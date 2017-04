Культура как бизнес: не всем, но для каждого-2

В 1976 года появляется ещё одна английская группа «The Cure» (перевод с англ. – «лекарство»), которая своим творчеством напрямую поддерживает деструктивные настроения в обществе и в качестве лекарства предлагает сомнительный рецепт — нигилизм (полное отрицание всех ценностей): «Совсем неважно, если мы все умрём».[19] Рок-культура пошатнула мир, через неё транслировались «свободные» ценности, «легальные наркотики», «сексуальная революция», агрессия, проводилось оскотинивание народных масс.

Особенно преуспела в Hard installation заражённого программного обеспечения на мозги обывателя британская группа Genesis, которая достигает особой популярности в Штатах (продано 22 миллиона альбомов).



В 1986 году группа на пике успеха. Именно тогда выпускается альбом «Invisible touch». Основной концепт творчества группы – пропаганда животного, помойного образа жизни. Например, композиция «Tonight, Tonight» – «Я спускаюсь вниз как обезьяна и это нормально» (I’m coming down, coming down like a monkey, but it’s alright).



В песне «Land of confusion» агрессивная политика Рейгана и «холодная война» высмеиваются. Он всего лишь кукла, рядом с которой в клипе постоянно мелькает та же обезьяна, которая может нажать ядерную кнопку и взорвать планету, так как «в нашем мире, в котором мы живём – слишком много людей, слишком много проблем».



Соответственно, закладывается социально опасный алгоритм поведения – быть куклой, либо обезьяной – это норма. Для большинства – это смешно, а значит неопасно. Группа диктовала не только мировоззренческий «обезьяностандарт» всем в голову, а также стала использовать и техническое превосходство — технологию Vari-Lite и звуковую систему Prism. Сочетание технических прибамбасов и текстов позволяет надолго закрепить социально опасный концепт в сознании слушателей, глубоко заразить мозг вредоносными программными установками.

Всё как завещали профессионалы – Лайонел Ротшильд написал в качестве «доброго» совета в 1832 году: «…маленькими дозами впускайте яд в избранные сердца; делайте это как бы невзначай, и вы скоро сами удивитесь полученным результатам» — просто одни (камилоферматы) делают это, находясь на окладе, а другие — по велению души, часто не понимая последствий”[20] Если раньше ядом отравляли элиту, то теперь это оккультное правило стало распространяться на всех.

Все эти группы работают на затирание традиционных культурных ценностей, в песнях внимание переключают на инстинкты. Человек, попавший под диктат инстинктов, сначала опускается на уровень животного – обезьяны, но он может пасть ещё ниже, когда природные инстинкты извращаются, либо совсем исчезают, например – инстинкт самосохранения, размножения и т.д.



Отсюда появляются всякие так называемые нетрадиционные ориентации, которые в свою очередь преумножают социально опасные элементы в обществе. Человек перестаёт быть человеком, теряет внутренний стержень и, как следствие, он становится объектом манипуляции.

В дополнение к музыке, в руках у оккультистов оказался кинематограф, который предоставил широкие возможности для проведения социальных операций над мозгом. Так, накачанный импульс в лице музыкального кумира нужно вовремя использовать. Вопрос остаётся в каких целях: созидательных или разрушительных. Сформированная картинка даёт образное видение ситуации, соответственно, кодирует, программирует человека на определённые действия.



Поэтому на пике популярности особенно известных групп снимается культовый фильм, который будоражит умы и благодаря которому нужное социальное явление становится реальностью. Так в 1968 году на экраны выходит картина «The Doors are open» («Двери открыты»), которая по факту способствовала легализации наркотиков. Воспитанные на песнях группы “The Doors” и посмотревшие фильм люди перестали воспринимать наркотики в качестве угрозы. И теперь некоторые нынешние руководители стран совершенно естественно ратуют за «свободу» наркотиков.

Другой пример, это фильм «The Wall» (1982 г.) с песнями группы «Pink Floyd», который в образной форме показал работу алгоритма разрушения – как формируется инфантильное общество. Продукт работы механики оккультизма – это мягкий инфант. Создатели фильма через эмоции и яркие образы высветили проблему — поголовную инфантилизацию социума, однако, они не предложили действенного решения.



В качестве предложений предлагаются – бессмысленные бунты и нацистский режим. По сюжету бунт инфанта – недоросля против неправильного устройства общества терпит «фиаско». В завершающих сценах червь осуждает главного героя за то, что тот проявил «человеческую природу». Фильм формирует алгоритм, что борьба с неправедным судом «червяков» бессмысленна и бесперспективна.



