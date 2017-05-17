Новости Украины и Новороссии 17 мая 2017

Советник Авакова похвастался о «первом этапе» блокирования российских сайтов

Крупнейшие украинские провайдеры уже приступили к блокированию российских сайтов, попавшие под санкции.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка.

«Крупнейшие украинские провайдеры уже начали первый этап блокирования доступа», — написал Шкиряк в Facebook, не уточнив, что имеется ввиду под «первым этапом блокирования».

Он также отметил, что «другим (провайдерам — ред,) также не рекомендуется долго медлить и активно участвовать».

Известно, что Порошенко ввёл санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковой системы «Яндекс».

Украинцы обещали собрать новый Майдан. В Интернет-ассоциации Украины заявили, что на блокировку российских сайтов уйдёт $1 млрд.

В санкционный список попали некоторые депутаты российской Госдумы, в частности Алексей Журавлев, Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов, Алексей Диденко, Михаил Брячак и Олег Пахалков, а также руководитель News Front Константин Кнырик.

Кроме того, Киев ввел санкции сроком на три года против ряда российских СМИ, в том числе МИА «Россия сегодня», телеканалов «Звезда» и ТВЦ.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Сайт Порошенко с трудом справляется с DDoS-атакой после блокировки «VK» и «Яндекса»

Сайт президента Украины с середины дня подвергается «организованной атаке», сообщают в администрации Петра Порошенко. Киев связывает это с публикацией указа о блокировке ряда российских интернет-ресурсов.

«Интернет-сайт президента подвергается организованной атаке — мы видим имитацию переходов и DDoS-атаки с ресурсов «Яндекса» и VK, что создаёт искусственный трафик, чтобы загрузить и «положить» серверы АП», — наговорил замглавы украинской администрации Дмитрий Шимкив.

Известно, что Порошенко ввёл санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковой системы «Яндекс».

Украинцы обещали собрать новый Майдан. В Интернет-ассоциации Украины заявили, что на блокировку российских сайтов уйдёт $1 млрд.

В санкционный список попали некоторые депутаты российской Госдумы, в частности Алексей Журавлев, Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов, Алексей Диденко, Михаил Брячак и Олег Пахалков, а также руководитель News Front Константин Кнырик.

Кроме того, Киев ввел санкции сроком на три года против ряда российских СМИ, в том числе МИА «Россия сегодня», телеканалов «Звезда» и ТВЦ.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Днепропетровск выйдет на митинг против режима Порошенко из-за блокировки «Вконтакте»

Украинская общественная организация «Совместными усилиями» (Днепропетровск) заявила об организации митинга против блокировки правительством социальной сети «Вконтакте». Об этом сообщается на странице организации ВКонтакте.

«Считаем, что это не просто ограничение доступа к социальной сети, а только начало внедрения тоталитарного режима в Украине! Откройте глаза те, кому все равно. И даже если многим удастся обойти блокировку, надо понимать, что это только начало противоправных действий против нас, украинцев. Мы должны выходить из домов и митинговать», — добавили в организации.

Известно, что Порошенко ввёл санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковой системы «Яндекс».

Украинцы обещали собрать новый Майдан.

В санкционный список попали некоторые депутаты российской Госдумы, в частности Алексей Журавлев, Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов, Алексей Диденко, Михаил Брячак и Олег Пахалков, а также руководитель News Front Константин Кнырик.

Кроме того, Киев ввел санкции сроком на три года против ряда российских СМИ, в том числе МИА «Россия сегодня», телеканалов «Звезда» и ТВЦ.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Банки, которых нет: как Порошенко вводит санкции против «мертвых душ»

Главной новостью на Украине стало подписание президентом этой страны Петром Порошенко нового украинского санкционного списка в отношении российских физических и юридических лиц, куда вошли, в том числе, и 30 отечественных банков.

Порошенко ввел санкции против банков, которые не существуют

При этом, после ознакомления с этим перечнем, который был официально опубликован на сайте украинского президента, выяснилось, что 12 из этих банков лишились в России лицензии на свою деятельность, а еще 2 были реорганизованы в другие коммерческие структуры.

Все это говорит о том, что украинское правительство, проводя свою так называемую политику санкций, совершенно не отслеживает существующую в этом деле ситуацию.

Этот случай напомнил прецедент, как Порошенко поговорил с российским пранкером, который представился президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Отчет об этом разговоре был даже выложен на официальном сайте главы украинского государства и, несмотря на очевидную абсурдность беседы, в Киеве выяснили, что это был пранкер, только после того, как запись с этим «диалогом на высшем уровне» была опубликована на известном сервисе Youtube.

