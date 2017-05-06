Сводки от ополчения Новороссии 06 мая 2017

ВСУ выпустили по ЛНР около 100 боеприпасов за сутки

Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденции к обострению

За прошедшие сутки киевские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Всего по территории республики было выпущено 98 мин и гранат», — сообщил Марочко.

«Народная милиция ЛНР не ослабляет бдительности и уделяет вопросам безопасности Республики первоочередное внимание. Мы неукоснительно соблюдаем Минские договоренности, но, в случае их срыва украинской стороной, готовы действовать решительно», — подчеркнул подполковник.

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ДНР: карта обстрелов Украиной в ночь на 6 мая

Украинские силовики за минувшие сутки 54 раза нарушили режим прекращения огня.

— район н.п. Саханка 20:02, высота «Дерзкая» 20:01

— н.п. Коминтерново 20:01

— Петровский район Донецка 20:31

— Киевский район Донецка – проникновение украинской ДРГ 18:35

— н.п. Спартак 18:12

При обстрелах территории Республики украинские силовики применяли минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, из-за обстрелов зафиксированы повреждения жилого фонда в поселке Трудовские Петровского района на западе Донецка. Там был поврежден частный дом по улице Черногорская,17 и хозпостройка по улице Павловская, 5

Источник — MilitaryMaps

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Боец ВС ДНР «Николашка»: Мы не отдадим ни пяди родной земли

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной

News Front взял интервью у военнослужащего с позывным «Николаша», защищающего Донбасс в рядах армии Донецкой Народной Республики.

«Меня зовут Николай, позывной Николаша. Мой боевой путь начался с того, что в 2014 году к нам домой прилетело 2 мины 120 и за 10 минут их прилетело 18 штук, решил надо защищать детей, свою землю», — рассказал военнослужащий Николай.

«Жили тихо, пока не пришла Украина, за что нам это наказание не ясно, но нужно защищать свой дом и свою родину Донецкую Народную Республику. Своей и пяди земли не отдадим, отстоим. Победа будет за нами. Мы дружные значит будем жить и все у нас будет хорошо», — добавил Николаша

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Луганск передал Киеву тела украинских диверсантов

ЛНР передала украинской стороне тела трех диверсантов, уничтоженных при попытке проникновения через линию соприкосновения.

Об этом пишет ЛИЦ со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко

«Сегодня мы передаем тела украинских военнослужащих, которые погибли на Светлодарской дуге», — сказал он.

«Было передано трое военнослужащих Украины, однако точной информации о них у нас нет. Известно точно лишь то, что это украинские военнослужащие: на них было украинское вооружение, форма и заходили они с украинской стороны», — отметил он.

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Соревнования по тактической стрельбе ВС ДНР

Видео предоставлено пресс-службой ВС ДНР

Военнослужащие Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики продолжают совершенствовать свои боевые навыки. Так, на днях в ДНР завершился четвертый матч по тактической стрельбе отдельного комендантского полка.

Соревнования продолжались два дня и включали в себя ряд стрелковых упражнений — одиночных и в группе, в том числе с применением бронетехники. Условия полигона, на котором они проводились, имитировали как действия на пересеченной местности, так и городские условия.

Участвовавшие в мероприятии военнослужащие, а также бойцы подразделений специального назначения различных силовых структур, высоко оценили его значимость для подготовки современного воина.

«Я считаю, что эти соревнования очень важны для каждого из нас, так как навыки, которые мы здесь приобретаем, могут понадобиться на поле боя», — говорит военнослужащий ДНР с позывным «Охотник».

Отметим, что участники соревнований не готовились к ним, однако показали высокий уровень мастерства даже при выполнении целого комплекса сложных тактических упражнений.

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Обстрелом ВСУ в Донецке ранена беременная женщина

В Петровском районе Донецка женщина, находящаяся на 8-м месяце беременности, получила многочисленные ранения в результате ночного обстрела столицы ДНР украинскими боевиками. «В результате обстрелов ранение получила женщина 1981 года рождения, которая находится на 8-м месяце беременности. Ее состояние оценивается как тяжелое: многочисленные ранения грудной клетки, а также перелом предплечья», — цитирует ДАН главу администрации Петровского района Донецка Максима Жуковского. Читайте также: «Слабоумие и отвага»: стали известны обстоятельства смерти троих «всушников» на Светлодарской дуге

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ВСУ 54 раза нарушили перемирие в ДНР — командование

Украинские силовики за минувшие сутки 54 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на силовиков ДНР.

«За прошедшие сутки ВС Украины 54 раза нарушили режим прекращения огня, — сказал представитель командования. – Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 16 населенных пунктов Республики».

Согласно информации, при обстрелах территории Республики украинские силовики применяли минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, из-за обстрелов зафиксированы повреждения жилого фонда в поселке Трудовские Петровского района на западе Донецка. По данным командования, там был поврежден частный дом по улице Черногорская,17 и хозпостройка по улице Павловская, 5.

К оглавлению | Источник: news-front.info

В Донецке пострадала беременная женщина из-за обстрела боевиков Порошенко

Мирная жительница Петровского района Донецка, находящаяся на восьмом месяце беременности, получила многочисленные ранения в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на главу райадминистрации Максима Жуковского.

«В результате обстрелов в районе получила ранение женщина 1981 года рождения, которая находится на восьмом месяце беременности. Состояние оценивается как тяжелое: многочисленные ранения грудной клетки, а также перелом предплечья», — говорится в сообщении.

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Боевики «АТО» семь раз нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, послека Красный Яр, сел Веселогоровка, Калиновка и Желобок.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

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Заявление МГБ ЛНР по поводу уничтоженной ДРГ ВСУ и подрыва машины ОБСЕ

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР

МГБ ЛНР в лице Пасечника выступило с заявлением по поводу «внезапно» появившейся записи подрыва наблюдателей ОБСЕ под Славяносербском а так же по поводу недавно уничтоженной ДРГ ВСУ, продемонстрировав запись с телефона одного из убитых ВСУшников.

«Имеющиеся у Министерства государственной безопасности ЛНР данные позволяют рассматривать подрыв наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у села Пришиб Славяносербского района как спланированный спецслужбами Украины террористический акт. При этом украинская сторона даже не пытается скрыть свою причастность к нападению на представителей международной организации. Говоря об имеющихся свидетельствах, мы прежде всего, должны назвать публикацию видео, на котором зафиксирован момент подрыва патруля. В ходе изучения видеозаписи, которая появилась на украинских информационных ресурсах, специалистами МГБ совместно с Народной милицией было установлено: съемка велась из населённого пункта Кряковка Славяносербского района, подконтрольного Вооружённым силам Украины. Нами был проведён сравнительный анализ местности, запечатлённой на кадрах видеозаписи, с данными топографических карт, и установлен квадрат ведения съёмки. Обращают на себя внимание также обстоятельства появления данного видео. Имеются сведения, что по дороге, где произошла трагедия, ранее проезжал, в том числе, и грузовой автотранспорт, что свидетельствует о постоянном мониторинге передвижений патрулей ОБСЕ со стороны Украины. По нашим данным, 02 мая 2017 года на территорию ЛНР пыталась зайти очередная диверсионная группа, в задачи которой также входило проведение провокаций в отношении представителей международных организаций, работающих на территории Донбасса. Напомню, в районе Светлодарской дуги диверсионная группа ВСУ в составе четырёх человек предприняла попытку скрытного пересечения линии боевого соприкосновения. Используя особенности рельефа местности, диверсанты намеревались проникнуть вглубь территории республики, но были обнаружены. В результате боя трое из них были уничтожены, четвёртый, получив ранения, скрылся. О целях группы свидетельствуют не только вооружение и экипировка, но и материалы, извлечённые из телефонов членов ДРГ.

В связи с активизацией террористической деятельности спецслужб Украины на территории ЛНР обращаюсь к жителям Луганщины, проживающим по обе стороны линии разграничения – быть бдительными и сохранять спокойствие, которое как раз и намеревается подорвать киевская власть. Обращайте внимание на подозрительные предметы и людей, окружающих вас, чтобы не стать жертвой спланированных спецопераций. Мы также обращаемся к украинской стороне, которая заявляет о необходимости тщательного расследования гибели наблюдателя миссии ОБСЕ, – предоставить следственному отделу МГБ ЛНР через представителей международных организаций оригиналы видео, на котором зафиксирован момент подрыва автомобиля ОБСЕ и другие, возможно имеющиеся факты, которые помогут в объективном расследовании данного происшествия.»

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 05.05.2017

Меморандум о создании зон дислокации в Сирии сегодня вступил в силу

США взяли под особый контроль Российские порты Приморья

КНДР обвинило спецслужбы США и Южной Кореи в попытке убить Ким Чен Ына

Во время ночного обстрела ВСУ разрушено 15 зданий, ранен житель

Сирийская арабская армия возобновила наступление в Восточных районах Дамаска

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Видео и фото с телефона украинских диверсантов, пытавшихся безуспешно пробраться в ЛНР [18+]



Украинские диверсанты снимают на телефон фото и видео того, как они со своих позиций проводят провокационные обстрелы Луганской Народной Республики, не целясь. Рассказывают на видео, что не знают куда они попали, но еще немного поработают (постреляют).

Армия Порошенко продолжает обстреливать мирных жителей Донбасса. Украина цинично нарушает условия минских соглашений при молчаливом попустительстве мониторинговой миссии ОБСЕ и мирового сообщества.

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