Новости Украины и Новороссии 10 мая 2017

Евросоюз на этой неделе может объявить «безвиз» для Украины — Могерини

Евросоюз через несколько дней объявит о соглашении по упрощению визового режима с Украиной. Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини на заседании Совбеза ООН, передает DW.

Граждане Украины смогут «въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам». Безвизовый режим не дает гражданам Украины права на трудоустройство в странах Евросоюза.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Вопреки запретам: в Изюме прошел многотысячный «Бессмертный полк» (ФОТО, ВИДЕО)

Глядя на эти фотографии, можно подумать, что это Донбасс или один из городов России. Но нет — это Изюм, райцентр Харьковской области, город, в окрестностях которого шли кровавые бои с октября 1941 года по май 1942 года. В мае 1942 года в окрестностях Изюма, на Изюмско-Барвенковском выступе, шли тяжёлые бои, известные как Харьковская операция 1942. Окончательно город был освобождён 5 февраля 1943 года от германских войск советскими войсками Юго-Западного фронта в ходе Ворошиловградской операции. После войны на средства жителей города и района, участников боевых действий и родственников погибших воинов под Изюмом на горе Кременец был сооружён мемориальный комплекс. В 1985 году город Изюм был награждён орденом Великой Отечественной войны I степени. Читайте также: Про уродов и людей — как неонацисты срывали «Бессмертный полк» в Киеве (ВИДЕО) И сейчас в Изюме живут славные потомки героев: вчера они прошли по главным улицам города с портретами дедов и отцов, павших за свободу и жизнь советского народа. Читайте также: «Жри, бандера!» — киевские полицейские накормили нациста собственной кепкой (ФОТО) Шествие и последующий салют у мемориала на горе Кременец прошли без эксцессов.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Фашизм победил»: ветераны ВОВ на западе Украины доживают дни с чувством, что они проиграли

Материал Гражины Мыщлиньской в польском издании Gosc Niedzielny, посвящен судьбе ветеранов Великой Отечественной войны, живущих на Западной Украине. Ветераны Великой Отечественной войны на западе Украины доживают свои последние дни с чувством, что они проиграли. «Фашизм вновь одержал победу», — считает санитарка Красной армии Галина Черненко. Она родилась в 1924 году, начала войну в 1941 под Харьковом и закончила ее в 1945 в Берлине. С Галиной я познакомилась на Холме Славы — кладбище советских воинов во Львове. Она шла в черной форме без орденов, неся букет сирени к могилам своих товарищей по оружию. Это было 9 мая в 70-ю годовщину капитуляции гитлеровской Германии. У ворот дежурили активисты националистской партии «Свобода» в бандеровских мундирах. Они не пропускали на кладбище людей с оранжево-черной георгиевской лентой, которая из символа победы над фашизмом превратилась в символ сепаратистов и России, ведущей с Украиной необъявленную войну на востоке. В тени под кладбищенской стеной стоял наготове отряд полиции в полном обмундировании. Обстановка не располагала к разговору, так что мы договорились встретиться у Галины дома. Воспоминания и мечты Ветеран живет на втором этаже пятиэтажной «хрущевки» (дома, которые строились в СССР в 1960-е годы). Квартира у нее небольшая: две комнатки, кухня символического размера и маленькая ванная. «Представь себе, — говорит Галина, — что мы какое-то время жили здесь вшестером: я, муж, две дочери и две мамы — моя и свекровь». Квартира напоминает антикварную лавку, здесь стоит ламповое радио с волшебным окошком и телевизор «Рубин». Для 90-летней жительницы Львова Галины Черненко (в девичестве Козловой) День Победы всегда останется святым праздником. Она каждый год надевает парадную форму и отправляется на Холм Славы к могилам товарищей. «Последние несколько лет я прячу ордена в сумку, — рассказывает Галина. — В предыдущие годы случалось, что разные люди, чаще всего активисты „Свободы“, рвали мне форму, потому что их раздражали мои медали, особенно медаль „За победу в Великой Отечественной войне“ с георгиевской ленточкой». Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года. Это была самая распространенная в Советском Союзе награда — до 1995 года ее вручили 15 миллионам человек (в том числе бойцам польской Армии Людовой). ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уроки демонизации информационной войны, — мнение Во время войны Галина была санитаркой. Она мобилизовалась в 1941 году и прошла боевой путь от Харькова до Берлина. Путь в немецкую столицу проходил через Майданек и Варшаву, за которые она получила медаль. «Я не считала, сколько раненых мне удалось вынести с поля боя, — рассказывает она, — скорее всего, речь шла о тысячах. В результате после войны нам долго не удавалось завести детей. Свою первую дочь, Лену, я родила в 36 лет. Через три года появилась на свет младшая — Алла». Отец и брат Галины погибли на войне, выжила только мать. Галина помнит, как после освобождения Харькова она забежала домой в полевом мундире с автоматом. «Мама чуть было не лишилась чувств, она думала, что я погибла, — вспоминает женщина. — Она готовила кашу и угостила меня. Я немного поела, и уже пришлось прощаться». Брата в последний раз она видела в марте 1943, он стоял в кузове грузовика, а она со своим отрядом шла по обочине. «Мы помахали друг другу рукой, он так хорошо мне улыбнулся. Этот образ засел у меня в памяти. Спустя несколько месяцев брат погиб». Фронт двигался на запад. На Волыни появилась новая опасность. «Приходилось остерегаться отрядов бандеровцев, которые нападали исподтишка. Было очень легко получить пулю в спину, — вспоминает Галина. — Теперь ты понимаешь, почему меня трясет от вида этих ряженых, которые стоят в воротах военного кладбища».

