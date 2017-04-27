Невероятное: ветерана войны осудили по экстремистской статье за “демонстрацию свастики” на сбитом им немецком самолёте!

На этой фотографии, сделанной летом 1942 года, запечатлён лётчик-истребитель 237-го истребительного авиационного полка 220-й истребительной авиационной дивизии 16-й Воздушной армии Сталинградского фронта сержант Илья Михайлович Чумбарёв у обломков сбитого им при помощи тарана немецкого самолета-разведчика Фокке-Вульф Fw 189. Источник.

Представьте теперь невероятное. Ветеран Великой Отечественной войны И.М. Чумбарёв дожил до того счастливого момента, когда в его квартиру провели Интернет! Илья Михайлович купил себе с пенсионных сбережений недорогой компьютер, внук помог ему зарегистрироваться вКонтакте и по его просьбе он опубликовал на страничке деда эту фотографию, чтобы она могла напомнить его ещё живым друзьям-однополчанам о былом.

Через неделю в дверь к Илье Михайловичу постучали "люди в чёрном". Это были сотрудники районного "ЦПЭ" ("Центра противодействия экстремизму"). Занимаясь мониторингом Сети на своём участке, они наткнулись на эту самую фотографию Чумбарёва, в центре которой была отчётливо видна нацистская свастика.

"Нынче это экстремизм!" — обрадовались службисты и тут же поспешили написать три докладные: одну своему начальству, одну в ФСБ и одну в Прокуратуру для возбуждения против ветерана И.М.Чумбарёва дела по статье 20.3 КоАП РФ.

Статья 20.3: 1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, — влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц — от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения... Источник.

Когда по прошествии некоторого времени ветерана войны И.М. Чумбарёва вызвали повесткой в районный суд, он, естественно, пытался возражать: мол, помилуйте, ваша честь! Какая с моей стороны "пропаганда нацизма"? Это я-то, будучи ветераном Великой Отечественной, посредством своей исторической фотографии "пропагандирую нацистскую символику"?! Какой же идиот додумался до такого, что моё лицо на фоне сбитого мною немецкого самолёта является "пропагандой нацистской атрибутики или символики"?

Судья: гражданин Чумбарёв, вы не пропагандируете нацистскую свастику, это верно. Но Вы демонстрируете её на своей фотографии! Вот скажите честно, Илья Михайлович, на вашей фотографии есть нацистская свастика? Есть! А это — демонстрация! И она запрещена законом! А законы мы все обязаны уважать и исполнять!

Чумбарёв: ваша честь! Какой же идиот или враг придумал и утвердил этот несуразный закон, по которому можно осудить даже тех, кто, проливая свою кровь, боролся с фашизмом?!

Судья: нехорошо так отзываться о нашей законодательной власти, гражданин Чумбарёв! В толковании закона 20.3 КоАП РФ, между прочим, прописано:

"Народ России, являясь историческим правопреемником народов Советского Союза, внёсших наибольший вклад в разгром германского нацизма и его союзников в XX веке и понёсших при этом наибольшие потери, не может терпимо относиться к пропаганде нацистских идей и публичному демонстрированию нацисткой символики ..."

Видите, гражданин Чумбарёв, там написано: "народ России не может терпимо относится" в том числе (!) "к публичному демонстрированию нацистской символики!" ?! А Вы что делаете?! Выложив свою фотографию в Интернет со сбитым немецким самолётом на заднем плане, Вы публично демонстрируете нацистскую свастику, нарисованную на крыле немецкого самолёта! А ведь её могут увидеть не только ваши друзья-однополчане, но и школьники, а также различные националисты и неонацисты!

Судья: читаю Вам, гражданин Чумбарёв, дальнейший текст толкования закона 20.3 КоАП РФ:

"Это является оскорблением национальной памяти народа России и чувств ветеранов и жертв Отечественной войны, их потомков ..."

Вам, ветерану Отечественной войны, это понятно?

Статья 6 Федерального закона «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» гласит: "Важнейшим направлением государственной политики Российской Федерации по увековечению Победы советского народа в Великой Отечественной войне является решительная борьба с проявлениями фашизма. Российская Федерация берёт на себя обязательство принимать все необходимые меры по предотвращению создания и деятельности фашистских организаций и движений на своей территории. В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах ". Источник: http://base.garant.ru/1518946/

Чумбарёв: ваша честь, да как же...

