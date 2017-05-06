Высокоскоростные поезда Китая

Высокоскоростной поезд один из самых популярных видов транспорта в Китае. Высокая скорость движения помогает существенно сэкономить время в пути между городами. Ценовая политика на скоростные поезда в Китае значительно ниже, чем в других странах. Если в 2008 году на высокоскоростные линии в Китае приходилось только 6% поездок, то в 2013 — 79%.

Сегодня скоростные железнодорожные магистрали охватили весь Китай. Скоростная сеть в КНР самая большая в мире и занимает 66,7% мировой сети высокоскоростных железных дорог. Она охватывает все крупные города, а также станции небольших городов по ходу следования поездов. Высокоскоростные железные дороги конкурируют с автотранспортом и авиатранспортом особенно на средних расстояниях 300–800 км.

В КНР развитие скоростного железнодорожного сообщения развивают стремительными темпами, несмотря на отсутствие окупаемости. Скоростное сообщение помогает соединить между собой все регионы огромной страны в небольшой временной доступности. Строительство скоростных железных дорог помогают решать социальные проблемы и проблемы трудовой миграции в Китае.

Такой вид транспорта актуален у путешественников, которые хотят сразу посетить несколько крупных городов и сэкономить время. Например, из Шанхая в Пекин на скоростном поезде можно добраться всего за 5 часов со средней скоростью 330 км/ч.

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Немало разговоров ведётся о безопасности скоростных дорог в Китае. «За границей прокладка таких железных дорог требует долгого времени, их нельзя сразу же использовать. После прокладки они должны осесть, достичь стабильного состояния и только тогда их можно эксплуатировать. А у нас за эти два года проводится настоящий „Большой скачок” в области скоростных поездов. Всё делается в спешке, положенные сроки на работу сокращаются, работы выполняют в основном рабочие-мигранты из деревень, а ведь тут необходимо иметь довольно высокую квалификацию», — заявил ранее Фэн Пэйэнь.

Высокоскоростное сообщение

Чаще всего высокоскоростные железные дороги используются для перемещения на расстояние 200–500 км в пределах 2–4-часовой доступности. Скорость современных поездов превышает 350 км/ч, а на отдельных участках может достичь 486 км/ч, как, например, на магистрали Пекин — Шанхай.

Высокоскоростные магистрали по скорости движения поездов делят на:

1 категорию — 200,0–250,0 км/ч;

2 категорию — 250,0–350,0 км/ч;

3 категорию — более 350,0 км/ч.

На высокоскоростных магистралях, как правило, нет грузовых перевозок. Есть единичные случаи перевоза лёгкого груза, например, почты и посылок.

Самую большую скорость в мире на рельсах в 2007 году набрал поезд Французской национальной железной дороги. На показательном пробеге от Парижа до Страсбурга поезд разогнался до 575 км/ч. На этой линии осуществляют только дневные перевозки пассажирскими поездами.

Китай 3 мая сообщил о разработке поезда, который сможет набирать крейсерскую скорость 400 км/ч. Поезда будут ходить с этой скоростью на большинстве маршрутов, разгоняясь на некоторых участках до 470 км/ч. Первые такие поезда будут представлены общественности в 2020 году, сообщает китайская железнодорожная корпорация.

Высокоскоростной поезд в Аньшунь, провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая, 16 марта 2017 года. Фото: STR/AFP/Getty Images

Сейчас крейсерская скорость поездов в основном ограничена скоростью 350 км/ч. Увеличения скорости китайцы добьются, в том числе с помощью более лёгких материалов.

Как развивалось высокоскоростное ж/д движение в мире?

История скоростных железных дорог началась в 1970-е в Японии, которая оставалась лидером в области скоростных линий до XXI века. Японцы обнаружили, что при установке специального полотна и более мощных двигателей поезд может развивать скорость до 270 км/ч. Так на линии Токио – Осака время в пути сократилось с 6 часов 40 минут до 2 часов 25 минут. Уже утратившее в мире былую популярность железнодорожное сообщение вновь стало конкурентоспособным.

