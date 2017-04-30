Культура как бизнес: не всем, но для каждого-3

Управленцы же, которые управляют государствами при помощи оккультизма, похожи на воспитателей детского сада, которые путём многократных повторов, при помощи игрушек-побрякушек в крайне упрощённом виде рассказывают детям о мире. При этом похоже, что воспитатели-надзиратели сами забыли насколько сложен мир. Повторяя одно и тоже, они перестали развиваться, тем самым они превратились в шаманов-заклинателей, которые уже не различают грань между правдой и домыслом. Они ошибочно стали полагать, что то, что они домысливают и рассказывают о реальности, имеет значение. Есть объективные законы мироздания, которые не меняются от пожеланий тех, кто мнит себя властелинами мира сего. Череда кризисов – культурных, экономических, экологических и прочих – это предупредительные сигналы, которые даёт объективная реальность людям.

Ещё древнегреческий философ Сократ считал, что государством должен руководить лишь тот, кто сведущ в области управления, подобно тому, как кораблём может управлять лишь тот, кто обладает необходимыми знаниями, опытом и навыками кораблевождения . [29]





Вопрос куда ориентируют головастиков? На мироустройство или войну? По мнению Николая Витальевича Литвака, доцента кафедры философии МГИМО (У) МИД России, «сегодня во всех странах мира проходит подготовка большинства населения к убийству друг друга (причём в независимости существует ли воинская повинность или армии состоят из добровольцев – курс молодого бойца или военного специалиста, резервиста проходят практически все, включая женщин, в т. ч. обязательно – врачи, которые, правда, учатся и лечить раненых тоже)»[30]



Человечество привыкает к войне. Люди превращаются в оловянных солдатиков. Порог чувствительности значительно падает – процветает садизм, извращения всякого рода, блокируются тонкие настройки психики человека – разумность, интуиция, различение добра и зла. Все дикости войны – убийства, насилие, разрушение – становятся приемлемым, нормой в обществе.

Выйти из порочного круга возможно, но для этого важен открытый диалог с руководителями и работа с массами – выстраивание многоуровневой системы воспитания людей. Большинство в обществе должно понимать принципы ведения информационной войны, которая ведётся на фактологическом уровне, и подниматься на уровень мировоззрения (война смыслов).



Многим сегодня приемлемо искать врагов и виноватых. Но для выработки конструктивных решений на современных руководителей разного толка придётся посмотреть, как на неразумных детей. Их нужно воспитывать.



Так как у них психика детская, то на первых этапах инструментарий оккультизма можно использовать во благо для формирования первичных созидательных алгоритмов. Однако, принципиальным является то, что необходим качественный переход от оккультизма к реализму.



Этот переход не может быть одномоментным, он должен быть планомерным. Иначе люди испытают шок, от которого сложно оправиться, так человек вышедший из тьмы на свет может ослепнуть от яркого солнца.

Какому же устройству общества быть?

Мыслители, независимые исследователи разных стран и времён ломали голову над тем, какое устройство жизни общества лучше. В своё время Лев Николаевич Толстой был передовиком, так как открыто заявил, что кастовая модель – будь то диктат церкви или государства – это плохо для развития общества.



Однако чётко сформулировать новую идею, что же есть хорошо, Льву Николаевичу не удалось. Другой русский учёный Пётр Алексеевич Кропоткин также понимал, что монархия, либерализм – это тупиковые пути. Он вынужден был примкнуть к анархизму, который предполагал полный отказ от всех видов власти. Пётр Алексеевич пытался подвести под идеологию анархизма научную основу и аргументированно показать его необходимость.



Однако, анархия — это все же радикальная форма правления, теоретически она возможна при высокоинтеллектуальном развитии людей в обществе. На практике же родилось множество радикальных течений, анархия стала матерью всеобщего беспорядка.



В России это кончилось почти двадцатилетним хаосом в начале XX века, когда к власти стремились все, кто не попадя. Тем не менее, Кропоткин старался найти альтернативу оголтелому капитализму и монархии. Его заслуга в том, что в своих трудах он доказал, что в природе существует взаимопомощь, именно она является фактором эволюции, а вовсе не конкурентная борьба видов. Его взгляды кардинально отличались от популярной тогда теории Дарвина, которая стала научной опорой либерализма и идеологии марксизма.



