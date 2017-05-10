Результаты первого полуфинала Евровидения 2017 в Украине

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс “Евровидение-2017″ станет Киев. На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению “Евровидения” в Украине в 2017 году.

Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения “Евровидения”, создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса. 25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.

Результатом первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2017, который проходит в Украине стало определение 10-ти финалистов соревнования.

Молдова – 1 часть

Азербайджан – 1 часть

Греция – 2 часть

Швеция – 2 часть

Португалия – 1 часть

Польша – 2 часть

Армения – 1 часть

Австралия – 2 часть

Кипр – 2 часть

Бельгия – 2 часть

Финалисты не забыли и телеведущих шоу. Они признались, что ведущие – невероятные.

Сам финал состоится в субботу, 13 мая. Украинская группа O.Torvald на правах хозяина и представители стран «Большой пятерки» – Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии автоматически попали в финал.