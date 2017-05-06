Информация для тех, чья душа ищет своё начало…

Среди живущих на земле всегда были, есть и будут люди, совершающие переход от атеизма к вере в Бога, Которого имеющиеся сегодня различные "священные писания" описывают как "вездесущего и незримого Творца".

Почему вообще этот процесс перехода от атеизма к вере в Бога имеет место в современном обществе, и почему он никогда не будет прекращён, объясняется прежде всего тем обстоятельством, что человеческая душа имеет свойство созревать как плод на дереве. И если душа созревает вместе с человеком в процессе, когда он превращается из ребёнка во взрослого, она начинает побуждать уже состоявшегося зрелого человека смотреть на мир через вдруг изменившуюся у него призму мироощущения и искать ответы на казалось бы давно забытые детские вопросы: "как был создан весь этот мир с его диким многообразием?" и "как появились на земле самые первые люди?!"

При этом, несмотря на то, что у разных народов мира имеется аж с десяток различных "священных писаний", а четыре религиозных сборника: "Библия", "Коран", "Танах" и "Ганджур" даже находятся под защитой российского законодательства (чтобы никто не мог признать их экстремистскими за их убийственное содержание!), для осознанной веры человека в Бога необходимо признать всего один постулат: незримый Бог существует внутри природы и притом Он творит природу из самых глубин микромира.

Прокомментировать его можно следующими словами:

Фильм: "Пробуждение природы":

Как человек, давно уже совершивший переход от атеизма к осознанной вере в Бога, этой статьёй я хочу помочь другим людям (кому ещё предстоит такой переход совершить) понять, что значит, "незримый Бог существует внутри природы и притом Он творит природу из самых глубин микромира"?

Сразу оговорюсь, что далеко не у каждого взрослого человека душа дозревает до состояния зрелого плода! Нередко душа человеческая загнивает ещё на стадии развития как надкусанное червяком яблоко.

Почему так? — причин тому множество. Основная причина загнивания душ в людях — из-за борьбы человека со своей совестью, когда она мешает ему добиваться желаемого неправедным путём. Идя наперекор своей совести, постепенно убивая её в себе, человек губит в себе и душу, которая связывает его незримыми узами через тонкий мир с незримым Творцом.

Кстати, и на плодовых деревьях тоже далеко не все соцветия, какие мы видим весной, становятся потом зрелыми плодами. Причина тому — самые разные негативные факторы. Представляете, какой был бы урожай у этого плодового дерева, если бы каждое его соцветие превратилось в зрелый плод?! Но такого не бывает!

Вот и у людей все маленькие дети — как эти цветы! Благодаря современной медицине их выживаемость близка к 100%, а когда они становятся зрелыми взрослыми, то тех, у кого сохранилась душа, остаётся хорошо если половина!

Собственно наше современное общество из-за большого процента бездушных людей и их особой активности потому и деградирует, хотя и медленно, но уверенно, несмотря на очевидный научно-технический прогресс... Правда, что это за "прогресс", если большая часть всех изобретений и открытий, сделанных безспорно лучшими умами человечества, имеет военное назначение, а каждая новая мировая война убивает в разы больше людей, чем предыдущая?!

Это проверено на народах уже 2 раза!

Итак, этой статьёй я хочу помочь обрести осознанную веру в Творца всем тем людям, кого впереди ещё ожидает созревание души и все последующие метаморфозы, связанные с некоторой корректировкой мировоззрения вследствие этого.

Среди людей, имеющих неосознанную веру в Бога, а таковых в мире сегодня миллионы, самыми расхожими терминами являются: "Царствие Небесное", куда каждый слепо-верующий мечтает попасть, когда он умрёт, и "Дух Святой" или просто "Дух", о котором в частности в Библии сказано, что от Него происходят все дары и таланты в человеке:

4 Дары различны, но Дух один и тот же;

5 и служения различны, а Господь один и тот же;

6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.

7 Но каждому дается проявление Духа на пользу.

8 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;

9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;

10 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков.

11 Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. (1 Кор. 12: 4-11).

Фреска: "Сошествие Святого Духа на апостолов":

Что касается "Царства Небесного", в которое каждый слепо-верующий мечтает попасть, когда он умрёт, в той же Библии самим Христом-Спасителем ему даны следующие определения:

24 Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своём...

31 Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своём,

32 которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.

33 Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.

34 Всё сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил... (Мф. 13: 24-34).

Замечу, что эти слова — самое значимое, что есть в религиозной литературе, поскольку они представляют собой мировоззренческую, можно даже сказать, естественнонаучную часть христианской веры. Ведь через эти слова думающим людям совсем нетрудно выйти на понимание, где именно в естественнонаучной картине мира нужно искать "вездесущего и незримого Творца".

Замечу, что я мог бы ни разу не ссылаться ни на одно чьё бы то ни было "священное писание", чтобы рассказать, где именно в естественнонаучной картине мира людям ищущим нужно искать "вездесущего и незримого Творца", поскольку мой переход от атеизма к осознанной вере в Бога произошёл не после того, как я "начитался разной религиозной литературы" (как кто-то может подумать), а он произошёл вопреки этому факту, ещё до того, как я прочёл ту же Библию! Это произошло благодаря появлению у меня после преодоления 33 летнего рубежа новых мироощущений. Я как будто после этого рубежа стал чуточку "ясновидящим". Собственно и сейчас от статьи к статье я показываю своим читателям, что я могу смотреть на мир совсем иначе, чем другие люди. А со стороны кому-то кажется, и такое про меня уже не раз говорили, что "у писателя Антона Благина целая бригада советчиков и аналитиков".

Так вот, когда у меня происходил переход от атеизма к осознанной вере в Бога, и я понимал, что со мною происходит что-то необычное, я принялся тогда писать книгу, чтобы запечатлеть все те откровения, которые приходили ко мне в виде не до конца осмысленных мною естественнонаучных и исторических знаний, прямо соприкасающихся со сферой религии. Многое я тогда просто физически не успевал осмысливать, но понимал, что разобраться можно потом, а пока главное — я должен систематизировать всю информацию и успевать раскладывать её по виртуальным полочкам на страницах книги.

Эта работа заняла у меня более двух лет. В итоге на свет появилась книга про нашу жизнь.

Ссылка на скачивание книги в формате PDF.

Среди разнообразной информации, которая пришла ко мне в 1996-1997 годах в виде откровений, была и такая:

Это фотоснимок 179 страницы моей книги, сквозь который проступает текст и рисунок оборотной стороны листа.Вы видите здесь в том числе и выделенные жирным шрифтом надписи: "Царство Небесное", "Высший Разум", далее следует разделительный пунктир ......... и затем идут: "Элементарные частицы", "Атомы", "Низший разум" и так далее. В самом низу расширяющейся к низу пирамиды размеров, где должен стоять знак бесконечности, опять находится разделительный пунктир ......... и далее имеется надпись: "ВСЕЛЕННАЯ".

Любопытно, не правда ли, про "высший" и "низший" разум и их местоположение на графике?!

Повторюсь, это пришло в моё сознание как бы само-собой в 1996 году. Причём за прошедший с тех пор 21 год я нашёл множество доказательств истинности этой информации! А тогда мне было просто удивительно и интересно, как вообще как бы из ниоткуда ко мне приходят знания, о которых нельзя прочесть ни в одном учебнике. Тогда же, кстати, я узнал, что то, что происходило со мной в ту пору, в разное время происходило и с другими людьми. А то явление, когда к людям удивительным образом приходят знания как бы извне, мир учёных и философов называет с очень давних времён интуицией.

"Интуиция — способность прямого, непосредственного постижения истины без предварительных логических рассуждений и без доказательств". (С) Даниель Каннеман.

Посмотрите сейчас на этот рисунок, который можно встретить в различных школьных учебниках физики:

Здесь сделано сопоставление частот так называемых "электромагнитных излучений" и соответствующих им длин волн с геометрическими размерами различных объектов.

Оказывается, в 1996 году я увидел своим мысленным взором почти всё то же самое, однако, не совсем то же самое...

Этот цветной рисунок не несёт в себе всей полноты информации о Мироздании, поскольку он обрезан и слева, и справа! В отличие от него, тот чёрно-белый рисунок, который я опубликовал в книге "Геометрия жизни", несёт в себе всю полноту информации. Имеющаяся на нём шкала размеров (её наличие крайне важно!) начинается с ЕДИНИЦЫ и заканчивается БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ. А это вся Вселенная в её совокупности от одного её края до другого, описанная математическим языком!

