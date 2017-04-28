Сводки от ополчения Новороссии 28 апреля 2017

Каратели ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, есть раненый, повреждены дома

Минувшей ночью ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, в результате обстрела повреждено здание по улице Домостроительная, 2, ранение получил мирный житель. «Сегодня около шести часов утра в результате обстрела был ранен мирный житель 1953 года рождения», — рассказала глава райадминистрации Валентина Левченко. По ее словам, пострадавший был доставлен в городскую клиническую больницу № 20. Его состояние оценивается как стабильное. Тип вооружения, которое использовалось при обстреле, уточняется. Кроме того, в Макеевке обстрелом ВСУ утром 28 апреля повреждено здание общежития.

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ВСУ 53 раза нарушили «режим тишины» в ДНР

За прошедшие сутки ВС Украины пятьдесят три раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в ВС ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись семьнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Разрушения:

Макеевка, Красногвадейский район в результате танкового обстрела повреждена кровля в общежитии по улице Ермощенко, 6.

Киевский район г.Донецк — прямое попадание в Административно-бытовое помещение северного водопроводного узла по улице Домостроительная, 2. Осколочные ранения получил Крамсков Александр Иванович, 1953 г.р.. Госпитализирован в больницу № 20.

Микрорайон Донецк-Северный в результате обстрелов обесточен.

н.п. Васильевка — ул. Центральная 48- повреждена кровля дома, наружная стена дома.

г.Ясиноватая — ул. Коштановая 22 — повреждение кровли

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Киев затягивает процесс проведения верификации военнопленных — омбудсмен ДНР

Сегодня должен начаться процесс верификации военнопленных, но уже более часа представителей СБУ не пропускают пограничные службы Украины, и процедура затягивается.

Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Надеюсь, что это не будет очередным срывом договоренностей, достигнутых ранее на встрече гуманитарной подгруппы в Минске», — говорится в ее сообщении.

Напомним, что сегодня в 7 утра из Донецка выехала группа жен и матерей военнопленных, которые совместно с представителями СБУ и сотрудниками офиса Лутковской должны начать процесс верификации пленных.

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Взрыв машины ОБСЕ: Киев опять винит во всем Донбасс. Agora Vox, Франция

Как и следовало ожидать, после гибели американского наблюдателя миссии ОБСЕ Киев немедленно возложил всю вину на ДНР, ЛНР и Россию (речь идет об очередных бреднях Турчинова, который на этот раз даже приплел сюда российских офицеров), а также призвал США ввести вооруженную миссию в Донбасс.

Этот написанный Киевом еще до происшествия сценарий был настолько предсказуемым, что предугадать продолжение не составило никакого труда. Тело наблюдателя еще не успели передать ОБСЕ (это произошло в понедельник), как киевские власти попытались воспользоваться его гибелью, чтобы получить военную помощь, без которой Украина не может рассчитывать на победу в Донбассе. Кроме того, министр финансов страны признал, что Украине куда больше требуется от США не финансовая помощь, а военная поддержка и сохранение антироссийских санкций. Яснее не скажешь.

Если же подумать о том, кому выгоднее всего это преступление, несложно представить, кто в первую очередь мог бы стоять за такой провокацией.

Об этом ДНР и ЛНР говорили еще в воскресенье. В частности Александр Захарченко отметил следующее:

«Мы всегда говорили о том, что безопасность сотрудников миссии — один из наших приоритетов. Однако мы не в силах предотвратить все агрессивные действия с украинской стороны. Я неоднократно говорил о том, что со времени поражения в первой военной кампании Киев всеми силами старался втащить в наш конфликт третью силу, то есть иностранцев. Будь то миротворцы или международные полицейские силы. Втаскивание в конфликт третьей силы нужно было Киеву не для того, чтобы остановить конфликт, а для того, чтобы иметь возможность устраивать провокации международного уровня. С самого начала в замысле Киева был вариант терактов по отношению к иностранцам на нашей территории или в зоне линии разграничения. Втащить третью силу не получилось и Киев нанес удар по иностранцам из миссии ОБСЕ. К сожалению, провокация украинской стороне удалась. Тот факт, что это именно провокация со стороны Киева, подтверждается обстрелом, которому украинская сторона подвергает место подрыва автомобиля миссии ОБСЕ. Как и в случае со сбитым украинской стороной Боингом, Киев старается при помощи обстрелов сделать недоступным место своего преступления. Однако я уверен, что наши луганские коллеги при поддержке миссии ОБСЕ проведут, несмотря на противодействие с украинской стороны, объективное расследование и докажут всему миру, что в гибели сотрудника ОБСЕ виноват Киев. Со своей стороны могу добавить, что нам ни при каких обстоятельствах не выгодно наносить ущерб миссии ОБСЕ, которая хоть немного, но сдерживает агрессию Киева против Донбасса. Мы готовы принять дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников миссии ОБСЕ и надеемся, что международное сообщество в целом и «нормандская четверка» в частности окажут давление на Киев и заставят его прекратить провокации как против миссии ОБСЕ, так и против Донбасса».

Россия же в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова призвала как можно быстрее провести независимое расследование произошедшего с автомобилем ОБСЕ, который определенно подорвался на противотанковой мине. Москва предложила ОБСЕ и Минской группе сотрудничать с властями ЛНР для эффективного проведения следствия, тогда как ЕС предпочел дистанцироваться и отказался принимать в нем участие.

Как мы уже видели с крымским референдумом, вместо того, чтобы участвовать и признать правильность организации мероприятий, гораздо проще от всего отмахнуться и потом выступать с критикой, говорить об отсутствии независимого расследования и винить Россию с народными республиками во всех бедах (как поступает Киев).