После просмотра фильма остаётся болевой осадок, впечатление, что любое сопротивление бесполезно. В конце фильма неразумные дети пытаются навести порядок. Но как они могут выстроить порядок, если у них нет представлений о том, каким он должен быть? Получается замкнутый цикл. Акцент на потребительские ценности, бессмысленный нигилизм, инфантилизация общества способствовали образованию смыслового вакуума.



В результате отсутствие созидательных идей привело к глубокому духовному и душевному кризису в евро-американской цивилизации.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Как следствие западное общество в одиночку не может найти рецепт, как упорядочить общественное устройство и предложить верное лекарство – мирное решение проблемы. Оно болезненно переживает операцию по упрощению культурных кодов и не в состоянии справиться с ложными установками, которые довлеют в искажённом сознании.

Простое вскрытие проблемы, без предложения путей её решения — крайне опасно. Это ведёт к тому, что реализуются уже прописанные в массовом сознании решения. Так сегодня в Европе прошла легализация нацизма. А по Британии 80-х прокатилась череда бессмысленных бунтов безработных, страдающих от социальной несправедливости. (Брикстонский бунт 1981 и 1985 гг., беспорядки Чейплтауна 1981 г., Хэндсворт 1985 г. и т.д.)



Именно в это время в Британии правительство Маргарет Тэтчер проводит жёсткую политику монетаризма, основанную на идеях Милтона Фридмана и Фридрих фон Хайека: приватизация, борьба с профсоюзами, сокращены дотации оставшимся государственным предприятиям, сокращена помощь депрессивным регионам, снижены расходы на социальную сферу.[21]



Урезаны расходы на высшее образование, учреждено Консолидированное школьное агентство, которое пользовалось «необычайно диктаторскими полномочиями»[22] Вместе с неолиберальными экономическими реформами Тэтчер является проводником культурной стерилизации английского общества, она выступала за освобождение от уголовной ответственности гомосексуалови легализацию абортов. И сегодня европейское сообщество представляет собой общество социального напряжения, вместо общества сопряжения – синтеза разнообразных культур.

В СССР «вирусной» атаке оккультным суррогатом подверглась сначала интеллектуальная элита страны, так как именно она имела возможность доступа к «запретным» сладким плодам, а потом и всё общество – Голос Америки, the Beatles, the Doors и т.д. Тогда в 1980–х был создан местный кумир – лидер рок-группы Кино Виктор Цой.



Население оккультно подготавливалось через его песни к распаду СССР, страна пела «Перемен требуют наши сердца», «Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день». В 1989 году был снят ключевой фильм «Игла», в котором аллегорически показан сценарий того, что страну сажают на нефтяную иглу, на которой Россия сидит до сих пор, находясь в полной экономической оккупации. В 1990 г. кумира не стало, и он не спел ничего лишнего.







Долгосрочное «опыление» оккультным суррогатом подготавливает почву для начала локального конфликта и проведения операции перехвата управления. Серия цветных или точнее сказать цветочных революций стала возможной в результате того, что население постоянно обрабатывается.



При достижении критической массы «заражённых» можно подымать на баррикады и направлять бунт в нужное русло. В ходе всеобщей неразберихи главное вовремя возглавить тенденцию, создать марионеточное правительство. Далее, по всем канонам современного оккультизма организовать предвыборную гонку и посадить на трон своего мега-дипломата[23], который послушно будет выполнять инструкции и вовремя приносить дань корпоративной империи.

Наследие предков. Стоит ли печалиться??!

Оккультизм сегодня проник и в научные ряды. Наука сегодня обслуживает заказы торговцев-оккультистов. Вся нынешняя «академическая» наука (включая историческую и социально-философскую) носит рыночно-ориентированный характер и обслуживает интересы гильдии торгашей (за исключением энтузиастов науки, которые, к счастью, ещё живы). «Академики» поддерживают политику унификации культур, намеренно искажают факты в угоду создания различного рода мифов.



Так, именно при помощи мифов, на основе оккультизма осуществляется манипулирование народами. Оккультизм не имеет никаких нравственных ориентиров или этических ценностей, он используется паразитами как инструмент выживания одних за счёт других.



Фактически сегодня данный инструмент активно навязывается человечеству через мировоззренческую установку рабства под вывеской «либерализм», зачистку культурной и исторической памяти у народов, агрессивное впихивание в мозг оккультного суррогата.

