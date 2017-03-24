Древнегреческий бог на строительстве Крымского моста
16:45. 24 марта 2017 Просмотров - 150 2 коммент. Опубликовал: brahman
Терракотовая голова, найденная в районе мыса Ак-Бурун. Фрагмент
Находка подводного отряда Института археологии РАН в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун претендует на уникальность. В ходе подводных раскопок скопления древней керамики в районе строительства Крымского моста найдена крупная терракотовая мужская бородатая голова. Вероятно, это фрагмент статуи/бюста древнегреческого божества или героя, изготовленной предположительно во времена греко-персидских войн в одном из греческих городов Малой Азии.
Пресс-релиз Института археологии РАН, 22 марта 2017:
" На стройке Крымского моста найдена голова античного божества
Во время подводных археологических раскопок на морском участке строительства Крымского моста найдена терракотовая голова божества или героя, предположительно созданная в эпоху греко-персидских войн. Это первая подобная находка в Северном Причерноморье.
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Терракотовая голова, найденная в районе мыса Ак-Бурун. Фотография: Институт археологии РАН
Подводный отряд Института археологии под руководством Сергея Ольховского исследовал дно Керченского пролива в границах строительства моста. Наиболее интересным археологическим объектом оказалось крупное скопление древней керамики на дне Керченской бухты вблизи мыса Ак-Бурун, которое археологи начали исследовать еще на этапе проектирования Крымского моста.
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Водолазы предприятия подводно-технических работ «Петр» с находкой. Фотография: Институт археологии РАН
Для выяснения происхождения этого скопления и спасения археологических предметов перед сооружением мостовых опор были проведены беспрецедентные по масштабу подводные раскопки. В результате этих работ удалось установить, что обнаруженные археологические предметы происходят из района древнего порта Пантикапея, и были перемещены к мысу Ак-Бурун в 1970-х годах в ходе дноуглубительных работ.
В ходе подводных раскопок подняты более 60 тысяч находок – в основном крупные фрагменты импортных керамических сосудов, привезенных в Пантикапей из Средиземноморья и Малой Азии в V веке до нашей эры – VII веке нашей эры. Сотни подводных находок уже пополнили коллекцию Восточно-Крымского музея-заповедника.
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Терракотовая голова, вид сбоку. Фотография: Институт археологии РАН
Но самый интересный предмет – терракотовую голову мужчины в натуральную величину – водолазы нашли лишь несколько дней назад. Голова выполнена из пористой глины методом оттиска с матрицы, по сырой глине гравировкой изображены волосы и борода, затем изделие прошло обжиг. Эта технология широко применялась уже в VI веке до нашей эры, но обычно для изготовления тонкостенных статуэток высотой не более 40 см.
Стиль скульптурного изображения лица позволяет предположить, что голова изготовлена в одном из греческих городов Малой Азии в V веке до нашей эры, в эпоху греко-персидских войн и расцвета классической греческой культуры.
«По имеющейся информации, до сих пор в Северном Причерноморье подобных находок не было. Нам предстоит найти ее аналоги, уточнить функциональное назначение, происхождение и датировку. К изучению этого уникального предмета будут привлечены ведущие специалисты по древнегреческому искусству», – говорит Сергей Ольховский.
Археологические работы на "керамическом скоплении" планируется завершить к лету. Только после того, как археологи заканчивают работу на определенном участке, он передается строителям. " [1]
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Фотография: Инфоцентр "Крымский мост". Source
Официальный информационный сайт строительства Крымского моста, 22 марта 2017:
" На керамическом скоплении под руководством археологов работают две водолазные станции. Раскопки донных отложений проводятся вручную, чтобы снизить риск повреждения хрупких археологических находок. Только после того, как археологи завершают работу на очередном участке, он передается строителям для производства строительно-монтажных работ. Подводный отряд Института археологии РАН планирует завершить спасательную операцию у мыса Ак-Бурун к лету. Все находки проходят камеральную обработку и изучение, после чего передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
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Фотография: Инфоцентр "Крымский мост". Source
Терракотовая голова теперь пополнила экспозицию выставки «Крымский мост. Фантастическая реальность».
Справка:
Керченская бухта (в Керченском проливе) вблизи мыса Ак-Бурун более двух тысяч лет была основной перевалочной базой на торговом пути из Средиземноморья в Азовское море. При морской перевозке часть керамической тары нередко разбивалась, и при разгрузке в порту поврежденные амфоры и посуду часто выбрасывали в море. Так у древних причалов постепенно образовались целые залежи из керамики разного времени.
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Фотография: Инфоцентр "Крымский мост". Source
В 1970-х годах в Керченской бухте были проведены обширные дноуглубительные работы, чтобы к причалам современного порта смогли подходить суда с большой осадкой. Значительные объемы донных отложений, содержащих керамику, были перемещены на мелководье у мыса Ак-Бурун. Так образовалось керамическое скопление, полномасштабное изучение которого началось в рамках проекта Крымского моста. " [2]
Из других недавних сообщений Института археологии Российской академии наук:
1) Раскопки в Иерихоне – византийская "кондитерская фабрика" и средневековый водопровод. Археологи подвели итоги работы в Иерихоне. Пресс-релиз Института археологии РАН, 28.02.2017.
Экспедиция Института археологии четыре года работала в Иерихоне, на территории российского музейно-паркового комплекса – ученые обнаружили множество зданий византийской эпохи, монеты, клады, исследовали и реставрировали уникальную мозаику, а также обнаружили средневековый водовод и "кондитерский цех".
Все результаты представлены в новой книге "Византийский Иерихон: раскопки спустя столетие".
2) Изучение и музеефикация древностей Московского Кремля: «археологические окна» на Ивановской площади. Пресс-релиз. 25.01.2017. «Остатки этих построек – не только археологические объекты, но и исторические реликвии, связанные с выдающимися событиями и личностями прошлого: патриархом Иоакимом, Петром I, митрополитом Платон, Николаем I, Александром II, А.С. Пушкиным». О результатах раскопок в Кремле и музеефикации находок.
Сайт Института археологии Российской академии наук: archaeolog.ru
Источники:
[1] На стройке Крымского моста найдена голова античного божества. Пресс-релиз Института археологии РАН, 22 марта 2017
[2] Голова древней скульптуры: уникальная археологическая находка на строительстве Крымского моста. Инфоцентр "Крымский мост", 22 марта 2017
СМИ о находке в районе мыса Ак-Бурун: google.ru/search
Горбутович Татьяна (gorbutovich)
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Фсе древнехреческое и обязательно божество.
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Терракота (от итал. terra — земля, глина и cotta — обожжённая) — керамические неглазурованные изделия из цветной глины с пористым строением.
Но назвать бошку глиняной это принизить ее якобы сверхкультурное значение ))
Назвали по заморсЦкому чтоб глЮпеньких дурить