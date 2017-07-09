Ювенальщики добрались до ваших медкарт

В министерстве внутренних дел предложили лишать родительских прав людей, которые потенциально способны совершить преступления против детей

Очередная противоречивая инициатива. МВД России предложило лишать родительских прав граждан с серьезными психическими заболеваниями. Так в ведомстве собираются обезопасить детей от потенциально возможных случаев насилия со стороны психически нездоровых родителей.

В министерстве предложили обязать врачей информировать органы опеки о серьезных расстройствах психики, которые имеются у родителей несовершеннолетних детей. Ранее медики не сообщали такую информацию, ссылаясь на врачебную тайну. Свою инициативу в МВД объяснили тем, что с начала этого года из-за насилия над детьми со стороны родителей с нарушениями психики пострадало 10 детей, восемь из которых погибли.

Конечно, оберегать детей нужно. Однако, по мнению многих экспертов, за подобной инициативой стоит расширение полномочий органов опеки, которые будут заглядывать не только в ваши дома, но и в медкарты. Закончиться такая инициатива может тем, что небольшая депрессия мамы станет поводом для изъятия ребенка.

О том, почему это может оказаться антисемейной мерой, в эфире Царьграда подробно объяснила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Ольга Леткова.



Все не так просто

Леткова отметила, что это "обязательно ударит по детям". Она напомнила о практике, когда органы опеки вмешиваются в дела семьи якобы "с целью защиты прав детей". Но когда родители начинают жаловаться и писать обращения, те внезапно называют маму психически нездоровой.

"Был даже случай, когда мама один раз обращалась к психиатру 10 лет назад. У нее нет заболевания, которое бы угрожало ребенку, но тем не менее это используется в органах опеки как аргумент против этой мамочки", — рассказала Леткова.

По ее словам, в таких ситуациях приходится добиваться независимой медицинской экспертизы, чтобы доказать адекватность родителей. Сделать это сложно, потому что необходимо, чтобы сначала суд поставил под сомнения данные органов опеки.

"Все не так просто. В любом случае родители должны пройти огромное количество судов, а ребенок в это время сидит в приюте и страдает. И никто потом не отвечает за то, что потом в конце концов этого ребенка удается методами общественного реагирования вернуть в семью".

Депрессия — повод к изъятию

Впрочем, в законодательстве уже есть основания для ограничения родительских прав, если родители действительно опасны для ребенка ввиду психологических заболеваний. В таких случаях, конечно, родитель должен быть помещен в соответствующее учреждение и на период лечения ограничивается в родительских правах. "На этот период ребенок может быть пристроен к родственникам, еще куда-то. Но в целом он не теряет право на воспитание ребенка, потому что психические заболевания бывают разные: кому-то надо подлечиться, и он уже более-менее нормальный".

Ведь и обычная депрессия может стать поводом для того, чтобы у родителя забрали ребенка. Мы же живем в очень непростых экономических условиях и рискуем потерять работу. Сохранить при таком стрессе полноценное душевное здоровье — задача не из легких.

Как отметила Леткова, сейчас складывается ситуация, когда люди боятся даже обратиться за социальной или медицинской помощью, потому что за этим может последовать проверка в квартире. "Как бы к ним ни пришли проверять их условия жизни и в результате не отобрали бы ребенка", — пояснила глава ассоциации. Ведь все же понимают, что такое органы опеки, на какой произвол они готовы.

Есть тонкий момент: можно ограничить родительские права у людей, которые опасны для ребенка в силу заболевания. Это решается медиками. Но тогда если суд лишает их прав, то будет рассматривать эти дела с точки зрения прав ребенка. Опасно ли это для соблюдения прав ребенка, которые трактуются порой уж очень широко?

Попытка МВД уйти от выполнения прямых обязанностей

Проблема, действительно, есть. МВД неслучайно на нее обращает внимание. В гражданском процессуальном кодексе предусмотрено основание для помещения этих людей на принудительное психиатрическое лечение, но это плохо работает, полагает Леткова. Органы внутренних дел не хотят реагировать на жалобы о том, что человек ведет себя неадекватно и может оказаться психически больным. Но надо работать эффективнее, а не брать всех на карандаш, заранее считать всех людей преступниками.

"Это очередная попытка ведомства уйти от выполнения своих прямых обязанностей, потому что в законе такой порядок предусмотрен, его надо совершенствовать, здесь я согласна. Но так поступать — это нарушает права граждан на медицинскую тайну, на право воспитывать своих детей независимо от состояния здоровья", — считает глава АРКС.

В практике Летковой не было случаев, чтобы психически нездоровая мать или отец убили своих детей. Есть отдельные случаи по стране. Зато предостаточно случаев, когда родители начинают писать друг на друга кляузы, кто якобы второй ненормальный. "И начинаются вот такие заходы органов опеки. Их не интересует, есть ли в доме кто-то нормальный. А то, что в доме конфликты, скандалы, ребенок страдает, — это уже основания для того, чтобы ребенка поместить на реабилитацию".

Ювеналка никогда не спит

То, что методы ювенальной юстиции продвигают и в нашей стране, — не чьи-то выдумки. Это страшные истории, которые могут случиться с каждым. По словам Летковой, во многом именно благодаря родительской общественности за последние годы удалось умерить пыл лоббистов и не пропустить ряд законопроектов.

Она напомнила, что ювенальная юстиция — это широкая либеральная защита прав детей отдельно от прав других граждан, которая основана на приоритете прав ребенка над правами всех других лиц — и родителей, и учителей, и взрослых. Леткова отметила, что такой приоритет приводит к парадоксальной ситуации: родитель не разрешил ребенку конфетку, и все, его забирают из этой "ужасной" семьи. Детей приучают качать права и дома, и в школе.

"Родители не могут уже воспитывать детей, они не могут им поперек слова сказать. Кто вырастет из этих детей? Из этих детей вырастут совершенно отвязные, несчастные на самом деле люди, которые не могут уважать родительскую и государственную власть", — подчеркнула Леткова.

"Дети, которые привыкли жить в безнаказанности и без авторитетов, — это та самая опасная среда, которая может привести к любым катаклизмам в нашем обществе, к переворотам и кровопролитиям — чему угодно. Из таких детей уже сейчас на Украине делался переворот", — напомнила она.

В нашем менталитете заложена модель, при которой ребенок должен уважать своих родителей и соблюдать иерархию.

"Партнерские отношения в семье — это чисто западное понимание семьи. В России все гораздо глубже и сложнее. Мы — страна с православными корнями. У нас родитель до революции нес ответственность перед государством за нравственное воспитание ребенка. За это он отвечал, никакие жалобы детей на родителей не принимались".

"У нас не может быть паритета, у нас авторитет родительский. Это главное, потому что не имея родительского авторитета, воспитать человека невозможно. Конечно, никто не говорит, что надо быть извергом. Но это любовь, авторитет, основанный на любви, а не на страхе. Многие понимают, о чем идет речь. К сожалению, это во многом утрачено, это надо возрождать, но не западную ювенальную юстицию. Она неприемлема для нашего общества. А именно наши корни — это надо людям рассказывать, пропагандировать и принимать соответствующие законы", — заключила Леткова.

Источник: nnm.me