Примечательно, что украинские власти не нашли ничего умнее, чем объявить этот инцидент «провокацией ФСБ», хотя непонятно, чем разговор Порошенко с мнимым Атамбаевым по своему откровенному непрофессионализму отличается от данного прецедента с российскими банками.

В случае с российскими банками украинская власть выступила в своем стиле

Журналист и историк Армен Гаспарян в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что это событие не отличается от других аналогичных действий современной украинской власти.

«Информационное и политическое пространство Украины в последнее время сильно напоминает территорию сумасшедшего дома, где никто ни за что не отвечает, никто ничего не контролирует, и никто не отдает себе отчета за то, что делает», — констатирует Гаспарян.

В качестве ярких примеров Армен Сумбатович приводит все сегодняшнее решения украинских властей, которые не ограничиваются блокированием несуществующих российских банков.

«На Украине сегодня были заблокированы две самые крупные российские социальные сети – «Вконтакте» и «Одноклассники», но сразу после этого выступил руководитель украинской федерации интернет-провайдеров и сказал, что это действительно «очень хорошее решение», но исполнить его в рамках национального интернета – невозможно. Получается, и здесь санкции киевских властей имеют полностью бумажный характер», — заключает Гаспарян.

Таким образом, это решение в Киеве приняли без консультаций со специалистами, у которых на деле нет технических возможностей для того, чтоб выполнить подобные «санкции».

Украинские власти занимают бредом вместо каких-то реальных дел

«Также украинскими властями сегодня было принято абсурдное решение заблокировать работу российской бухгалтерской программы 1C, но тут же выяснилось, что 98 процентов бухгалтеров на Украине работают в этой программе. Более того, эти украинские бухгалтеры, как оказалось, ни с какими альтернативами 1C в своей жизни не сталкивались, а их перевод на другую программу займет не один год. Ведь в противном случае это парализует налоговую отчетность на Украине, потому что все в спешном порядке придется переводить на бумагу», — резюмирует Гаспарян.

Таким образом, как замечает эксперт, необходимо сделать вывод, что вместо того, чтобы заниматься экономикой и восстанавливать разрушенную страну, украинские власти предаются абсурду, в рамках которого хотят показать, что они тоже вводят санкции против России.

«Не говоря уже про то, что на территории Украины уже четвертый год идет война, которая все не прекращается – в Киеве также не хотят решать этот вопрос, предпочитая ему такие «игры» с санкциями и прочими информационными вбросами. Поэтому вместо поиска компромисса и выполнения минских соглашений, что является обязанностью Киева по целому пакету международных договоров, там занимаются подобным бредом», — констатирует Гаспарян.

На самом деле, все эти события с санкциями, которые ничего на практике не дают, очень хорошо показывает состояние дел на Украине, где сегодня царит настоящая анархия.

На Украине после Майдана произошел коллапс гражданского общества

«Достаточно сказать, что на Украине заблокировали прогноз погоды потому, что он входит в пакет российского поисковика Yandex. Поэтому это какой-то животный мир, где торжествует абсолютное безумие и совершенно непроходимая тупость. По-другому все эти события нельзя охарактеризовать, вследствие чего ниже украинцам падать уже некуда», — заключает Гаспарян.

Проблема заключатся, что такие события на Украине повторяются каждый день, но это не вызывает никакого протеста со стороны украинского общества, и дело здесь не в политических взглядах или в отношении к России, поскольку очевидно, что киевская власть пытается путем таких действий показать, что она что-то делает, а не просто сидит на своих постах.

«В стране идет война – украинский народ безмолвствует, в стране разрушена экономика, но есть впечатление, что на это абсолютно всем на Украине «до фонаря». К тому же, все эти санкции со стороны Киева, либо просто имеют абсурдный характер, либо негативно работают не против России, а против украинского народного хозяйства, которое и так дышит на ладан», — резюмирует Гаспарян.

Это говорит о том, что на Украине отсутствует гражданское общество, а значит подобные манипуляции киевская власть будет еще долго проводить в этой стране.

Дмитрий Сикорский, «Экономика сегодня»

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинский военный продал родину за $500

ВСУшник продал ЛНР секретную информацию, чтобы погасить кредит

Военнослужащий 8-го полка сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины продал МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) списки личного состава части.

