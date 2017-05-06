Новости Украины и Новороссии 06 мая 2017

Не дайте России испортить «Евровидение», — Джамала

Украинская исполнительница Джамала, которой судьи отдали победу на «Евровидении—2016» за политическую композицию «1944» о страданиях крымских татар, делает странные заявления. В своем интервью Reuters она призвала не дать России «испортить» конкурс в этом году. По ее словам, чем ближе полуфиналы, тем больше «провокаций» со стороны Москвы стоит ожидать. «Мне кажется, что мы должны ждать больше провокаций (от России — прим. РВ), потому что наша победа расстроила их, — самонадеянно утверждает Джамала. — И я бы хотела попросить каждого украинца быть очень осторожным и не поддаваться». О каких именно «провокациях» она говорит, Джамала не уточнила. Читайте также: Евровидение MH17: Украинская власть хочет устроить кровавое шоу в прямом эфире Напомним, что российский исполнитель Сергей Лазарев в прошлом году победил по результатам зрительского голосования в странах, транслировавших песенный конкурс. На «Евровидении—2017» Россию должна была представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова, однако СБУ запретила ей въезд в «незалежную» из-за того, что она выступала в российском Крыму. Комментируя странный призыв Джамалы, пользователи соцсетей просят кого-нибудь «сообщить девушке, что Россия в этом году в “Евровидении” не участвует», и испортить мероприятие может только сама Украина, что, с большой долей вероятности, и сделает. Читайте также: Шокирующий Киев — экскурсия на предмет готовности к «Евровидению» (ВИДЕО А. Шария)

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Почему накануне Дня Победы на Украине крушат символы Великой Отечественной?

В Харькове трижды за полгода повредили братскую могилу советских солдат и могилу советского маршала Юрия Бажанова, с 1926 года служившего в артиллерии, сформировавшего первую батарею реактивных миномётов «Катюша» в июне 1941 года, бившего и фашистов Третьего рейха, и Квантунскую армию.

Об очередном акте вандализма написал пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

«Разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова и могилу маршала Бажанова. Срывают буквы, звезду с вечного огня, да и сам вечный огонь уродуют. Полиция, естественно, никого найти не может», — сообщил Сидоренко. При этом никто в полиции и городской власти не додумался до простого решения – оборудовать мемориал системой скрытого видеонаблюдения. А братскую могилу крушат раз за разом.

А в Нежине Черниговской области был найден памятник Марку Бернесу, установленный в 2011 году в городском Графском парке и украденный несколько дней назад. В полицию обратились возмущённые местные жители, история приобрела нешуточный резонанс. Всполошились и «декоммунизаторы», – они припомнили уроженцу Нежина Бернесу советские звания и награды и хором заголосили, что он «прославлял коммунистическую идеологию».

Бронзовую статую весом более полутонны обнаружили сами нежинцы – за городом, в яме. Памятник значительно повреждён: варвары отбили руку, кусок плаща и часть гитары. Разбивали его кувалдой, – «орудие убийства» было брошено тут же. Пока на месте обнаружения бронзового героя советского фильма «Два бойца» (его роль исполнял Марк Бернес) работала следственная группа, в Нежине неожиданно выяснилось, что памятник ничейный, у города он не состоит на балансе. Выходит, и ответственности за него никто не несёт.

Очевидно, затянется и восстановление – пока городские власти говорят только про обследование разбитого памятника.

Подобные преступления на Украине играют на руку силам, заинтересованным в фальсификации истории Великой Отечественной войны, которая пока что остаётся в памяти большинства граждан украинского государства историей общего Отечества. Интерактивный опрос, проводимый информационным агентством УНИАН в мае, показал, что почти 80% опрошенных украинцев не желают объединять День Победы с навязанным властями «днём памяти и примирения» и не воспринимают праздника в другую дату – для них именно 9 Мая означает Победу над фашизмом. Противостоит этому Украинский институт национальной памяти (УИНП), который системно занимается перелицовыванием исторических фактов и добивается выкорчёвывания из памяти украинского народа героев и символов Великой Отечественной. Братские могилы советских воинов, погибших за освобождение Украины, бессмертные песни Марка Бернеса, как и фильм «Два бойца» для УИНП опасны и нежелательны, поскольку противоречат историческому «национальному» новоделу. И очень удобно, если разрушение символов Великой Отечественной войны можно списать на «неизвестных вандалов», охотников за металлом. В случае с памятником Бернесу создаётся впечатление, что единственная задача покусившихся на бронзовый монумент – разбить его как можно сильнее, чтобы в нынешний День Победы жители Нежина не смогли принести цветы Марку Бернесу в образе советского бойца, весёлого одессита с гитарой.

