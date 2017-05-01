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Наука голодания

14:35. 1 мая 2017 Просмотров - 178 Нет комментариев Опубликовал:

Фильм об использовании метода лечебного голодания в советской, российской и западной медицине

Фильм исследует голодание в качестве терапии многих заболеваний современного мира и утверждает, что лечебное голодание — это новая терапия в медицине, которая должна занять определенное место в XXI веке.

Ближе к концу фильма рассказывается про то, как голодание помогает при лечении рака химиотерапией. А в некоторых случаях рак излечивается только голоданием, без химиотерапии.

Производство — Франция.

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Youtube

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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