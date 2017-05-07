Мир вашему дому!..
Владимир Высоцкий — Я Як истребитель
(Под заголовком — фото из семейного архива. На фото — тот самый ЯК — истребитель Крайний слева мой отец, Георгий Орлянский. Он не был лётчиком, а восстанавливал "раненные" после боёв самолёты).
Воздушный бой (Их восемь нас двое). Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий песня о погибшем летчике
Мой отец:
После войны отец всю жизнь трудился на Саратовском авиационном заводе, выпускавшем ЯК-40 и ЯК-42
ЯК — истребитель. Перед заводом — памятник самолёту и всем, кто в годы войны воевал и трудился в тылу, НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ.
НАРОД-ПОБЕДИТЕЛЬ
Возвращались солдаты с войны.
По железным дорогам страны
День и ночь поезда их везли.
Гимнастерки их были в пыли
И от пота еще солоны
В эти дни бесконечной весны.
Возвращались солдаты с войны.
И прошли по Москве, точно сны,—
Были жарки они и хмельны,
Были парки цветами полны.
В Зоопарке трубили слоны,—
Возвращались солдаты с войны!
Возвращались домой старики
И совсем молодые отцы —
Москвичи, ленинградцы, донцы…
Возвращались сибиряки!
Возвращались сибиряки —
И охотники, и рыбаки,
И водители сложных машин,
И властители мирных долин,—
Возвращался народ-исполин…
1945
Леонид Мартынов.
В родной город после войны отец вернулся с молодой женой — моей мамой.
Источник: slavyanskaya-kultura.ru