вулканов испаривших огромное количество воды мирового океана, следствием чего были продолжительные ливневые дожди, то мы должны наблюдать множество следов, которые данная катастрофа должна была оставить. Причём следов достаточно характерных, связанных с течением огромных масс воды по тем территориям, где такого количества воды, а значит и подобных следов, в обычных условиях быть не должно.
Так как наибольшему воздействию во время катастрофы подверглись Северная и Южная Америки, то именно там мы и начнём поиск следов. На самом деле многие из читателей скорее всего много раз видели те объекты, которые будут показаны на фотографиях ниже, но искажённая матрица восприятия реальности, сформированная официальной пропагандой, мешала понять, что же мы на самом деле видим.
Возникшая из-за удара при столкновении и смещения земной коры относительно ядра планеты инерционная волна не только изменила рельеф западного побережья обоих Америк, но и забросила огромные массы воды в горы. При этом в некоторых местах часть воды перевалила через существовавшие до катастрофы или образовавшиеся в её процессе горные хребты и частично ушла дальше на материк. Но какая-то часть, или даже вся, там где горы были выше, была остановлена и должна была стечь обратно в Тихий океан. При этом в горах должны были сформироваться такие формы рельефа типа закрытых котловин, откуда сток воды обратно в океан будет невозможен. Следовательно в этих районах должны были образоваться высокогорные солёные озёра, поскольку вода может со временем испаряться, а вот соль, которая попала в эту котловину вместе с исходной солёной водой, должна там и остаться.
В тех же случаях, когда сток воды обратно в океан был возможен, огромные массы воды должны были не просто стечь в океан, а промыть гигантские овраги на своём пути. Если же где-то образовывались проточные озёра, то из-за последовавших ливней солёная вода из них была вымыта пресной дождевой водой. Отдельно хочу отметить, что когда инерционная волна заходит на материк, то её движение во многом игнорирует рельеф до тех пор, пока сила давления воды, которая напирает сзади, позволяет волне преодолевать силу притяжения и подниматься вверх. Поэтому траектория её движения будет в целом совпадать с направлением смещения земной коры. Когда же вода начинает стекать назад в океан, то это уже будет происходить только за счёт силы тяжести, поэтому вода будет стекать в соответствии с имеющимся рельефом местности. В итоге мы получим вот такую картину.
Это всем известный «Гранд-каньон» в США. Длина каньона 446 км, ширина на уровне плато колеблется от 6 до 29 км, на уровне дна — менее километра, глубина до 1800 метров. Вот что нам сообщает официальный миф о происхождении данного образования:
«Изначально река Колорадо текла по равнине, но в результате движения земной коры около 65 миллионов лет назад плато Колорадо поднялось. В результате поднятия плато изменился угол наклона течения реки Колорадо, вследствие чего увеличилась её скорость и способность разрушать породу, лежащую на её пути. Прежде всего река размыла верхние известняки, а потом принялась за более глубокие и древние песчаники и сланцы. Так и образовался Большой каньон. Произошло это около 5—6 миллионов лет назад. Каньон и сейчас углубляется из-за продолжающейся эрозии.»
А теперь давайте посмотрим, что в этой версии не так.
Вот как выглядит рельеф местности в районе Большого каньона.
Да, плато поднялось над уровнем моря, но при этом его поверхность осталась практически горизонтальной, следовательно, скорость течения реки Колорадо должна была измениться не на всём протяжении реки, а только в левой части плато, где начинается спуск к океану. Далее, если плато якобы поднялось 65 млн. лет назад, то почему каньон образовался только 5-6 млн. лет назад? Если эта версия верна, то река должны была сразу начать промывать себе более глубокое русло и делать это на протяжении всех 65 млн. лет. Но при этом картина, которую мы должны были увидеть, была бы совсем другая, поскольку все реки один из берегов подмывают сильнее, чем дугой. Поэтому у них один берег пологий, а другой крутой, с обрывами.
Но в случае с рекой Колорадо мы видим совсем другую картину. Оба её берега практически одинаково крутые, с острыми кромками и гранями, в некоторых местах практически отвесными стенами, что говорит о сравнительно недавнем их образовании, так как водно-ветровая эрозия ещё не успела сгладить острые края.
При этом, что интересно, на приведённом выше снимке хорошо видно, что у того рельефа, который образует текущая сейчас на дне каньона реки Колорадо, уже наблюдается более пологий берег с одной стороны и более крутой берег с другой. То есть, миллионы лет река промывала каньон не соблюдая это правило, а потом вдруг стала промывать себе русло так же, как и все остальные реки?
Теперь посмотрим ещё на несколько интересных фотографий Гранд каньона.
На них очень хорошо видно, что в рельефе явно просматриваются три уровня размывания слоя осадочных пород. Если смотреть сверху, то вначале каждого уровня идёт практически вертикальная стенка, которая ниже переходит в криволинейную поверхность осыпавшейся породы, конусом расширяющуюся во все стороны, как и положено осыпям. Но эти осыпи идут не до самого дна каньона. В какой-то момент пологий склон откоса вновь обрывается вниз вертикальной стеной, потом снова идут осыпь, дальше снова вертикальная стена и пологий откос уже к реке на самом дне. При этом в верхней части в некоторых местах видны аналогичные структуры вертикальная стена-пологий откос, но заметно меньших размеров. Крупных же уровня, у которых ширина «ступеньки» заметно шире остальных, выделяется два, которые я отметил на фрагменте ниже.
Тот жалкий «ручеёк», который течёт сейчас по дну каньона, не мог сформировать подобную структуру даже за много миллионов лет. При этом совершенно не важно, с какой скоростью будет течь вода в реке. Да, при большей скорости течения река начинает быстрее прорезать слой осадочных пород, но никаких «широких ступенек» при этом не образуется. Если посмотреть на другие горные реки, то при достаточно быстром течении они могут себе прорезать ущелье, тут спору нет. Вот только ширина этого ущелья будет сравнима с шириной реки. Если порода достаточно прочная, то стены ущелья будут практически вертикальными. Если менее прочная, то с какого-то момента острые кромки начнут осыпаться. При этом ширина ущелья будет увеличиваться, а внизу начнёт образовываться более пологий склон.
Таким образом, ширина ущелья определяется в основном количеством воды в реке или шириной самой реки. Больше воды – ущелье шире, меньше воды — ущелье уже. Но никаких «ступенек» нет. Чтобы сформировалась «ступенька» количество воды в реке должно в какой-то момент заметно уменьшиться, тогда дальше она начнёт прорезать себе более узкое ущелье в середине своего старого дна.
Другими словами, для образования той картины, которую мы видим в Гранд каньоне, по этой территории вначале должно было протечь огромное количество воды, которая промыла широкий каньон до первой «ступеньки». Потом количество воды стало меньше и она дальше промыла более узкий каньон на дне перового широкого. А потом количество воды пришло к тому количеству, которое наблюдается сейчас. В результате у нас образовалась вторая «ступенька» и гораздо более узкий каньон в дне второго каньона.
Когда на материк со стороны Тихого океана накатились инерционная и ударная волны, то огромное количество морской воды оказалось на плато, в котором потом образовался Гранд каньон. Если посмотреть на общую карту рельефа, то на ней видно, что это плато с трёх сторон окружено горами, поэтому вода могла вытекать с него только назад, в сторону Тихого океана. При этом область, с которой каньон начинается, отделена от остального плато более высоким фрагментом серого цвета (практически по центру изображения). Вода из этой области может вытекать назад только через то место, где сейчас находится Гранд каньон.
То, что верхний уровень каньона очень широкий, объясняется в том числе тем фактом, что поднятая в горы морская вода, образовала по всему плато слой в десятки метров высотой. А потом вся эта вода начала стекать назад, размывая осадочные породы и формируя первый уровень каньона. При этом на приведённых выше фотографиях хорошо видно, верхние слои были полностью смыты на огромной площади, которая ограничена самой верхней кромкой каньона. И вся эта масса осадочных пород в конечном итоге была унесена водой вниз по течению реки Колорадо и оставлена на дне Калифорнийского залива, который имеет сравнительно небольшую глубину на достаточно большом удалении от устья реки.
Дальше у нас начинаются проливные ливни, вызванные массовым извержением вулканов на дне океана после катастрофы. При этом то количество воды, которое выпадало, с одной стороны было заметно меньше, чем воды от инерционной и ударной волн, а с другой, намного больше, чем количество осадков, которые выпадают в нормальных условиях. Поэтому у нас на дне первого широкого каньона ливневые стоки прорезают более узкий каньон, формируя первую «ступеньку». А когда извержения вулканов стихают и объём испаряемой в атмосферу воды сокращается, катастрофические ливни также прекращаются. Уровень воды в реке Колорадо приходит к сегодняшнему состоянию и она прорезает в дне второго яруса каньона третий самый узкий уровень, образуя вторую «ступеньку».
Продолжение следует…
Источник: mylnikovdm.livejournal.com