Приведём пример намеренного искажения культурного кода. Наука а ля`Рус явно перечит тщательно хранимой культуре Поднебесной. Историческое мышление Поднебесной — объектное и чётко формализованное.



В национальном музее Китая, что располагается в Пекине, вход с площади Тяньаньмэнь, на втором этаже есть огромная репродукция древней карты, на которой изображены древние «торговые» пути, связывавшие Поднебесную с остальным миром. «Торговые» – это акцент, которые ставит и привносит современная прозападная наука, в этом названии чётко отражается, кого именно обслуживает эта наука, отсюда и легенда, о том, что Шёлковый путь – это путь, по которому шла торговля шёлком.



И именно в такой трактовке нам преподносят определение шёлкового пути. Однако, в буквальном смысле четыре китайских иероглифа, которыми называли это коммуникационное направление, переводится как «путь по степям, колышущимися как шёлк».



Почему же «академики» решили, что название «Шёлковый Путь» должно быть связанно непременно с торговлей шёлком, а не с описанием местности, по которой пролегала дорога? Мышление и учёных и картографов Поднебесной было и во многом остаётся сегодня образно-объективным. И если бы они представляли, что это торговый путь, то они бы его так и назвали «торговый путь», либо «путь наших торгашей», «путь по распространению нашего шёлка».



Или даже такой вариант: «путь, по которому мы завезли тутового шелкопряда к нам в Поднебесную с Северного Кавказа». В представлении китайцев, однако, путь — это как некая связь — то, что современная западная культурология назвала бы культурные связи.



Вопрос стоит во внутренних алгоритмических установках в сознании: учёные, кто сознательно, а кто нет, ориентированы на трактовку фактов исходя из логики рыночных отношений. Российская Академия наук несёт в себе глубоко вживлённый вирус оккультистов-торгашей, когда все мировые процессы, явления описываются с точки зрения торговли и степени продажности.



В случае контактов учёных Поднебесной с представителями науки а ля’Рус, коих сегодня большинство, на уровне мировоззрения предопределённо будет конфликт – адепты товарной логики и приверженцы социально-ориентированной логики никогда не договорятся, так как они имеют принципиально разный вектор целей. Кстати, путь по степям, колышущимся как шёлк, заканчивается точкой, именованной Таганрог.



К слову сказать, российская наука считает, что его основал Пётр I в 1698 году в качестве первой военно-морской базы России. Дотошные исследователи этого вопроса, вероятно, могут докопаться до того, что раньше Таганрог был торговой военной базой Китая, а может кто-то увидит в этом маленькую нестыковочку веков так на 5-12. Какая разница, ведь за ответами вас всё равно пошлют к тем, кто выписывает мифы и поддерживает мифологемы, созданные до них.

Чтобы понять всю сложность сложившейся ситуации, покопаемся совсем в недалёком историческом прошлом России. Следует отметить, что Советский Союз времён Совета Народных Комиссаров выстраивал отношения на принципе открытого культурного кода.



Западная наука почему-то называет это время «временем правления Сталина». Хотя сам лично Сталин к числу первоочередных задач относил культурный рост общества, «…который бы обеспечивал всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы все члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию…»[24].



Уже в постсоветское время профессор С.Г. Кара-Мурза в своём исследовании советской цивилизации резюмировал: «Наша культура тянулась к тому, чтобы дать целостное, стоящее на фундаменте культуры и науки знание, дающее личности силу и свободу мысли. Само построение учебных программ в нашей школе было таким, что даже средний ученик, получив аттестат зрелости, не был «человеком массы» — он был личностью».[25]



То есть во многом сила и могущество того Советского Союза базировалась на модели управления через Советы Народных Комиссаров и, например, деятельность наркома Луначарского возможно заслуживает даже большего внимания, чем деятельность Иосифа Виссарионовича. Кстати, переход от института народного комиссариата к министерским портфелям был осуществлён в Союзе ещё при жизни Сталина.



Однако, ситуация стала кардинально меняться после фактического госпереворота с приходом к власти Хрущёва. Высшее партийное руководство от строительства социализма стало переходить к легализации власти оккультистов. Надо сказать, что отстранить Хрущёва от власти пытались неоднократно, и первая зафиксированная серьёзная попытка была совершена ещё в 1957 году.



Считается, что основными организаторами тогда выступали бывшие наркомы Маленков, Молотов, Каганович. 18 июня 1957 года Президиум ЦК КПСС принял решение о смещении Н. С. Хрущёва с поста Первого секретаря ЦК КПСС. Семеро членов, то есть большинство президиума голосовали за снятие Хрущёва. Однако, возник конфликт между Президиумом ЦК и секретариатом ЦК.



