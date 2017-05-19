Цифровой мир: станет ли золото точкой опоры? Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Тема частных цифровых валют (криптовалют) – одна из топовых в мировых СМИ

Достоинства этих виртуальных частных денег расхваливаются на все лады. Мол, это деньги, которые может выпускать и использовать любой человек. Мол, они подрывают эмиссионную монополию банкиров – ненавистных людям ростовщиков, захвативших власть в мире денег и обложивших человечество процентной данью.

Большая часть криптовалют базируется на использовании технологии блокчейн, которая позволяет участникам сделок обходиться без финансовых и иных посредников и всевозможных контролёров и надсмотрщиков (органы финансового надзора и регулирования). Криптовалютные операции контролируют сами участники операций. Обеспечивая прозрачность всех сделок, расчёты с использованием криптовалют одновременно гарантируют каждому участнику анонимность с помощью криптографической защиты.

Немаловажно и то, что в мире криптовалют все участники финансово-экономических отношений равны, все они действуют по горизонтали (так называемые «пиринговые» сети), никаких иерархических и управленческих вертикалей здесь нет. Некоторые сторонники криптовалют делают далеко идущие выводы: мол, эти новые деньги станут основой «цифрового общества», которое преодолеет все недостатки и несправедливости современного капитализма с его ростовщической денежной системой.

Кроме всем известной валюты биткойн (появилась на свет в январе 2009 года) сегодня, по оценкам экспертов, имеется примерно ещё две тысячи криптовалют. Общая капитализация ста наиболее распространенных в мире валют оценивается в 30 млрд. долл. (около 2/3 приходится на биткойн).

Ахиллесова пята криптовалют

При всех достоинствах криптовалют у них имеются и серьёзные недостатки, о которых говорится реже и тише. Главное то, что они – виртуальные валюты. Они рождаются не в экономике, а в «цифровой реторте», то есть в компьютерах и электронных сетях. Никакой связи с реальным миром товаров и услуг у цифровых валют нет. Участникам азартной игры лишь обещают, что эти единицы криптовалют можно будет позднее конвертировать во что-то «ликвидное» (обычные деньги, ценные бумаги) или «твёрдое» (какие-то товары). И тут возникают два неприятных «но». Во-первых, любая конвертация виртуальной валюты означает её выход за пределы «цифрового гетто» в реальный мир, а это несёт риск того, что участник операции лишится своей анонимности. Во-вторых, трудно заранее сказать, какими будут пропорции обмена виртуальной валюты на реальные деньги, ценные бумаги, товары или услуги. У виртуальных денег нет устойчивой покупательной способности. Хотя тот же биткойн имеет тенденцию к повышению курса, случаются и резкие курсовые колебания, даже спады (высокая волатильность), что делает криптовалюту плохими деньгами, так как главная функция денег – служить всеобщим эквивалентом.

Раздуваемая СМИ «повышательная тенденция» криптовалют, по мнению трезвомыслящих экспертов, – очередная авантюра из разряда надувания пузырей. Кончится она всё тем же – обвалом и потерей денег. Причём потери ничем компенсированы не будут, поскольку у виртуальных валют нет обеспечения.

Мусульманская криптовалюта с золотым обеспечением

И вот у сторонников криптовалют родилась идея создания обеспеченной цифровой валюты, чтобы превратить криптовалюты в настоящие деньги, которые будут иметь «внутреннюю стоимость» и, таким образом, смогут выполнять функцию всеобщего эквивалента, а заодно – функцию накопления. В качестве такого обеспечения было предложено золото. Новый вид денег получил название золотой криптовалюты.

В 2014 году канадские предприниматели решили запустить виртуальную валюту с золотым обеспечением Minacoin. Были сообщения, что для проекта закупили два слитка драгоценного металла по 400 унций каждый на сумму 1.050.000 долл. После этого сведений о триумфальном шествии новой валюты по планете не поступало. Надо полагать, её постигла судьба большинства криптовалют: смертность среди цифровых валют очень высока, большая часть «новорождённых» прекращает своё существование через несколько дней (недель) после своего появления на свет.

В конце мая 2015 года было объявлено о создании золотой цифровой валюты компанией Anthem Vault, которая занимается металлами и финансовыми технологиями. Сообщалось, что 1 монета оценена в 1 грамм золота и будет торговаться по рыночным ценам золота. Валюта будет иметь название Hayek в честь австрийского экономиста Фридриха Хайека. Инициаторы проекта обещали, что новая валюта будет лишена такого недостатка биткойна, как высокая волатильность. Кроме того, разработчики проекта рекламировали технологические достоинства валюты, подчеркивая, что Hayek защищён от рисков сетевых атак, так как продуманная схема подтверждения платежа децентрализована. Прошло два года с момента анонсирования этого проекта, но ничего нового о нём не слышно. Надо полагать, стартап оказался неудачным.