В то время теорию Дарвина перенесли на социальную систему, а теорию Кропоткина – нет. Тогда социализм ещё только оформлялся в качестве мировой научной модели, основной целью которой является претворение в жизнь принципов социальной справедливости, свободы и равенства. Впервые термин «социализм» был использован Пьером Леру в 1834 году.



Стоит заметить, что термин «социализм» постепенно начал входить в общественное употребление. Так, в марте 1898 года была основана Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). Мыслители в разных странах находились в поиске и старательно формулировали справедливую идею устройства государства. При этом они обращались и к античным источникам, так в названии партии ещё присутствует слово «демократический».



Действительно идея демократии была разработана в Древних Афинах. Вот только проблема в том, что Греция тогда представляла собой кастовое рабовладельческое общество, где рабы и женщины не попадали под понятие «гражданин», соответственно, ни о какой социальной справедливости не могло быть и речи.



Может быть поэтому слово «демократия» как некое магическое заклинание повторяется оккультистами -либералами в нашем веке. Кастовая система под вывеской «демократия» закреплена в современных государствах, а рабами сегодня стали бесправные мигранты, скитающиеся по миру в поисках призрачного счастья и халявы.

Вернёмся в Россию тех лет. Монархия постепенно отмирает, в Европе уже вовсю бушуют буржуазные революции, экономисты-либералы на практике легализуют власть капитала и разрабатывают научную теорию, оправдывающую эксплуатацию одного человека другим. Если Александр III вошёл в историю как царь-миротворец, так как удержал страну от раскола, то при Николае II власть фактически уже перешла в руки местных либералов.



В России как бунт народа бессмыслен и беспощаден, так и власть либералов – жестока, однобока и крайне опасна. А. Ф. Керенский – видный поборник всяческих свобод, как только возглавил временное правительство, так сразу включил машинку по печатанью денег, реализуя, тем самым, на практике основной смысл жизни согласно постулатам теории либерализма.



Так называемые «керенки» стали прообразом современного необеспеченного ничем доллара. «Керенки» были формально номинированы в золотых рублях, однако не имели реального золотого обеспечения. В условиях гражданской войны «керенки» печатались незаконно в разных типографиях, и во всеобщем военном хаосе либералам можно было неограниченно зарабатывать.



Опасная идея, видимо, заразительна, так как тоже самое либералы реализовали в Америке только в мировом масштабе, открыв всемирный банк и, в итоге, отвязав доллар от какого-либо реального обеспечения. Военные одержимые жаждой наживы – развязали тотальную войну всех против всех. Денежный станок теперь работает на глобальных оккультистов-торгашей, всевозможные революции всех мастей на мировой сцене перманентно вспыхивают то там, то тут.

Однако благо, что к власти в то далёкое время привели простых рабочих-крестьян. Не обременённые вирусами буржуазии, народные комиссары сумели навести порядок в стране. Испокон веков народ на Руси жил прямыми понятиями и ценностями. Фактически народам в СССР удалось совместно сгенерировать идею социализма, которая стала маяком надежды – рецептом спасения от махровой власти золотого тельца.



Но проблема заключалась в том, что в отличие от либерализма-капитализма, который имел в арсенале теорию Дарвина, труды многих учёных, социализм только народился, не было чётко сформулированной и научно подкованной идеи, а также прецедента – опыта практической реализации социальной справедливости.

Либералы постарались и подкинули своих агентов в движение социалистов – оппортунистов-соглашателей и прочих перевёртышей. Вместо социализма человечеству подкинули теоретические учения Маркса-Энгельса, Дарвина, Фрейда и прочих. Под лозунгом социальной справедливости выступили торговые союзы. Баг зашит в самом названии “Trade Union”, что дословно переводится с английского как «торговый союз», на русский, конечно, перевели – иначе Профсоюз. Но как вы лодку назовёте, так она и поплывёт. Вот мы и приплыли…



При этом основной целью марксизма было сделать из государства корпорацию. Так, государство, по образному выражению К. Маркса, должно быть «работающей корпорацией в одно и то же время законодательствующей и исполняющей законы».[31] При этом опасность перерождения социалистической революции в тоталитаризм при условии массового невежества описал Оруэлл в 1945 году в притче «Звероферма».



