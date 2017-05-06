Новости Украины и Новороссии 06 мая 2017
- 10:49 Не дайте России испортить «Евровидение», — Джамала.
- 10:00 Почему накануне Дня Победы на Украине крушат символы Великой Отечественной?.
- 09:53 Стивен Сигал похвастался «черным списком» от Украины.
- 09:08 Украинский суд разрешил проведение «Бессмертного полка» в Энергодаре.
- 08:36 В СБУ подтвердили проведение «Бессмертного полка» в Киеве.
- 07:51 Глава ДНР призвал жителей Киева поставить на место “бандеровских недобитков”.
- 04:00 Украинский журналист, отсидевший 1,5 года за отрицание «АТО», приехал в Крым (ВИДЕО).
- 02:30 США передали Украине телебашню для вещания на оккупированной территории ЛНР.
- 01:50 Янукович, похититель нормальной жизни.
- Вчера 23:03 Реглан сына Порошенко.
- Вчера 22:49 Заявление МГБ ЛНР по поводу уничтоженной ДРГ ВСУ и подрыва машины ОБСЕ.
Не дайте России испортить «Евровидение», — Джамала
Украинская исполнительница Джамала, которой судьи отдали победу на «Евровидении—2016» за политическую композицию «1944» о страданиях крымских татар, делает странные заявления.
В своем интервью Reuters она призвала не дать России «испортить» конкурс в этом году. По ее словам, чем ближе полуфиналы, тем больше «провокаций» со стороны Москвы стоит ожидать.
«Мне кажется, что мы должны ждать больше провокаций (от России — прим. РВ), потому что наша победа расстроила их, — самонадеянно утверждает Джамала. — И я бы хотела попросить каждого украинца быть очень осторожным и не поддаваться».
О каких именно «провокациях» она говорит, Джамала не уточнила.
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Напомним, что российский исполнитель Сергей Лазарев в прошлом году победил по результатам зрительского голосования в странах, транслировавших песенный конкурс.
На «Евровидении—2017» Россию должна была представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова, однако СБУ запретила ей въезд в «незалежную» из-за того, что она выступала в российском Крыму.
Комментируя странный призыв Джамалы, пользователи соцсетей просят кого-нибудь «сообщить девушке, что Россия в этом году в “Евровидении” не участвует», и испортить мероприятие может только сама Украина, что, с большой долей вероятности, и сделает.
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Почему накануне Дня Победы на Украине крушат символы Великой Отечественной?
В Харькове трижды за полгода повредили братскую могилу советских солдат и могилу советского маршала Юрия Бажанова, с 1926 года служившего в артиллерии, сформировавшего первую батарею реактивных миномётов «Катюша» в июне 1941 года, бившего и фашистов Третьего рейха, и Квантунскую армию.
Об очередном акте вандализма написал пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.
«Разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова и могилу маршала Бажанова. Срывают буквы, звезду с вечного огня, да и сам вечный огонь уродуют. Полиция, естественно, никого найти не может», — сообщил Сидоренко. При этом никто в полиции и городской власти не додумался до простого решения – оборудовать мемориал системой скрытого видеонаблюдения. А братскую могилу крушат раз за разом.
А в Нежине Черниговской области был найден памятник Марку Бернесу, установленный в 2011 году в городском Графском парке и украденный несколько дней назад. В полицию обратились возмущённые местные жители, история приобрела нешуточный резонанс. Всполошились и «декоммунизаторы», – они припомнили уроженцу Нежина Бернесу советские звания и награды и хором заголосили, что он «прославлял коммунистическую идеологию».
Бронзовую статую весом более полутонны обнаружили сами нежинцы – за городом, в яме. Памятник значительно повреждён: варвары отбили руку, кусок плаща и часть гитары. Разбивали его кувалдой, – «орудие убийства» было брошено тут же. Пока на месте обнаружения бронзового героя советского фильма «Два бойца» (его роль исполнял Марк Бернес) работала следственная группа, в Нежине неожиданно выяснилось, что памятник ничейный, у города он не состоит на балансе. Выходит, и ответственности за него никто не несёт.
Очевидно, затянется и восстановление – пока городские власти говорят только про обследование разбитого памятника.