На фото: Горожане у колонны бронетехники перед началом «Марша защитников Украины», по случаю празднования 25-й годовщины Вооруженных сил Украины, во Львове

Фото: © РИА Новости, Стрингер В памяти Галины запечатлелся концлагерь Майданек. Бумажные пакеты с человеческими волосами, горы мертвых тел, заключенные, которые походили на живых мертвецов, и охранница-садистка. «Она выбирала молодых женщин и наносила им страшные увечья, чтобы они никогда не могли иметь детей, — рассказывает Галина. — Я обрабатывала раны этих женщин, и они мне о ней рассказали. Скажу только одно: охранница не дождалась суда. Ребята расстреляли ее под бараком. Ее нельзя было не расстрелять». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция Киева штурмует офис неонацистов (ВИДЕО) Другое сильное воспоминание — это поход через Варшаву в январе 1945 года. «Я видела много разрушенных городов, но Варшава была особым случаем. Таких руин не было нигде». Как говорит Галина, у войны был только один плюс. Все было просто: тут свои, там враг. «Если бы не наша победа, мы бы сегодня с тобой не разговаривали, ты бы просто не появилась на свет», — говорит Галина. С современностью разобраться сложнее. Вот, например, как смириться с тем, что любимая дочь вышла замуж за немца и переехала в Германию? «Ну, раз она счастлива, видимо, и немец может быть хорошим человеком?» — размышляет женщина. «Могут ли у человека моего возраста быть мечты? — повторяет она вопрос и не раздумывает долго над отчетом. — Как жить без мечты? — неожиданно энергично отвечает она. — Мечты у меня две: я хочу, чтобы внучка приехала меня повидать, а не только присылала открытки и поздравляла по телефону. А еще я хочу снова увидеть Варшаву. Сейчас ее прекрасно восстановили, я видела на фотографиях и по телевизору. Но ведь посмотреть своими глазами, это совсем другое дело, правда?» Декоммунизация истории Любомир Мельничук, которого друзья называют Любчиком, — это молодой председатель фракции депутатов партии «Свобода» в Львове. У него есть четкое мнение по поводу празднования 9 мая. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: О революции подонков и торжестве идиотов «Для Украины это не радостный праздник. Можно сказать, что в тот момент Колыма победила Аушвиц. Мы никому не запрещаем чтить память жертв войны, но не допустим, чтобы 9 мая стало днем большевистских манифестаций, реабилитации Сталина или преступного советского режима. Коммунисты, которых финансирует Москва, паразитируют на ветеранах, используют их для прославления коммунизма. Этого мы им не позволим. Нашу историю нужно написать заново с учетом всех фактов и всей исторической правды, в том числе о Второй мировой войне». За словами следуют действия, развернувшиеся по всей Украине. После волны «ленинопадов» (сноса памятников Ленину) пришел черед декоммунизации названий улиц и площадей. Например, в Черновцах улицу Николая Ватутина (советского генерала, который в 1944 году погиб от рук бандеровцев) переименовали в улицу Степана Бандеры. Гражина Мыщлиньска

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

После стычек 9 мая мэр Днепра заявил, что ветеранские организации больше не получат денег

После столкновений в Днепре, которые произошли 9 мая, мэр города Борис Филатов заявил о прекращении финансирования ветеранских организаций. Он предложил оставить помощь только союзу ветеранов АТО. Об этом Филатов написал в Facebook.

“С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех “ветеранских” организаций. Хитрож@пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперёд ногами. Навсегда. На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО”, – написал Филатов.

