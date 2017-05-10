Главная » Невероятное в мире, Творчество

Результаты первого полуфинала Евровидения 2017 в Украине

13:24. 10 мая 2017 Просмотров - 232 Один комментарий Опубликовал:

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс “Евровидение-2017″ станет Киев. На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению “Евровидения” в Украине в 2017 году.

Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения “Евровидения”, создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса. 25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.

Результатом первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2017, который проходит в Украине стало определение 10-ти финалистов соревнования.

Молдова – 1 часть

Азербайджан – 1 часть

Греция – 2 часть

Швеция – 2 часть

Португалия – 1 часть

Польша – 2 часть

Армения – 1 часть

Австралия – 2 часть

Кипр – 2 часть

Бельгия – 2 часть

Финалисты не забыли и телеведущих шоу. Они признались, что ведущие – невероятные.

Сам финал состоится в субботу, 13 мая. Украинская группа O.Torvald на правах хозяина и представители стран «Большой пятерки» – Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии автоматически попали в финал.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 10 мая 2017
... возник еще один конфликт. В результате столкновений пострадали 8 участников мероприятия...) В Киеве начался первый полуфинал международного музыкального конкурса. Первый конкурсный день открыл певец...
Сборная Вооруженных Сил России занимает первое место на Всемирных военных играх (ФОТО)
...первое золото на турнире, победив в прыжках в высоту с результатом... прапорщик Ирина Тарасова с результатом 17,90 м. Она... показала этот результат в третьей попытке. Победила ...третье место. Они дошли до полуфинала, где уступили полячкам — Галиакбарова...
90 Зенитных Лет
... года сумела дойти до полуфинала, что в родном городе... трофей. Для "Спартака" полуфинал Кубка УЕФА-97 по-прежнему...задачей. "Зенит" вышел в полуфинал, где встретился с главным ...желтая карточка. Результат не изменился и "Зенит" стал первым отечественным клубом,...
КВН - это рупор антисоветской пропаганды?
... уже высвечивает массу проблем. Во-первых, это разрушение единых технологических цепочек... открыл — а просто популярно изложил результаты исследований множества советских и российских... интервью «АиФ». Я смотрел, скажем, полуфинал 1996-го между Новыми Армянами...

Один комментарий»

  • 1476 1069
    любопытный 10 мая 2017 в 14:32 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Короче выделывались мы на этом жоповидении, а оказалось, что им и без нас комфортно. Это как в коллективе есть лидер а есть козел отпущения и пока козел живет желанием услужить лидеру, что бы ни делал , а ноги обнего все вытирают. А если будет сам себя вести как хочет, то тогда на него внимание и обратят
    Это как северная корея, показала всем кузькину мать, так все успокоились.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>