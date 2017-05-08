Джамала призвала украинцев не дать «испортить» Евровидение

Украинская певица, выигравшая в прошлом году Евровидение, призвала граждан страны не дать России «испортить» конкурс в 2017 году. Об этом она заявила агентству Reuters.

«Мне кажется, что мы должны ждать больше провокаций (от РФ), потому что наша победа расстроила их. И я бы хотела попросить каждого украинца быть очень осторожным и не поддаваться», – подчеркнула исполнительница.

По ее словам, чем ближе будет конкурс, тем больше будет провокаций со стороны Москвы. О каких именно провокациях идет речь, Джамала не пояснила.

Певица победила в 2016 году в Евровидении с песней «1944», в тексте которой было сказано о депортации крымских татар. В 2017 году россиянке Юлии Самойловой Киев запретил въезд в страну из-за того, что исполнительница выступала в Крыму.