Об этом пишет РенТВ со ссылкой на Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

Как сказано в материале, мужчина 1978 года рождения позвонил на горячую линию ведомства с этим предложением в начале мая. Причиной продажи списков назвал то, что ему надо срочно погасить кредит, а командование и сослуживцы отказали в финансовой помощи. За списки собеседник попросил 15 тысяч гривен.

«Проведенная проверка подтвердила личность «продавца», его намерения и достоверность предлагаемой информации, после чего сделка состоялась», — рассказали в МВД ЛНР.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Порошенко нанес страшный удар по свободе слова на Украине — Human Rights Watch

Президенту Украины Петру Порошенко следует отменить запрет, который влияет на работу таких интернет-платформ, как «ВКонтакте», «Одноклассники», РБК и «Яндекс», а также принять меры по защите свободы слова и информации в Украине.

Об этом заявили в международной правозащитной организации Human Rights Watch.

«За один ход Петр Порошенко нанес страшный удар по свободе слова в Украине. Это непростительное нарушение права украинцев на получение информации по их выбору, Евросоюз и другие международные партнеры Украины должны немедленно призвать Украину отменить его», — заявила исследовательница Human Rights Watch по украинским вопросам Таня Купер.

Human Rights Watch отмечает, что по состоянию на апрель 78% всех интернет-пользователей в Украине, или около 20 миллионов, имели аккаунт в «ВКонтакте» (эта статистика не выделяет активных пользователей и тех, кто никогда или почти никогда не использует эту социальную сеть — ред.).

Известно, что Порошенко ввёл санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковой системы «Яндекс».

Украинцы обещали собрать новый Майдан.

В санкционный список попали некоторые депутаты российской Госдумы, в частности Алексей Журавлев, Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов, Алексей Диденко, Михаил Брячак и Олег Пахалков, а также руководитель News Front Константин Кнырик.

Кроме того, Киев ввел санкции сроком на три года против ряда российских СМИ, в том числе МИА «Россия сегодня», телеканалов «Звезда» и ТВЦ.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Указ Порошенко о запрете «Вконтакте» официально вступил в силу

Указ президента Украины Петра Порошенко о расширении списка санкций против юридических и физических лиц России официально вступил в силу.

Как сообщает RT, указ был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер», что, согласно закону, означает вступление нормативного акта в силу.

Известно, что Порошенко ввёл санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковой системы «Яндекс».

Украинцы обещали собрать новый Майдан.

В санкционный список попали некоторые депутаты российской Госдумы, в частности Алексей Журавлев, Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов, Алексей Диденко, Михаил Брячак и Олег Пахалков, а также руководитель News Front Константин Кнырик.

Кроме того, Киев ввел санкции сроком на три года против ряда российских СМИ, в том числе МИА «Россия сегодня», телеканалов «Звезда» и ТВЦ.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Глава ЛНР: Мы — русский мир

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что возвращение Донбасса в состав Украины возможно, если это государство будет настроено пророссийски.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Известия.

«Если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, то ни о каком возвращении не может быть речи. Наши жители на референдуме сказали: «Мы — русский мир». И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно», — подчеркнул Плотницкий, отвечая на вопрос о том, возможно ли реальное возвращение Луганска и Донецка в состав Украины.

Также он рассказал о налаживании связей ЛНР с другими странами.

«Мы ведем переговоры с Белоруссией, Турцией, Китаем. В первую очередь речь идет о покупке угля. Возникают сложности с вывозом продукции, с оформлением сертификатов. Мы ищем пути решения проблем, уверен, что выход найдем», — сообщил глава ЛНР.

Отвечая на вопрос о том, как изменился состав населения ЛНР, если сравнить начало 2014 года и начало 2017-го, Плотницкий сообщил, что «на территории Луганской области до начала боевых действий проживало 2,2 млн населения. Сейчас в ЛНР — чуть больше 1,5 млн».

«У нас очень много таких людей, которые живут, работают или служат в Луганской народной республике, но прописаны на временно оккупированных территориях. 93% вернувшихся людей — это не просто возвращение тех, кто проживал до войны в границах республики, мы учитываем также людей, которые жили на территории области и принимали участие в референдуме. Многие из них переехали жить к нам, скрываясь от преследований или по идеологическим мотивам», — пояснил Плотницкий.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Порошенко победил врагов, расквитавшись с «Одноклассниками»

Фото: Zuma/TASS

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) — заблокировал социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компании Mail.ru, «Яндекс» и их сервисы. Это следует из указа главы украинского государства о расширении экономических санкций против России, который был обнародован 16 мая. Пользователи соцсетей назвали это уже перемогой Порошенко 80 уровня.

