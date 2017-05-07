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Мир вашему дому!..

11:02. 7 мая 2017 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:
Мир вашему дому!..

 

Владимир Высоцкий — Я Як истребитель

(Под заголовком — фото из семейного архива. На фото — тот самый ЯК — истребитель Крайний слева мой отец, Георгий Орлянский. Он не был лётчиком, а восстанавливал "раненные" после боёв самолёты).

 

Воздушный бой (Их восемь нас двое). Владимир Высоцкий

 

Владимир Высоцкий песня о погибшем летчике

 

Мой отец:

 

После войны отец всю жизнь трудился на Саратовском авиационном заводе, выпускавшем ЯК-40 и ЯК-42

ЯК — истребитель. Перед заводом — памятник самолёту и всем, кто в годы войны воевал и трудился в тылу, НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ.

 

НАРОД-ПОБЕДИТЕЛЬ

Возвращались солдаты с войны.

По железным дорогам страны

День и ночь поезда их везли.

Гимнастерки их были в пыли

И от пота еще солоны

В эти дни бесконечной весны.

Возвращались солдаты с войны.

И прошли по Москве, точно сны,—

Были жарки они и хмельны,

Были парки цветами полны.

В Зоопарке трубили слоны,—

Возвращались солдаты с войны!

Возвращались домой старики

И совсем молодые отцы —

Москвичи, ленинградцы, донцы…

Возвращались сибиряки!

Возвращались сибиряки —

И охотники, и рыбаки,

И водители сложных машин,

И властители мирных долин,—

Возвращался народ-исполин…


1945
Леонид Мартынов.

 

В родной город после войны отец вернулся с молодой женой — моей мамой.

 

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: события
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