Хватит пугать народ приходом Антихриста! Он уже приходил к людям в 1933 году…

Средства массовой информации сейчас переполнены всевозможными грозными новостями, как тучи перед грозой бывают переполнены статическим электричеством.

Одни СМИ сообщают, что вот-вот наступит новый передел мира, потому что этого жаждут власть имущие, проживающие на Западе и не только там, другие СМИ публикуют пророчества, предвещающие страшные испытания для всего человечества и скорый приход Антихриста.

Например, в прошлом году Президент Владимир Путин высказал своё беспокойство по поводу всё возрастающей внешней угрозы, а по поводу умонастроений россиян он сказал следующее: "люди не чувствуют опасности, вот что меня беспокоит!". Послушать о тревогах Путина можно по этой ссылке.

А на прошлой неделе сразу несколько сайтов опубликовали статью "Пророчества Нила Мироточивого: Антихрист близок как никогда!", где народу было сказано буквально следующее:

«Наступит страшный голод… Великое бедствие настанет повсеместно… Злато обесценится как навоз на дороге. И тогда антихрист начнёт печатать людей своей печатью… ибо только имеющим печать, согласно Апокалипсису, будет продаваться хлеб. Многие будут умирать на дорогах. Люди станут как хищные птицы, набрасывающиеся на падаль, будут пожирать тела мёртвых…»

В этой связи я хочу сказать следующее. Хватит уже пугать народ приходом Антихриста! Он уже приходил! И звали его — Адольф Гитлер! Гитлер был в буквальном смысле Антихристом! А сейчас близится время "Конца Тьмы", если говорить религиозными терминами.

Если кто-то не верит, что Гитлер был Антихристом из страшного пророчества, я сейчас это докажу.

На фото рейхсканцлер нацистской Германии Адольф Гитлер (1889-1945). Он же — Антихрист.

Что касается фразы в опубликованном пророчестве: "только имеющим печать, согласно Апокалипсису, будет продаваться хлеб", такое тоже было уже в годы Второй Мировой войны, развязанной на планете Адольфом Гитлером.

Так выглядели карточки на хлеб в нацистской Германии:

Так выглядели карточки на хлеб в СССР, после нападения на него нацистской Германии:

"Хлебные карточки — разновидность продуктовых карточек, вводящаяся в условиях дефицита (нехватки) хлеба. Введение карточек на хлеб как на наиболее дешёвый и жизненно необходимый продукт, является признаком крайнего продовольственного дефицита".

История этого Антихриста имеет три аспекта:

1. Приведение Адольфа Гитлера к власти над немецкой нацией в 1933 году, финансирование его деятельности и милитаризация Германии для последующего развязывания Второй Мировой войны с конечной целью — уничтожить сталинский СССР; доказательство последнего утверждения содержится в программной речи Й.Геббельса, произнесённой на 8-м съезде национал-социалистов 10 сентября 1936 года в Нюрнберге.

2. Психофизическая обработка 90-миллионного народа Германии идеями нацизма и создания "Третьего Рейха" по образу и подобию "Священной Римской империи" времён правителя Фридриха Барбаросса (1122-1190 гг.), причём цель этой психофизической обработки немецкой нации была одна — довести немцев до фанатизма и сделать из них неустрашимых бойцов, способных стереть с лица земли русскую нацию;

3. Использование свастики в качестве символа национал-социализма имело цель нанести удар по русской нации на уровне генетической памяти русских людей. Арийцы — это прежде всего русские, поскольку прародина ариев — не Германия, а Крайний Север России, о чём свидетельствуют сохранившиеся в Индии древние книги, написанные на санскрите, и топонимы Русского Севера.

Первые два аспекта истории Адольфа Гитлера достаточно широко освещены в мировой литературе. В том числе и я посветил этому несколько публикаций. Могу порекомендовать одну из них: "Кем был Гитлер на самом деле?"