Если сейчас преобразовать цветной рисунок из школьного учебника физики, добавив и к нему "шкалу размеров", то вне зависимости от того, хотим мы этого или нет, мы придём к геометрическому построению в виде пирамиды размеров с остроконечной вершиной, которая в свою очередь заставит нас мыслить так же, как два с половиной тысячелетия назад мыслил древнегреческий философ Демокрит (ок. 460 до н. э. — ок. 370 до н. э.), автор идеи атомарного строения материи.

Вот что у меня получилось в результате преобразования рисунка:

Известно, что древнегреческий философ Демокрит первым из геометров установил, что "объём пирамиды и конуса равен соответственно одной трети объёма призмы и цилиндра под той же высотой и с той же площадью основания".

Благодаря своему математическому и геометрическому таланту (а в древности геометрия считалась наукой, позволяющей проникать в тайную суть вещей!), Демокрит однажды пришёл к выводу, что всё большое можно мысленно разрезать на малое, а всё меньшее можно разрезать на ещё наименьшее, и так почти до безконечности в сторону уменьшения, но в самом начале шкалы размеров (и на вершине пирамиды размеров) находится уже неразрезаемая часть материи.

Эту, описанную Демокритом, реально существующую, но чрезвычайно мелкую, невидимую глазами неразрезаемую (неделимую) часть материи тогда же в древности стали называть АТОМАМИ.

Смотрите теперь, где в современной науке произошла путиница и искажение древнего знания о Мироздании:

"Атом (от др.-греч. ἄτομος — неделимый, неразрезаемый) — частица вещества микроскопических размеров и массы, наименьшая часть химического элемента, являющаяся носителем его свойств. Атом состоит из атомного ядра и электронов. Если число протонов в ядре совпадает с числом электронов, то атом в целом оказывается электрически нейтральным. В противном случае он обладает некоторым положительным или отрицательным зарядом и называется ионом. В некоторых случаях под атомами понимают только электронейтральные системы, в которых заряд ядра равен суммарному заряду электронов, тем самым противопоставляя их электрически заряженным ионам. Ядро, несущее почти всю (более чем 99,9 %) массу атома, состоит из положительно заряженных протонов и незаряженных нейтронов, связанных между собой при помощи сильного взаимодействия. Атомы классифицируются по количеству протонов и нейтронов в ядре: число протонов Z соответствует порядковому номеру атома в периодической системе Менделеева и определяет его принадлежность к некоторому химическому элементу, а число нейтронов N — определённому изотопу этого элемента. Единственный стабильный атом, не содержащий нейтронов в ядре — лёгкий водород (протий). Число Z также определяет суммарный положительный электрический заряд (Ze) атомного ядра и число электронов в нейтральном атоме, задающее его размер. Атомы различного вида в разных количествах, связанные межатомными связями, образуют молекулы". Источник .

Как видим, здесь утверждается, что "атом — частица вещества", а это неправильно!

Прежде всего современная наука нарушила логику получения Демокритом представления об атомах!

Если в умопостроениях использовать шкалу размеров, то обязательно приходишь к построению пирамиды с остроконечной вершиной, которая своим остриём указывает на существование наимельчайшей неделимой материальной частицы, которая и составляет фундаментальную основу Вселенной.

А что нам с помощью своих рисунков втолковывают современные учёные?

Они хотят всех убедить, что атомы — это частицы вещества, что они состоят из более мелких субатомных частиц: электронов и атомных ядер, которые в свою очередь состоят из ещё более мелких частиц, при этом они же утверждают, что атом от др.-греч. ἄτομος — неделимый, неразрезаемый.

Извините, какая-то шизофрения у наших учёных получается!

Если вы, уважаемые, открыли частицы вещества, и потом установили, что они делятся на более мелкие частицы, то назовите эти частицы как-то по-своему, но не присваивайте им название "атомы", ссылаясь на Демокрита! И не делайте таким образом из величайшего древнегреческого учёного дурака! Мол, "он ошибался, когда говорил о неделимости атомов!"