Новый указ Порошенко подготовлен как всеобъемлющий документ, и включает в себя предыдущие санкционные списки — ранее изданные распоряжения о санкциях признаны утратившими силу. В сводном «черном списке» 1228 человек и 468 юридических лиц. В числе последних все банки, работающие в Крыму (крупнейшие из которых РНКБ, банк «Россия», Генбанк), плюс предприятия российской «оборонки»: заблокированы активы производителя зенитных комплексов «Бук» концерна «Алмаз-Антей», «Рособоронэкспорта» и «Ростеха». Под санкциями оказались авиакомпании «Аэрофлот», «ЮТейр», «ВИМ-Авиа» и «Уральские авиалинии», нефтяная компания «Башнефть», а также крымские предприятия, которые перешли под контроль России.

Есть и принципиальные новации. Так, Украина впервые ввела санкции против крупнейших российских интернет-компаний с одновременной блокировкой доступа к их ресурсам. Под санкции подпали все сервисы «Яндекса» (в том числе относящиеся к украинскому домену .ua), а также Mail.ru и подконтрольные ей соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Украинские провайдеры будут обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года. В списке также есть сайты «Лаборатории Касперского» и DrWeb — сами компании ранее уже были под санкциями, но доступ к ресурсам явным образом запрещен не был.

Кроме того, санкции введены против РБК, «ТВ Центра», ВГТРК, «НТВ Плюс» и «Звезды».

Почему Киев пошел на такой шаг — можно даже не гадать. Еще в феврале 2017 года советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк прямо заявлял, что российские соцсети надо заблокировать, чтобы остановить российскую пропаганду. А в конце апреля на официальном сайте президента Украины была опубликована петиция, что власти должны наложить санкции на «Яндекс». «Вышеупомянутая компания осуществляет экспансию на Украине, финансируется российским капиталом и представляет угрозу национальной безопасности», говорилось в тексте петиции.

На указ Порошенко уже отреагировал Кремль. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «это очередное проявление недружественной и недальновидной политики Киева в отношении Российской Федерации». «Очередной шаг в цепи многих, которые нарушают права людей на Украине на получение информации, которые вредят интересам населения. Проявление подобной враждебности лишний раз подчеркивает, кто может стоять за пробуксовкой Минских договоренностей», — подчеркнул Песков.

Удастся ли Киеву блокировать российский интернет, чем ответит на это Кремль?

— Попытка заблокировать на Украине российские соцсети вряд ли будет эффективной, — считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. — Как показывает практика, подобные ограничения хорошо срабатывают против телеканалов. Можно, конечно, через спутник принимать в «незалежной» российские каналы — точно так же, как можно принимать украинские каналы в Крыму. Но это требует от человека дополнительных усилий, и далеко не все такие усилия готовы прикладывать.

В случае же с интернетом ситуация другая. Здесь гораздо большую роль играют не наличие или отсутствие каких-либо технических блоков, а привычки пользователей. И вряд ли украинские пользователи так просто от своих привычек откажутся.

Но надо понимать: на Украине граждане пользуются совершенно другими новостными ресурсами, чем российские. А платформы типа «Яндекс» или Mail.ru эти ресурсы — во многом механически — просто объединяют. Так вот в «незалежной» российские платформы работали исключительно с украинской новостной повесткой, и с украинским контентом.

«СП»: — Как же тогда они занимались пропагандой, как утверждают в Киеве?

— В том-то и дело, что «Яндекс» и Mail.ru не были орудиями российской «мягкой силы», и тем более российской пропаганды. Эти платформы банально не представляли для Киева источник информационных рисков. Именно по этой причине указ Порошенко мало что противопоставляет Москве на «пропагандистском» направлении.

«СП»: — Западные корпорации на Украине широко использовали «Яндекс», «Одноклассники» и «ВКонтакте» для рекламы и продвижения своей продукции, вкладывали в это серьезные деньги. Порошенко своим указом махом лишил их значительной части рекламных площадок. Запад как-то будет пытаться влиять на ситуацию?

— Не думаю. Западные корпорации оказались в той же ситуации на Украине, что и российские банки. Банковский сектор РФ в итоге понес на украинском направлении огромные безвозвратные потери, хотя ситуацию с украинскими «дочками» можно было просчитать еще в 2014 году. Потери западных корпораций, надо думать, несколько меньше, но их тоже придется списать на собственные ошибки.