Это оттуда:

"Хорошо известно, что Адольф Гитлер мечтал о создании "Третьего Рейха" и мировом господстве Германии. Известно и то, что кумиром Гитлера был правитель Священной Римской империи Фридрих Барбаросса, и свой "Третий Рейх" он планировал создать по образу и подобию "Священной Римской империи", которой управлял Фридрих Барбаросса. Само порядковое число "Рейха" — "Третий" — указывало на это более чем откровенно. Второй по счёту "Рейх" просуществовал на территории Европы до 1806 года и назывался он "Священной Римской империей германской нации". В качестве Государственного герба для "Третьего Рейха" Гитлер использовал герб того же императора Фридриха Барбароссы.

Это памятник Ф.Барбаросса, расположенный в горном массиве Кифхойзер (Германия), и "горжет знаменосца" нацистской Германии образца 1936 года с одинаковыми орлами. Ниже план нападения Германии на СССР. Гитлер назвал его именем своего кумира, рыжебородого сына Юдит Баварской. Это был "План Барбаросса"".

Эти факты свидетельствуют, что сознание Адольфа Гитлера было запрограммировано на создание "Третьего Рейха" с Германией во главе как аналога "Священной Римской империи германской нации", а главная цель Второй Мировой войны была обозначена как уничтожение СССР, находящегося под управлением И.В.Сталина.

Что касается третьего аспекта в истории фюрера германской нации — "использование свастики в качестве символа национал-социализма", этот третий аспект объясняет, что Адольф Гитлер был в буквальном смысле Антихристом. Такую роль он сам себе избрал сознательно.

Ниже я приведу два мнения, одно правдоподобное, но в значительной степени ложное, оно распространяется, вероятно, для того, чтобы заложить в сознание людей дезинформативное знание относительно роли Гитлера в истории человечества. Другое мнение составлено из иных фактов и иной логики. Читателю предлагается самому сравнить эти два мнения и определить, где правда, а где ложь.

"Почему Гитлер сделал свастику символом национал-социалистов"

Версия о том, что именно Гитлера осенила блестящая идея сделать свастику символом национал-социалистического движения принадлежит самому фюреру и озвучена в его книге "Mein Kampf". Вероятно, впервые свастику девятилетний Адольф увидел на стене католического монастыря близ городка Ламбах .

Знак свастики пользовался популярностью с древнейших времен. Крест с загнутыми концами фигурировал на монетах, бытовых предметах, гербах ещё с восьмого тысячелетия до Рождества Христова. Свастика олицетворяла жизнь, Солнце, благополучие. Снова увидеть свастику Гитлер мог в Вене на эмблеме австрийских антисемитских организаций.

Окрестив архаичный солярный символ хакенкройцем (Hakenkreuz переводится с немецкого как "крюковый крест"), Гитлер присвоил себе приоритет первооткрывателя, хотя идея свастики как политического символа пустила корни в Германии до него. В 1920 году Гитлер, который был пусть непрофессиональным и бездарным, но все же художником, якобы самостоятельно разработал дизайн логотипа партии, предложив красный флаг с белым кругом посередине, в центре которого хищно раскинула крючья чёрная свастика.

Красный цвет, по словам лидера национал-социалистов, был выбран в подражание марксистам, пользовавшимся им же. Увидев стодвадцатитысячную демонстрацию левых сил под алыми знаменами, Гитлер отметил активное воздействие кровавого цвета на простого человека. В книге "Mein Kampf" фюрер упомянул «великое психологическое значение» символов и их способность мощно влиять на эмоции. А ведь именно с помощью управления эмоциями толпы Гитлеру удалось беспрецедентным образом внедрить идеологию своей партии в массы.

Адольф Гитлер тренировался управлять эмоциями перед фотокамерой. Фотограф Генрих Гофман.

Добавив к красному цвету свастику, Адольф придал диаметрально противоположное значение излюбленному колеру социалистов. Привлекая внимание рабочих знакомым цветом плакатов, Гитлер производил «перевербовку».

Красный цвет в трактовке Гитлера олицетворял идею движения, белый — небо и национализм, мотыгообразная свастика — труд и антисемитскую борьбу арийцев. Созидательный труд загадочным образом трактовался как антисемитский.