Также он переложил часть ответственности за беспорядки на полицию города.

“Я виноват, что доверился обещаниям полиции, что все под контролем. Естественно, что у мэра нет пары сотен громил-”космонавтов”, имеющих дубинки и полицейские удостоверения, но все равно виноват… Весь последний год я бил в колокола, рассказывая о том, что в Днепре ненормальная ситуация в полиции. Если вы помните, я даже публично лишил полицию очередной субвенции из городского бюджета. Увы, но в МВД меня никто не услышал”, – пожаловался Филатов.

Напомним, что 9 мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Во время прохождения колонны между представителями социалистической партии и активистами произошло столкновение. Причиной стало использование политической символики – флагов. Активисты требовали убрать флаги с колонны.

Кроме этого, во время прохождения колонны “Оппозиционного блока возник еще один конфликт. В результате столкновений пострадали 8 участников мероприятия и 6 полицейских, которые осуществляли охрану порядка.

Также позже появилось видео массовой драки между активистами и правоохранителями в Днепре в районе Государственного цирка. Группа молодых людей вызвала подозрение у полиции. Правоохранители провели обыск рюкзаков и одежды, после чего спустя несколько минут завязалась драка – полицейские задержали парней.

Предположительно, задержанные являются участниками радикальных националистических организаций.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Правозащитники на Украине раскритиковали задержания за советскую символику

Amnesty International на Украине осуждает задержания мирных демонстрантов 9 мая и считает, что украинская власть «обязана обеспечить свободу слова и свободу мирных собраний для всех граждан».

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 9 мая.

«Запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым (принятые в мае 2015 г. законы о «декоммунизации») является нарушением права на свободу выражения, а задержание мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти», — считают в Amnesty International.

Также в организации заявили, что все задержанные демонстранты должны быть освобождены.

«Мы также требуем эффективного и беспристрастного расследования всех случаев насилия в ходе демонстраций», — отметили в Amnesty International.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Одесса: река «Бессмертного полка» и пираньи-нацисты

«Мы в оккупации. В мощнейшей оккупации. В том самом гетто, которым нас все время пугают» – говорят одесситы. Сегодня, 9-го мая, им это пришлось почувствовать как никогда. Рядом с участниками шествия «Бессмертного полка» с самого начала стали собираться стайки украинских «патриотов», чтобы тоже двинуться на Аллею Славы. Молодые сбитни в черно-камуфляжных одеяниях и мягкой спортивной обуви. Некоторых подвозили микроавтобусы. Они выходили с рюкзаками и сумками. Друг другу подмигивали, натягивая чёрные капюшоны и прикалывая себе на грудь значок красного мака: «Ну шо? Попрацюемо зараз?». Было ясно, что «работать» эта публика собирается с жителями Одессы.

Ощущение праздника сразу ушло. Появилось ощущение опасности и настороженность. Многие люди, идущие на Аллею Славы, с недоумением оглядывались на молодчиков и внутренне собирались. Улыбчивые лица становились напряжёнными и злыми.

Одесский «Бессмертный Полк» растянулся по Аллее Славы плотной толпой на километр. «Час и сорок минут понадобилось нам, чтобы, наконец-то добраться до места возложения цветов у Вечного Огня. А за нами «Бессмертной Полк» ещё продолжался – так, что из-за людей не было видно горизонта, – говорит милая блондинка с портретом фронтовика в руках. – Это такая неимоверная масса народа, что зрелище с верхней точки, с пригорочка, вызывало шок».

– Одесса за Донбасс! Одесса за Донбасс! – скандировали люди.

– Что, что они кричат? – переспрашивали друг у друга полицейские, стоящие в оцеплении.

Специально для них народ уточнил еще раз: «Мы – за Донбасс!»

– Так и мы за Донбасс, — засмеялись копы. – С Праздником!

– Вон из Одессы, бандеровские бесы! – продолжали скандировать люди. – Как в Одессе называется проспект Маршала Жукова?

– Маршала Жукова! – подхватывал народ.

– А может Небесной Сотни?

— Не-э-э-эт!

– Тогда давайте еще раз повторим название проспекта, чтобы нас услышали!

– Мар-ша-ла! Жу-ко-ва!

– Слава городу-герою Одессе!

– Ураааа!

– Слава городу-герою Москве!

– Ураааа!

– Слава городу-герою Ленинграду!

– Ураааа!

– Слава городу-герою Севастополю, Керчи, Волгограду….!

– Ураааа!

– Одесситы-ы-ы-ы! Рожайте дете-е-ей! Нас должно быть мно-о-о-го! Ещё больше, чем сейча-а-а-ас!

