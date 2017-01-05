Константин Никифоров. Торговые пути Китая

Начало года многообещающе.

http://www.france24.com/ar/20170103-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1

Тахир Хани Последнее обновление: 01/03/2017

“2017 год не принес спокойствие для алжирцев, проснувшихся в новом году при вступившем в силу законе, согласно которому повышаются цены на основные потребительские товары: молоко, бензин и хлеб. Население города Бежайа и ряда деревень в этой области вышли на демонстрации против установившегося порядка, так как торговцы ( из солидарности-? К.Н.) закрыли свои магазины в знак протеста против высоких цен.



“Что вы сделали с миллиардами долларов? Как это случилось и как вы пришли к этому? Где нефтяные деньги, и какое будущее ждет наших детей?”

Эти вопросы выкрикивали жители города Бежайа, расположенного в области прибрежных племен в понедельник 2 января, выйдя на демонстрацию, чтобы осудить решение правительства Абдельмалека о повышении цен на основные продукты потребительской корзины.



Демонстрация вылилась в ожесточенные столкновения с полицией, которая применила для ее разгона слезоточивый газ. В ответ группа молодых людей подожгла несколько общественных зданий и машин. Столкновения привели к ранению более 12 человек, в том числе, демонстрантов и полицейских, согласно веб-сайту “Все об Алжире.” ( конец цитаты)

Остается только гадать, что это, просто локальное проявление недовольства проводимой властями Алжира политики или создание нового очага напряженности, очередной фазы “Арабской весны”? Надо напомнить, что Алжир является одним из конечных пунктов “Шелкового пути” в Средиземноморье.

Китайские компании строят крупнейший на Средиземном море порт в Алжире.

http://www.ar-ru.ru/72-news/1088-kitaj-postroit-krupnejshij-port-v-alzhire



“Стоимость проекта составляет $3,3 млрд. Торговый порт возведут в городе Эль-Хамдании на западе страны.

Алжирское правительство одобрило проект строительства большого морского порта в Эль-Хамдании, что в ста километрах от столицы страны. Основными партнёрами алжирцев выступят китайские компании China Harbour Engineering Company и China State Construction Engineering Corporation. Об этом сообщает портал Hellenic Shipping News.

Алжирский премьер-министр назвал будущий порт в Эль-Хамдании «крупнейшим инфраструктурным проектом со времени обретения страной независимости от Франции».



Проектная площадь порта составляет около 2000 гектар, он будет расположен в бухте, глубина в которой достигает 20 метров, что позволит заходить туда даже самым крупным судам. Гавань планируется оборудовать 23 причалами с общей вместимостью 25,7 млн. тонн грузов.



Реализация проекта будет проводиться в два этапа. На первом, в марте 2016 года, будет основан совместный китайско-алжирский консорциум, в который войдут министерство транспорта Алжира и китайские строительные компании China Harbour Engineering Company и China State Construction Engineering Corporation.

На второй фазе проекта ключевая роль отведена Shanghai International Port Group, которая получит право управлять портом в течение семи лет. Алжирская сторона надеется, что новый комплекс позволит довести транзит морских грузов через Северную Африку до 35 млн. тонн, против 10,5 млн. тонн, которые сейчас проходят через порты Алжира и Туниса” (конец цитаты).

Ни демократам, ни республиканцам конкурент в данном регионе не нужен. И кстати, одна из задач АФРИКОМа, противодействие экономической экспансии Китая на Черный континент. Так что демонстрации в Бежайе могут быть простой репетицией перед чем- то более значимым.

В КНР прекрасно понимают уязвимость своих морских торговых путей. Поэтому и развивают сухопутный маршрут. Вот Жэнминь Жибао и ВВС буквально одними и теми же словами рассказывают об открытие железнодорожного сообщения с Великобританией, подчеркивая важность этого события..

Итак. “Китай с начала 2017 года запустил прямые железнодорожные грузоперевозки в Великобританию”.

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0104/c31518-9162594.html “Реализовано сообщение между городом Иу в провинции Чжэцзян на востоке страны и Лондоном, сообщает China Daily.

Поезд преодолевает свыше 12 тыс. км за 18 суток, следуя через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. В первые месяцы рейс будет выполняться раз в неделю.

Оператором является компания Yiwu Timex Industrial Investment Co., которая уже больше года осуществляет прямые грузоперевозки по железной дороге между Китаем и Испанией. Первый поезд везет партию товаров ширпотреба — одежду, сумки и т. п.

Минувшим летом стало известно, что Китай намерен расширить сеть железных дорог до 150 тыс. км к 2020 году, включая 30 тыс. км высокоскоростных дорог.

План означает увеличение длины железнодорожной сети по сравнению с 2015 годом на 24%, высокоскоростной сети — на 58%.”( конец цитаты)

А вот и англичане.