Это вы, господа учёные, ошибаетесь! Почему? — я объяснил выше. Существование реально неделимых АТОМОВ доказывает точная наука ГЕОМЕТРИЯ. При этом Демокрит не имел ввиду частицы вещества, когда он строил своё геометрическое построение. Под атомами он понимал неделимые частицы материи, из которой во Вселенной всё формируется (обретает форму)!

Сейчас по этому случаю впору вспомнить правило первой пуговицы:

Теперь смотрите, какая интересная историческая параллель возникает: древнегреческий философ Демокрит, давший миру представление об атомах материи, жил на земле с 460 года до н. э. — по 370 год до н. э., как утверждают все энциклопедии. Другой великий просветитель, которого мы знаем как Христа-Спасителя, если верить учению христианской Церкви, жил на четыре столетия после него, и в своих притчах он использовал идею Демокрита о "наименьших частицах", из которых происходит всё на свете.

Известно также, что для удобства восприятия сложных знаний даже простыми земледельцами, Христос-Спаситель в максимальной степени использовал язык аллегории, чтобы максимально доходчиво объяснить всем людям, где именно находится Бог, откуда берёт своё начало человеческая душа и всякая жизнь.

Читаем ещё раз слова Христа:

31 Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своём,

32 которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.

33 Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.

34 Всё сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил... (Мф. 13: 24-34).

Ещё раз читаем в вдумываемся: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое меньше всех семян, и оно же подобно закваске, которую кладут в муку для брожения теста!

Вам ещё не понятно, что общего между горчичным зерном, закваской и "Царством Небесным"?

Цель этой аллегории и цель приведения этого сравнительного ряда только одна — донести до сознания всех, кто проявляет интерес к вопросам происхождения жизни на земле и устройства Мироздания, тот простой принцип бытия, что "всё большое состоит из малого и формируется из него, а малое — из ещё меньшего, а всё вообще формируется из наименьших частиц материи (которая есть Матерь, всё во Вселенной рождающая!)".

Получается, что та область микромира, которая остаётся непознанной современной наукой, как раз и является областью "Царства Небесного" из учения Христа-Спасителя!

Ещё тогда же, в 1996-1997 годах, когда я писал книгу "Геометрия жизни", я написал в ней:

"Если основу мира составляет конечная и неделимая частица материи, то Саморождённый, Саморазвивающийся и Самопознающий Бог материален, как материально "Царство Небесное", в котором Он обитает, и Он вечен, как вечна Природа, способная познавать Самоё Себя.

Часть читателей, проштудировав всё предыдущее и дойдя до этой страницы, вправе мне сказать: «Это ничем не подкреплённая точка зрения автора!». Я тоже считаю, что читатель имеет право так сказать, ибо ему не приведены никакие веские доказательства.

Некогда Христос убеждал людей просто: совершал чудо. В наше время чудо уже не является доказательством. Его приватизировали все средства массовой информации (СМИ) и бессовестно эксплуатируют. Пародии на чудеса сегодня буквально льются с экранов телевизоров, одурачивая народ. Триллеры, киллеры, шоу — всё годится для оболванивания зрителя и слушателя. Поэтому, я не буду демонстрировать здесь никаких «сверхъестественных» явлений, а приглашаю Вас в чудо прозрения — новый взгляд на известные научные истины. Для этого я вынужден перейти на язык практической радиотехники и как можно короче познакомить Вас буквально с азбукой этой науки.

Рассмотрим известный каждому школьнику схемотехнический символ обыкновенного колебательного контура, состоящего из конденсатора (ёмкости) и индуктивности (катушки провода). Каждому, кто учился в школе, известно, что при протекании электрического тока через проволочную катушку вокруг неё образуется так называемое магнитное поле, силовые линии которого образуют торообразную объёмную пространственную фигуру, похожую на спасательный круг, или баранку.

Стрелки на рисунке указывают направление движения (вращения) так называемого "магнитного поля".

Справка: "магнитное поле" обладает ярко выраженным материальным эффектом действия. Эффект, к примеру, проявится, когда Вы начнёте сближать одноименные полюса двух сильных магнитов. Между концами магнита не будет ничего видимого, но будет осязаемая сила сопротивления, препятствующая сближению полюсов. Чем «сильнее» магнит, тем труднее сблизить одноимённые полюса. Если мы начнём воздействовать магнитом на железный порошок, то частицы этого порошка выстроятся по так называемым силовым линиям. Картина расположения крупинок железного порошка нарисует нам зримую форму магнитного поля..."