Фактически бюрократический аппарат совершил в этот момент предательство народных интересов. Естественно сами партийные работники будут придерживаться иной точки зрения, отстаивая себе право на безраздельное пользование неграмотными, а, следовательно, и безвластными холопами.





Несмотря на то, что председатель Совета Министров Булганин отдал прямой приказ сообщить о решении Президиума ЦК в средствах массовой информации, ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза) и Госкомитет радио и телевидения фактически саботировали выполнение приказа. Особую роль на тот период в партийно-аппаратном перевороте сыграли также Микоян (министр торговли), Фурцева (будущий министр культуры), Игнатов (министр заготовок СССР).



Секретариат добился созыва пленума ЦК, где продавил своё решение, выгодное партийной номенклатуре. Результатом явилось исключение из ЦК четверых, особо яро отстаивавших интересы страны и народа: Молотова, Маленкова, Кагановича и Шепилова. О роли Жукова в событиях 53-57-х годов вообще старательно замалчивают, а ведь поддержи он в июне 1957 года президиум ЦК как министр обороны, ему бы точно простили все грехи из прошлого.



К сожалению, Георгий Константинович на тот период уже был ярым проводником оккультизма и собой представлял культ непобедимого главнокомандующего. Вскоре после событий июня 1957 года он уже стал не нужен и его убрали с поста министра обороны.

Мы не будем рассказывать об одном из простых приёмов оккультизма, когда культ для начала создают, активно накачивают, а потом развенчивают героями – правдорубами. «Освободителями» становятся те, кто «спасает» народ от одного культа, чтобы было время на раскрутку нового. Сама технология оккультизма апробировалась ещё в древних империях. Она предполагает случаи, когда человек не является личностью, и тогда при помощи мифов-легенд из него намеренно делают героя.



В 1956 году на двадцатом съезде Хрущёв выступал с докладом о культе личности и его последствиях. Так, Хрущёв, заявив о «культе личности», якобы возглавил активную борьбу с оккультизмом, но на самом деле целью было плавно увести народ в сторону от мировоззренческого уровня (идей, смыслов) на уровень фактологии (навыков, технологий, идеологем).



Задача стояла в том, чтобы развести демагогию, дезориентировать массовое сознание, осуществить вброс противоречивых фактов, подсветить ошибки и умолчать о достижениях, чтобы посеять сумятицу в умах.



Историю стали стирать – сносить памятники, переименовывать города. Был ли Хрущёв действительно борцом с оккультизмом или он был активным проводником империалистических ценностей (проведение политики мирного сосуществования с западом, снятие запрета на аборты, подведение страны на грань дефолта в 1957 году и т.д.)?



Ответ очевиден, Хрущёв по факту положил начало политики удушения и зачистки территории, когда от имени народа дорожает колбаса и создаются условия, когда забота о развитии территорий становится невыполнимой задачей. Спецы по одурачиванию человечества ввели придуманное понятие «культ личности», для того чтобы дискредитировать личность, а, соответственно, и те светлые идеалы, которые воплощал каждодневным трудом человек – носитель идеи.



Задача была нивелировать роль и значение личности в мировой и отечественной истории, опустить все достижения и заслуги на уровень оккультизма. Так, личность – это, прежде всего, субъект социокультурной жизни[26], носитель индивидуального начала, которое и отличает его от массы. Культ вокруг народного героя, миссии, мудрого правителя создаётся намеренно.



Рассказываются сказки, пишутся мифы и легенды, чтобы увести народ от сути, заболтать идею, носителем которой была та или иная личность. Так было с Буддой, Христом, Мухаммадом, Моисеем и другими.

Конечно, надо отдать должное умению и навыкам той мягкой силы, которая смогла так плавно и неотвратимо, причём за столь короткий период, фактически перехватить управление могущественным государством и поставить великий народ себе в услужение. В СССР началась «великая оттепель», мутные воды которой затопили всё общественное сознание. И тут (на культурном фронте) уже работали не только Госкомитет по телевидению и радиовещанию.



Министерство культуры возглавила та самая Е. А. Фурцева, под её началом в стране зацвело и заколосилось всяко разно и опасно, и заразно. Последовал ряд реформ, в том числе и в системе образования. Кроме этого понадобилось организовать в стране ряд внутренних сложностей, чтобы народу было с чем бороться (например, голод, целина).