Замечу: и российские банки на Украине, и западные компании, которые вкладывали в рекламу в украинских социальных сетях, были важны, прежде всего, для самой «незалежной». Они приносили Киеву деньги в условиях острого экономического кризиса. Те же площадки Mail.ru и «Яндекс» были частью украинской инфраструктуры — медийной, рекламной. Это значит, что указ Порошенко, прежде всего, наносит удар по собственной отраслевой экономике.

СП”: — Украина в новом списке расширила санкции по многим разделам. Мы чем-то ответим Киеву?

— На мой взгляд, Россия должна в ответ сформировать свой список — прежде всего, торговых санкций. До сих пор продукция украинских компаний присутствует на российских рынках, и контрсанкции в такой ситуации более чем уместны.

— Как показывает практика, если интернет-ресурсы оказываются под запретом, этот запрет работает для подавляющего большинства пользователей, — возражает руководитель отдела антивирусных разработок и исследований компании Dr. Web Сергей Комаров. — С другой стороны, продвинутый пользователь может обойти любой запрет в интернет-пространстве. Таких способов обхода масса, поскольку полностью «выключить» ресурс в интернете технически невозможно.

Однако нынешняя ситуация уникальна тем, что в «незалежной» блокируют очень популярные сайты. Согласно данным Gemius, на Украине соцсеть «Одноклассники» занимает второе место по веб-аудитории, опережая Facebook, а ее ежемесячная мобильная аудитория оценивается в 4,7 млн. пользователей. А по данным аналитического агентства SimilarWeb, на Украину приходится 17,6% от общего трафика «ВКонтакте» (январь 2017 года). Это очень большая аудитория, и насколько безболезненно она смирится с решением Киева — большой и открытый вопрос. Андрей Полунин Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Плотницкий объяснил невозможность возвращения ЛНР в состав Украины

Луганская Народная Республика (ЛНР) не может вернуться в состав Украины, пока ей управляют действующие власти, заявил глава республики Игорь Плотницкий.

Плотницкий допустил возвращение ЛНР в состав Украины только в одном случае – если страна и ее власти придут к пониманию, что россияне и украинцы – братья, единая семья и представители единого русского мира, говорится в интервью главы ЛНР «Известиям».

«Но если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, то ни о каком возвращении не может быть речи», – заявил Плотницкий.

Между тем, ситуация в Донбассе в последнее дни обострилась из-за усиления атак со стороны украинских силовиков. Так, во вторник, 16 мая, они начали мощные обстрелы Донецка и пригородов. Один из снарядов угодил в школу в поселке Спартак, здание загорелось.

Очевидцы также сообщают об обстрелах ряда районов Донецка, украинские силовики применяют артиллерию.

Нарушения перемирия зафиксированы также на луганском направлении.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

На Украине грозят штрафами за невыполнение указа об антироссийских санкциях

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации предупредила интернет-провайдеров о штрафах за невыполнение решения о санкциях в отношении российских социальных сетей и веб-ресурсов. «Обращаем внимание операторов, провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги доступа к Интернету, что статьей 145 кодекса Украины об административных правонарушениях установлено, что нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом Украины, предусмотренную лицензиями, разрешениями — влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан», — говорится в сообщении на сайте комиссии. Как ранее сообщала «Русская Весна», президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям «Вконтакте» и «Одноклассники». Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний «Яндекс» и «Лаборатория Касперского». Читайте также: «Идиоты!» — экс-директор «Яндекс.Украина», радовавшийся сожжению людей в Одессе, шокирован указом Порошенко

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Блокировка российских сайтов обойдется Украине в круглую сумму (ВИДЕО)

Для полной блокировки российских сайтов нужно около двух лет и один миллиард долларов. Об этом заявил председатель правления Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко. 16 мая президент Украины Петр Порошенко запретил «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие российские сайты. Президент ввел в действие решение СНБО о расширении списка физических и юридических лиц. «Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более и где-то в рамках государства один миллиард долларов», — сказал он. По его словам, заблокировать сайты возможно. «Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как „ВКонтакте”, а к другим платформам, которые находились в этой системе», — объяснил Федиенко. В то же время он отметил, то блокировку можно будет обойти (в Mail.ru уже рассказали, как обходить блокировку сайтов — ред.). Читайте также: «Одноклассники» прокомментировали запрет соцсети на Украине