Вникните теперь, читатель!

Про магнитное поле сегодня знают даже малолетние дети. В школах и ВУЗах преподают дисциплины под названием "магнетизм" и "электромагнетизм". Преподаватели разного ранга и с разной учёной степенью рассказывают, чем порождается так называемое "магнитное поле", как оно взаимодействует с "электрическим полем", даже рассказывают о том, что "магнитное поле" обладает кинетической энергией... Однако, о том, какой материальный носитель находится в так называемом "магнитном потоке", совершающем работу в электродвигателях и других электромагнитных устройствах, не говорится ни слова!

Тайна сия велика есть, ЧТО течёт, ЧТО изменяется — студентам и школьникам непонятно, а преподаватели не объясняют этого, потому что сами не знают!

Но самое любопытное, что все учёные и преподаватели знают, что так называемое "магнитное поле" всегда вихревое! То есть, оно представляет собой некое вихреобразное движение, которому присущи (как вихрю на воде!) следующие характеристики:

1. направление вращения;

2. скорость вращения;

3. плотность потока (плотность т.н. "магнитного потока").

Известно также и это никто не оспаривает, что вихревые магнитные поля (образования) одинаково возникают как в воздушном пространстве, так и в безвоздушном пространстве, например, в Космическом. А это красноречиво говорит о том, что придуманного современными учёными "физического вакуума" просто не существует! Вот не существует его, и всё! Есть только безвоздушное пространство, именуемое "вакуумом" (от лат. vacuus — пустой), которому дано точное и верное определение: "вакуум — это пространство, свободное от вещества". ( Источник ).

А теперь, друзья, внимание! Надеюсь, что прочитав всё написанное выше, вы понимаете, что существует различное вещество, перечисленное и пронумерованное в Таблице Д.И.Менделеева, и существует материя, из которой всякое вещество формируется.

Следовательно, свободное от всякого вещества пространство, в котором могут возникать так называемые "магнитные поля" и может распространяться видимый и невидимый свет, является в буквальном смысле "царством материи", царством той самой "Матери, всё рождающей во Вселенной" из философии древних, или "Царством Небесным" из терминологии Христа-Спасителя!

Отсюда вывод: если природа начинается с безкрайней тончайшей материи, а СВЕТ и незримый "ДУХ СВЯТОЙ", обретающий различные формы, — это её ипостаси, то вот эти две строчки из двух священных писаний можно по праву считать безсмертной истиной:

Евангелие: "Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы..." (1 Ин. 1: 5).

Коран: "Аллах – свет небес и земли" (Сура 24, аят 35).

Часть вторая: "БОГ ЕСТЬ СВЕТ!"

Итак два религиозных учения — ислам и христианство — в унисон говорят нам, что Творец мира есть свет!

А что является элементарной единицей света как физического явления?

Квантовая физика говорит нам, что единицей любого светового излучения является "ФОТОН".

Читаем его определение:"Фотон (от др.-греч. φῶς, род. пад. φωτός, «свет») — элементарная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света). Это безмассовая частица, способная существовать в вакууме только двигаясь со скоростью света. Фотон может находиться только в двух спиновых состояниях с проекцией спина на направление движения (спиральностью) ±1. Классическая электродинамика описывает фотон как электромагнитную волну с круговой правой или левой поляризацией. С точки зрения классической квантовой механики, фотону как квантовой частице свойственен корпускулярно-волновой дуализм, он проявляет одновременно свойства частицы и волны". Источник.

Проиллюстрировать этот эзопов язык академиков от физики я хочу следующим рисунком, который объясняет, как элементарное вихревое образование, возникающее в глубинах микромира, может казаться в одном случае поперечной волной, а в другом случае — неким "квантом энергии", имеющим пространственную поляризацию.

Одиночный микровихрь — и есть "квант энергии", обладающий пространственной поляризацией.

Такое представление о фотоне со всей очевидностью показывает нам, что никаких реальных "поперечных колебаний" элементарная частица света во время движения в пространстве не совершает. А то, что мы подразумеваем под "частотой", говоря о свете, на самом деле является частотой вращения фотона вокруг своей оси! И про это ни в одном учебнике не написано!