В общем, назвать Гитлера автором национал-социалистической символики нельзя, вопреки его утверждениям. Цвет он позаимствовал у марксистов, свастику и даже название партии (слегка переставив буквы) — у венских националистов. Идея же использования символики тоже является плагиатом. Она принадлежит старейшему члену партии — дантисту по имени Фридрих Крон, подавшему докладную записку ещё в 1919 году партийному руководству. Однако в библии национал-социализма, книге "Mein Kampf", имя сообразительного стоматолога не упоминается.

Впрочем, Крон вкладывал иное содержание в расшифровку символов. Красный цвет стяга — любовь к родине, белый круг — символ невиновности за развязывание первой мировой войны, черный цвет креста — скорбь по поводу проигрыша в войне.

В трактовке же Гитлера свастика стала знаком арийской борьбы с «недочеловеками». Когти креста словно нацелены на евреев, славян, представителей других народов, не принадлежащих к расе «белокурых бестий».

К сожалению, древний позитивный знак был дискредитирован национал-социалистами. Нюрнбергский трибунал в 1946 году запретил нацистскую идеологию и символику. Под запрет попала и свастика. В последнее время она несколько реабилитирована. Роскомнадзор, например, в апреле 2015 года признал, что демонстрация этого знака вне пропагандистского контекста не является актом экстремизма. Хотя «предосудительное прошлое» из биографии не вычеркнешь, и свастика используется некоторыми организациями расистского направления.

Источник.

"Выбор Гитлером свастики в качестве символики национал-социализма сделал его в буквальном смысле Антихристом"

Адольф Гитлер, увлекавшийся мистикой и оккультизмом, который написал в своей книге "Mein Kampf" про великое психологическое значение символов и их способность мощно влиять на эмоции людей, не мог не знать о сакральном (священном) смысле свастики, который был известен всем правителям прошлого и настоящего.

Адольф Алоисович Гитлер родился в 1889 году и к началу Первой Мировой войны, в которой он участвовал в чине ефрейтора, ему было 25 лет. В силу своего уже зрелого возраста, он конечно же, не мог не знать, что российский император Николай II и его супруга императрица Александра Фёдоровна жили под сакральным символом свастики.

Свастика правого вращения была у Николая II на автомобиле и она украшала дневник императрицы Александры Фёдоровны.

Адольф Гитлер не мог не знать об этом хотя бы уже потому, что Российская империя, находившаяся под управлением Николая II вплоть до 1917 года, участвовала в Первой Мировой войне 1914-1918 годов в качестве военного противника Германии.

Знал Гитлер и то, что российская императорская семья жила под сакральным символом свастики правого вращения, как это видно на исторических фотодокументах.

Очевидно, что решение избрать в качестве символа национал-социализма свастику левого вращения было принято Гитлером исключительно из антагонизма в отношении России, а также в память о Первой Мировой войне.

Антагонизм (от др.-греч. ανταγωνισμός — «соревнование, соперничество», от др.-греч. ἀγών — «спор, борьба») — соперничество, конкуренция, борьба, противостояние, противоречия.

Должен заметить, что сакральный смысл знака свастики совершенно не зависит от изображаемого направления её вращения. Поскольку всякое вращение или движение по спирали может совершаться только в двух направлениях: как в левую сторону, так и в правую сторону, то и свастика, символ вращения, может быть как левосторонняя, так и правосторонняя.

Другое дело, что Гитлер ещё с Первой Мировой войны запомнил, что российская императорская семья жила под знаками правосторонней свастики, вот он и выбрал для своей "майн кампф" ( дословный перевод "моя борьба") левостороннюю свастику.

Ну а при чём здесь утверждение, что Адольф Гитлер был буквально Антихристом? — возможно, скажет читатель.

При том, что есть знание для народа, а есть знание для избранных!

Если свастика для русского народа издревле означала — "жизнь, солнце, благополучие", то для избранных этот графический знак был не просто символом благополучия. Это был символ того самого "Духа Святого", силою которого Христос-Спаситель когда-то творил чудеса и лечил больных.