В 2015 году было также объявлено о запуске обеспеченной золотом криптовалюты Хаurum. В 2016 году объявили о второй фазе запуска этой валюты: «обновлённом» первичном размещении монет (Rebirth Initial Coinage Offering – RICO). Было сообщено, что каждый изначальный токен (token – знак, жетон) Xaurum (ХAU) будет разделён на 8 тысяч меньших единиц (XAUR), в результате чего объём доступной на рынке криптовалюты увеличится. Технологической основой новой валюты должна стать технология блокчейн известной криптовалюты Ethereum. По словам разработчиков, основой каждого токена является 1 грамм золота высшей пробы. По их утверждению, на момент запуска проекта уже имелся золотой резерв так называемого «Содружества Хaurum», но величина запаса не называлась. Компания утверждала, что токены Xaurum всегда можно обменять на золото (обещала доставить в любую страну мира) или продать по текущему курсу. До окончания первичного размещения токены предлагалось приобрести со значительной скидкой; по информации Хaurum, вырученные средства пойдут на увеличение золотого резерва компании. Цена одного токена Xaurum в долларовом эквиваленте на момент публикации составляла около 446 долл.

Некоторые моменты здесь сразу же вызвали настороженность. Например, не было сообщено о величине золотого резерва на момент запуска валюты. Кроме того, удивило то, что начальная цена токена была более чем в два раза ниже рыночной цены золота. Впрочем, и в этом случае после стартового шума никаких сведений о проекте Хaurum в СМИ не появлялось.

А в начале мая сего года новостные ленты принесли сенсационное сообщение: Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) собираются запустить в оборот золотую криптовалюту. Об этом заявили в исламской финтех-компании OneGram, базирующейся в Дубае и заключившей соглашение с компанией GoldGuard с целью создания криптоактива, обеспеченного золотом. Официальные лица в Эмиратах подтвердили заявление компании, выразили проекту поддержку и даже намекнули, что речь идёт о выпуске криптовалюты, предназначенной для всего мусульманского мира. Мол, это обновлённая версия проекта золотого динара. Инициаторы проекта планируют в ходе так называемого краудфандинга, или ICO (Initial Coin Offering), привлечь 555 млн. долл. Объём эмиссии OneGram составит более 12 миллионов (точное количество: 12 400 768) монет. Цена токена будет соотноситься с текущим курсом золота.

Основной особенностью «мусульманской» криптовалюты станет то, что она будет обеспечена золотом – одна единица OneGramCoin будет соответствовать стоимости 1 грамма золота. Как отметил генеральный директор OneGram Ибрагим Мохаммед, компания стремится создать электронное средство хранения золота, которым сможет пользоваться четверть населения Земли – именно столько людей на планете на сегодняшний день исповедует ислам. Первичное размещение «монет» запланировано на 21 мая. Только за один день в компании рассчитывают продать более 12 миллионов токенов, что соответствует 12 тоннам золота. Из всех проектов золотых криптовалют тот, который заявлен в ОАЭ, является наиболее крупным. В ближайшие месяцы станет понятно, постигнет ли этот проект та же судьба, что и предыдущие проекты, или валюту OneGram удастся вывести на орбиту.

Криптовалютная финансовая пирамида обречена обвалиться.

Возникает законный вопрос: почему в последние три года было столько шумных стартапов золотых криптовалют, а потом полное молчание? Версий несколько.

Во-первых, проекты постигли неудачи, вызванные какими-то просчётами инициаторов.

Во-вторых, за разрекламированными проектами скрывались мошеннические авантюры.

В-третьих, инициаторам проектов вставлялись палки в колёса теми, кому золотые криптовалюты мешают.

У меня готовых ответов нет, поскольку нет необходимой информации. Однако смею высказать свои соображения по третьей версии. Стабильные (с точки зрения покупательной способности) цифровые деньги, обеспеченные реальными активами, не вписываются в планы тех, кто продвигает виртуальные цифровые деньги. Инициаторам таких проектов нужны не устойчивые деньги, а инструменты спекулятивных азартных игр – именно они обеспечивают бешеный спрос со стороны неискушённых граждан. Взять тот же биткойн. В 2009 году, когда эта валюта была запущена, одна «монета» стоила доли цента. В прошлом году среднегодовая цена «монеты» уже превысила 1000 долл. В настоящее время (май 2017 года) цена в отдельные дни поднимается до 1700 долл. А в более отдалённой перспективе это могут быть сотни тысяч долларов. Выстраивается гигантская финансовая пирамида, которая неизбежно обречена обвалиться. Так вот: проекты золотых цифровых валют, обеспеченных золотом, не вписываются в планы построения криптовалютной финансовой пирамиды. Думаю, серьёзные проекты золотых цифровых валют не вписываются и в планы хозяев золота. Я имею в виду ту часть мировой финансовой олигархии, интересы которой связаны с жёлтым металлом (условно – Ротшильды). Они стремятся восстановить в том или ином виде золотой стандарт, возникший во второй половине XIX века и в усечённом виде (как золотодолларовый стандарт) просуществовавший до 70-х годов ХХ века. В каком бы виде ни был восстановлен золотой стандарт (исключать этого нельзя), он обязательно должен находиться под контролем истинных хозяев золота. А в их планы, как я уже сказал, частные золотые криптовалюты не вписываются.

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