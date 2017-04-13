Смиритесь с нищетой …

Чиновник регионального министерства образования поверг в шок студентов

Автор: Ольга Юрьева, завкафедрой филологии и методики пединститута ИГУ, доктор филологических наук

На прошлой неделе выпускники педагогического института ИГУ встречались с замминистра образования Иркутской области Е.А. Торуновым. По результатам встречи получила от них петицию. Решила её опубликовать с некоторыми своими комментариями. Резюме: не нужно удивляться, если через пять лет в школах вообще не останется учителей!

«На собрание мы пришли всей группой. Нам было объявлено, что министерство образования собирает выпускников педагогических специальностей, чтобы поговорить о перспективах нашего будущего трудоустройства. То, что мы услышали от приехавшего на встречу с нами чиновника, с одной стороны, расстроило, с другой – повергло в шок и возмутило.

С первых слов чувствовалась абсолютная незаинтересованность выступавшего в теме и в общении с аудиторией и его неподготовленность: фразы шаблонные, формальные: «Вы должны нести разумное, доброе, вечное. Это задача вашей жизни» и т.п. Но нам хотелось узнать конкретные вещи о перспективах своей будущей работы, за тем и пришли. Однако в ответ на просьбы рассказать подробнее об условиях работы выпускников выступающий первым делом сказал, что «начинать разговор с зарплаты банально».

Зарплату замминистра нам всё же обозначил сразу: пять тысяч. На вопрос, почему так мало, последовал ответ: «Разве вы, когда поступали в пединститут пять лет назад, не знали, что у преподавателя маленькая зарплата? На что же тогда рассчитываете?»

Да, действительно, мы, выбирая будущую профессию, вопрос о зарплате не рассматривали в качестве основного критерия. Однако приходится только удивляться, насколько цинично звучит из уст руководителя такого ранга тезис о том, что «вы, выбирая профессию, следовали призванию, поэтому о хорошей зарплате вам думать не приходится». (Хотя, замечу, с экранов телевизора высшие чиновники каждый раз хвастливо заявляют, что средняя зарплата учителя по стране – 60 тысяч! Так кто кого обманывает? – О.Ю.) Последовал ещё вопрос от студентов: «Но ведь надо же что-то кушать?» Ответ был получен следующий: «Вы ещё скажите, что вам хочется отдыхать за границей. Ни иметь нормальную машину, ни хорошо обеспечить свою семью вы с вашей работой будете не в состоянии – просто забудьте об этом. Ваша работа должна вам просто доставлять удовлетворение». Этим и утешайтесь!

Причём замминистра не сочувствовал нам, не пытался представить хоть какие-то компенсирующие финансовую сторону дела факторы (творческая составляющая, любовь детей, очевидность результатов труда, важность учительской профессии, о чём нам говорили наши преподаватели), а оправдывал такую политику государства и министерства: «Практически 90% бюджета уходит на зарплаты учителям и нянечкам. Можно ли на оставшиеся средства строить заводы и развивать промышленность?» – заявил он. Вот оно что! Оказывается, из-за зарплат учителей промышленность не развивается!

Конечно, мы прекрасно понимаем, что даже 10 000 – это на сегодняшний день не зарплата мечты и на них с трудом получится позволить отдых даже в нашем регионе, как нам посоветовали. Просто возмущает то, что одна из ключевых фигур министерства образования Иркутской области предлагает нам, будущим выпускникам, сразу смириться с низкой заработной платой учителей, ни на что не рассчитывать и, вместо того чтобы обсудить реальное положение дел и предложить нам какие-либо перспективы на будущее, прикрывается общими фразами типа «Вами должна управлять идея, а не деньги». Более того, издевательски посоветовал выбирать в мужья тех, кто не работает в школе и может обеспечить семью, оскорбив тем самым наших юношей, выставив их просто лузерами и неудачниками.

Студентом-психологом был задан вопрос: «Как всё-таки замотивировать человека, чтобы он пошёл работать в таких условиях в школу?» Нам ответили: «Никак. Полагаюсь только на вашу любовь к профессии». Тогда одна студентка позволила себе возразить: «Это не мотивация, а демотивация к профессии как к таковой. Что будете делать, если 80% выпускников после собрания не захотят идти работать в школу?» Ответ был следующий: «Тогда я приду сюда в следующем году».

И дело даже не в том, ЧТО было сказано (о низких зарплатах учителей мы и сами знаем), а в том, КАК это было сказано: с сарказмом, насмешкой, почти издёвкой.

Хотим сказать: ещё никогда мы не чувствовали себя настолько униженными, какими-то лузерами, потратившими пять лет неизвестно на что. В течение пяти лет нас готовили к нелёгкому труду учителя, предупреждали о трудностях, и мы были готовы к ним, но мы не готовы были к тому, что нас за это презирает даже наше собственное министерство.

Студенты-выпускники 5 курса отделения гуманитарно-эстетического образования ПИ ИГУ»

От себя добавлю: вернувшиеся с встречи с Е.А. Торуновым студенты заявили: «Если мы и собирались пойти в школу, то теперь точно туда не пойдём! Что можно ожидать, если мы не нужны даже собственному министерству!»

А мне хочется спросить: «Евгений Александрович, а вы с кем останетесь? Кем будете управлять, кто будет заполнять ваши бесчисленные отчёты и выполнять ваши подчас просто невыполнимые программы и планы? Или, как «успешный менеджер», вы найдёте себе тёплое местечко? Самое обидно, что такими «встречами» такие заместители подводят, просто подставляют своё руководство, дискредитируют его. Разве можно допустить, что ТАКИХ взглядов на учительскую профессию придерживается и наш министр? А чему вообще-то удивляться, если наш премьер-министр издевательски отправляет учителей в бизнес и не несёт за свои оскорбления никакой ответственности? Чего ожидать от клерков на местах?

И ещё: если вы, господин Торунов, решите прийти к нам и в следующем году, я лично прослежу за тем, чтобы на эту встречу НИКТО из выпускников не пошёл! Вы одной встречей разрушили то, что мы воспитывали в них пять лет!