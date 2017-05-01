Человеческая душа ищет своё начало в Церкви, а что в ней находит?

Этот плакат со словами "ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДУША ИЩЕТ СВОЁ НАЧАЛО" я увидел рядом с красивейшим храмом, возведенном в небольшом заполярном городке Мончегорск.

Слова про душу, которая ищет своё начало, если честно, меня сильно впечатлили. Это очень точная мысль, потому что среди живущих всегда были, есть и всегда будут люди, которые, будучи ещё вчера атеистами, просыпаются на следующее утро с новым ощущениями, я бы даже сказал: с некой новой потенцией, ещё совершенно не осознанной ими, которая побуждает взрослого уже состоявшегося человека смотреть на мир через вдруг изменившуюся у него призму мироощущения и искать ответы на казалось бы давно забытые детские вопросы: "как был создан весь этот мир с его диким многообразием?" и "как появились на земле самые первые люди?!"

Понятно, что истории про белокачанную капусту, в которой некоторые находят детей, и про птицу-аиста, который приносит ребёнка иным родителям, в этом случае уже неуместны.

Взрослым хочется не сказочных, а настоящих взрослых ответов, истинных, натуральных, так сказать!

А где их найти, кто может дать их?

Логично подумать, оглянувшись несколько раз по сторонам, что за ответами на эти взрослые вопросы надо идти в Церковь, к священникам. Их заявленный статус "священнослужители" как бы обещает дать пробудившимся душам отсутствующие у них "ключи разумения" к познанию многих тайн бытия.

Священнослужители РПЦ.

Однако, как я лично убедился на своём опыте, в любом так называемом "христианском храме" вместо "ключей разумения" человек гарантированно получит от человека в одежде священнослужителя пересказ довольно таки примитивных еврейских историй, порою откровенно сказочных, которые составляют основу "священного писания" всех христиан мира — Библии.

Причём христианская Библия — это на 2/3 иудейская Тора, которая по другому ещё называется "Пятикнижием Моисеевым". И этот факт, что христианская Библия начинается с иудейской истории (с "Пятикнижия Моисеева") , ни от кого не скрывается.

Для русских людей, которые ищут истину, получается этакая западня! Когда у человека внутри созревает душа (подобно тому как в поле созревает в какой-то момент времени пшеничное зерно) и она, душа, ищет связь со своим истоком (с Богом), её носитель, соответственно, начинает искать, куда бы ему притулиться, где можно пройти ликбез по вопросам душевного и духовного развития. А куда русскому человеку остаётся идти в наше время, как не в христианский храм, где его поджидают этакие "волки в овечьих шкурах" — на 2/3 иудеи и на 1/3 христиане?!

Вы несколько шокированы моими словами про "волков в овечьих шкурах"? Так это выражение самого Иисуса Христа!

Когда вы ознакомитесь со всем остальным, что я расскажу далее, вы поймёте меня правильно!

Мне часто говорят в ответ на мою критику РПЦ, что "среди священников много исключительно хороших людей!", и приводят такие примеры:





Эти люди, бесспорно, наша гордость! Они наши герои. Но услышьте и вы меня!

Есть такая еврейская пословица, которая очень подходит к данному случаю: "хороший человек — это не профессия!".

Как только какие-то люди получают сан священнослужителя и берут в руки Библию, они тут же уподобляются пчелам, которые, как известно, не только производят мёд, но и разносят на своих лапках от цветка к цветку пыльцу, неосознанно помогая тем самым растениям и деревьям плодоносить.

Наши православные священники, какими бы хорошими людьми они ни были, взяв в руки Библию, нашпигованную иудейскими историями, тоже чаще неосознанно, чем осознанно по аналогии с пчёлами распространяют своими руками и своими языками ту религиозную "пыльцу", которую вложили в эту книгу её составители. Причём, судя по тому, что Библия своим содержимым очень вредит сознанию русского народа и одновременно помогает евреям процветать в России и жить паразитами на теле государствообразующего русского народа , её составлением и последующим редактированием занимались, бесспорно, библейские враги Христа-Спасителя — иудеи.

Самое интересное, что русскоязычная Библия изначально не содержала "Ветхого завета", то есть, "Пятикнижия Моисеева" и "Второзакония", но потом, усилиями жидовствующих патриархов и священников, эти тексты оказались в неё включёнными. Они и сейчас там есть! А массовое распространение Библии с иудейской Торой во главе началось среди русскоязычного населения относительно недавно, сразу после отмены в Российской империи позорного крепостного права. То есть, после 1861 года.

Исторический факт:

Итак, давайте вникнем: что мы имеем?

