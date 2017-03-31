Строительство Керченского моста. Март 2017 года

... визита в Донецк в конце марта этого года поделился и комиссар Совета... Сергея Лаврова, сделанного им в марте 2014 года. То есть, сразу после.... Мол, и Киеву мост понадобится. Работы по строительству Керченского моста. Фото Алексей Павлишак/ТАСС...