Он описал технологию – народ не доволен монархом, находится старейшина, который указывает всем путь – революцию, происходит переворот, к власти приходят правдорубы, которые искренне заинтересованы в развитии, все начинают строить справедливое общество, однако, есть те, кто гребёт больше под себя. Они же и обвиняют правдорубов в измене и захватывают власть при молчаливом согласии большинства. В итоге свиньи-либералы под прикрытием социальных лозунгов расхищают народное имущество, устанавливают имперскую диктатуру, объединяются со свиньями – либералами из других стран, при этом народ терпит лишения и унижения.



В этом смысле прав был Хрущёв, когда говорил: «Американская свинья и советская, я убеждён, что они могут вместе сосуществовать»[32] (1959 год). Конечно, в конце народ вновь восстаёт против несправедливости. Однако, такой сценарий может повторяться долго, либо вообще привести к катастрофе, если народ не воспитывать и не развивать интеллектуально. Мыслителям разных стран не хватило времени на выкристализовывание идеи социализма.



Критика Оруэлла была своевременна, но она не была донесена до народных масс, тем более он не предложил рецепт, а как может быть по-другому? Обычно Оруэлла выставляют как ярого критика СССР, но в его критике, как показала практика, определённо было рациональное зерно. Была описана угроза, к чему приводит революция животных, которых некому направлять. В реальности либералы захватили власть и медленно убили Советы, тем самым попросту дискредитировав недоформулированную и недовоплощённую идею социализма.

Целесообразно сделать замечание о том, что если уж в России вновь придут к власти махровые либералы, то тогда всему человечеству хана – местные свиньи-либералы выжмут всё. Обнуление полное гарантировано всем без исключения, внешнему миру тоже – без возможности дальнейшего восстановления.



После развала Советов, Россия откатилась назад и движется по сценарию прошлого. На дворе монархия. Путин был царём – миротворцем, который уберёг страну от распада. Но сегодня к фактической власти пришли военные, которые стали показывать зубы; сейчас на многих ключевых должностях в стране «либеры», которым всё до лампочки, лишь бы карман или сейчас это виртуальный счёт был полон бабла. Их недалёкий девиз – «распилим всё».



Рискуем наступить на те же самые грабли и мы – Россия, и всё мировое сообщество. Если в 1917 году эгоисты-либералы придумали аналог, как надуть весь мир, то страшно подумать, что придёт им в голову, когда они сядут за кормушку завтра? Тем более имея современные виртуальные возможности…

Однако, посмотрим на светлую сторону жизни. Русский культурный код, а, соответственно, и народный потенциал, можно использовать и во благо мирового сообщества. На каких базисных культурных установках плывёт Россия? Русские достаточно миролюбивы и терпеливы. Отто фон Бисмарк так описал русских: «Русские долго запрягают, но быстро едут».



Культурному коду РФ свойственно понятие гармония, это отражено в народном фольклоре: напевы протяжны, длинны и гармоничны. России нацизм, как показала практика, сложно навязать. Русских можно сравнить с волной, они приходят и уходят, никогда не захватывают другие государства. В культурном коде РФ нет доктрины культурного доминирования.



Русские легко сживаются с разными культурами. Исторически Россия многоконфессиональное и многонациональное государство. На Руси всегда ценились размеренные люди, а не просто талантливые (в Древней Греции талант – это мера веса и денежная единица). При этом система мер меняется от условий среды. Большая часть России находится в холодных широтах, что предполагает необходимость уметь приспосабливаться к разной погоде.



Для русских характерно повышенное чувство справедливости, нормой считается общинность, помощь соседям, либо просто людям с улицы, попавшим в беду. Так в условиях холодного севера без помощи друг другу не выжить.



Во времена Советского Союза люди ощутили в своей жизни явление гармоники, социального резонанса, когда благодаря совместной работе возможности каждого, даже самого маленького элемента, значительно возрастают. Так коллективы учёных решали сложные задачи, создавались нравственно-ориентированные песни, фильмы.



В 1970 году ЮНЕСКО был признан кризис западной системы образования, советская система была признана лучшей. Но это прошлое…

Методологическим инструментом российской политики можно назвать «Колотушку».



Так в России все знают, что строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.



Вначале правоохранитель громко стучит колотушкой, предупреждает всех, мол, я иду – кто не спрятался – я не виноват. Но при этом предупреждён – вооружён, если не пойман – не вор, ну, а если уж попался, то – ворюга, отвечать будешь по полной.



При этом что называется «попасть» может любой и всякий.



Однако основной внутренний вопрос власть методологически решает один – что ты создал для народа. Воровал себе или строил народную власть (армию как ЧАПАЕВ, например)?



Народная мудрость заключается в большой гибкости, широкой вариативности с достаточно большой системой допуска и умением адаптироваться к любым условиям, в том числе природным. В исходном русском культурном коде синтез культур является базисной основой, а унификация не приемлема…

Однако, сейчас Россию активно толкают на баррикады, только в лице врага – мировая «гниль», которая образовалась в результате легализации власти оккультистов и установки суррогатного ПО. Для этого используется всё тот же мистицизм и оккультизм, который свойственен русским.



Так, ещё древние толтеки якобы заявили, что «С холодного Севера придут они, отважные мужчины и женщины из многочисленных племён сильной расы…»[33] и спасут всех. Автор чувствует, что в этом пророчестве речь идёт почему-то о русских людях. Он так объясняет свою позицию: «Запад становится все более степенным и стерильным, и смысл в том, что именно пылкий дух русского народа способен вновь зажечь в умах и сердцах Запада видение нового мира». [34]



Уважаемые, а как насчёт того, чтоб нам вместе пораскинуть мозгами, чтобы решить, как вылезать из этой гнили будем? Русские — не чудотворцы вовсе, половина из них уже мутировала под влиянием оккультизма и мистицизма, столь здесь распространённых…

Проект «Отстыковка»

Большинство экономик мира глубоко интегрированы в глобальную экономическую систему, во главе которой стоят торговцы-оккультисты. Проявлением этой зависимости является мировой финансовый кризис, который начался в США. Но помимо прочных экономических привязок, на планете осуществляется оккультная оккупация по установке «мутагенного» ПО[35]. В этой связи ребром встал вопрос, кто будет управлять странами через 10-15 лет.



Евро-Американский конгломерат глубоко поражён оккультными вирусами, но именно там готовят управленческих кадров для большинства стран. Осуществляется политика подготовки мега-дипломатов – вассалов империи, «управляющих на местах», как они их называют, которые становятся носителями вируса – искусственного уникода.

При этом само руководство США и спецслужбы идут по пути негативных тенденций и алгоритмов, которые проявлялись в СССР. Дорого стоят те, кто имеет свою позицию. В своём имперском расширении и увеличении границ влияния СССР экономили, покупали «ширпотрёп», т.е. всех любителей потрепаться, тех, кто с трудом выговаривал слова: Маркс, Ленин, труд, май.



Американцы сегодня покупают тех, кто может бездумно выкрикивать слова: демократия и свобода. Может дело и не в американцах, а в оккультистах, стоящих у руля. Управленцы США заинструктированые всевозможными инструкциями, не проводят анализ того, кого они покупают. По факту это бесхребетные сволочи и паразиты – люди с низким уровнем интеллекта и отсутствием ценностей, которые без зазрения совести сдадут всех и вся, в том числе и своих работодателей.



Так, информация о том, что бойцы сирийской оппозиции, подготовленные США, бросают оружие на поле боя и дезертируют, появились в социальных сетях ещё за недели до того, как официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис заявлял, что «это не соответствует действительности», и назвал подобные утверждения дезинформацией.[36] Россия, кстати, там была вообще не причём.

Мутационный вирус алгоритмически рассеивают везде, при этом, не проводится анализ окружающего мира. Присутствие вируса в теле организма приводит к отсутствию задач открытого поиска, анализа и синтеза. В отношениях организма-хозяина и паразита есть опасная закономерность – при накоплении определённого количества паразитов в организме хозяин погибает.



Паразиты будут искать нового хозяина. В этом смысле правильно заявление президента США о том, что, если Америка уйдёт как лидер с геополитической арены – погибнет под давлением вирусных технологий и порождаемых ими же багов, то мир очень близко приблизится к полному хаосу. Поэтому самой Америке нужно пересмотреть своё движение в будущее, свои идеологемы и цели.



А остальному миру, если он хочет быть субъектным в отношении своей территории и сохранить планету, помочь США и своевременно выстроить коллективную безопасность.

Работа в области формирования смыслов, насыщения информационного поля жизнеутверждающими ценностями с целью создания безопасной социальной среды должна вестись постоянно операторами разных территорий.



Задача этой работы – сместить акцент в сознании людей со сценариев разрушения на сценарий развития, с «культа смерти» на «культ жизни», с пропаганды получения удовольствия и безудержного потребления на интеллектуальный восторг и душевное творчество. Сегодня информационная среда, культура в большей степени формируют человека, диктуют ему – что хорошо, а что плохо.



Как результат автоматически без участия самого человека формулируются его цели и ценностные ориентиры. Зачастую сам носитель не понимает, что и в чьих интересах он реализует. Именно поэтому важно вести просветительскую воспитательную работу среди специалистов IT, а также представителей интеллектуальных профессий, которые формируют контент современного киберпространства. Именно они являются сегодня инженерами человеческих умов и душ, и от того какие цели ведут их по жизни и какие смыслы довлеют в их сознании зависит будущее планеты.



В прошлом веке революцию совершили рабочие разных стран, «социалистические государства» были надеждой человечества на возможность реализации общества социальной справедливости. Сегодня новой движущей силой эпохи являются люди интеллектуального труда. Именно они несут социальную ответственность, так как понимают больше.



Развитая технологическая среда требует от нас увеличения числа интеллектуалов, поэтому скупиться на долгосрочные вложения в качественно новое воспитание и образование молодёжи нельзя.

Мы обязаны сохранить и развить планету

Мы понимаем всю тяжесть складывающейся ситуации и возможные последствия от бездействия. Крайне необходимо уже сейчас начинать построение коллективной системы защиты культурного кода цивилизаций: народа, государства, территорий. Для осуществления такой работы необходимо выстраивание многоуровневой системы пропаганды и воспитания.

Опираться можно на труды разных учёных (Ушинский К. Д. с его работой «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии», Павлов И. П. «Мозг и психика», Януш Корчак «Как любить ребёнка», Лобашёв М. Е. «Сигнальная наследственность», Макаренко А. С. «Педагогическая поэма», а также на методы и подходы в воспитании И. Г. Песталоцци и педагогическую систему Я. А. Коменского, труды П. Ф. Лесгафта).



Нужна совместная разработка современного и действенного подхода для противодействия идейно-культурной агрессии в отношении культур мира. Выработать пошаговую тактическую программу выхода из глубин кризисов и долгосрочную стратегию развития человечества предстоит сообща.

Уже сейчас остро необходима реализация стратегии культурного единства, основанного на учёте разнообразия культур. Это более выигрышно, так как обеспечит гибкость системы, а значит, возможность решения более сложных всепланетных задач, стоящих как перед разными народами, так и перед человечеством в целом.



Ориентация на решение сиюминутных тактических задач и реализация концепции унификации культур привела к угрозе существования человеческого вида как такового.



Мировому сообществу должно отказаться от рабства, так как синтез культур возможен только в условиях равенства, НЕ уравниловки.



С точки зрения долгосрочного планирования стратегия синтеза культур является более эффективной, а в перспективе её реализации корпорации, работающие на глобальное развитие, получат значительные дивиденды. Коллективы, состоящие из международных экспертов разных областей знаний, ориентированных, прежде всего, на глобальное развитие и созидание, способны создать целый ряд полезных инноваций.



При этом должно учитывать необходимость первичных инвестиций в область мирных исследований по социологии, а в дальнейшем уже в сопутствующий ряд естественных наук и технических разработок.

Ряд особенностей текущего момента

(не понимание их грозит переходом особенностей в разряд трудностей)

В 2001 году взорвана статуя Будды в Афганистане. В 2003 г. атакован Национальный музей Ирака в Багдаде. Танхид Али – руководитель информационного центра музея:

«Из 15 тыс. похищенных экспонатов Национального музея удалось вернуть лишь около 4 тыс. В 2003 году американские солдаты ходили по залам музея как по супермаркету и брали то, что им нравится; при этом расхитители знали, где и что брать, имея схемы запасников музея и спецоборудование для взлома хранилищ».[37]



Иракский Национальный музей – это единственный музей в мире, в котором были собраны свидетельства непрерывной истории человека на протяжении последних полумиллиона лет. В нём были представлены коллекции доисторического, шумерского, ассирийского, вавилонского и исламского периодов. В 2013 году уничтожены древние рукописи в Мали.



В 2015 году прогремели взрывы в сирийской Пальмире… Права Ирина Бокова, генеральный директор ЮНЕСКО, которая называет это «культурной чисткой».[38]



Артефакты культурных кодов человечества намеренно стирают с лица Земли.







Не задумывались, почему нацисты, а теперь и террористы так яростно зачищали и зачищают именно памятники и объекты культуры, которые при проведении боевых операций не представляют ни тактическую, ни стратегическую ценность? Вот именно. Именно об этом мы написали и пытаемся разъясниться.



Нужно стереть культурно-историческую память и установить суррогат вместо культуры и реальной истории. Это проявление имперской алгоритмики (логики поведения раба и рабовладельца, которые легко меняются местами), которая ведёт человечество в тупик. По большому счёту на всех приоритетах идёт информационно-алгоритмическое противостояние двух мировоззрений: общества рабства и общества социальной справедливости.

Не только РФ, Азия и Европа, но и Ближний Восток, север Африки непосредственно пожинают плоды всемирного мировоззренческого тупика – рабство с привкусом оккультизма, который давит на нас из всех СМИ.



Понимание необходимости перекодировки негативных тенденций в каждом регионе планеты должно приносить здоровые плоды в виде разработки и установки новой культурной программы «мира и созидания» и заставлять двигаться дальше всех неравнодушных к проблеме.

Какие же действия нужно предпринять, чтобы сохранить планету?



Осознать происходящее, а не просто отфиксировать факты.

Выстроить мировую коалицию против терроризма через создание сильных региональных операторов с помощью поддержки института неправительственных общественных организаций

Открыть Центр Сближения Цивилизаций



Поясним подробнее:

Во-первых, для совершения социального манёвра требуется несколько лет. Объективно, что психика современного человека перегружена социально опасными вирусами и поэтому работает с задержкой на обработку информации (описание фактора среды, выстраивание вектора целей). От момента фиксации происходящего до момента действий проходит время.



При условии активной самостоятельной и коллективной работы человеку требуется от двух и более лет (зависит от степени поражения психики), чтобы он начал уверенно действовать.

Следует откровенно признать, что руководство стран действует в логике государственно – территориального мышления, то есть предполагается, что районы организационно подчиняются единому центру – госаппарату. При этом территориально-привязанной государственной машине противостоят интеллектуально организованные корпорации.



Они не привязаны к конкретной территории, внутри каждой корпорации создаётся конкурентная среда с собственной иерархией ценностей и смыслов. Таким образом, в корпорациях навязывается ущербная модель интеллектуального рабства, и они сами являются и носителями, и проводниками этой логики – логики носитель-раб плюс хозяин паразит. Всё это дополняется оккультным антуражем в виде бренда-символики, корпоративных ценностей и т.д.

В настоящий момент государство может эффективно противодействовать корпорациям только на четырёх приоритетах управления (военном, генетическом, экономическом, фактологическом). Сложность в том, что сегодня подавляющая масса населения на планете не готова к активной работе в области противодействия идейно-культурной агрессии.



Народ мыслит максимум на уровне фактологии. Поэтому идёт интенсивная информационная борьба в медиа пространстве за умы через подмену и трактовку фактов, фальсификацию истории и т.д. Государство должно блокировать эти атаки, но при этом заботиться о формировании созидательных ценностных ориентиров и представлений. На летописном и мировоззренческом приоритетах у государственной администрации пока нет специальных средств защиты.



Атака ведётся именно с тех приоритетов, где отсутствие защиты предопределённо предполагает успех атакующих. Победы на одних приоритетах будут девальвированы или полностью нивелированы, если не будет выстроена система работы на других приоритетах (работа с алгоритмами).







Во-вторых, крайне важно создание международной коалиции операторов против вируса 21 века – террористов-унификаторов. Большинство стран привыкло выстраивать взаимоотношения на государственном уровне, но нужно понять, что это не работает на летописном и мировоззренческом контурах управления.



Мы искренне надеемся, что ко всем приходит понимание того, насколько это неэффективно и неработоспособно выстраивать отношения со структурами, в которых чиновники являются проводниками неолиберализма. Странам придётся настроить рабочие механизмы по формированию общественных неправительственных организаций, объединённых интеллектуально, на основе идеи.



В буквальном смысле нужно создать сильных операторов в разных регионах, чтобы изменить ситуацию в мире. Американское разведывательное сообщество этим занимается уже давно, но сегодня мы пожинаем плоды их стратегических ошибок, которые заключаются в целеполагании этих организаций.

В–третьих, должен быть открыт общий центр взаимодействия – Центр Сближения Цивилизаций, который объединит региональных операторов; методически и методологически обеспечит работу мировой коалиции против терроризма.



По сути, это площадка сопряжения для поиска взаимных стратегических и тактических решений, выработки эффективных подходов, методик, аккумуляции лучших фундаментальных и прикладных решений. Только совместно мы можем выиграть в битве мировоззрений и отстоять принципы здорового развития социума.







Сегодня мы находимся в алгоритмической зависимости, общество разделено на элиту и массу. Поэтому работа должна вестись с 2-мя уровнями:



Открытая, откровенная работа с элитой на мировоззренческом уровне (работа с алгоритмами):



С помощью иллюстрации широкой фактологической базы нужно разъяснять необходимость и целесообразность перехода от рабовладения – неолиберализма к равенству, обществу социальной справедливости.



Осторожная работа с основной массой населения.



Работа должна проводиться не военными, а специально подготовленными пропагандистами – социальными инженерами, которые на простом языке постепенно будут разъяснять происходящее, воспитывать, искоренять невежество.



В задачи социальных инженеров входит тонкая работа с алгоритмикой поведения человека. Алгоритмы поведения формируются через тысячекратные повторы в медиа-пространстве, которые человек зачастую бездумно копирует в жизни. Социальному инженеру важно оценить степень поражения психики и дозированно предоставлять новую информацию. На перекодировку требуется время.

Одновременно с непосредственной работой с населением необходимо активировать общественно полезные гражданские инициативы, контролирующие контент в СМИ. Например, можно воспользоваться опытом Нидерландов и создать Общественный Совет при телевидении, СМИ, который будет выполнять роль фильтра и блокировать социально вредные информационные продукты.



При этом вопрос, кто в него войдёт, чрезвычайно важен. Если это будет либерально настроенное лобби, то данная мера бесполезна, ибо проводники «Обезьяностандарта» не замедлят по-быстренькому добить Окно Овертона и впустить ещё большую массу медиа вирусов в местные СМИ.

Война предполагает проведение оборонительных и наступательных мероприятий. Никто не будет ждать террориста, закрывшись с пистолетом у себя дома. Поэтому работа Центра должна вестись в этих двух направлениях.

I. Оборонительная деятельность. Нужно обеспечить внутреннюю безопасность территорий и уберечь их от разрушения. Работу нужно было начинать ещё вчера. Сложность в том, что воспитание социума, фактически сегодня – это его лечение от опасных вирусов занимает годы. К тому же, в мире есть только узкая группа спецов, кто реально в состоянии предлагать эффективные методы лечения социума, осуществлять плавную коррекцию – смещение тенденций.

II. Наступательные мероприятия предполагают отстаивание идеи, принципов. Центр Сближения Цивилизаций, как общая площадка, должен содействовать созданию эффективной системы многополярного мира. Именно в этом аспекте нужно поддерживать общественные организации, создавать сильных партнёров.



Только коалиция разнокачественных региональных операторов может обеспечить надёжность системы и возможность гибких манёвров. Декларации, подписанные на бумаге договоры, формальные структуры и организации ни к чему не приведут. Нужны выверенные действия, руководящие кадры – идейно-ориентированные в первую очередь на развитие социума, а не себя лично.

Мир переходит в качественно новое состояние. Это важно осознать и принять. Рабочие массы теряют свою движущую силу, теперь движущая сила за интеллектуалами, программистами, теми, кто формирует информационный контент. Это касается всех территорий: Америка, Китай, Европа, РФ, страны Африки, Латинская Америка, Индия и т.д. В новом состоянии общества идёт качественное иное противостояние за умы тех, кто вырабатывает решения.



Автоматически в одиночку никто не перейдёт на новый уровень управления. Проблемы есть в каждой стране. Только совместные действия помогут разумным странам отстоять принципы Жизни на планете. Россия испробовала на себе пагубное влияние high-hume[39] технологий, и теперь знает, как они действуют изнутри. Россия готова внести свой интеллектуальный вклад в разработку противоядия вирусу, формирующему рабовладельческое мировоззрение.

Нужно понять, что идёт тотальная война мировоззрений. Страны, народы, корпорации, государства – это всего лишь инструменты. Те, кому в душе приемлемо общество социальной справедливости, должны приложить все силы и оказать воздействие на свои корпорации, госаппарат, окружение, проявить гибкость и находчивость в осуществлении общего дела преображения планеты.