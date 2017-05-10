Результаты первого полуфинала Евровидения 2017 в Украине
9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс “Евровидение-2017″ станет Киев. На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению “Евровидения” в Украине в 2017 году.
Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения “Евровидения”, создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса. 25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.
Результатом первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2017, который проходит в Украине стало определение 10-ти финалистов соревнования.
Молдова – 1 часть
Азербайджан – 1 часть
Греция – 2 часть
Швеция – 2 часть
Португалия – 1 часть
Польша – 2 часть
Армения – 1 часть
Австралия – 2 часть
Кипр – 2 часть
Бельгия – 2 часть
Финалисты не забыли и телеведущих шоу. Они признались, что ведущие – невероятные.
Сам финал состоится в субботу, 13 мая. Украинская группа O.Torvald на правах хозяина и представители стран «Большой пятерки» – Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии автоматически попали в финал.
Источник: www.kramola.info
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Короче выделывались мы на этом жоповидении, а оказалось, что им и без нас комфортно. Это как в коллективе есть лидер а есть козел отпущения и пока козел живет желанием услужить лидеру, что бы ни делал , а ноги обнего все вытирают. А если будет сам себя вести как хочет, то тогда на него внимание и обратят
Это как северная корея, показала всем кузькину мать, так все успокоились.