Пилоты подвергли сомнению версию о крушении Ту-154 из-за перегрузки

Причиной крушения под Сочи самолета Ту-154, который летел из Сочи в Сирию, стал перегруз, сообщила «Газета.Ru». Опрошенные РБК пилоты с опытом полетов на Ту-154 в эту версию не верят



Версия «Газеты.Ru» Эксперты, участвующие в расследовании крушения Ту-154, на борту которого находились глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и ансамбль им. Александрова, пришли к выводу, что самолет был перегружен. Об этом сообщила «Газета.Ru». По ее информации, взлетный вес вместо нормативных 98 т составлял более 110. Как уточняет издание, когда самолет взлетал с подмосковного аэродрома Чкаловский, его вес вместе с заправленным топливом составлял 99,6 т. В Адлере самолет дозаправили по максимуму, в его баках было 35,6 т топлива. Таким образом, взлетный вес самолета составил 110 т.

«Газета.Ru» отмечает, что экипаж отказался бы от полета в случае, если бы знал о превышении нормативного взлетного веса более чем на 10 т или осуществлял взлет с учетом перегруза. «Последние действия экипажа можно объяснить тем, что летчики догадались, что с самолетом что-то не так, и попытались вернуться на аэродром вылета, чтобы сесть на другую, меньшую по размеру взлетно-посадочную полосу в Адлере», — пишет издание. Влияние также оказало темное время суток: у экипажа не было представления, что до водной поверхности осталось совсем немного, подчеркивает «Газета.Ru». Эксперт по авиационной безопасности Валентин Дудин в беседе с РБК назвал «вполне реальной» версию, что катастрофа Ту-154 могла случиться из-за перегруза. По его словам, пилоты, скорее всего, знали о загрузке, но «они выполняли приказ и не стали возражать вышестоящему начальству». «При взлете фактор перегруза мог наложиться на фактор воздействия встречного ветра на разбеге, о котором [о ветре] летчики, возможно, не были проинформированы. Это могло повлиять на управление. В пользу этого говорят и сообщения о том, что был сильно задран нос самолета», — добавил Дудин. Управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин заявил РБК, что «любые версии имеют право на существование, но официальной может быть одна». «[Версия о перегрузе военного лайнера ТУ-154] — это версия журналистов. Военные просили специалистов Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подключиться к этому расследованию. Логично дождаться завершения расследования и их версии», — считает эксперт. Опытные пилоты против Пилоты с опытом полетов на Ту-154 c версией «Газеты.Ru» не согласны. Перегруз в 12 т не мог стать «фатальным» для военного лайнера Ту-154, сказал РБК заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, с таким перегрузом лайнер мог выполнить безаварийный полет. «Кроме того, без разрешения командира экипажа или членов экипажа (инженер и бортинженер) погрузить на самолет ничего нельзя», — утверждает летчик.

Инженер и бортинженер отвечают не только за погрузку, но и за распределение груза, чтобы центровка была распределена, пояснил генерал. «Это какая-то одна из очередных фейковых новостей», — уверен Попов.

С ним согласен руководитель летно-испытательного центра Научно-исследовательского института гражданской авиации, испытатель Ту-154, Герой России Рубен Есаян. Он назвал версию о крушении военного лайнера Ту-154 из-за перегруза «высосанной из пальца». «Я не верю в это. Экипаж не мог не знать о реальном взлетном весе. Как можно пронести незаметно на борт 12 т? Люди погибли, а здесь начинают фантазировать», — заявил он.

Заслуженный пилот России Петр Марченко в беседе с РБК назвал версию о крушении Ту-154 из-за перегруза судна «надуманной». «Лайнер долетел до Сочи, значит, там не было перегуза. А в Сочи, насколько известно, он не дозагружался. Там была только заправка. Кроме того, на военном самолете за загрузкой следит бортинженер. Существуют специальные службы, которые проводят загрузку, и приносят ему документы, в которых должно все совпадать с тем, что загрузили на самом деле. Кроме того, Ту-154 не настолько большой самолет, чтобы его так можно было перегрузить. Это мало похоже на правду», — сказал Марченко.

Предыдущие версии СМИ

Ранее «Газета.Ru» выдвигала другую версии крушения Ту-154. В частности, издание сообщало, что к падению самолета привела педаль. Командир экипажа перед падением самолета жал на педали поворота руля направления, которые обычно не используются при взлете, как будто пытаясь обойти неожиданное препятствие, утверждало издание.

Свою версию крушения Ту-154 также выдвигал «Коммерсантъ». По информации издания, потеряв ориентиры на земле после взлета, пилот руководствовался не данными приборов, а собственными «иллюзорными ощущениями». Все без исключения системы самолета «до самого столкновения с водой реагировали на управляющие действия экипажа своевременно и штатно», писал «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника.

Издание Life публиковало расшифровку аудиозаписи переговоров экипажа Ту-154, которая была получена из бортовых самописцев самолета. По материалам портала, у экипажа борта были проблемы с закрылками.

РБК выдвигал версию о том, что катастрофа под Сочи могла произойти из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах.

А источник «Интерфакса» сообщал, что Ту-154 мог потерпеть крушение из-за «сваливания» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла.

Самолет Ту-154, летевший из Сочи в сирийскую Латакию, потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека, все они погибли. ФСБ назвала четыре версии падения Ту-154: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Официальных выводов о причинах трагедии государственная комиссия, возглавляемая министром транспорта Максимом Соколовым, пока не выдвигала.

В Минобороны отказались комментировать какие-либо версии до завершения официального расследования. По информации «Интерфакса», оно должно завершиться 25 апреля.

Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/society/26/04/2017/5900bffd9a7947ce97a68a52?from=main