– Есть рожать детей!

– Славик, чего ты прёшь на ту сторону?!

– Так там пусто, людей почти нету.

– Конечно, там людей нету. Все люди тут идут, в «Бессмертном Полку».

– Слава Советской Армии!

– Урааааа!

– Слава маршалам Победы!

– Урааааа!

– Слава советским солдатам и матросам!

– Урааааа!

– Слава Советскому Народу!

– Урааааа!

– Слава одесситам, погибшим 2 мая!

– Урааааа!

– Гришенька, не ходи на газончик. Видишь, там злой дядя полицейский стоит. Он у тебя пилотку заберёт. Или красную звезду с неё снимет.

– Женщина, ну что вы такое говорите внуку? Я же не зверь какой. Ничего я с него не сниму и не заберу. Пусть носит и гордится.

– Сань, слушай, вон парень портрет несёт с георгиевской ленточкой. Встанем рядом с ним. Я – справа, ты – слева. Подстрахуем на всякий случай. Не дай Бог, его сейчас «патриоты» заметят.

Действительно, «патриоты» нападали на людей. Неистово нападали. На всех, у кого замечали гвардейские ленточки. Или советскую символику. Или просто так. Нападали стаей. С рёвом и гыканьем. Действовали очень организованно, слаженно и быстро.

Их было много. Очень много. И они поменяли тактику. В прошлом году они зашли единой колонной к к памятнику Неизвестному матросу. Поорали и ушли. А сейчас распределились группами по всему мемориалу и рассредоточились среди людей. Прислушивались, вглядывались, провоцировали на скандалы и тут же набрасывались. Только одну стаю полиция утихомирит, как тут же в другом месте –крики и побоище. Только там наведут порядок – опять бойня. Общались друг с другом они по рациям. «Мы закончили, – сообщали подельникам. – Теперь ваша очередь сепаров бить».

Это было страшно. Особенно страшно, когда толпа обезумевших подонков накинулась на мужчину с ребёнком на руках – крошечной девочкой. Растерянный, он прижимал кроху к своему плечу и старательно прикрывал ее нежную белокурую головку своей ладонью. Со всех сторон до него и ребёнка пытались дотянуться «активисты».

А вот из переулка вылетел байк с человеком в форме советского офицера. За ним мчался табун бешеных одетых в чёрное правосеков с налитыми кровью глазами. Орали: «Живым не брать!».

Но, несмотря на старания запугать одесситов, День Победы в Южной Пальмире состоялся. Город помнит, город чтит, город славит своих героев!

ФСК

К оглавлению | Источник: news-front.info

«Бессмертный полк Донбасса», — мнение (ФОТО)

В Донецке прошел парад в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне, пишет «Журналистская правда». Пришло больше шестидесяти тысяч человек. Это очень правильный праздник и очень нужный для измученного Донецка. На войне не всегда побеждает тот, кто прав, давайте вспомним тысячи войн, да вот хоть индейцев майя давайте вспомним, к которым пришли конквистадоры. Побеждает обычно сильный. Но иногда внутренняя сила, духовная сила становится определяющим фактором. Как сегодня верно отметили, Польша продержалась против фашистской армии 36 дней, Нидерланды 4 дня, Дания два часа, дом Павлова в Сталинграде 58 дней. Это про иную силу. В Донецке сегодня шла колонна «Бессмертного полка», где несли портреты погибших на Великой Отечественной, а потом колонна «Бессмертного полка Донбасса», где несли портреты погибших ополченцев, потому что история идет по спирали, потому что все повторяется, и небольшой клочок земли Донбасса три года держится против многократно превосходящего противника. Помнить, что ты силен, очень важно, когда война идет изматывающая, затяжная, нервная. Просто нужно иногда встать и вспомнить: однажды к тебе уже пришли, чтобы убить тебя, огромная, хтоническая мощь наползла с запада, и она хотела тебя убить. А ты сам ее убил. Представляешь, да? Оно было очень сильное и крутое. А ты на голом энтузиазме, считай, поднялся и победил. Ты — можешь, друг. Только ничего не бывает просто. И поэтому год назад по Донецку шел живой Моторола, а теперь несут его портреты. Поэтому девочку в розовой куртке за руку держит мама, а папу она сама держит. Папа далеко уже, но не совсем, потому что ну как же он тебя совсем бросит, маленькая, не бойся. Папа с тобой и папа защитит. Старушка с портретами погибших на войне родителей запрокидывает к небу искривившийся рот — в молитве. Идет ветеран Великой Отечественной, его поддерживают два молодых солдата в красивой белой форме. Все будет хорошо. Ты можешь. И папа не оставит, он сегодня здесь. С тобой. И приходят они из желтого невыносимого света, Открывают тушенку, стол застилают газетой, Пьют они под свечами каштанов, под липами молодыми, Говорят сегодня с живыми, ходят с живыми. И у молодого зеленоглазого капитана Голова седая, и падают листья каштана На его красивые новенькие погоны, На рукав его формы, новенькой да зеленой. И давно ему так не пилось, и давно не пелось. А от водки тепло, и расходится омертвелость, Он сегодня на день вернулся с войны с друзьями, Пусть сегодня будет тепло, и сыто, и пьяно. И подсаживается к ним пацан, молодой, четвертым, И неуставные сапоги у него, и форма потертая, Птицы поют на улице, ездят автомобили. Говорит: «Возьмите к себе, меня тоже вчера убили». Читайте также: Про уродов и людей — как неонацисты срывали «Бессмертный полк» в Киеве (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Следующая европейская война начнется на Украине