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВКонтакте. Идеальное рабство

Не считаю это ущемлением свободы слова

Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij

VK – https://vk.com/id26867380

Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii

Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij

Sharij.net – http://sharij.net/

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Сайт президента Украины подвергся хакерской атаке

Заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив сообщил о DDOS-атаке на сайт главы государства после публикации указа относительно введения в действие решения СНБО о блокировании работы ряда российских сайтов. «С 15.15 мы видим ответ россиян на указ президента, где упоминается закрытие доступа к российским соцсетям. Интернет-сайт президента подвергается организованной атаке — мы видим имитацию переходов и DDOS-атаки с ресурсов Яндекса и VK, что создает искусственный трафик, чтобы загрузить и „положить” серверы АП», — заявил Шимкив. Согласно его информации, ІТ- специалисты АП держат ситуацию под контролем, угрозы для интернет-ресурса нет. DDOS-атака (с англ. Distributed Denial of Service — «отказ от обслуживания») — это атака на сайт, основной целью которой является выведение его из строя путём подачи большого количества ложных запросов. В результате такой атаки сервера, обслуживающие сайт, вынуждены обрабатывать чрезмерный объём ложных запросов, и сайт становится недоступным для простого пользователя. Читайте также: «Кто ВКонтакте — тот москаль»: интернет взорвался фотожабами (ФОТОЛЕНТА)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Они здесь

От нормальных людей 540, 541, 542, 543, 544

Исключительно (!) по желанию: Яндекс: 410011924394697, PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Двойные стандарты в анонимизации

Это все прекрасно и конечно нуждается в рекомендации и популяризации (те, кто смотрят ТВ, пишут, что реклама анонимайзеров даже по ТВ прошла – вот это да). Но стоит отметить такой момент, что те же СМИ, которые еще недавно топили за принятие копирастических законов ограничивающих доступ к торрент-трекерам на территории РФ, сейчас про это забыли, хотя казалось бы совсем недавно Роскомнадзор блокировал Hide.me http://safe.cnews.ru/news/top/2017-01-12 _v_rossii_nachalis_blokirovki_vpn . который в данной памятке рекламируется, и вообще планируют принять закон по этому поводу https://newdaynews.ru/technology/600535.h tml . Есть все-таки в этом некие двойные стандарты. Как по мне, по части борьбы со свободой информации российские копирасты ничем не лучше украинских фашистов, просто одни строят замки в Шотландии, а другие, даже награбив миллиарды, никак не могут закрыть фабрику в Липецке. Интересно, как с законом об анонимайзерах теперь будут дела обстоять – захотят ли российские чиновники уподобиться Порошенко и Ко?PS. Лично я для обхода блокировок, санкций и прочего использую SecureLine от Avast https://www.comss.ru/page.php?id=1347 – в целом, доволен. Обходит как украинские или российские блокировки, так и любые ограничения связанные с санкциями для Крыма. Но это платное решение. Из бесплатных наверное лучше всего Fri-Gate https://fri-gate.org/ru/

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Это полнейший разрыв с мировой историей, — в Совфеде прокомментировали запрет Рады на георгиевские ленты

Запретив ношение георгиевской ленты, Украина поставила себя вне рамок мировой истории, Россия даст адекватный ответ на это решение, заявил журналистам во вторник первый зампредседателя оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич. Ранее стало известно, что Верховная рада Украины приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины. «Это беспрецедентный шаг, который вообще не может воспринять нормальное человеческое сознание. Реально получается, что изготовление и ношение одного их ярчайших символов Победы во Второй мировой войне — символа той страны, которая внесла в эту Победу решающую роль, объявляется на Украине преступлением», — сказал Клинцевич. По его словам, это полнейший разрыв не только с советской и общероссийской, но и со всей мировой историей. С принятием этого закона Украина поставила себя вне истории. «По сути дела, нынешний киевский режим своим этим решением объявил врагами Украины всех ветеранов Великой Отечественной войны», — подчеркнул сенатор. Клинцевич отметил, что еще никто и никогда не пытался так нагло и бесцеремонно пересмотреть итоги войны. «Россия, не сомневаюсь, по всем возможным каналам даст жесточайший ответ на этот закон», — сказал зампредседателя оборонного комитета. Читайте также: «Идиоты!» — экс-директор «Яндекс.Украина», радовавшийся сожжению людей в Одессе, шокирован указом Порошенко

К оглавлению | Источник: rusvesna.su