“Китай начал осуществлять прямые грузовые железнодорожные перевозки в Британию.

http://www.bbc.com/russian/news-38493954

“Из города Иу на востоке Китая отправился первый состав, который везет партию одежды, сумок и прочие потребительские товары.

Ожидается, что за 18 дней поезд преодолеет расстояние в 12 тыс. километров и прибудет в лондонский район Баркинг.

По пути следования состав пересечет территории Казахстана, России, Белоруссии, Польши, Германии, Бельгии и Франции.

В последние годы Китай расширил свои железнодорожные перевозки в страны Европы в рамках многомиллиардного государственного проекта “Новый шелковый путь”.

Великобритания стала уже 18-й европейской страной, с которой КНР установил прямое железнодорожное сообщение.

А Лондон будет 15-й европейской столицей, куда курсируют регулярные грузовые поезда из Китая.

Приоритет – железным дорогам

В рамках стратегии экономического развития правительство Си Цзиньпина сделало ставку на железные дороги. Этот вид доставки грузов, по мнению китайских властей, должен стать средним звеном между дешевой, но медленной доставкой морскими путями и быстрыми, но дорогими авиационными.

К июню 2016 года из Китая в Европу пришел 1881 состав, при этом грузопоток осуществляется и в обратном направлении. Из Европы в Китай ушли 502 грузовых поезда, из Германии они везли мясные продукты, из Франции – вина, а из России – древесину.

Как утверждают в “Китайской железнодорожной корпорации”, новый маршрут укрепит связи между Китаем и Западной Европой и улучшит китайско-британские торговые отношения.

В 2015 году объем китайского экспорта составил 2,27 трлн. долларов, сократившись с 2,34 трлн. в 2014 году, а экономический рост за тот же период стал самым низким за последние 25 лет.

Не удивительно, что китайские власти возлагают большие надежды на проект “Нового шелкового пути”, призванный способствовать товарообороту и экономическому росту” ( конец цитаты).

Будем ждать развития событий.

Т. В. – Долго ждать развития событий не пришлось:

https://lenta.ru/news/2017/01/04/liaoning/

20:52, 4 января 2017 Китайская авианосная группа провела учения с полетами палубных самолетов в Южно-Китайском море. Об этом сообщает «Синьхуа». Как отмечает портал Военно-морского института США (USNI), авианосец «Ляонин» совершил первый в своей истории поход в спорный морской регион. Его эскорт состоит из трех ракетных эсминцев, двух фрегатов, противолодочного корвета и корабля снабжения. …Представители американского военного ведомства отметили, что не имеют замечаний по поводу китайских учений. «Мы продолжаем наблюдать за китайской активностью в регионе. США признают свободу мореплавания и использования воздушного пространства для всех стран в соответствии с международным правом», — приводит USNI слова представителя Пентагона.

Возить китайские товары морским путем становится не только долго, но еще и небезопасно…

В процессе передела сфер влияния Лондон усилил свои позиции в Китае, но не может похвастаться успехами в оставшихся странах АТР. Подписание ТТП между 12-ю странами и США показало, что Китая участники ТТП бояться даже больше, чем хотят торговать с Лондоном, и потому остаются в зоне влияния США. К государствам, еще не определившимся в своих предпочтениях между Лондоном и Вашингтоном будут применены и уже применяются проверенные методы: цветные революции, импичменты неугодным президентам, теракты и политические убийства. Наиболее яркие примеры стран, сделавших неправильный выбор, или не сделавших выбора вовсе, а пытавшихся «усидеть на двух стульях» — Южная Корея, Турция, Венесуэла, список длинный.

Горячие политические новости начала 2017 года можно безошибочно интерпретировать по одному только этому показателю — всех «неопределившихся» постигнет дестабилизация.

На схеме «Шелкового пути» Китай, Казахстан и Белоруссия — в зоне сильного влияния Великобритании, Россия пока колеблется, но не желает упускать своей выгоды. Германия получила от США «во временное пользование» инструменты дестабилизации Европы, но ищет способы сохранения контроля над расползающимися странами ЕС. Польша, хоть и в зоне влияния США, но с немцами ссориться из-за транзита китайских товаров в Европу не станет, поляки еще яблоки урожая 2014 года не доели, выращенные для продажи в России, ссора с Германией им не по карману, лучше свою копейку, (вернее юань) за транзит получить.

Как ни странно, но маршрут «Шелкового пути» через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию и Францию оказался реализован быстрее альтернативных маршрутов. Страны среднеазиатского региона слишком нестабильны, Грузия находится под сильным влиянием США, что может в любой момент полностью перекрыть транзит, или увеличить сроки прохождения товаров.

Порт в Алжире китайцы строят, подозреваю, не только для экспорта собственного ширпотреба. Китайские компании активно развивают свои проекты в Африке, в том числе и в добывающих отраслях, свой порт им нужен. А властям Алжира следует готовиться к новым демонстрациям протеста…