Да, сакральный смысл свастики тот же, что и народный — благополучие, но степень посвящения человека в сакральное знание — совсем другая, более высокая.

Гитлер был человеком посвящённым во многие сакральные знания, иначе бы он не стал "фюрером германской нации", а, стало быть, он прекрасно знал, что делал. И когда его солдаты стали убивать во время Второй Мировой войны под знаками свастики тысячи и тысячи людей, не только солдат противоборствующей стороны, но и тысячи и тысячи мирных жителей на оккупированных территориях, это фактически означало, что великие злодеяния совершаются под символами "Духа Святого", который есть Бог по учению Христа, одна из трёх Его ипостасей. А это были уже деяния Антихриста!

Причём каждый солдат нацистского "Вермахта" неспроста имел на поясном ремне пряжку со свастикой и надписью "GOTT MIT UNS" ("С НАМИ БОГ"). Наверное, для кого-то верх кощунства, если какой-то злодей возьмёт и бросит чей-то священный атрибут в навозную кучу. В случае с Адольфом Гитлером кощунство с его стороны было сделано совершенно иного масштаба. 50 миллионов жертв Второй Мировой войны, именно столько людей тогда погибло всех национальностей, были убиты руками нацистов, на форменной одежде которых сознательно и злонамеренно была изображена свастика — символ, несущий в себе в народном понимании — благополучие, а на сакральном уровне получалось, что солдаты-нацисты якобы убивали людей под благодатью "Святого Духа"! Надпись на пряжках солдатских ремней "GOTT MIT UNS" рядом со СВАСТИКОЙ это как бы подчёркивала:

С точки зрения здравой ЛОГИКИ, своим рассказом и приведенными здесь фактами я уже доказал, что Адольф Гитлер был в буквальном смысле Антихристом.

Однако, я знаю из жизненного опыта, что всегда найдутся такие Фомы неверующие, которые прочитав всё, скажут: а с чего это автор решил, что свастика на сакральном уровне была символом "Святого Духа"?! Где доказательства этому?!

Эти доказательства я привёл в своей предыдущей публикации "Информация для тех, чья душа ищет своё начало..."

Чуть-чуть повторюсь:

В Российской империи при властвовании Александра II была издана в 1872 году книга "Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства". Естественно, она прошла цензуру.

Так вот, в ней историк А. фон Фрикен рассказал следующее: "Одно из центральных мест в символическом языке ранних христиан занимает свастика: «Гамматический крест встречается на христианских памятниках, прежде всего, рядом с эпитафиями, раньше Константина. Мы видим его возле надписи III столетия из катакомб города Кьюзи в Тоскане; на надгробной плите римского происхождения, сохраняющейся теперь в собрании древностей города Бергамо, вместе с монограммой Константиновской, возле эпитафии 363-го года и в сопровождении монограммы, венка и пальмы. Во многих других примерах равносторонний крест с загнутыми концами, является пополнением катакомбных надгробий, или отдельно подле имени умершего, или между А и Q. Несколько раз повторён этот же знак на христианском саркофаге IV столетия (теперь в городе Милане)» [с. 154; 519].

Когда в 1920 году были произведены археологические раскопки в Северном Иордане на месте засыпанного в 746 году селем-оползнем города Гераса (Γέρασα / Jerash), по улицам которого ходил сам Христос, там была обнаружена полуразрушенная православная церковь Святого Георгия (Church of St. George) с очень интересной напольной мозаикой.

Обратите внимание на часть напольной мозаики, помеченной красным прямоугольником. Вот что там изображено:

Эти многочисленные свастики на напольной мозаике, движущиеся в разные стороны и имеющие как левое, так и правое направление вращения, обозначали графически вездесущий "Святой Дух", творящий жизнь и принимающий различные формы.

На языке древних учёных (латыни) "Дух Святой" — это Spiritus Sanctus. Просто "Дух" (Евангелия утверждают: "Бог есть дух" (Ин. 4: 24)) — Spiritus.