Мы имеем перед собой тот факт, что за последнее столетие (1917-2017) Россия пережила три революции, две мировых войны, развал Российской империи, развал СССР, и сейчас Запад в очередной раз угрожает нам Третьей Мировой войной. При этом наши так называемые священники сегодня как и сто лет назад воодушевляют наших солдат умирать "За веру, царя и Отечество".

Солдаты Первой Мировой войны.

Солдаты Третьей Мировой войны.

За какую веру должны умирать в войнах и вооружённых конфликтах наши солдаты?

За веру, во главе которой находится "иудейская Тора" в виде "Пятикнижия Моисеева" и "иудейского Второзакония"?!

За какое Отечество наши священники воодушевляют сегодня наших солдат воевать?

За Отечество, во главе которого сегодня сплошь "библейский народ" — евреи?

О том, что дала государствообразующему народу России эпоха трёх революций и двух мировых войн, освящённая Библией с иудейской Торой во главе, очень ясно и чётко объяснил не так давно президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннэр:

Сказанное Юрием Каннером является правдой и соответствует реальному положению дел и реальной ситуации в России.

Получается, что русский народ живёт уже не один год под управлением своей еврейской "элиты". Фактически это означает, что при любом малом или большом военном конфликте, государствообразующий русский народ, служа формально своему Отечеству, на самом деле служит своим евреям-руководителям и отрабатывает их политические планы и амбиции.

Далее я докажу с помощью фактов и логики, что основная тяжесть вины за одурачивание русского народа и за создание условий, при которых "русский Иван" оказался в конце-концов в прислужниках у "еврея Иакова", лежит на священнослужителях "РПЦ", которые одурачили "русского Ивана" с помощью Библии.

Вот её содержание по главам:

Верхняя часть — это всё иудейская Тора, очерченная красным нижняя часть — это то, что рассказывает про Христа-Спасителя со слов четырёх его последователей.

Не так давно сам "главный раввин России" Берл Лазар подтвердил прямо в студии российского телеканала "Ц", что всё, что находится в Библии выше "Нового завета" есть иудейская Тора:

Итак, мы имеем доказанный факт, что более чем 2/3 объёма Библии занимает иудейская Тора. При этом наши православные священники, распространяя среди верующих людей многомиллионные тиражи Библии, говорят: читайте её и буквально верьте всему там написанному! Ибо это священное писание!

В то же время раввины, распространяя среди евреев ту же иудейскую Тору, учат их совсем иначе. Они объясняют евреям, что Тору нельзя читать и понимать буквально!

В тексты Торы, которые составляют 2/3 объёма Библии, вложено аж 4 уровня понимания, где-то имеется прямой смысл, где-то текст лишь намекает, а где-то надо читать текст "между строк"! И задача верующего еврея, читая Тору, научиться понимать как минимум три вложенных в Тору смысла!

Для пояснения сказанного цитирую лекцию факультета «Хумаш» ("Письменная Тора") программы заочного обучения «Алеф Бина». Источник: http://rpp.nashaucheba.ru/docs...

"Следует заметить, что текст "Торы" является "многослойным". Многослойность можно найти и в художественной литературе. В психологическом романе вы прочтёте, как его герой сказал одно, при этом подумал другое, а почувствовал третье. Человеческая натура сама по себе многогранна и противоречива, человека одолевают сложные, иногда прямо противоположные стремления, чувства и мысли. И чем талантливее писатель, тем больше пластов человеческой личности вскрывает его книга".

Вы видите разницу?!

Чтобы сделать из нашего русского Ивана буквально дурака, священники говорят ему: "читай Библию!", не объясняя при этом того, что раввины объясняют евреям.

А евреям, изучающим Тору, постоянно дают расшифровку на уровне "Ремез", "Драш" или "Сод" по каждому эпизоду.

В итоге, читая одну и ту же книгу, евреи умнеют, а русские — тупеют, потому что их сознание забивается большим объёмом мусорной информации, которую они не в состоянии понять, принять и усвоить как жизненноважную для них.

Если бы наш народ, читая Библию, понимал бы её так же, как понимают текст Торы евреи, он бы не был иваном-дураком. Но увы!

Ниже я хочу показать ещё один пример, как и чему раввины учат евреев:

Цитирую ниже написанную на русском языке для русскоязычных евреев статью «Беседы о Торе», опубликованную в журнале «Отцы и дети» (выпуск 24, ноябрь-декабрь 1994, КИСЛЕВ 5755, Ассоциация преподавателей еврейской традиции «ЛАМЕД», с. 18).

Пояснение: упомянутая в этой статье книга "Берешит" ("Бытие") — это самое начало Библии, первая глава "Ветхого завета", который наш народ обычно не читает, а если и читает, то просто не понимает его содержимое.