Согласно исследованию американских специалистов, советское общество периода 50-х фактически было единым монолитом, а граждане Советского Союза были носителями советской культуры. Её нужно было подвергнуть активной модификации, для этого нужны были флагманы революции (носители западных, либеральных идей). Так появились диссиденты, критики социалистических устоев, с которыми якобы даже боролись, да так, что некоторые получали нобелевские премии.



Для укрепления внутренних позиций в стране партийной номенклатуре нужен был и сильный внешний враг. Никита Сергеевич постучал каблучком своего ботинка по трибуне ООН и пообещал всем «показать кузькину мать». Ну, так на всякий случай, чтобы боялись. Вот только оккультизм очень быстро доводит до греха смертного, поставить мир на грань ядерной войны с Карибским кризисом – это был явный перебор.

После развала Варшавского блока страны, входившие в блок, и бывшие советские республики имели претензии к СССР. Тогда имперский вирус уже глубоко поразил партийное руководство, которое максимально дистанцировалось от народа. Существовала большая разница между оглашениями и умолчаниями, Советский Союз перестал выстраивать общество социальной справедливости, фактически превратившись в бюрократизированную империю.



В этом смысле США смотрелись даже более выигрышно. Так как у них были прямые оглашения – мы империалисты и отстаиваем свои интересы. Советский Союз напротив, оглашая идеи равенства и свободы, фактически во многих свои действиях скатился до уровня политики «вассал – сюзерен». И в этом смысле надо признать, что претензии разных стран и народов к политическому руководству СССР во многом обоснованы.



Но как видно сейчас, по истечении десятков лет со времени развала «социалистического лагеря» бывшие страны Варшавского блока не смогли преодолеть «дух раболепия». Вассалы попросту сменили хозяина. Внутри этих стран был взращён мелкодержавный национализм, который строится на антисоветской (теперь антироссийской) идеологии. Мелкие «доминионы» в лице этих республик стали вассалами сюзерена в лице США и блока НАТО.



Теперь, получая субсидии от Америки, они «пляшут под их саксофон», иногда даже не осознавая этого. В связи с чем встают вопросы. Если вы действительно боролись против рабства в Варшавском блоке и СССР, то зачем же ещё глубже прогибаться под США? Почему вы сами не проявляете субъектность? Сейчас получается, как в детском стихотворении про зайку, которого бросила хозяйка.



Правда дождь изобилия, обещанный западом, так и не выпал, да, пожалуй, никогда и не выпадет на головы раболепных вассалов. Сюзерен настоящего времени ещё больше выжимает соки и требует агрессивных действий, чтобы развязать войну и попросту заработать на этом. Ведь у империалистов именно такие интересы.

Россия как цивилизация, как алгоритмический стандарт народного мышления во все времена всеми силами останавливала крайние радикальные претензии отдельных паразитических групп поработить человечество. Но в своём движении к победе над рабством Россия испытывает на себе воздействие всех новейших разработок оккультистов. И не всегда сразу описывает, осознаёт это воздействие.



Поэтому возникает ещё одна не менее серьёзная опасность для планеты – «за что боролись, на то и напоролись». Русский фашизм – самый страшный, который может быть. Учитывая интеллектуальные способности русских, многовековой опыт противостояний, ядро их исходного культурного кода, силу духа и амбиции, а также распределённость по планете, неверное целеполагание может закрепостить человечество в рамках модели «Master-slave».[27] Только в качестве мастера будет «Slav»[28]. И упаси нас всех Бог от такого разворота событий.

Ступени развития человека

Итак, торговцам приемлемо управлять толпой при помощи мифотворчества — оккультизма. Модель подобного управления основана на интеллектуальном рабстве – создании информационной среды, намеренно опускающей человека к инстинктам и ниже. Культура при этом для них является всего лишь товаром, на котором можно сделать бизнес – заработать, а не фундаментом для обеспечения духовного и душевного роста человечества.

Развитие человека упрощённо можно представить в двух направлениях: растёт тело и развивается интеллект, в сумме получается некий субъект. Развитие тела предполагает следующие стадии: ребёнок, подросток, взрослый (юный, зрелый, старый), в этом случае мы говорим о материальном носителе. Интеллект тоже развивается.



Интеллект – это, прежде всего, алгоритм распознавания окружающего мира и обработки\самооценки своего внутреннего состояния, то есть управление физическим носителем.