Подобные преступления на Украине играют на руку силам, заинтересованным в фальсификации истории Великой Отечественной войны, которая пока что остаётся в памяти большинства граждан украинского государства историей общего Отечества. Интерактивный опрос, проводимый информационным агентством УНИАН в мае, показал, что почти 80% опрошенных украинцев не желают объединять День Победы с навязанным властями «днём памяти и примирения» и не воспринимают праздника в другую дату – для них именно 9 Мая означает Победу над фашизмом. Противостоит этому Украинский институт национальной памяти (УИНП), который системно занимается перелицовыванием исторических фактов и добивается выкорчёвывания из памяти украинского народа героев и символов Великой Отечественной. Братские могилы советских воинов, погибших за освобождение Украины, бессмертные песни Марка Бернеса, как и фильм «Два бойца» для УИНП опасны и нежелательны, поскольку противоречат историческому «национальному» новоделу. И очень удобно, если разрушение символов Великой Отечественной войны можно списать на «неизвестных вандалов», охотников за металлом. В случае с памятником Бернесу создаётся впечатление, что единственная задача покусившихся на бронзовый монумент – разбить его как можно сильнее, чтобы в нынешний День Победы жители Нежина не смогли принести цветы Марку Бернесу в образе советского бойца, весёлого одессита с гитарой.
Нежинцам стоило бы потребовать от городских властей к 9 Мая вернуть памятник на место в Графский парк в том виде, в котором его нашли – с разбитой гитарой и покалеченной рукой – это позволит лучше понять, какие времена теперь на Украине.
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Стивен Сигал похвастался «черным списком» от Украины
«Кроме черного пояса, у меня теперь есть еще и черный список», — заявил Сигал через своего представителя агентству ТАСС.
Напомним, что актер имеет седьмой дан по айкидо — по сути, высший, который может получить «обычный» человек. Даны с 8-го по 10-й присуждаются в единичных случаях и только выдающимся сэнсэям возрастом старше 60 лет.
Сигал был внесен в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» в апреле 2017 года. Ему «вменяется» посещение российского Крыма в 2014 и 2015 годах.
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Украинский суд разрешил проведение «Бессмертного полка» в Энергодаре
На Украине запорожский окружной админсуд отказал в удовлетворении иска городского совета Энергодара об ограничении шествия «Бессмертного полка», которое 9 мая собираются проводить в центре города.
Об этом сообщил заместитель начальника департамента внутренней политики Запорожской ОГА Александр Зубченко.
«Судья принял решение отказать в удовлетворении иска горсовета Энергодара», – сказал Зубченко.
Ранее городской совет Энергодара Запорожской области обратился в суд с просьбой ограничить возможность шествия «Бессмертного полка», которое 9 мая собираются провести в центре города.
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В СБУ подтвердили проведение «Бессмертного полка» в Киеве
Международная акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая в Киеве. Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.
По словам Тандита, никаких оснований для запрета мероприятия нет, впрочем в СБУ будут принимать все необходимые меры, чтобы не допустить провокаций.
«Мы должны дать возможность людям выйти и мы это будем обеспечивать, но ни в коем случае не должны допустить, чтобы были вот такие провокации», — заявил Тандит.
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Глава ДНР призвал жителей Киева поставить на место “бандеровских недобитков”
В ходе пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос журналистов о том, как могут жители Киева обезопасить себя после заявлений главы батальона ОУН* Кохановского о «смертном полке», глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что жителям Киева необходимо бороться за свою историю и свое будущее, передает корреспондент ИА «Новороссия».
«Дать совет, как могут обезопасить себя жители Киева — это значит, посоветовать не приходить на шествие «Бессмертного полка». Я же советую им бороться.
ОУН* — это недобитки бандеровцев, которых, к сожалению, Никита Сергеевич Хрущев простил, а надо было, всех этих мышей, которые сидели в своих схронах, там и оставить. И пусть это, наверное, звучит грубо.
Я не испытываю к ним чувство ненависти. Нельзя же, например, ненавидеть паука. Скорее это чувство брезгливости. Но нужно понимать, что пауки и ядовитые бывают, которых надо уничтожать.
Каждый здравомыслящий гражданин Украины должен понимать, что предки десятков миллионов людей сражались вместе. Сегодня какая-то горстка идиотов, которые думают, что они свою ОУН УНСО навяжут всем остальным и будут диктовать городу какие-то условия. Я прошу, пусть люди вспомнят славное прошлое своих предков. Честь и достоинство у жителей Киева остались и пусть покажут этому «смертному полку», что такое на самом деле «смертный полк».
Я думаю, что в «Бессмертном полку» будет стоять больше людей, чем в этом «смертном». Жители Украины должны сами с этим разобраться, потому что, это не война между Киевом и Донбассом, это война у каждого в сердце —надо бороться за свою историю, за память своих предков, за возможность ходить на могилы, на которых стоят красные звездочки.
Например, Одесса — там две недели запугивали город, две недели туда вводились всякие подразделения, по городу ходила военная техника и все равно 2 мая пришли люди. Более 6 тысяч человек. Я думаю, что Киеву стоит задуматься, что народ начинает просыпаться, народ на Украине перестает бояться власть и это, наверное, самое главное. Я желаю всем украинцам очнуться ото сна», — сказал он.
