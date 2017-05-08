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Джамала призвала украинцев не дать «испортить» Евровидение

09:14. 8 мая 2017 Просмотров - 230 2 коммент. Опубликовал:

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Украинская певица, выигравшая в прошлом году Евровидение, призвала граждан страны не дать России «испортить» конкурс в 2017 году. Об этом она заявила агентству Reuters.

«Мне кажется, что мы должны ждать больше провокаций (от РФ), потому что наша победа расстроила их. И я бы хотела попросить каждого украинца быть очень осторожным и не поддаваться»,  подчеркнула исполнительница.

 

По ее словам, чем ближе будет конкурс, тем больше будет провокаций со стороны Москвы. О каких именно провокациях идет речь, Джамала не пояснила.

Певица победила в 2016 году в Евровидении с песней «1944», в тексте которой было сказано о депортации крымских татар. В 2017 году россиянке Юлии Самойловой Киев запретил въезд в страну из-за того, что исполнительница выступала в Крыму.

 

 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705062023-y1po.htm

Метки: Евровидение
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2 коммент.»

  • 3304 2096
    Михан 8 мая 2017 в 9:28 Ссылка Пометить
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    Притча о России.
    Была одна страна которую многие не любили, но была у неё одна особенность-она иногда просыпалась и начинала действовать молниеносно-на зло всем. Был у неё правитель очень мудрый и долго проживший и была одна особенность он никого не любил кроме своей власти, были у него две дочки-личная жизнь которых интересовала многих, но мало кто знал о личном дочек. Однажды правитель умер-не оставив приемника и в стране началось запустение-это всё от того что он ставил себя во главе угла, не запустил социальные лифты, да и в общем мало задумывался о будущем страны.

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  • 7680 6322
    СВАРОЖИЧ 8 мая 2017 в 11:22 Ссылка Пометить
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    Не удивляет. На фото видно лицо с ярко выраженными семитскими чертами. Певица ртом.

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