Джамала призвала украинцев не дать «испортить» Евровидение
Украинская певица, выигравшая в прошлом году Евровидение, призвала граждан страны не дать России «испортить» конкурс в 2017 году. Об этом она заявила агентству Reuters.
«Мне кажется, что мы должны ждать больше провокаций (от РФ), потому что наша победа расстроила их. И я бы хотела попросить каждого украинца быть очень осторожным и не поддаваться», – подчеркнула исполнительница.
По ее словам, чем ближе будет конкурс, тем больше будет провокаций со стороны Москвы. О каких именно провокациях идет речь, Джамала не пояснила.
Певица победила в 2016 году в Евровидении с песней «1944», в тексте которой было сказано о депортации крымских татар. В 2017 году россиянке Юлии Самойловой Киев запретил въезд в страну из-за того, что исполнительница выступала в Крыму.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705062023-y1po.htm
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Притча о России.
Была одна страна которую многие не любили, но была у неё одна особенность-она иногда просыпалась и начинала действовать молниеносно-на зло всем. Был у неё правитель очень мудрый и долго проживший и была одна особенность он никого не любил кроме своей власти, были у него две дочки-личная жизнь которых интересовала многих, но мало кто знал о личном дочек. Однажды правитель умер-не оставив приемника и в стране началось запустение-это всё от того что он ставил себя во главе угла, не запустил социальные лифты, да и в общем мало задумывался о будущем страны.
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Не удивляет. На фото видно лицо с ярко выраженными семитскими чертами. Певица ртом.