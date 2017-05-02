“Цифровые финансы” и “Финансовый интернационал и Трамп”
Поставит ли новый президент США мир на грань новых войн: инвестиционных, торговых, политических, военных?
26 апреля состоялась презентация книг Валентина Юрьевича Катасонова в книжном магазине Библио-Глобус.
Пойдёт ли вразнос мировая финансовая система? На что может рассчитывать Россия в предстоящей схватке? Как изменится положении дел в мировой и российской экономике в ближайшие годы?
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