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Китай объявил об успешном запуске первого спутника высокоскоростной связи

09:46. 13 апреля 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Китай по-своему отметил День космонавтики и запустил спутник для высокоскоростного интернета. Как утверждают создатели, его пропускная способность выше, чем у всех остальных китайских спутников, вместе взятых.

А ещё он способен обеспечить просмотр HD-видео в самолётах и высокоскоростных поездах.

Китай объявил об успешном запуске первого спутника высокоскоростной связи

Спутник для сверхскоростного Интернета «Шицзянь-13» успешно запущен с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань. Как сообщает информационное агентство «Синьхуа», он способен обеспечить просмотр HD-видео в Интернете в самолётах и высокоскоростных поездах.

По информации агентства, спутник имеет пропускную способность больше, чем суммарная пропускная способность всех предыдущих спутников связи Китая. Ожидается, что «Шицзянь-13» проведёт на геостационарной орбите ближайшие 15 лет и станет частью целой серии спутников, целью которой является создание глобальной сети Wi-Fi, покрывающей всё государство.

По заявлению Государственного управления по науке, технологиям и промышленности для национальной обороны Китая, скорость доступа в Интернет в этой сети составит около 20 Гб/сек. Главный инженер управления, Тянь Юлонг, отметил, что запуск является важным этапом для развития технологий спутниковой связи.

Согласно обнародованным данным, спутник разработали инженеры Китайской академии космических технологий. Как утверждается, с помощью «Шицзянь-13» будет обеспечена, в том числе связь для спасателей в труднодоступных регионах во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Власти Китая не раскрывают даты следующих запусков. Известно только, что в 2017 году их должно состояться всего шесть, а полностью сеть заработает к 2025 году.

О своих планах развернуть на околоземной орбите сеть спутников и создать на их базе раздачу интернета неоднократно заявляла компания Spacecom. Спутник Amos-6, который предполагалось вывести в сентябре 2016 года на орбиту с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX, по заявлению пресс-службы, имел общую пропускную способность 18 Гб/сек.

Китай объявил об успешном запуске первого спутника высокоскоростной связи

Источник: nnm.me

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