Латинское слово с тем же корнем spir — spīrālis (спираль по-русски) означает буквально «виток, завиток». А ещё одно латинское слово spiro, содержащее в себе тот же корень spir, в переводе с латыни на русский означает "дуть, веять, быть живым".

Вот что такое свастика:

Перенесёмся теперь в музей Новодевичьего монастыря, построенного в Москве в 1524 году, за 100 с лишним лет до известной реформы Никона.

В нём имеется дореформенная одежда православных священников с такими же вышитыми свастиками на ней:

О чём это говорит?

Спрошу по-другому: почему на мозаичном полу в полуразрушенной церкви Святого Георгия в Северном Иордане, построенной в первых веках новой эры и раскопанной в 1920 году (менее 100 лет назад), имеются точно такие же свастики как и на дореформенной одежде православных священников, которые проповедовали в ней христианство на Руси до 1650 года?!

Ответ на этот вопрос есть только один: реформа патриарха Никона, проведенная в 1650-1660-х годах в числе прочего преследовала цель скрыть сакральный (священный) смысл свастики от государствообразующего русского народа, который в ту пору на территории Московской Руси был крепостным почти на 90%.

Приложение: "Священники напуганы, христиане в шоке?!"

Для "особо грамотных" верующих, которые сейчас кинутся мне доказывать, что символом "Духа Святого" является птица-голубь, а символом Христианства с первых веков является рыба и рыболовный крючок, скажу так.

Вот рисунок в катакомбах Домитиллы, Рим, конец III — середина IV века. Это действительно символ раннего Христианства — уловление людей по аналогии с рыбами на крючок новой веры.

Вот объяснение, почему Христианство есть уловление людей: "...Ещё Царство Небесное подобно неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон" (Мф. 13: 47-48).

А вот перед вами артефакт, на котором имеются сразу два христианских символа: расположенные крестом две рыбы и два креста-свастики. Рыбы — это символ Христианства, а свастики — символы вездесущего "Святого Духа". Это напольная мозаика, сохранившаяся в раннехристианском храме в древнем городе Гераклея, который был основан Филиппом Македонским.

Мозаичный пол в Базилике в городе Гераклея (Heraclea Lyncestis).

И вот ещё настенный рисунок, на котором мы видим голубя сидящего на сосуде со свастикой. Данный рисунок был найден в катакомбах Присциллы, в Риме, это II—V век!

Исходное и восстановленное изображение.

Если голубь символизирует "Дух Святой", то что за кувшин со свастикой, на котором он сидит?

Правильный ответ: "это святое причастие (сосуд со свастикой), которого сподобляется душа праведника (голубь) в райских обителях".

Таким образом мы имеем ряд доказательств, что в раннем Христианстве свастика являлась символом "Святого Духа".

Фотографии 2007 года: Путин, как минимум, знает, что свастика — символ благополучия!

Сейчас многое из того, чтобы прежде было тайным, стало явным! А вместе с этим стала понятная и тайная, прежде непонятная роль Адольфа Гитлера, которую он играл в судьбе многих народов.

Приложение:

1. "Информация для тех, чья душа ищет своё начало..."

2. "Самая большая трагедия еврейского народа — вовсе не холокост!"

3. "Почему власть так боится появления у русских свастики?!"

4. "Невероятное: ветерана войны осудили по экстремистской статье за "демонстрацию свастики" на сбитом им немецком самолёте!"

8 мая 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Геннадий: свастика дискредитирована жидофашистами основательно, ну, это амплуа жидов — испоганить всё, до чего дотянулись.

Антон Благин: это называется: "макнули святое в говно". Правда, от нас, людей, зависит, правильно ли мы поступим в каждом конкретном случае или нет. Библейские жиды, которые привели Гитлера к власти над Германией, очень хотели, чтобы после его злодеяний русские дружно отвернулись от свастики, ...и они отвернулись! Результат очевиден. Получается, что мы и в этом случае, как и в тысяче других, пошли у них на поводу... То есть, жиды в очередной раз нас ПОБЕДИЛИ!