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“Цифровые финансы” и “Финансовый интернационал и Трамп”

14:34. 2 мая 2017 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

Поставит ли новый президент США мир на грань новых войн: инвестиционных, торговых, политических, военных?

26 апреля состоялась презентация книг Валентина Юрьевича Катасонова в книжном магазине Библио-Глобус.

Пойдёт ли вразнос мировая финансовая система? На что может рассчитывать Россия в предстоящей схватке? Как изменится положении дел в мировой и российской экономике в ближайшие годы?

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Русское экономическое общество им.Шарапова

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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