Читаем дальше "эзопов язык" наших академиков:

"Спин (от англ. spin, буквально — вращение, вращать(-ся)) — собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий квантовую природу и не связанный с перемещением частицы как целого". Источник.

"Фотон — безмассовая нейтральная частица. Спин фотона равен 1, но из-за нулевой массы покоя более подходящей характеристикой является спиральность, проекция спина частицы на направление движения". Источник.

Сейчас, друзья, забудьте всё, чему вас учили в школе, техникуме или ВУЗе касательно теории света и распространения в пространстве так называемых "электромагнитных волн".

Поскольку "первая пуговица" в теоретической физике была когда-то "застёгнута" неправильно, то всё остальное, увы, было тоже "застёгнуто" неправильно!

Вы уже убедились, что учёные всё наврали про атомы, выдав за них частицы вещества, но скрыв от человечества реальные атомы материи. При этом, когда края неправильно "застёгнутой" теоретической физики перестали у этих учёных сходится, ими была выдумана "особая форма материи". Её пришлось выдумывать для объяснения уникальных феноменов электричества и магнетизма в ту пору, когда эти два явления начали интенсивно изучаться в Европе, Англии и Америке.

Этот термин "особая форма материи" ввёл в научный обиход в середине XVIII века учёный из США Бенджамин Франклин (1706-1790), который в одной из своих работ указал, что "электричество — это особая форма материи, состоящая из частиц, размеры которых меньше размеров частиц обыкновенного вещества". Вслед за ним и все другие учёные стали использовать этот неуклюжий термин для обозначения частиц, которые были меньше размера частиц "обыкновенного вещества". Термин "особая форма материи" стал применяться и для описания феноменов, связанных с различными типами "полей". Порождаемый электромагнитными явлениями свет тоже стал в теории современной физики "особой формой материи".

При этом, несмотря на всё враньё учёных относительно области, которая располагается на моём рисунке выше ядра атома вещества...

...правдой является то, что фотон, элементарная частица света, способен существовать в вакууме (безвоздушном пространстве) только двигаясь со скоростью света, и может находиться только в двух спиновых состояниях с проекцией спина на направление движения (спиральностью) ±1, — как написано в энциклопедии.

И действительно, любое вихревое образование может иметь либо правое направление вращения, либо левое направление вращения..., как, кстати, свастика, которая когда-то вышивалась на парадной одежде священников "Русской Православной Церкви" и служила символом "Святаго Духа".

Свастика левого и правого вращений на облачении диакона (XVI в.). Сейчас это экспонат в музее Новодевичьего монастыря в Москве. Сам монастырь был построен в 1524 году, за 100 с лишним лет до известной реформы Никона.

Неслучайность наличия символов свастики на старинной одежде православных священников, объясняется историком А. фон Фрикеном, автором дореволюционного труда "Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства". (М., 1872).

"Одно из центральных мест в символическом языке ранних христиан занимает свастика: «Гамматический крест встречается на христианских памятниках, прежде всего, рядом с эпитафиями, раньше Константина. Мы видим его возле надписи III столетия из катакомб города Кьюзи в Тоскане; на надгробной плите римского происхождения, сохраняющейся теперь в собрании древностей города Бергамо, вместе с монограммой Константиновской, возле эпитафии 363-го года и в сопровождении монограммы, венка и пальмы. Во многих других примерах равносторонний крест с загнутыми концами, является пополнением катакомбных надгробий, или отдельно подле имени умершего, или между А и Q. Несколько раз повторён этот же знак на христианском саркофаге IV столетия (теперь в городе Милане)» [с. 154; 519].

А этот раннехристианский настенный рисунок, обнаруженный в катакомбах Присциллы в Риме, датированный 2 веком новой эры, прямо указывает на тот факт, что свастика в раннем христианстве использовалась в качестве символического изображения "Святого Духа".

Справа оригинальный рисунок, обнаруженный в катакомбах Присцилы в Риме, слева он же, восстановленный.

Данное изображение было истолковано специалистами следующим образом: "святое причастие (сосуд со свастикой), которого сподобляется душа праведника (голубь) в райских обителях".