Нежинцам стоило бы потребовать от городских властей к 9 Мая вернуть памятник на место в Графский парк в том виде, в котором его нашли – с разбитой гитарой и покалеченной рукой – это позволит лучше понять, какие времена теперь на Украине.

ФСК

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Стивен Сигал похвастался «черным списком» от Украины

Знаменитый актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал, который осенью 2016 года получил российский паспорт из рук Владимира Путина, с иронией воспринял новость о том, что СБУ запретила ему въезд в «незалжную» сроком на 5 лет. «Кроме черного пояса, у меня теперь есть еще и черный список», — заявил Сигал через своего представителя агентству ТАСС. Напомним, что актер имеет седьмой дан по айкидо — по сути, высший, который может получить «обычный» человек. Даны с 8-го по 10-й присуждаются в единичных случаях и только выдающимся сэнсэям возрастом старше 60 лет. Сигал был внесен в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» в апреле 2017 года. Ему «вменяется» посещение российского Крыма в 2014 и 2015 годах. Читайте также: Зрада: Сын Порошенко позирует в футболке с надписью «Россия» (ФОТО)

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Украинский суд разрешил проведение «Бессмертного полка» в Энергодаре

На Украине запорожский окружной админсуд отказал в удовлетворении иска городского совета Энергодара об ограничении шествия «Бессмертного полка», которое 9 мая собираются проводить в центре города.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента внутренней политики Запорожской ОГА Александр Зубченко.

«Судья принял решение отказать в удовлетворении иска горсовета Энергодара», – сказал Зубченко.

Ранее городской совет Энергодара Запорожской области обратился в суд с просьбой ограничить возможность шествия «Бессмертного полка», которое 9 мая собираются провести в центре города.

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В СБУ подтвердили проведение «Бессмертного полка» в Киеве

Международная акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая в Киеве. Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

По словам Тандита, никаких оснований для запрета мероприятия нет, впрочем в СБУ будут принимать все необходимые меры, чтобы не допустить провокаций.

«Мы должны дать возможность людям выйти и мы это будем обеспечивать, но ни в коем случае не должны допустить, чтобы были вот такие провокации», — заявил Тандит.

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Глава ДНР призвал жителей Киева поставить на место “бандеровских недобитков”

В ходе пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос журналистов о том, как могут жители Киева обезопасить себя после заявлений главы батальона ОУН* Кохановского о «смертном полке», глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что жителям Киева необходимо бороться за свою историю и свое будущее, передает корреспондент ИА «Новороссия».



«Дать совет, как могут обезопасить себя жители Киева — это значит, посоветовать не приходить на шествие «Бессмертного полка». Я же советую им бороться.



ОУН* — это недобитки бандеровцев, которых, к сожалению, Никита Сергеевич Хрущев простил, а надо было, всех этих мышей, которые сидели в своих схронах, там и оставить. И пусть это, наверное, звучит грубо.



Я не испытываю к ним чувство ненависти. Нельзя же, например, ненавидеть паука. Скорее это чувство брезгливости. Но нужно понимать, что пауки и ядовитые бывают, которых надо уничтожать.



Каждый здравомыслящий гражданин Украины должен понимать, что предки десятков миллионов людей сражались вместе. Сегодня какая-то горстка идиотов, которые думают, что они свою ОУН УНСО навяжут всем остальным и будут диктовать городу какие-то условия. Я прошу, пусть люди вспомнят славное прошлое своих предков. Честь и достоинство у жителей Киева остались и пусть покажут этому «смертному полку», что такое на самом деле «смертный полк».



Я думаю, что в «Бессмертном полку» будет стоять больше людей, чем в этом «смертном». Жители Украины должны сами с этим разобраться, потому что, это не война между Киевом и Донбассом, это война у каждого в сердце —надо бороться за свою историю, за память своих предков, за возможность ходить на могилы, на которых стоят красные звездочки.



Например, Одесса — там две недели запугивали город, две недели туда вводились всякие подразделения, по городу ходила военная техника и все равно 2 мая пришли люди. Более 6 тысяч человек. Я думаю, что Киеву стоит задуматься, что народ начинает просыпаться, народ на Украине перестает бояться власть и это, наверное, самое главное. Я желаю всем украинцам очнуться ото сна», — сказал он.

