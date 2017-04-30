Строительство Севастопольской ТЭС. Апрель 2017
10:35. 30 апреля 2017 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал: brahman
И прицепом к посту про прогресс строительства Керченского моста и автомобильных подходов к нему http://colonelcassad.livejournal.com/338
Прогресс строительства Севастопольской ТЭС, которая должна решительным образом повысить генерацию электроэнергии в Севастополе.
Севастопольская ТЭС. 20.04.2017
Севастопольская ТЭС. Экспресс-обзор. 15.04.2017
Прогресс строительства на апрель 2017.
"Крым не сможет прожить без украинской электроэнергии" (с) украинский эксперт
PS. Стоит отметить, что при Украине вероятность такого масштабного строительства для обеспечения нужд города стремилась к нулю. Шутка ли, самым масштабным инфраструктурным проектом для Севастополя за последние годы нахождения в составе Украины был мост в районе ж/д вокзала, который начинали реализовывать еще при Кучме, а закончили при Януковиче, чем очень гордились. Про строительство с нуля новой ТЭС и речи не было.
И еще один пример на эту тему.
В Андреевке открыли новую очистную станцию http://sevastopol.su/news.php?id=96953 Проект пытались реализовать еще при Украине, но он был заморожен и лишь сейчас до него дошли руки. На очереди схожий комплекс для Балаклавы.
PS. Плюс у нас ЧФ скоро получит пополнение. Фрегат "Адмирал Эссен" вышел с Балтики и идет в Севастополь, где войдет в состав Черноморского Флота с постоянным базированием в Севстополе.
Опять же, при Украине, возможность обновления корабельного состава ЧФ (как и авиационного парка) была закрыта, так как Киев всячески противился любым мерам направленным на повышение боеспособности ЧФ. После 2014 года понятное дело все изменилось. Кстати, если вы еще не забыли, то "до вывода флота из Севастополя" осталось 29 дней. Тымчук не будет врать.
Источник: colonelcassad.livejournal.com