Я совсем не просто так совершил сейчас резкий переход от теории света к изображению свастики (символа вращения) и рассказал о её использовании в раннем христианстве в качестве символа "Святого Духа".

На языке древних учёных (латыни) "Дух Святой" — это Spiritus Sanctus. Просто "Дух" (Евангелия утверждают: "Бог есть дух" (Ин. 4: 24)) — Spiritus.

Латинское слово с тем же корнем spir — spīrālis (спираль по-русски) означает буквально «виток, завиток». А ещё одно латинское слово spiro, содержащее в себе тот же корень spir, в переводе с латыни на русский означает "дуть, веять, быть живым".

Что мешает это религиозное и вместе с тем естественнонаучное представление древних о божественной сущности мысленно соотнести с уже знакомым нам рисунком элементарной частицы света — фотона, каким его представляет современная естественнонаучная теория?!

Вот вам Spiritus (Дух) и spīrālis (спираль, вихрь) одновременно.

Кстати, согласно электронной энциклопедии, слово "спирт" (алкоголь) появилось в русском языке аккурат во времена Петра I (1672-1725 гг.) через английское слово spirit, которое, в свою очередь, произошло от латинского Spīritus — «дух, дыхание, душа» ( Википедия ).

Это можно расценивать как глумление и издевательство нерусского государя России над государствообразующим русским народом.

26 летний Пётр I Романов.

Итак, мы узнали, что в самых глубинах микромира, за пределами всякого вещества, то есть в глубоком космическом вакууме, от наших глаз скрывается тончайшая материя ("тёмная материя", как её сейчас некоторые называют), из которой не только всё созидается во Вселенной, но и которая буквально "дышит" светом разных частот, как в видимом нами диапазоне, так и в невидимом.

Снимок глубокого Космоса, сделанный телескопом Хаббл, выведенным совместными усилиями США и Евросоюза на околоземную орбиту.

Эта тончайшая вездесущая "тёмная материя" помимо того, что она бесконечна во Вселенной, она ещё проходит сквозь всякое вещество и сквозь каждую из живых сущностей на Земле. При этом она участвует в энергоинформационном общении буквально с каждой живой клеткой.

Так вот, теперь я перехожу к самом важному, что я узнал в 1996 году из откровений, которые стали приходить ко мне по каналу интуиции.

Смотрим ещё раз на рисунок из моей книги "Геометрия жизни":

Про местонахождение "Царства Небесного" надеюсь, читателю уже понятно. Там же находится и "Высший разум", к которому некоторые люди иногда подключаются и получают оттуда уникальные знания.

Замечу, что все рассказы, имеющиеся в "священных писаниях" разных народов мира, которые повествуют о том, что какой-то пророк слышал голос Бога, Который сказал ему какую-то информацию или дал какую-то заповедь, это на самом деле художественный пересказ именно таких случаев (или же пародия на такие случаи), когда человек своим сознанием оказался подключенным по каналу высокочастотной связи к божественной матрице, именуемой в христианстве "Царством Небесным".

"Матрица".

Наверное, так и нужно представлять себе "Высший разум", Саморождённый в царстве божественной материи, как представили себе Его создатели фильма "Матрица".

Любопытно, что слепо-верующие люди мечтают попасть в это "Царство Небесное", когда они умрут! В то же время в Евангелиях есть фраза, побуждающая людей попадать в Него ещё при жизни: "От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его". (Матф. 11, 12).

Получается, что первоначальный смысл Христианства, скорее всего, заключался в научении живущих на земле людей выходить на прямой контакт с незримым Богом и получать от него благодать виде особых возможностей и особых знаний для сотворения добрых дел. На это же, кстати, намекает и фраза апостола Павла, обращённая, очевидно, к каким-то неразумным людям: "Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?" (1 Коринфянам, 3: 16).

На этом я считаю возможным остановить повествование. Изложенного выше знания, на мой взгляд, вполне достаточно, чтобы у прочитавшего мой рассказ появилось правильное понимание, где следует искать разумом "вездесущего и незримого Творца".

Так же я надеюсь, что у моих читателей никогда не возникнет теперь желания спрашивать у космонавтов, побывавших в Космосе: "Вы там Бога не видели?!"

5 мая 2017 г. Мурманск. Антон Благин