Самое важное здесь это умолчание! По умолчанию развитие – это хорошо. Никто не спрашивает, что именно развивают и в какую сторону идёт развитие в зависимости от тех или иных развивающих программ. В основном никто не задумывается, что возможно деструктивное развитие интеллекта, когда индивид наращивает интеллектуальную мощь исключительно для своей выгоды, в узких эгоистичных целях, выступает против общественных ценностей, в пределе – всего окружающего мира.



С личных позиций он развивается, а по факту такое развитие оказывает пагубное воздействие на окружающий мир. Однако, возможно и созидательное развитие интеллекта. Тогда умственные силы личность старается использовать, прежде всего, исходя из общественной целесообразности, а во-вторую очередь уже для своих целей.

Объективно, что человеком не рождаются, Человеком становятся. Воспитание происходит в динамичном режиме, постоянно изменяющейся социальной среде. Человек априори не может стоять на месте: либо он развивается, либо деградирует. Представим уровни развития человека в виде ступеней, отразим только первые несколько, которые встречаются в современном мире.



На первом – базисном уровне человек учится быть исполнителем, он осваивает правила и обычаи, предписанные одной культурой. Для него существуют понятия хорошо/плохо. При этом основными ценностями для него остаются – родить сына, построить дом и посадить дерево.



На второй ступени человек становится ответственным исполнителем – он уже может критически оценивать культуру, в которой воспитан, в том числе и религию. Человек несёт ответственность не только за себя и свою семью, но и за небольшой коллектив или предприятие. Он начинает понимать, что белое не всегда белое, чёрное не всегда чёрное, всё зависит от среды.



Массовая культура сегодня не позволяет большинству подняться до уровня управления, так как, акцентируя внимание на инстинктах, человек остаётся погребённым под информационным мусором, решения становится принимать крайне тяжело.



На третьей ступени человек учиться управлять, в настоящее время – это весьма узкая группа специалистов. Управление предполагает умение делать выборку из имеющегося набора целей, расставлять приоритеты и принимать решения о целесообразности выполнения той или иной задачи.



При этом генерация идей и постановка стратегических задач под силу человеку на следующей ступени развития – на уровне сопряжения.







Уровень развития человека для решения задач сопряжения сегодня доступен крайне малому числу людей, так как человека намеренно загоняют на уровень ниже плинтуса, ниже первого уровня – культуры. Упресованные информационными вирусами и оккультными социальными практиками, люди не в состоянии развиваться.



Им комфортно оставаться неразумными детьми. Сама технология оккультизма приемлема для начального воспитания детей. Детям рассказывают сказки, легенды для того, чтобы проще объяснить сложные явления действительности. Но наступает время взросления. Всему своё время. Сказки о реальности в 20 лет могут только навредить молодому человеку.



Однако, сегодня налицо инфантилизация общества. Причина – это множество мифов, которые опутывают современного человека, порабощая волю. Оккультисты всегда готовы рассказать новые сказки. Как в поговорке закон что дышло: куда повернёшь, туда и вышло. В мягкой информационной войне никогда не победишь. На уровне фактов война бесконечна.



Будешь вечно скитаться по кругу, вечно зависеть от кого-то. Есть вероятность, что ты научишься управлять текущими процессами, но сопрягать разнокачественные элементы и создавать нечто качественно новое – в доминирующей логике «мастер-слейв» просто невозможно.

Испанский философ X. Ортега-и-Гассет в своём произведении «Восстание масс» пишет о том, что в настоящее время на историческую арену выходит «человек-масса», которому внутренне комфортно находиться на уровне фанатика-миньона.



Такой индивид ничем не связан с системой, у него нет лично выработанных ценностей, они навязаны СМИ и могут меняться в угоду изменениям контента. Но его внутреннее желание двигаться и высвобождать энергию порождает бурную реакцию в виде броуновского движения по жизни, без упорядочивания этот импульс вызовет увеличение количества беспорядков вокруг, так как таких людей легко спровоцировать на любые приключения.



Они не думают об общественной целесообразности своих действий, тем самым снимают с себя ответственность за безопасность как общества в целом, так и отдельно взятого человека. В результате происходит увеличение количества деструктивных процессов на планете, включая цветочные революции, перевороты и глобальный массовый террор.



До сих пор открытым остаётся вопрос, кто те управленцы, что смогут решить общечеловеческие проблемы, чтобы избежать всемирной катастрофы? Приведём в пример лишь некоторые из них: ядерные могильники, экологическое загрязнение углеводородами и продуктами их деструкции, голод, генетические мутации и др.