* – запрещена в РФ
Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!
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Украинский журналист, отсидевший 1,5 года за отрицание «АТО», приехал в Крым (ВИДЕО)
На днях в Крыму побывал Руслан Коцаба, журналист из Ивано-Франковска (Западная Украина).
Коцаба получил широкую известность благодаря призывам бойкотировать мобилизацию и участие в так называемой «АТО». Был арестован и осужден на 3,5 года лишения свободы. Проведя 1,5 года в тюрьме, был оправдан в апелляционном суде и выпущен на свободу.
В Крым Коцаба приехал, чтобы заниматься «народной дипломатией». По его мнению, именно такой способ может примирить враждующие стороны.
Донецкий журналист Константин Долгов записал видеоинтервью с Русланом Коцабой на крымской земле.
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США передали Украине телебашню для вещания на оккупированной территории ЛНР
Министр информационной политики Украины Юрий Стець сообщил, что в США построили и передали на оккупированную территорию ЛНР телебашню.
«Есть определенная программа поддержки, касающаяся информационной безопасности Украины, со стороны, например, НАТО или представительств стран, в том числе США. Это касается финансовой поддержки. Сейчас устанавливается телевышка в Луганской области, которая является технической помощью, которую нам передали США. То есть эта вышка построена в США, перевезена в Украину, и сейчас там ее устанавливают», — сказал он.
Он также отметил, что финансовую и техническую помощь в сфере информационной безопасности Украине оказывает ряд стран, в частности, США, Британия и такая структура, как НАТО.
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Янукович, похититель нормальной жизни
За то, что мы сейчас так живем приговаривается Янукович Виктор Федорович…
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Реглан сына Порошенко
Боже, что же он натворил!
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Заявление МГБ ЛНР по поводу уничтоженной ДРГ ВСУ и подрыва машины ОБСЕ
МГБ ЛНР в лице Пасечника. выступило с заявлением по поводу "внезапно" появившейся записи подрыва наблюдателей ОБСЕ под Славяносербском http://colonelcassad.livejournal.com/339
Имеющиеся у Министерства государственной безопасности ЛНР данные позволяют рассматривать подрыв наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у села Пришиб Славяносербского района как спланированный спецслужбами Украины террористический акт. При этом украинская сторона даже не пытается скрыть свою причастность к нападению на представителей международной организации.
Говоря об имеющихся свидетельствах, мы прежде всего, должны назвать публикацию видео, на котором зафиксирован момент подрыва патруля.
В ходе изучения видеозаписи, которая появилась на украинских информационных ресурсах, специалистами МГБ совместно с Народной милицией было установлено: съемка велась из населённого пункта Кряковка Славяносербского района, подконтрольного Вооружённым силам Украины. Нами был проведён сравнительный анализ местности, запечатлённой на кадрах видеозаписи, с данными топографических карт, и установлен квадрат ведения съёмки.
Обращают на себя внимание также обстоятельства появления данного видео. Имеются сведения, что по дороге, где произошла трагедия, ранее проезжал, в том числе, и грузовой автотранспорт, что свидетельствует о постоянном мониторинге передвижений патрулей ОБСЕ со стороны Украины.
По нашим данным, 02 мая 2017 года на территорию ЛНР пыталась зайти очередная диверсионная группа, в задачи которой также входило проведение провокаций в отношении представителей международных организаций, работающих на территории Донбасса. Напомню, в районе Светлодарской дуги диверсионная группа ВСУ в составе четырёх человек предприняла попытку скрытного пересечения линии боевого соприкосновения. Используя особенности рельефа местности, диверсанты намеревались проникнуть вглубь территории республики, но были обнаружены. В результате боя трое из них были уничтожены, четвёртый, получив ранения, скрылся.
О целях группы свидетельствуют не только вооружение и экипировка, но и материалы, извлечённые из телефонов членов ДРГ.
В связи с активизацией террористической деятельности спецслужб Украины на территории ЛНР обращаюсь к жителям Луганщины, проживающим по обе стороны линии разграничения – быть бдительными и сохранять спокойствие, которое как раз и намеревается подорвать киевская власть. Обращайте внимание на подозрительные предметы и людей, окружающих вас, чтобы не стать жертвой спланированных спецопераций.
Мы также обращаемся к украинской стороне, которая заявляет о необходимости тщательного расследования гибели наблюдателя миссии ОБСЕ, – предоставить следственному отделу МГБ ЛНР через представителей международных организаций оригиналы видео, на котором зафиксирован момент подрыва автомобиля ОБСЕ и другие, возможно имеющиеся факты, которые помогут в объективном расследовании данного происшествия.
https://mgblnr.org/media/73656380-d4e7-4
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