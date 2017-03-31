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Строительство Керченского моста. Март 2017 года

09:55. 31 марта 2017 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал:


Работы по строительству Керченского моста и их прогресс к началу апреля 2017 года.


Керченский мост. 30.03.2017. Вид с птичьего полета.






Презентация посвященная строительству подходов к Керченскому мосту.

Плюс еще

1. Про "вымершую живность" у Керченского моста – http://trainfanat.livejournal.com/292111.html
2. В начале апреля начнется переселение жителей 8 керченских домов предназначенных под снос – http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=64864
3. Строительство трассы "Таврида" – http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=64844
4. Строительство развязки к Керченскому мосту – https://vk.com/kerch_most_ru?w=wall-87784845_53086
5. Строительство Керченского моста. 31.03.2017 – http://kerchinfo.com/stroitelstvo-kerchenskogo-mosta-31-marta.html

"Керченский мост никогда не будет построен" (с) украинский эксперт

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, дороги, инфраструктура, керчь, крым, транспорт, Украина
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