Примечательная карта из американского журнала Look. Особенно примечательна дата – 14 марта 1939 года.В августе 1939 года после заключения Пакта Молотова-Риббентропа, в этих планах произошли перемены и война покатилась на Запад, а Польша, которая должна была стать одним из плацдармов нападения на СССР и принять в нем участие, вскоре прекратила свое существование в силу того, что мировая война началась не с Украины, а с Польши.С точки зрения планов нападения на СССР, карта отражает известное заблуждение, от которого было несвободно и советское командование, ожидавшее главный удар вермахта на Украине, хотя уже в 1939-1940 годах в оперативном планировании Германии все чаще проскальзывала мысль, что основной удар должен наноситься через Белоруссию, что и нашло впоследствии свое отражение в плане "Барбаросса".Стоит отметить и Крым, никакого отношения к Украинской ССР не имеющий. Хрущев будет несколько позже.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Мы взяли плащ, чтобы прикрыть награды

Юнга, ветеран, метро

Все наше видео с 9 мая:

https://youtu.be/AgiT9xjQbRQ

https://youtu.be/BpQfYrPA0AI

https://youtu.be/fV71gXbhgtQ

https://youtu.be/w7DkdyEXJ3w

https://youtu.be/G0TngqtDxI0

https://youtu.be/DJ80Uqe5XOs





Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij

VK – https://vk.com/id26867380

Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii

Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij

Sharij.net – http://sharij.net/

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В Киеве начался первый полуфинал Евровидения, продать все билеты не удалось (ВИДЕО)

В Киеве начался первый полуфинал международного музыкального конкурса. Первый конкурсный день открыл певец из Украины, известный, впрочем, своими песнями на русском языке, Монатик. В первом полуфинале должны выступить конкурсанты из Черногории, Финляндии, Грузии, Португалии, Бельгии, Швеции, Албании, Азербайджана, Австралии, Кипра, Словении, Армении, Молдавии, Чехии, Латвии, Греции, Исландии и Польши. В финал Евровидения попадут десять из них. Как отмечают сами организаторы, не все билеты были проданы. Одна из основных причин – низкая платежеспособность населения. Читайте также: Леонид Агутин резко ответил околополитическим проституткам, льющим грязь на праздник Великой Победы

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Ветераны, не ветераны, активисты

Продолжение радостного праздника в Киеве



Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij

VK – https://vk.com/id26867380

Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii

Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij

Sharij.net – http://sharij.net/

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В Одессе военный оркестр выступил под балконом 96-летнего ветерана, который не смог придти на праздник

В Одессе 9 мая военнослужащие ВМС поздравили с Днем Победы полковника в отставке Ивана Кулибабу, который встретил войну 22 июня во время службы на Черноморском флоте в Керчи.

Поскольку по состоянию здоровья Иван Трофимович, которому сейчас 96 лет, не смог принять участие в общегородских торжественных мероприятиях, военные моряки решили поздравить его дома.

“Мы давно и хорошо знакомы с Иваном Трофимовичем. Мы рассчитывали, что ветеран, который сейчас не совсем хорошо себя чувствует, услышит военный оркестр и появится на балконе. Он и услышал нас, вышел, а позже позволил зайти в квартиру и поздороваться”, – рассказал организатор мероприятия, полковник запаса Олег Найда.



Военные моряки в гостях у фронтовика поздравили его с праздником Победы, поблагодарили за мир на нашей земле и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Когда полковник в отставке Иван Кулибаба вышел на балкон провожать гостей, то снизу ему вместе с военными аплодировал весь двор.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru