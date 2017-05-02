Социокультурная деградация

О социокультурной деградации в пост-советский период написано много, она изучена достаточно подробно [1] , [2] . Главный недостаток работ – чрезмерная сложность, что называется, «заумь» изложения. Не хватает ясной и чёткой, буквально в одной фразе, диагностики социокультурной деградации человека и общества, очевидной всем на практике, но пока внятно не разъяснённой теоретиками. Эта маленькая статья – посильный вклад в формулирование причин социокультурной деградации [3] .



Как только человек начинает воспринимать свою жизнь таким образом – уходит связь между культурой, социальностью, знанием – и прямым, непосредственным выживанием.

Человеку брежневской, а особенной горбачёвской эпохи начинало казаться, что никто и ничто НЕ ВОЗРАЖАЮТ против его земного бытия, и если он сам никого не обижает – то и его никто не обидит. Это такой наивный брежневский принцип «симметрии улыбки», попавший даже в детские мульты[4].

На самом деле, конечно, на человека по факту его существования ополчился весь материальный мир, начиная с простейших, вирусов и бактерий, и кончая подобиями. Никакой «симметрии улыбки» в мире не существует, а существует, начиная с простейших, продолжая млекопитающими хищниками и заканчивая правительствами – принцип «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!»[5]

Человек ведь живёт не просто потому, что живёт. Он живёт только лишь потому, что кто-то, ещё до его рождения предотвратил нашествие Гитлера, а до этого – выстоял на Куликовом поле. Кто-то создал условия выживания для его родителей, кто-то уговорил или запретил маме делать аборт, и т.п. То есть жизнь – текущий (переменчивый) результат сложнейшего и неоднозначного, скажем так – разнонаправленного процесса. Главной проблемой детей, выросших, как я, при Брежневе, стало то, что КПСС внушила им мысль о жизни-данности, жизни-константе.

В итоге и вырос типаж социального дегенерата, возложившего своё выживание на внешние силы, желающий наслаждаться тем, что сам, лично, не отвоевал и не отстоял. Когда такой типаж появился – величайшая катастрофа ХХ века стала неизбежной…

При чём тут культурная деградация? Объясняю через закон всеобщей взаимосвязи…

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Человеческие мысль и память так устроены, что они избавляются от невостребованного. Ненужное – зачищается.

Иначе, захламив «чердак» ненужным – мы не отыщем потом места для нужного. Мало кто из гуманитариев помнит школьные уроки химии или тригонометрии, хотя в своё время, может быть, имели по ним отличные оценки. Но идут годы, невостребованные знания отодвигаются в силу закона экономности мышления.

Иначе быть не может. Действительно, разве хорошо погрязнуть в оторванной от жизни ЗАУМИ, в каких-то неживых абстракциях, в долгих рассуждениях ни о чём, не имеющих к тебе никакого отношения? Оттого мы забываем номера телефонов, по которым долго не звоним, мы забываем языки, на которых не разговариваем, и т.п.

Мыслители давно заметили эту особенность и необходимость человеческого мышления. В основе ещё средневекового ОККАМИЗМА лежит т.н. «Бритва Оккама», методологический принцип, который гласит:

«Не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости».

Сам Оккам писал: «Что может быть сделано на основе меньшего числа, не следует делать, исходя из большего» и «Многообразие не следует предполагать без необходимости». Ну, в самом деле, задумайтесь: зачем гнать десять тракторов туда, где вполне достаточно одного? Зачем ставить возле склада целую дивизию – если достаточно одного часового? Ведь на каждый склад дивизий не напасёшься!

Оккамизм сыграл роковую роль в истории Европы и мира. Он ращепил европейское сознание между собой – и католицизмом-томизмом. Он лёг в основу "расхристианивания" европейской цивилизации, что особенно заметно в наши дни. То есть – он породил (наверное, сам того не желая) – внутреннего убийцу для европейской цивилизации.

Но оккамизм не смог бы этого сделать, если бы не опирался на в высшей степени убедительные умозаключения.

Спорить с основным принципом оккамизма невозможно – умножение сущностей в голове упрётся как в техническую, так и в качественную катастрофу: ведь если человек постоянно погружён в думы о ненужном и лишнем, это ведь, по простому говоря – сумасшедший…

Поэтому оккамизм далее лёг в основу новоевропейского пост-христианского методологического редукционизма, также называнного принципом бережливости, или законом экономии (лат. lex parsimoniae). В экономике – это либерально-рыночный принцип всеобщей самоокупаемости, рентабельности. Всё очень просто: что не нужно, то удаляем. Оккам и сам писал, что расточительно нанимать 10 работников на работу, с которой легко справляется один работник[6]…

Но поймите диалектику, заложенную в бритве Оккама: не нужно множить без необходимости! А при необходимости – куда же деваться? То есть неумножение сущностей – верно только при отсутствии необходимости умножения.

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Теперь совместим принцип экономности мышления, принцип избавления от лишней зауми – с представлением о жизни, как о данности, игнорирующем всю сложность процессов выживания. Что получим?

Вы посмотрите на современного либерального дегенерата и увидите! Поскольку он воспринимает жизнь данностью, то ему не нужно НИЧЕГО!

В этом проявляется роковое значение «закона экономии», оккамизма, приложенного к потребительскому (т.е. паразитарному) обществу. Раз жизнь не требуется отстаивать в жестокой борьбе без правил – то всё богатство социальных и культурных знаний оказывается излишним хламом, неоправданным умножением сущностей!

Человек хочет, чтобы было «ВСЁ ПРОСТО», следовательно, в своём рывке к максимальной простоте он не хочет ни учится, ни думать, ни слушать. Для вегетативного существования с бутылкой пива на диване не требуется даже звериных мыслительных способностей, не говоря уж о человеческих: достаточно рефлексов, присущих растениям…

Но в этом комфорте смертоносной простоты заложен великий обман «потреблядства»: кто и зачем станет для «овоща» варить пиво, разливать по бутылкам и вставлять в руку? Почему его не вышвырнут с дивана, и не вышвырнут оттуда, где стоит диван – это, как минимум, комната, а самая дешёвая комната в российских городах – стоит не меньше миллиона рублей!

Понимаете, и комната, и диван, и бутылка пива – всё это грани ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА, которое по сути своей, очень дорогая штука. Задумайтесь, сколько людей, начиная с сельчан-хмелеводов, должны были работать, чтобы получилось в итоге ваше пиво?

Поэтому в нормальной социокультурной среде и диван, и пиво – этим карьеру не начинают, а заканчивают. Это итоговый победный результат очень и очень сложных процессов самоутверждения личности в жизни, отстаивания своих прав в мире.

А в среде дегенератов – это как бы САМО СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ, как будто бы никто и ничто не хотят этого отнять…

Ну вот и получаем приватизацию по итогам брежневских «застольных времён» и миллионы трупов в наскоро забросанных могилах…

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Выживающий в борьбе человек испытывает потребность и в культуре, и в социальных знаниях – как в оружии. Они ему необходимы на войне, а потому не могут быть отброшены по закону экономности мышления. Действительно лишнее, сумасшедшее, бредовое, вздорное, сумасбродное – отделяется от них и выбрасывается.

Процесс отделения вздора и бреда от необходимых знаний – сложный аналитический процесс, он требует хорошо развитого и тренированного сознания.

Ум человека сражающегося – в постоянном спазме, он в постоянном поиске, что же касается «расслабухи» – то она применяется редко, терапевтически, в основном вечерами перед сном: полежать на диване, выпить алкоголю, закусить вкусняшкой, позволить себе час-другой РОСКОШЬ ни о чём не думать…

Зачем? Чтобы встать с утра с новыми силами и снова начать напряжённо думать, впитывать полезные знания!

Человек вполне оправданно не хочет заниматься вычурной, оторванной от жизни заумью – но для человека адекватного культура и социальные знания не являются оторванными от жизни пустыми умствованиями.

Они – накопленное поколениями предков искусство противостояния убивающему человека миру, требующее гибкости и огромного объёма ума.

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Дело в том, что всякая крупная общность людей, будь то государство, нация, коллектив или партия – КОВАРНЫ.

Они, с одной стороны, необходимы человеку (без них, в одиночку, не выжить) – с другой же стороны они не хотят служить лично тебе. Они всегда стремятся ИСПОЛЬЗОВАТЬ тебя, как расходный материал, ПРИВАТИЗИРОВАТЬ энергию общества в чьих-то личных корыстных целях, обобрав наивных его членов.

То же самое можно сказать и о человеке. Входя в коварную общность, он и сам коварен: он тоже хотел бы использовать возможности общества, а не служить ему в качестве расходника.

Чтобы человека не надули – надо всё знать. Для этого человечество и создавало все гуманитарные (да и технические тоже) знания – чтобы человек ЗНАЮЩИЙ мог вовремя перехватить подлог, манипуляцию сознанием, подставу, капкан, ловушку…

Никакой данности в жизни нет, это сказки дедушки Брежнева и одряхлевшей, ставшей на старости лет слабоумной, КПСС. Никто не будет за вас выгрызать жизнь у мира, всякий ушедший – приносит остающимся облегчение: стало меньше претендентов на блага!

Умерших забывают на следующий день, а история хранит едва ли миллионный процент имён некогда живших, существовавших людей, причём по большей части – не лучших представителей рода человеческого (тех, кто свершил какое-то даже по земным меркам невообразимое зверство).

Мы обречены воевать в составе одной сверхкрупной общности против другой сверхкрупной общности, и при этом помнить, что наша общность – отнюдь не надёжный нам тыл, что там внутри идут (как и у врага) – бродильные масонерные процессы локальных заговоров и т.п.

Для того, чтобы удержать в уме всю диалектику человеческих отношений – нужно держать в уме всю мировую культуры, понять и принять все её уроки и наблюдения, учесть все её зарубки на память.

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Ничего этого не понимает социокультурный дегрод, для которого «ВСЁ ПРОСТО». Конечно, если не собираешься жить и продолжать род – всё действительно просто, кто бы спорил?

Умирать легко и все вокруг помогут, потому что им нужно твоё пространство благ и ресурсов… Умирающему – все друзья: и обиды забывают, раз уж "всё", и на долю в завещании надеются, и местечко тёплое занять, когда освободиться…

Но стоит выздороветь умирающему (Россия после 90-х) – как тут же вокруг закручиваются протуберанцы ярости, ненависти, алчной хищности, разборок и тяжб, борьбы и подстав…

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Заявка на жизнь – серьёзная заявка. У социокультурных дегенератов, какими делают нашу молодёжь – её не примут…

[1] http://cheloveknauka.com/sotsiokulturnay a-degradatsiya [2] http://www.dslib.net/teorja-kultury/kult urnye-zaprety-kak-faktor-jekonomicheskoj-d ejatelnosti.html [3] 1. Хоружая С. В. так диагностирует в серьёзной научной работе: «Понятие «социокультурная деградация» охватывает собой две стороны единого процесса, когда деструкция, энтропия «социального» сопровождается примитивизацией, разрушением «культурного». Понижение уровня сложности, развитости, системно-иерархической структурированности, полифункциональности какой-либо социокультурной системы в целом, отдельных её элементов или подсистем может быть полной или частичной.



Так, существует скрытая деградация, когда стабильно (в экономической и политической сферах) развивающееся общество содержит культурно-интегрирующее «ядро» (жёстко структурированную, иерархизированную систему ценностных ориентаций, форм и норм социокультурной организации и регуляции, признаваемую подавляющим большинством населения), которое, однако, по своим качественным параметрам не соответствует истинной природе человека, основополагающим принципам гуманизма. 2. Деградация происходит как на уровне понижения объективного статуса человека, его места в системе социальных связей, так и на уровне его духа, культуры, утраты нравственных устоев и норм, усвоенных в процессе первичной социализации ценностей, значений, смыслов своего собственного существования. Эти процессы неразрывно связаны друг с другом и составляют на самом деле две стороны единого процесса, взаимообусловливающие и усиливающие друг друга. На уровне общества деградация проявляет себя как застой экономической, политической, духовной жизни, стагнация, моральное разложение, со-циетальный кризис и т.д. Деградация связана прежде всего с нарастающими процессами маргинализации населения, размыванием доминантных культурных установок, падением авторитета ведущих социокультурных институтов, сужением сферы действия исторически сложившихся и закреплённых в культурной традиции и институциональных нормативах общественно-приемлемых паттернов поведения, расширением влияния маргинальных форм культуры. Деградирующей является «затухающая» система социокультурных отношений, которая характеризуется упрощением социальной организации, нисхождением в сравнении с ранее достигнутым этапом развития, нарушением функциональной целостности, ведущим к понижению возможностей эффективного регулирования социальной жизни. [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8 0%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%BD%D 0%BE%D1%82 [5] https://deti-online.com/basni/basni-kryl ova/volk-i-jagnenok/

[6] Если некое явление может быть решено двумя способами: например, первым — через привлечение А, В и С, либо вторым — через А, В, С и D, и при этом оба способа дают идентичный результат, то считать верным следует первое решение. Сущность D в этом примере — лишняя: и её привлечение избыточно.