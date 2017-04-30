Строительство Керченского моста. Апрель 2017 года
09:22. 30 апреля 2017 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Прогресс строительства Керченского моста к маю 2017 года. Стоит отметить, что в последнее время все чаще говорят о том, что строительство идет с опережением графика и мост может быть открыт для автомобильного сообщения раньше заявленных сроков. С учетом того, как было форсировано строительство энергомоста, который был введен в строй с опережением графика на несколько месяцев, вероятно и Керченский мост порадует стахановскими темпами строительства.
Поездка к Керченскому мосту с остановками.
Вид с моря.
Автомобильные подходы в Керченскому мосту. Вид с воздуха.
Фотографии. Апрель 2017
"Керченский мост не может быть построен" (с) украинский эксперт
Источник: colonelcassad.livejournal.com