* – запрещена в РФ

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Украинский журналист, отсидевший 1,5 года за отрицание «АТО», приехал в Крым (ВИДЕО)

На днях в Крыму побывал Руслан Коцаба, журналист из Ивано-Франковска (Западная Украина). Коцаба получил широкую известность благодаря призывам бойкотировать мобилизацию и участие в так называемой «АТО». Был арестован и осужден на 3,5 года лишения свободы. Проведя 1,5 года в тюрьме, был оправдан в апелляционном суде и выпущен на свободу. В Крым Коцаба приехал, чтобы заниматься «народной дипломатией». По его мнению, именно такой способ может примирить враждующие стороны. Донецкий журналист Константин Долгов записал видеоинтервью с Русланом Коцабой на крымской земле. Читайте также: ВАЖНО: Кто и зачем вел видеосъемку подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на Донбассе?

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США передали Украине телебашню для вещания на оккупированной территории ЛНР

Министр информационной политики Украины Юрий Стець сообщил, что в США построили и передали на оккупированную территорию ЛНР телебашню. «Есть определенная программа поддержки, касающаяся информационной безопасности Украины, со стороны, например, НАТО или представительств стран, в том числе США. Это касается финансовой поддержки. Сейчас устанавливается телевышка в Луганской области, которая является технической помощью, которую нам передали США. То есть эта вышка построена в США, перевезена в Украину, и сейчас там ее устанавливают», — сказал он. Он также отметил, что финансовую и техническую помощь в сфере информационной безопасности Украине оказывает ряд стран, в частности, США, Британия и такая структура, как НАТО. Читайте также: «Слабоумие и отвага»: стали известны обстоятельства смерти троих «всушников» на Светлодарской дуге

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Янукович, похититель нормальной жизни

За то, что мы сейчас так живем приговаривается Янукович Виктор Федорович…



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Реглан сына Порошенко

Боже, что же он натворил!



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Заявление МГБ ЛНР по поводу уничтоженной ДРГ ВСУ и подрыва машины ОБСЕ

МГБ ЛНР в лице Пасечника. выступило с заявлением по поводу "внезапно" появившейся записи подрыва наблюдателей ОБСЕ под Славяносербском http://colonelcassad.livejournal.com/339 8863.html , а так же по поводу недавно уничтоженной ДРГ ВСУ, продемонстрировав запись с телефона одного из убитых ВСУшников http://colonelcassad.livejournal.com/339 6695.html Имеющиеся у Министерства государственной безопасности ЛНР данные позволяют рассматривать подрыв наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у села Пришиб Славяносербского района как спланированный спецслужбами Украины террористический акт. При этом украинская сторона даже не пытается скрыть свою причастность к нападению на представителей международной организации.Говоря об имеющихся свидетельствах, мы прежде всего, должны назвать публикацию видео, на котором зафиксирован момент подрыва патруля.В ходе изучения видеозаписи, которая появилась на украинских информационных ресурсах, специалистами МГБ совместно с Народной милицией было установлено:Обращают на себя внимание также обстоятельства появления данного видео. Имеются сведения, что по дороге, где произошла трагедия, ранее проезжал, в том числе, и грузовой автотранспорт, что свидетельствует о постоянном мониторинге передвижений патрулей ОБСЕ со стороны Украины.По нашим данным, 02 мая 2017 года на территорию ЛНР пыталась зайти очередная диверсионная группа, в задачи которой также входило проведение провокаций в отношении представителей международных организаций, работающих на территории Донбасса. Напомню, в районе Светлодарской дуги диверсионная группа ВСУ в составе четырёх человек предприняла попытку скрытного пересечения линии боевого соприкосновения. Используя особенности рельефа местности, диверсанты намеревались проникнуть вглубь территории республики, но были обнаружены. В результате боя трое из них были уничтожены, четвёртый, получив ранения, скрылся.О целях группы свидетельствуют не только вооружение и экипировка, но и материалы, извлечённые из телефонов членов ДРГ.В связи с активизацией террористической деятельности спецслужб Украины на территории ЛНР обращаюсь к жителям Луганщины, проживающим по обе стороны линии разграничения – быть бдительными и сохранять спокойствие, которое как раз и намеревается подорвать киевская власть. Обращайте внимание на подозрительные предметы и людей, окружающих вас, чтобы не стать жертвой спланированных спецопераций.Мы также обращаемся к украинской стороне, которая заявляет о необходимости тщательного расследования гибели наблюдателя миссии ОБСЕ, – предоставить следственному отделу МГБ ЛНР через представителей международных организаций оригиналы видео, на котором зафиксирован момент подрыва автомобиля ОБСЕ и другие, возможно имеющиеся факты, которые помогут в объективном расследовании данного происшествия. https://mgblnr.org/media/73656380-d4e7-4 2a8-9fb8-804cfe54b7c7 – цинк

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