Вот что разъясняют раввины евреям:

«Рамбам, один из величайших комментаторов Торы, сформулировал правило, ключевое для книги Берешит (Бытие) и для изучения истории праотцев: «Деяния отцов – знак для потомков». По поводу нашей главы он писал: «В этой главе есть ещё один НАМЁК (ремез) на судьбу будущих поколений, ибо всё, что произошло между Яковом и Исавом, будет происходить между нами и потомками Исава. Встреча Яакова, возвращающегося из дома Лавана, где он спасался от гнева своего брата Исава, – это миниатюрная копия, прообраз тех великих, простирающихся на тысячелетия исторических событий, всех контактов и конфронтаций между сынами Израиля и сынами Исава, и народами мира».

Кто-нибудь из верующих христиан знает это?!

Кто-нибудь знает, что описанные в первой главе "Ветхого завета" отношения между двумя братьями Иаковом и Исавом представляют собой для религиозного воспитания всех евреев на планете "миниатюрную копию, прообраз тех великих, простирающихся на тысячелетия исторических событий, всех контактов и конфронтаций между сынами Израиля и сынами Исава, и народами мира".

Полагаю, что кроме евреев, их духовных воспитателей, наших так называемых "христианских священников" (которые на 2/3 иудеи!) и меня, увы, никто больше не знает этой прописной истины!

Что же представляет собой ПРООБРАЗ всех простирающихся на тысячелетия ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, всех контактов и конфронтаций между сынами Израиля и сынами Исава и другими народами мира?

Он представляет собой РАССКАЗ, в котором описано в деталях, как брат Иаков нагло кинул брата Исава с "первородством", вступив в преступный сговор со своей матерью Ревеккой. Сообща они подло обманули находившегося при смерти Исаака, и тот отдал своё благословение и право на 2/3 отцовского наследства не сыну-первенцу — Исаву как положено было, а его младшему брату — Иакову.

Старшему же сыну Исаву отец Исаак не дал ничего! Даже когда он узнал, что его младший сын Иаков подло обманул его!

На вопль возмущения Исава отец Исаак лишь ответил сыну: "брат твой пришёл с хитростью и взял благословение твоё", "вот, я поставил его господином над тобою и всех братьев его отдал ему в рабы; одарил его хлебом и вином; что же я сделаю для тебя, сын мой?"

То есть, такое понятие, как "восстановление справедливости" в иудейских историях отсутствует напрочь! Сумел обмануть кого-то, захватил что хотел — всё, ты король и господин! Молодец! — одним словом.

Увидев к себе такое отношение как со стороны брата Иакова, так и со стороны отца Исаака, возмущённый Исав сказал родителю: "неужели, отец мой, одно у тебя благословение? благослови и меня, отец мой! И возвысил Исав голос свой и заплакал". Исаак, отец его, сказал ему: "вот, от тука земли будет обитание твоё и от росы небесной свыше; и ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ МЕЧОМ ТВОИМ И БУДЕШЬ СЛУЖИТЬ БРАТУ ТВОЕМУ; будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей ".

Это написано в Библии, в первой книге "Бытие" ("Берешит"), в главе 27, стихи 35-40. Именно об этих текстах книги "Бытие", раввины говорят евреям, что это ПРООБРАЗ всех простирающихся на тысячелетия ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, всех контактов и конфронтаций между сынами Израиля и сынами Исава и другими народами мира.

Теперь понятно вам, как евреи воспитаны, на каких примерах? И как они обучены относиться к вам, Иваны-дураки?

Если кто-то не верит, что под персонажем из Торы и Библии — Исавом, которому сказано: "ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ МЕЧОМ ТВОИМ И БУДЕШЬ СЛУЖИТЬ БРАТУ ТВОЕМУ", иудеи понимают "христианина Ивана", вот вам доказательство, сделанное на камеру проповедницей иудаизма Эстер Сегаль:

Итак, друзья, получив от прочтения моего рассказа порцию "озверина", не забудьте и про тот намёк ("ремез"), который дал Исаву его отец, лишая его первородства: "будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго Иакова с выи твоей".

Приложение: "ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА УДАЁТСЯ ОБМАНУТЬ ОГРОМНОЕ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ!".

30 апреля 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарий:



Alex Klimanski: всё верно, Антон! Вы правильно раскрыли цели тех, кто присоединил ВЗ к Новому. Евреи и общечеловеки вообще хотят стать на довольствие в России, шарить по нашим кухонным полкам и сундукам, потому эту аферу и протащили. Да и сам НЗ тоже попахивает несвежим запахом. Пока народ не поймёт глубину этой великой аферы, свободы нам не видать. Но это лишь одна сторона происков западных аферистов, поскольку афеhисты они опытные, они "заминировали" везде где могли. Долго ещё придётся нам разгребать завалы и выяснять правду...