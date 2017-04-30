Главная » Невероятное в мире, Творчество

Строительство Керченского моста. Апрель 2017 года

09:22. 30 апреля 2017 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:


Прогресс строительства Керченского моста к маю 2017 года. Стоит отметить, что в последнее время все чаще говорят о том, что строительство идет с опережением графика и мост может быть открыт для автомобильного сообщения раньше заявленных сроков. С учетом того, как было форсировано строительство энергомоста, который был введен в строй с опережением графика на несколько месяцев, вероятно и Керченский мост порадует стахановскими темпами строительства.


Поездка к Керченскому мосту с остановками.


Вид с моря.


Автомобильные подходы в Керченскому мосту. Вид с воздуха.


Фотографии. Апрель 2017

"Керченский мост не может быть построен" (с) украинский эксперт

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, инфраструктура, керченский мост, керчь, крым, фотографии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Строительство Керченского моста. Март 2017 года
... по строительству Керченского моста и их прогресс к началу апреля 2017 года.Керченский мост. 30... полета.Презентация посвященная строительству подходов к Керченскому мосту.Плюс еще 1....ru?w=wall-87784845_530865. Строительство Керченского моста. 31.03.2017 - ...
Стройка Керченского моста стартовала: вбиты первые сваи
... опять посрамлены. Стройка Керченского моста начата. Временный мост на Тузлу будет длиной...строительный бум, связанный с началом строительства Керченского моста и реализацией проекта "Таврида". ...и Темрюк. До конца апреля будет введена в эксплуатацию ...
Новости Украины и Новороссии 24 апреля 2016
... голубого топлива украинской стороной 22 апреля. «Наши представители в рабочих... Георгием) Тукой в понедельник (25 апреля – прим. ред.)», — сообщил представитель... Мол, и Киеву мост понадобится. Работы по строительству Керченского моста. Фото Алексей Павлишак/...
Мост через Керченский пролив - Подробности от проектировщика
...рассказал РБК, каким будет Керченский мост и достаточно ли в России... заниматься Керченским мостом? Контракт на проектирование с вами подписали в апреле, но... материал с "Перемог".Будни строительства Керченского моста.http://peremogi.livejournal.com/10415019...
Новости Украины и Новороссии сегодня 12 апреля 2015
...панику ложными заявлениями. В апреле прошлого года наблюдатели Альянса ...срочные депозиты. Депутаты 9 апреля поддержали 226 голосами соответствующий ... В дальнейшем, после завершения строительства Керченского моста, планируется пустить на полуостров также...
Новости Украины и Новороссии 21 апреля 2016
...мост в Керченском проливе построить вообще невозможно. Инженеры, специалисты по мостовому строительству... области (ВИДЕО) 21 апреля донецкие журналисты обнародовали видеофрагмент ... «Народный обозреватель», Украина 20 апреля — день рождения Адольфа Гитлера,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>