США же продолжили бросаться громкими заявлениями, на этот раз через официального представителя Госдепа Марка Тонера (Mark Toner):

«США в очередной раз призывают Россию воспользоваться влиянием на сепаратистов, чтобы сделать первый шаг к миру на Востоке Украины и обеспечить ощутимое, подтверждаемое и необратимое улучшение безопасности».

Можно подумать, мир в Донбассе не зависит в первую очередь от Киева, который является агрессором и продолжает днем и ночью обстреливать мирное население… Когда слышишь подобные глупости, хочется ущипнуть себя, чтобы проверить, что не спишь. Кроме того, Россия дипломатично ответила, что ДНР не нуждается в том, чтобы ее подталкивала Москва, которая, к тому же, обращалась лишь с рекомендациями, и что власти республики сделали все необходимое.

После очередного предложения Украины о вооружении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе замглавы миссии Арне Далхауг (Arne Dalhaug) заявил, что для этого нет никаких оснований, поскольку оружие не спасет от минометного снаряда или мины. Наконец-то, хоть немного здравого смысла.

Что касается миротворческой миссии ООН, о которой говорил Порошенко с Рексом Тиллерсоном, Россия напомнила, что это невозможно без согласия ДНР и ЛНР, а те неизменно выступают против нее (в республиках не забыли, что произошло в бывшей Югославии и ряде африканских стран, где были развернуты подобные миссии).

Если говорить о расследовании, появляющиеся с воскресенья факты подтверждают подозрения, которые высказывали в ЛНР в день происшествия. Так, после тщательного осмотра зоны взрыва машины ОБСЕ народное ополчение обнаружило наблюдательный пост украинского разведывательно-диверсионного отряда, а саперы нашли на дороге еще две противотанковых мины ТМ-62 и ловушку с осколочной гранатой РГД-5.

В понедельник украинская диверсионная группа была выдворена из окрестностей села Сокольники, которое находится менее чем в трех километрах от места взрыва. Она была обнаружена в заброшенном здании и после отказа сложить оружие отступила к Крымскому (находится на удерживаемой Украиной территории) под прикрытием гранатометов и тяжелых пулеметов (один из украинских солдат все же был ранен во время бегства).

Кроме того, все еще остается без ответа следующий вопрос: почему миссия ОБСЕ решила ехать по этой второстепенной грунтовой дороге, тогда как оговоренный с ЛНР маршрут пролегал по безопасной асфальтированной трассе?

Эта второстепенная дорога проходит ближе к позициям народного ополчения, и, как признал сам замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг (Alexander Hug) в воскресенье вечером, патрули организации не раз ездили по ней, хотя она намного опаснее основного маршрута из Славяносербска в Сокольники.

ОБСЕ должна согласовывать свои планы с народным ополчением именно для безопасности наблюдателей: солдаты осматривают дороги, чтобы убедиться, что там нем мин и ловушек.

Зачем нужно было подвергать себя опасности? Почему нужно было съезжать с основной и безопасной дороги на потенциально рискованный путь (народное ополчение предупреждало ОБСЕ о присутствии и деятельности украинских диверсионных отрядов в этой зоне)?

Учитывая, что многие открыто подозревают ОБСЕ в шпионаже на Киев, данный инцидент проливает свет на несколько странные методы работы «нейтральных и беспристрастных наблюдателей».

Кристель Неан, Agora Vox, Франция

Перевод ИноСМИ

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Боевики «АТО» обстреляли столицу ДНР, есть разрушения

Украинские силовики минувшей ночью обстреляли Киевский район Донецка.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

«Ночью был обстрел Киевского района Донецка, в результате обстрела повреждено здание по улице Домостроительная, 2», — говорится в сообщении.

Он добавил, что тип вооружения, которое использовалось при обстреле, уточняется.

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Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, сел Санжаровка, Смелое и Лозовое.

Огонь велся из 120-мм 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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Как выглядит перемирие в Донбассе

Вкратце и в подробностях как выглядит здесь перемирие.

Нервным не смотреть.

Но всякую собаку, которая в очередной раз захочет сообщить: “Зачем вы туда поехали, разве в России все проблемы решены?” – мне искренне хочется затащить за ухо в расстрелянный детский садик, и привязать там за ногу к батарее. На ночь.

Но, конечно, мы не станем этого делать.

Смотрим. И небратья тоже пусть послушают, как тут дети кричат.

Захар Прилепин

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В ДНР возбудили уголовное дело против командира ВСУ, причастного к обстрелам Докучаевска

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Гаразы, который командовал обстрелами Докучаевска и его пригорода в период с 3 по 20 февраля 2017 года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Республики. «Следственным управлением Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами „а“, „в“ части два статьи 229 Уголовного Кодекса ДНР в отношении командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Гаразы», — отметили в пресс-службе. Генпрокуратурой установлено, что украинский командир в период с 3 по 20 февраля 2017 года отдавал военнослужащим возглавляемого им подразделения приказы об артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения калибра не менее 122 мм. В результате этих обстрелов в Докучаевске и прилегающему к нему поселке Ясное было повреждено более 34 объектов инфраструктуры. Читайте также: «Правый сектор» остановил раскраску Арки Дружбы народов в Киеве в цвета ЛГБТ (ФОТО, ВИДЕО)

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 27.04.2017

— В Калининграде задержаны 12 предполагаемых вербовщиков в террористические организации;

— Близ аэропорта Дамаска взорвался склад боеприпасов;

— 64–й российский гумконвой прибыл на Донбасс;

— Минские соглашения: 42 обстрела территории ДНР за сутки;

— Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Париже.

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