К концу XX века опыт Японии переняли ещё 5 стран: Италия, Испания, Франция, Германия и Бельгия. К началу XXI века скорость поездов уже возросла до 380 км/ч.

В начале века началось строительство скоростных сетей в Китае. Несмотря на то что Китай стал строить высокоскоростные железнодорожные линии позже, чем другие страны, всего за 10 лет страна смогла выйти в мировые лидеры. Пик развития скоростных линий в КНР пришёлся на период 2010–2012 гг., когда на развитие железных дорог правительство выделило около 355 млрд долл.

Если в 2008 году почти все высокоскоростные поезда закупались в Японии, Германии и Франции, то к 2011 году в Китае уже было налажено собственное производство на базе этих образцов. Сейчас китайские заводы каждый год выпускает сотни своих поездов, часть из которых идёт на экспорт.

По планам КНР к 2020 году длина высокоскоростных железнодорожных линий в Китае достигнет 30 тысяч километров, охватив все города с населением от 500 тысяч человек.

Создатели идеи скоростного строительства — японцы, уступили Китаю место в мировом рейтинге. К концу 2016 года доля Японии в мировой сети скоростных железных дорог снизилась с 47% (в 2000 году) до 8%. В Европе до 2010 году лидировала Франция, а затем её обогнала Испания, которая вплотную приблизилась к 3 месту в мире после КНР и Японии.

Китай планирует спонсировать высокоскоростные дороги в России

Российская стратегия развития высокоскоростного ж/д сообщения включает путь «Москва — Казань», который в дальнейшем может продлиться до Екатеринбурга, а затем через Казахстан до Пекина, став новым «Шёлковым путём». Проект «Москва — Пекин» рассчитан на реализацию сроком 8-10 лет. Из одной столицы в другую высокоскоростной поезд сможет преодолеть 7 тысяч км за 2 дня. На российской территории эта дорога свяжет центральный регион, Поволжье и Урал.

Первый высокоскоростной поезд «Аллегро» в Санкт-Петербурге. Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images

Строительство высокоскоростных линий и всей сопутствующей инфраструктуры требует огромных финансовых вложений. КНР может предоставить России кредиты на строительство, если будут использованы китайские технологии. Китай намерен инвестировать в проект более 400 млрд рублей.

Строительство стратегической линии «Москва — Казань», протяжённостью 770 км, по предварительным подсчётам обойдётся в 1,068 триллиона рублей. При максимальной скорости до 400 км/час время в пути должно составить не более 3,5 часа. Сейчас этот путь поездом занимает 11,5 часа.

Проект описан в программе развития высокоскоростного ж/д сообщения в России до 2020 года. Начало строительства предположительно начнётся в 2017 году, а в 2020 по магистрали должен пройти первый скоростной поезд. Эксплуатация магистрали намечена на 2021 год. Это будет первая в России специализированная железная дорога для движения поездов со скоростью от 200 до 400 км/ч.

Китай сообщил о разработке скоростного поезда для маршрута «Москва — Казань», тестирование которого запланировано на 2018 год. Поезд будет рассчитан на работу в морозы до —50 градусов по Цельсию. Во время тестирования проверят функционирование всех элементов состава при низкой температуре. В поезде будет 12 вагонов, рассчитанных на 720 пассажиров. Он будет двигаться со скоростью 360 км/ч.

Эксперты отмечают, что влияние этого проекта на экономику страны будет огромным. Возрастёт мобильность населения, укрепится связь между регионами, разгрузятся существующие ж/д линии и повысится скорость движения грузовых поездов. Быстрое и комфортное передвижение людей приведёт к возрастанию качества жизни населения и развитию внутреннего туризма.

В настоящее время высокоскоростные поезда в России ходят по трём маршрутам: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Хельсинки, общей протяжённостью 1500 км. Высокоскоростные поезда на российских дорогах могут набирать максимальную скорость до 250 км/ч.