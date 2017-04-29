Культура как бизнес: не всем, но для каждого

Есть два пути решения данной проблематики: первый – это постановка стратегически выигрышной задачи объединения, синтеза культур. Практическое решение задачи синтеза культур требует значительных затрат на первых этапах, так как предполагает массовую ликвидацию безграмотности и особого уровня воспитания человека. В настоящий момент в мировой практике реализуется второй путь – это упрощение и унификация сложных культурных кодов. Этот путь даже кто-то оправдывает, рассматривая его тактически выгодным. Однако, упрощение и унификация сложных культурных кодов – это очевидный минус реальной глобализации дня сегодняшнего.

В современном мире темп глобализации значительно вырос, ускорился на порядки обмен информацией между странами и народами, логистика позволяет за считанные часы перемещаться человеку из одной части планеты в другую. Сам процесс технологического и информационного обмена неотрывно связан с влиянием одной культуры на другую. В своё время западная научная мысль отфиксировала такое явление как столкновение цивилизаций, о котором писал С. Ф. Хантингтон, причиной которого является отсутствие глубинных знаний культурного кода той или иной нации, что приводит к жёсткой идеологической конфронтации между разными народами и странами.

Всё дело в том, что реализуемая сегодня модель глобализации на практике носит агрессивно-наступательный характер. Культура-гегемон стремится захватить всё информационное пространство. Если раньше культура была первоосновой человеческой жизни, позволяла «всерьёз и надолго» выстраивать общественные взаимоотношения, проводить взаимную интеграцию и сопрягать разнородные социальные системы для общего развития, то теперь навязываемый принцип культурного взаимодействия выражается словами – «бери здесь и сейчас».

Сегодня гегемоном стала массовая «культура», искусственно слепленная из североатлантической смеси культур. Смесь эта – это результат работы концепции «плавильного котла», которую огласил ещё в 1908 году в своей пьесе Израэл Зангвилл.



Главный герой пьесы Горас Элджер, молодой иммигрант из Российской империи, заявляет: «Америка — это созданный Богом величайший плавильный котёл, в котором сплавляются все народы Европы… Немцы и французы, ирландцы и англичане, евреи и русские — все в этот тигель. Так Господь создаёт нацию американцев».[1] Сегодня глобалисты-унификаторы сделали Америку заложницей политико-экономических технологий и используют её как инструмент для торговли массовой культурой.



Показательно высказывание американского социолога Р. Стила: «Мы построили культуру, базирующуюся на массовых развлечениях и массовом самоудовлетворении… Культурные сигналы передаются через Голливуд и «Мак Доналдс» по всему миру – и они подрывают основы других обществ… В отличие от обычных завоевателей, мы не удовлетворяемся подчинением прочих: мы настаиваем на том, чтобы нас имитировали».[2] Культура стала бизнесом.[3] Искусство, одежда, еда, техника и другие сферы жизни человека подгоняются под один эталон и выставляются на продажу. Под информационным прессом оказываются все национальные культуры планеты, что ведёт к серьёзной деформации восприятия картины мира самобытными народами.

Следует отметить, что американцы не первые жертвы войны мировоззрений. Оружие оккультного одурманивания продолжает делать свою работу. В XX веке концепция унификации человечества и доминирования (исключительности) одной расы продвигалась в Германии. Простые немцы были вовлечены в этот опасный социокультурный эксперимент.



Нацисты заявляли о некой «силе в единстве», а фактически проталкивали гегемонию одного искажённого культурного кода и стирание всех остальных культур. Не доучив уроки прошлого, человечество продолжает наступать на те же грабли… Только сколько сил и усилий понадобится, чтобы справиться с общей мировой бедой на этот раз?

В условиях идейно-культурной гегемонии по умолчанию и фактического массового невежества все декларации об интеграции, единстве в разнообразии и т.д. становится невозможно реализовать на практике. Глобализация должна носить поступательно-созидательный характер (!), тогда реально оздоровление и развитие человеческого общества на качественно ином уровне.

Субъектность стран и народов

Любой процесс или явление воспринимаются нами субъективно, то есть исходя из критериев, которые лежат в основе наших описательных алгоритмов. Управление обществом сложный, многоконтурный процесс. По своей значимости контуры равновелики, при этом они разнокачественны, исходя из задач, методов и целевой ориентации.



Современная наука называет эти контуры – обобщённые приоритеты управления. Воздействие на общество производится комплексно через разные контуры одновременно. Если происходит пробой, перегруз или разогрев на одном из контуров – нагрузка частично перекладывается на другие, которые становятся заметнее.



Из более-менее ёмко и достоверно описанных на сегодня выделяют следующие контура: мировоззренческий (алгоритмы распознавания\восприятия информации), летописный (весь набор исходников культурного кода, включая достоверные исторические данные), фактологический (умение\навык работать с источниками информации; выражается в прикладных технологиях, включая разного рода идеологии), экономический (обеспечение узлов, элементов, механизмов системы исходя из выбранной модели управления), генетический (забота о людях как о материальных носителях культурного кода) и военный (уничтожение\подавление носителей культурного кода прямое и опосредованное, в том числе и в целях самообороны).







Культура предопределяет набор кодов, которые предписывают человеку определённое поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие. Субъектным может называться народ, который имеет определённую степень свободы (более 75 %) на каждом контуре – приоритете управления.



Соответственно, противостояние мировоззренческих моделей, носителей мировоззренческих моделей, в том числе территориально объединённых в страны, может происходить и происходит на каждом из приоритетов. Чем на большем количестве уровней произведён захват, тем сильнее и глубже закрепощение того или иного народа.



Если степень свободы в стране составляет не менее 3\4, то страна обладает суверенитетом, то есть самостоятельностью в принятии решений по данному приоритету. Оккупация страны наступает, когда степень свободы опускается до 1\4. В этом случае происходит потеря субъектности: решения принимает внешняя сила, осуществившая захват управления страной на том или ином приоритете. Полная потеря субъектности – это уничтожение страны.

Так, например, Российская Федерация оккупирована на экономическом приоритете. «В ноябре прошлого года депутаты КПРФ и Единой России просили генерального прокурора Юрия Чайку проверить законность действий Центробанка, которые, по их мнению, привели к резкому падению курса рубля. Однако в надзорном ведомстве пояснили, что ревизия в регуляторе вне компетенции прокурора. Аудиторами ЦБ являются исключительно западные компании, и он обладает иммунитетом от контроля российских ведомств».[4]

Неудивительно, что процентная ставка ЦБ РФ и центральных банков других стран значительно различается, в России она колеблется между 11 — 16%[5], в то время как, в так называемых развитых, странах она не превышает 2,5%[6]. Кроме того, согласно Конституции РФ, статья 75, денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации, его основная функция — защита и обеспечение устойчивости рубля, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти.



Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России – по обязательствам государства. Используя механизм ЦБ, интернациональные круги могут устраивать бесконечный отток капитала из страны, блокируя, тем самым, возможности развития государства.

Изобразим графически внутреннее состояние субъектности России на каждом контуре управления.







Потеря субъектности органами государственной власти де-юре и де-факто на любом из приоритетов ведёт к нестабильности и невозможности устойчиво развивать территории страны.



Проблема дня сегодняшнего заключается в том, что государство как общественный институт, который обязан задавать центральную линию развития страны, утрачивает субъектность. Роль субъекта перехватывают корпорации.



Если раньше торговые объединения исполняли роль хозяйствующего субъекта на территории и считались с позицией правителя\управления страны в вопросе распределения ресурсов, то сегодня корпорации находят возможности использовать правительства в качестве исполнителей своей цели – «накопленчества», т.е. накопление ресурсов, материальных и интеллектуальных активов, максимизации прибыли любой ценой. (Возможно когда-то созданные кем-то под конкретные задачи, сейчас, без наличия субъекта, они борются между собой и автоматически продолжают накапливать ресурсы, выжимая их, тем самым, с окружающего мира). Ниже представлены схемы управления страной.



1. Реализуемая сегодня схема управления «корпоративный интерес»:





2. Схема устойчивого управления страной:



Сдвиг происходит и в самоидентификации людей. Раньше при встрече с новым человеком вопрос «кто ты?», «чьих будешь?» задавался с целью распознать новый элемент и понять, прежде всего, носителем какого культурного кода он является.



Сегодня в условиях глобальной унификации носители интеллекта начинают ассоциировать себя не с территорией, своей родиной, народом, а с теми или иными информационно-алгоритмическими установками, в том числе с профессиональными.



Уже не услышать ответ «мы скопские», а чаще звучит «я-юрист». Дошло даже до того, что человека стали подгонять под стандарты техники и технологий. К примеру, чтобы продавать конвейерным потоком одежду для людей, ввели моду на несколько стандартов машинного шитья и т. д.



Возможно даже некоторые гугл-футурологи видят приветственные обращения людей друг к другу в недалёком будущем как «Алгоритмическая прошивка 5Хс-1.02\Эмпирический размер носителя ХХL”. Такое видение будущего действительно нужно называть «недалёким», а точнее ошибочным и крайне опасным. Отдельного внимания и особой благодарности заслуживает ответ Президента РФ на вопрос «WHO ARE YOU??” в интервью[7] американскому журналисту Чарльзу Роузу в преддверии выступления на генассамблее ООН от 28.09.2015: «Я – президент, я – русский!».







Вообще, гугл-футурологи вовсе не генераторы новых идей. Ещё в 1920 году Евгений Замятин описал печальную тенденцию о том, к чему приводят мечты о тоталитарной унификации. В произведении «МЫ» у людей больше нет имён, они названы нумерами. Нумера гладко бреют голову, ходят в «юнифе» (одинаковой одежде), власть контролирует всё, даже интимную жизнь нумеров. Однако, находятся неверные и среди нумеров.



Поэтому в конце концов великий интегратор делает всем операцию на мозг по удалению «центра фантазии», превращая всех в бездушные и бездуховные, но зато послушные механизмы. Это произведение, да и события в реальном мире вдохновили и других на размышления об угрозах будущего: британец Джордж Оруэлл («1984»), американец Олдос Хаксли («О дивный, новый мир!»).







Однако, кое-кто решил испробовать рецепты из книг в реальном мире. В лагерях Третьего Рейха фашисты пытались сделать из людей рабов и зачищали тех, кто не сдавался. Несколько позднее прислужники либеральных свобод в концлагере на острове Досон чилийских коммунистов называли вместо имён Остров 1, 2 и т. д.



«Гуманные» капиталисты так и не сумели «мирно» перекодировать социалистов за годы лагерных мучений, поэтому в итоге, подобно фашистам, убили носителей «опасных» идей. Чтоб, не дай Бог, чего не проросло в Латинской Америке социально полезного. Футурологи XX века главным злодеем назвали государство, но сегодня управление фактически полностью перешло к корпоратократам, торгующим абсолютно всем и устанавливающим диктат рынка во всех сферах жизнедеятельности человека.

Кстати, идеология фашизма Бенито Муссолини, предполагала установление власти корпораций, которые должны были представлять интересы всех слоёв населения. Власть корпораций по факту и под вывеской либеральной демократии действительно установилась, вот только с целеполаганием ошибочка вышла.



Поставив во главу угла максимизацию прибыли любой ценой, лидеры мирового оккультизма очевидно напутали, что первично в векторе их целей; если даже один из отцов-основателей капитализма Д. Рокфеллер уже сто лет как произнёс: «Я не знаю ничего более презренного и жалкого, чем человек, который посвящает всё своё время тому, чтобы делать деньги ради самих денег».[8]

Наш современный мыслитель, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук А. Л. Никифоров чётко определил основные мировоззренческие принципы либерализма: «общество для вас – лишь механическая совокупность индивидов, которых связывают лишь отношения обмена; вы объявляете священной частную собственность и признаете институт наследования; вы отвергаете вмешательство государства в рыночные отношения, отвергаете религиозные и традиционные нравственные ценности как ограничивающие свободу индивида; вы лишаете индивида культуры и превращаете его в двуногое беспёрое существо».[9]



В итоге всевозможные течения либерализма переродились в крайнюю форму «неолиберализм», когда все типы социальных взаимоотношений интерпретируются как акт купли-продажи. В рамках этой губительной идеологии ничем не ограниченная рыночная свобода и конкуренция рассматриваются как основные средства достижения прогресса человечества.



Активно вирус неолиберализма начал распространяться в 1970-1980 гг. через поп-культуру, политику и образовательные стандарты. Сейчас молодёжь автоматически воспроизводит ценности, составляющие основу этой идеологии.



Поколению молодых, не изведавшим тяжесть борьбы за социальную справедливость, навязывают искусно сконструированную модель неравенства, жёсткую конкуренцию как норму, а материальные ценности выдают за цель всей жизни.



Примечателен тот факт, что по существу идеологии либерализма, нацизма, фашизма (в значении военного национализма) имеют общую мировоззренческую основу. Они всячески оправдывают неравенство[10] и предполагают стирание и замену исходных культурных кодов.







В настоящее время мир переживает глубинные трансформации, происходит смена глобальной парадигмы: переход от материально-технологической к информационно-алгоритмической модели управления.[11] По сути, раньше власть находилась у владельцев материальных активов, теперь она переходит в руки тех, кто владеет и управляет информационными потоками в киберпространстве.



Однако следует заметить, что перевод материальных активов в виртуальное пространство, создание криптовалюты не решит проблему искусственно созданного неравенства в обществе, паразитирования одних людей на других.







На мировоззренческом уровне продолжается противостояние между рабовладельческой доктриной и доктриной общества социальной Справедливости. Более того, смена парадигмы только обнажит все существующие проблемы и обострит борьбу.



Осознанно или нет, формализовав ли свои замыслы в строгие лексические формы или действуя по наитию, комбинируя формы\методы\подходы каждая из иерархически упорядоченных сборок интеллекта (по территориальным, профессиональным, иным принципам) именно сегодня выстраивает принципы и модели управления как минимум на тысячелетия вперёд.

«Мягкая» война против человечности

Развитие информационных технологий позволяет значительно ускорить процесс материализации идей, реализации непроявленных тенденции. Вопрос остаётся в критериях оценки идеи и целесообразности её воплощения. От мировоззрения людей зависит то, какие смыслы витают в обществе. Искусственное разделение людей на высших и низших остро проявляется в культуре. Существование элитарной и массовой культур указывает на то, что, к сожалению, большинству пока приемлема рабовладельческая модель управления.



Следует отметить, что проводники концепции унификации продолжают её активно навязывать и работают на упреждение. Вначале они апробируют технологию на своей территории, после успеха используют её в качестве «тихого» оружия для атаки и подрыва защитных установок социума других стран.



Произведения культуры и искусства разных веков – это зеркало, в котором общество видит своё отражение: прошлое, текущее состояние и нарождающиеся изменения. Массовая культура превращает общество в королевство кривых зеркал с перевёрнутой системой ценностей.

Сегодня интенсивное развитие технологической среды в условиях доминирования рабовладельческой картины мира на планете предопределяет переход информационно-алгоритмической (мировоззренческой) войны от фазы непроявленного, медленно текущего конфликта в фазу обострения. Цель военного воздействия – это размягчение мозга человека, превращение людей в безвольных манкуртов[12], полностью утративших культурно-историческую память.



Иран имеет богатую историю и хорошо разбирается в методах ведения такой войны. По меткому замечанию Али Хаменеи руководители и сотрудники СМИ – полководцы и солдаты на этой войне.[13] Мягкая война объявлена всем, в том числе и России.

Напомним, что войны ведутся на каждом приоритете (контуре) управления обществом. Однако, СМИ фиксируют внимание в основном только на терроризме и на последствиях экономических столкновений: обвал валют, дефолты, экономические санкции, финансовые кризисы. Такая риторика не удивляет, ведь в голове установлено либеральное программное обеспечение. При этом механика ведения «мягких» войн, осуществление оккультной мутации замалчивается.



Сегодня жизнь каждого стала полем активных боевых действий, жёсткого информационно-алгоритмического противостояния. Объект воздействия – это мировоззрение человека. Именно через культуру формируется мировоззренческий стандарт, который предопределяет стереотипы мышления и алгоритмы поведения.



Таким образом, зная исходный культурный код, человека можно «посчитать», т.е. спрогнозировать его реакции и поступки. Сегодня приверженцы рабовладения осуществляют опасную политику унификации, которая предполагает внедрение вируса искусственного уникода, разрушающего традиционные культурные коды разных стран. Вредоносные информационно-алгоритмические установки моделей поведения, смыслоразрушающие медиавирусы проникают во все сферы жизнедеятельности сообществ через СМИ, кино, видеоигры, телешоу, кумиров, книги, музыку и картины.



Известный американский медиавед и защитник политики открытого кода Дуглас Рашкофф говорит, что масс-культура – это среда, в которой очень хорошо распространяются медиавирусы, похожие на биологические вирусы.



«Принципом распространения медиавирусов является узнаваемость в медиапространстве, на чём и базируется вся поп-культура, будь то узнаваемость поп-звёзд или поп-лидеров политики. Исполнитель воспринимается слушателями как часть их самих. Реальная жизнь подменяется бесконечными реалити-шоу – это пример наивысшей степени симуляции, которая не так безобидна, ибо вырабатывает в человеке однотипные, а значит, легко манипулируемые стереотипы поведения».[14]







Соответственно интеллектуальный уровень понижают намеренно, чтобы было проще манипулировать населением. При этом используется целый арсенал средств: массовая культура, образовательные стандарты, политические идеологии со своими наборами идеологем[15], научные исследования – всё работает на упрощение и максимизацию потребления.



На фоне общей социально-культурной деградации прогрессирует интеллектуальное иждивенчество. Обществу намеренно не дают взрослеть. В медиаиндустрии и в политике создаются говорящие головы — авторитеты, которые формулируют реальность для невежественной массы. При этом внешняя логичность их речи не гарантирует правильность выводов, а тем более учёт народных интересов.



Из народа делают толпу, которая вынуждена отдавать право выработки решения другим. Результатом манипуляций является возбуждение и появление у объекта манипуляции ложных целей и ориентиров. Используя элементы информационно-алгоритмического воздействия на человеческую психику и опираясь на инструменты киберпространства, спецструктуры формируют в головах людей нужную им реальность, зачастую никак не связанную с действительностью (симулякры[16]).

Оккультизм как инструмент управления толпой

Если под культурой мы понимаем весь набор внегенетической информации, способствующей созидательному развитию человечества, то оккультизм, в нашем понимании, противоположное понятие – это целенаправленное деструктивное информационно-алгоритмическое воздействие на людей (как материальных носителей культурного кода).

По сути со всем мировым сообществом осуществляется глобальная спецоперация. Предварительно был произведён ряд социальных экспериментов на разных культурных платформах, о которых расскажем ниже. Произошла легализация власти оккультистов, которым в принципе всё равно какой культурный код менять. Заразив вирусом молодой ещё до конца не сформировавшийся народ — американцев, они перешли в наступление на культуру других народов.



Тем более, что почва была подготовлена. Например, прецедент был создан в Германии, когда древнегерманские культы были использованы против своего народа, древние символы были истолкованы во зло.



Нацистские оккультисты своей целью ставили подрыв основы сообществ, уничтожение традиций иудаизма, христианства и ислама. Не это ли происходит и в современном мире? Всем миром мы справились с проявленным нацизмом в горячей второй мировой войне, но зараза выжила и расползлась по всему миру. Это как в русских сказках: отрубаешь голову у Змея Горыныча, а на её месте возникает целых три.

Оккультизм – старая технология, которая облекается в разные одёжки в зависимости от эпохи и места. Замолчать, а если уж невозможно, то заболтать, истолковать здоровую идею в тёмном свете, возглавить тенденцию и увести в сторону – это конёк оккультистов.



Оккультисты используют слова «равенство», «свобода», «единство», «интеграция» и т. д. исключительно в качестве красивых вывесок-обёрток. А содержание их инициатив, увы, гнилое насквозь. Так, их излюбленный метод управления страной – это создание кумира – живого культа из правителя. В древности для популяризации царя-императора, государя — героя фабриковали миф, легенду, сказку.



С развитием информационных технологий и социальной инженерии процесс создания кумира значительно ускорился. Кратко опишем технологию оккультизма.



Берётся человек с неким потенциалом, далее накачивают вокруг него информационное поле (сегодня это называется PR) – создают мифы, его показывают везде – это может быть актёр, музыкант, политик и т.д. Когда популярность достигает пика, то его устами передают некий «месседж», который становится достоянием психики большинства и оказывает управленческое воздействие на толпу.



При этом сам кумир может быть благонамеренным идиотом, который толком не понимает, кто и для чего его пользует. Потом кумира уводят в тень, либо приносят в жертву на всякий случай, если он начинает ерепениться и качать права, неугодные торговцам-оккультистам.

Установка культа возможна только в том случае, если в обществе приемлема мировоззренческая рабская модель, и учтены особенности культурного кода подопытного народа. В XX веке в разных странах к власти приходят диктаторские режимы: Муссолини в Италии, Гитлер в Германии, Перон в Аргентине и т.д. Их власть основывается на оккультизме.



При этом оглашается, что кумир выступает от имени народа и разделяет все его чаяния. Вокруг «героя» создаётся некий миф. Так, в Германии был раскручен древний нордический культ военного служения. Символом служения была свастика, которая издревле считалась символом солнца, движения, благополучия.



У военных должен быть свой вождь – фюрер. Соответственно, солдаты беззаветно стали служили своему «великому» фюреру. При этом А. Гитлер как личность не имел большого значения, он был удобным для роли «кумира». Напротив, благодаря личной харизме Эрнст Рём<[17] к концу 1933 года сумел собрать вокруг себя более 2 млн. человек. В 1934 году он был застрелен, как опасный ненужный конкурент.

В странах Латинской Америки культ смерти и жертвоприношений имеет древнюю историю. Истоки культа находятся в древних цивилизациях майя и ацтеков. Также особое место занимают женщины, жрицы-служительницы культа. Кроме того, со времени христианизации Латинской Америки образ святой Марии занял важное место в массовом сознании.



Поэтому успех Марии Эвы Дуарте, жены Перона, был предсказуем. Молодая эмоциональная актриса, вышедшая из низов, с 1941 года сосредотачивается на радио спектаклях и радиорекламе, исполняет роли известнейших женщин — императриц, королев, актрис (Жозефина, Екатерина II, Александра Фёдоровна, Анна Австрийская, леди Гамильтон, Сара Бернар, Элеонора Дузе и другие). Эва Дуарте на протяжении всей своей короткой жизни остаётся женой и главным пиарщиком Перона среди народных масс. Она стала жрицей, служительницей культа.



Её речи просты и эмоциональны, она пользуется успехом у бедноты, главный «месседж», который она несёт – верьте Перону, служите ему, также верно, как я. Социальные технологи создают шоу для толпы, при этом устанавливают жёсткую диктатуру в Аргентине, а положение рабочего класса только ухудшается. По закону жанра Эвита становится жертвой и умирает молодой, её тело бальзамируют и выставляют на всеобщее обозрение. Актриса с радио становится первой леди и символом самопожертвования – технология оккультизма успешно апробирована.







Таким образом, с одной стороны, социальные инженеры создали социальный лифт в странах Латинской Америке – теперь из низов можно подняться вверх, перейти из статуса Слейв (Раб) в Мастер (Хозяин). Тем не менее, вырваться вверх могут лишь единицы.



При этом человек не становится свободным, он продолжает «оккультно» обслуживать «имперскую» модель, в которой толпе надо хлеба и зрелищ (шоу). В результате массового невежества в настоящее время в Латинской Америке новые культы растут как грибы. Так, в 2013 году Ватикан был обеспокоен масштабами распространения культа «Санта Муарте – Святой Смерти», а также прочих божков, представляющих гремучую смесь католицизма с древней мифологией.

После успеха в Аргентине экспериментальной площадкой стали Британия и Америка. Оккультизм обретает новые, современные формы. Именно в Америке в 1967 году Фил Донахью создаёт первое в мире ток-шоу, которое завоёвывает бешеную популярность.



В современном мире стало привычным, что все информационные продукты стараются подогнать под формат «шоу», а иначе толпе не интересно. Донахью завоёвывает доверие тем, что говорит «голую правду» обо всех и вся. В итоге в 1981 году шоумен Рональд Рейган становится президентом США. В массовое сознание вживляется стереотип, что президент-актёр – это нормально. Социальный эксперимент успешно завершён.



Теперь медиаиндустрия формулирует общественное мнение. Технология шоу поступает в продажу и отправляется в «свободное» плавание на экспорт в разные страны. В 80-х Владимир Познер вместе с Филом Донахью проводит телемосты СССР — США. После распада СССР он продолжает активную работу с Западом.



По сути за многие годы он заработал прочный авторитет в кругах российской элиты и стал одним из проводников идей неолиберализма — политики «духовной стерилизации» общества. Он выступает за право на эвтаназию, является противником гомофобиии сторонником легализации однополых браков, поддерживает идею борьбы с наркобизнесом и преступностью среди наркоманов путём легализации продажи наркотиков.[18]





