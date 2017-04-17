Эти растения – кислородные бомбы. Хотя бы одно должно быть в вашем доме.

Украшая свое жилище, приобретая мебель и элементы декора, мы обычно не задумываемся о том, что качество воздуха в нашем доме при этом может измениться не в лучшую сторону.

Всему виной различные вещества, которые способны выделять наши обновки. Электроприборы, ламинат, линолеум и даже обыкновенные бумажные салфетки могут содержать следы формальдегидов, соприкасающихся с воздухом в нашем доме.



Помогут в борьбе за качество воздуха наши зеленые комнатные любимцы. Многие растения умеют очищать воздух дома, собирая пыль, задымление и другие частицы и тяжелые соединения, опасные для здоровья.



Вот 6 лучших растений, которые вы должны иметь в вашем доме:



Алоэ — это растение отлично подходит для повышения уровня кислорода в вашем доме. Также он поглощает углекислый газ, окись углерода и формальдегид. Один алоэ может достичь того, чего могут достигнуть девять биологических очистителей воздуха.



Фикус — это растение очень легко поддерживать, потому что ему не нужно много света. Он эффективен, когда дело доходит до очистки воздуха от формальдегида. Но будьте осторожны, если у вас есть маленькие дети или домашние животные, потому что листья могут быть ядовитыми.



Плющ (Hedera Helix) — каждый человек должен определенно иметь это растение у себя дома. Он удаляет 60% токсинов в воздухе в течение шести часов.

Хлорофитум — это растение имеет способность совершать фотосинтез при минимальном освещении. Он прекрасно поглощает токсины из воздуха, таких как формальдегид, стирол и оксид углерода, а также бензин. Одно растение эффективно очищает воздух в 200 квадратных метров пространства.

Сансаверия — это растение практически не поддается разрушению, и отлично подходит для того, чтобы иметь его у себя дома. Он очень устойчив и требует очень мало света для фотосинтеза. Кроме того, удаляет токсины, он отлично подходит для спальни, поскольку он производит кислород в ночное время.

Спатифиллум — он отлично подходит для удаления химических токсинов из воздуха. Это растение фильтрует формальдегид из воздуха, а также трихлорэтилен.

http://timeallnews.ru/index.php?newsid=28955

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Сансаверия на моём окне.

1. Так появляется стрелка с бутонами:

2. Вот так цветёт:

Цветы с тонким ароматом лилии.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru