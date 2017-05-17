Предчувствие оцифрованной Украины

Концептуал СМИ Из кризиса – в омут «цифровой революции»?

Наблюдая за событиями на Украине и одновременно за миром цифровых финансов, я неожиданно поймал себя на мысли: чем в большем хаосе пребывает страна, тем более популярными в ней становятся идеи «цифровых финансов» и «цифрового общества». По крайней мере, Украина этот вывод подтверждает.

Рисковая игра

В последнее время в украинских СМИ появляются утешающе-горделивые заявления: мол, да, конечно, Украина занимает первые строчки в мировых рейтингах по уровню коррупции, темпам инфляции, обесценению национальной валюты, масштабам бедности, но не всё так плохо, есть и достижения. Например, в использовании частных цифровых валют типа биткойн Украина входит в мировой топ-10.

Согласно данным биржи KUNA, сегодня Украина входит в первую пятерку стран по количеству биткойн-кошельков, их насчитываются уже сотни тысяч. По словам сооснователя Bitcoin Foundation Ukraine Андрея Дубецкого, за 2016 года спрос на наиболее известную цифровую валюту на Украине вырос в прошлом году сразу в пять раз: недельный объём торгов увеличился с 500 тыс. грн. до 2,5 млн. грн. В этом году показатель продолжает расти. Основатель KUNA Bitcoin Agency, биржи KUNA и сооснователь Bitcoin Foundation Ukraine Михаил Чобанян с гордостью заявил, что цифровые валюты не чужды и «народным избранникам». По его данным, несколько депутатов Верховной рады в обнародованных декларациях о доходах указали наличие у них цифровой валюты биткойн.

Поразительно! Ведь всё это происходит на фоне заявлений Национального банка Украины (НБУ) о том, что он не признаёт криптовалюты законными платёжными средствами. Статус биткойна и других криптовалют на Украине остаётся невнятным. Такую же невнятную позицию занимают сегодня многие страны, но интерес населения Украины к криптовалютам повышенный. И неудивительно. Безработица растёт, реальные доходы падают. Способов сохранения даже тех накоплений, которые ещё не проедены, почти не остаётся. Процентные ставки по банковским депозитам вроде бы внушительные (двузначные цифры, кое-где приближается к 20% годовых), но инфляция всё равно съедает все процентные доходы. Держать деньги на депозитах к тому же не безопасно. Банки банкротятся, а компенсаций за потери в рамках даже гарантированных сумм страхования депозитов (150 тыс. грн.) не дождёшься. «Матрасные» накопления граждан Украины намного превышают суммы банковских вкладов.

Ввиду наличия большого количества свободного времени у молодых (безработица среди молодёжи Украины составляет 25%, это один из самых высоких показателей в Европе) те, кто имеют минимальные знания в области финансов и некоторую компьютерную грамотность, погружаются порой в мир цифровых денег. Особенно их интересуют такие криптовалюты, как биткойн, альткойн, эфириум и некоторые другие «раскрученные» цифровые валюты. Чем обусловлен такой интерес?

Во-первых, криптовалюты позволяют участникам сделок сохранять анонимный статус (валютные операции используют криптографическую защиту). На Украине это особенно важно, учитывая, что власти рвутся установить тотальный контроль над населением.

Во-вторых, криптовалюты имеют высокий потенциал роста рыночных котировок. Такого потенциала нет ни у каких «настоящих» валют, ни у каких финансовых инструментов, ни у каких самых раскрученных компаний, котирующихся на фондовых рынках. Ещё в конце прошлого года за одну «монету» биткойн давали меньше 1000 долларов, феврале было близко к 1300 долларов, сейчас – уже 1700 долларов. И это, как говорится, ещё не вечер. Эксперты предполагают, что к концу текущего года котировка может достичь нескольких тысяч долларов. А по долгосрочным прогнозам (до 2030 года), стоимость одной «монеты» может подскочить до 500 тысяч или даже миллиона долларов.

Всё это кружит голову. Когда у молодого человека нет работы и нет средств к существованию, ему ничего не остаётся, как играть на рынке валют с такой фишкой, как биткойн. На Украине процветает ростовщичество: молодым людям предлагаются краткосрочные кредиты под высокие проценты под эту азартную игру. Игра не только азартная, но и рисковая. В динамике курса биткойна за несколько лет существования этой цифровой валюты случались резкие и глубокие спады. Выражаясь профессиональным языком, цифровая валюта имеет высокую волатильность. Любой спад для зависящего от кредитов игрока смерти подобен.

Как Украина по-тихому выходит в европейские лидеры

Директор по коммуникациям R Street Institute и политический аналитик Бен Карнс в марте в колонке журнала Forbes написал, что Украина по-тихому лидирует в революции цифровых валют: «Украина приняла биткойн с распростертыми объятиями, когда многие граждане стали использовать эту валюту для защиты от сумасшедшей инфляции и нестабильности гривны, которая в результате затяжного кризиса потеряла 80% стоимости. В 2014 году почти 5000 банкоматов по всей стране предложили возможность покупать биткойны за наличные так же легко, как осуществлять традиционные банковские операции».

Правда, по нашим данным, сегодня уже не так просто купить и продать цифровую валюту через обычный банкомат (как это было в 2014 году), НБУ тут попытался навести порядок. Но на Украине имеется масса специализированных торговых точек, где криптовалюту можно купить и продать. Комиссия составляет 2-3 процента, но иногда бывает и выше 5%. Чтобы заинтересовать людей цифровыми валютами, криптовалютные обменные пункты не оставляют попыток наладить торговлю биткойнами и другими цифровыми валютами через платёжные терминалы. Однако владельцы последних редко соглашаются связываться с биткойнами, опасаясь санкций со стороны НБУ.

Обычно тему криптовалют увязывают с темой блокчейн. Речь идет о технологии, которая легла в основу биткойн и других цифровых валют. Это, согласно существующим определениям, выстроенная по определённым правилам цепочка из формируемых блоков транзакций. Главным достоинством блокчейн является то, что любая операция (транзакция) любого участника электронной сети оставляет свой электронный след («протоколируется»), и эта информация становится доступной для всех остальных участников электронной сети. Здесь сочетается «прозрачность» операционной деятельности всех участников сети при сохранении анонимности каждого из них.

Выяснилось, что технология блокчейн может намного упростить и удешевить банковский бизнес. Эта технология также может повысить эффективность контроля со стороны центробанков за коммерческими банками и со стороны финансовых регуляторов за участниками операций на фондовых биржах. Пропагандируется ещё одна интересная грань технологии блокчейн: она может повысить эффективность государственного управления экономикой и исключить коррупцию. Вот, например, компания Ethereum, которая запустила проект криптовалюты «эфириум» (капитализация компании уже превысила 8 млрд. долл.). Основатель компании и главный идеолог проекта программист российского происхождения Виталий Бутерин продолжает работать над усовершенствованием технологии блокчейн. Блокчейн, уверяет Бутерин, позволит доводить бюджетные деньги до конечного (запланированного) пользователя и исключит любую коррупцию. Движение каждой копейки можно будет проследить при использовании блокчейн. Точно так же можно будет проводить государственные тендеры и аукционы, избегая различных манипуляций и подтасовок, к которым сегодня все привыкли. Не станет исключением и приватизация государственной собственности. Бутерин обещает, что и здесь действие «негативного человеческого фактора» будет исключено. Это можно понимать и так, что когда землю Украины приватизируют, земля попадёт не в случайные руки, а в руки тех, кому надо.

Исчезнут ли на Украине наличные деньги?

В 2016 году известная на Западе технологическая компания BitFury объявила о запуске проекта под названием Blockchain Trust Accelerator Initiative, который, среди прочего, будет нацелен на использование технологии для борьбы с коррупцией. Компанией руководит выходец из СССР Валерий Вавилов. Примечательно, что эта компания пришла на Украину и заявила, что будет заниматься внедрением технологий блокчейн в систему государственного управления. Похоже, Украина станет в этом отношении полигоном. Ещё одной инициативой стало здесь открытие в сентябре 2016 года в Киеве Центра разработки и изучения Blockchain. Его учредили американская технологическая компания Innovecs и уже упомянутый выше сооснователь Bitcoin Foundation Ukraine Михаил Чобанян.

Украинские СМИ вскользь уже не раз говорили о том, что в стране создано «электронное правительство». Скорее всего, пока оно существует только на бумаге, но компания BitFury обещает, что его приоритетной задачей станет обеспечение технологиями блокчейн приватизационных конкурсов. Кроме того, блокчейн будет использоваться при размещении государственных заказов. Не исключено, что для этого потребуется создание своей цифровой валюты. Замечу: официальной, а не частной цифровой валюты.

В Киеве уже говорят о необходимости введения криптогривны, которая со временем вытеснит обычные деньги. Компания BitFury утверждает, что извести коррупцию и иные злоупотреблении можно лишь при полном переходе на безналичный денежный оборот с использованием криптогривны. Идея получила оформление в виде проекта НБУ Cashless Economy. Ожидается, что к 2020 году Украину полностью переведут на криптогривну, и незалежная окажется впереди Европы всей.

Я уже не раз писал об угрозах, которые возникают для общества в случае полного отказа от наличных денег. Если говорить прямо, строится электронно-банковский концлагерь. Такое будущее вызывает естественный страх, и, возможно, на примере Украины решили попробовать, как это будет выглядеть «в натуре». Раньше я полагал, что первыми в «безналичном обществе» окажутся страны Скандинавии, но не исключено, что Украина их опередит.

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