Судья: гражданин Чумбарёв, неужели Вы не понимаете, что опубликовав в Интернете эту фотографию, содержащую нацистскую символику, Вы оскорбили сами себя как ветерана Великой Отечественной войны?!

* * *

Эпилог: лётчик-истребитель Илья Михайлович Чумбарёв, герой войны, увы, до наших дней не дожил. Он умер 26 Июня 1957 года. Но если бы он дожил до наших дней, то всё описанное выше могло бы с ним случиться на самом деле, потому что с другими людьми такое случается в наше время!

В качестве наглядного примера я хочу привести печальную историю Валентина Табачного, офицера-спецназовца, ветерана нескольких современных войн, в которых Россия принимала непосредственное участие:



В центре Валентин Табачный с друзьями-ветеранами.

Чем сегодня занимается Валентин Табачный, красноречиво говорят вот эти фотографии:





Офицер воспитывает в российских детях бойцовский дух, превращая их в мужественных и опытных защитников своего Отечества.

Это электронный адрес его личной странички в Интернете: https://vk.com/id93064573. Там указано: город Северодвинск. Место работы: "ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ "СПЕЦНАЗ".

Как оказалось, в настоящее время Валентина Табачного обвиняют в ЭКСТРЕМИЗМЕ по той самой статье 20.3 КоАП РФ: "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения".

За что?

За несколько картинок в Интернете, выложенных на своей страничке вКонтакте, которые правильно передают суть того, что происходит на Украине, начиная с середины 2014 года!

Из содержимого видеозаписи, сделанной в зале суда:

Валентин Табачный рассказал, что предшествовало его приводу в суд города Северодвинска:

13 апреля 2017 года я возвращался из города Архангельска домой в город Северодвинск после проведенного "Урока мужества" в одной из архангельских гимназий. Мне позвонил неизвестный номер и представился участковым-капитаном Глебовым. Товарищ Глебов сообщил мне, что из ФСБ города СЕВЕРОДВИНСКА пришёл материал, усматривающий во мне нациста, фашиста и экстремиста. То есть, в моих действиях "есть состав правонарушения", подпадающий под признаки ст. 20.3 КоАП.

Я, честно сказать, подумал, что это какой то розыгрыш! Переспросил фамилию и адрес, куда надо приехать. Положил трубку и перезвонил снова. Убедившись в адекватности отвечающего, я решил немедленно приехать по месту для выяснения всех обстоятельств озвученной информации. Капитан полиции Глебов ознакомил меня с материалами дела и задал мне несколько вопросов.

Я ответил на все вопросы и пояснил, что фотографии на моей странице появились в результате публикаций в 2013, 2014 и 2015 годах. На них изображены: карта Европы и фашистской Германии периода 2-й мировой войны, современная карта Евросоюза, карта Украины и карта Донбасса.

В феврале 2014 года, как всем известно, в братской нам республике с названием Украина произошёл кровавый вооруженный государственный переворот, и к власти пришли американские марионетки. В последующем эта нелегитимная власть начала геноцид ДОНБАССА, сопряжённый с бомбардировками, артобстрелами жилых районов городов и населенных пунктов, где проживали граждане Украины, и в том числе мои родственники.

Я очень болезненно переживал те ужасные события, так как под ударом оказалась моя РОДНЯ! Дом моей бабушки в результате этих ударов был разрушен, некоторые родственники погибли, а некоторые стали инвалидами!

Мною были сделаны:

Обращение к украинским десантникам с воззванием не выполнять преступные приказы Киевской фашистской хунты: https://vk.com/wall-30699048_2932

Видео-обращение в поддержку Донбасса, выложенное на Ютубе:

https://youtu.be/zuEXwHrqX9Q

Я принял участие в митингах в ЗАЩИТУ ДОНБАССА:

https://vk.com/video7428831_169273988

На своей странице в контакте, на других социальных сайтах, на радиопередачах и телевидении, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, я публично осудил НАЦИЗМ и ФАШИЗМ периода Фашистской Германии!

Одновременно я публично осудил НАЦИЗМ и ФАШИЗМ киевской хунты а также различных карательных батальонов, в том числе экстремистской (запрещенной в РФ) организации "АЗОВ".

То есть, я сделал официальное осуждение того, в чем меня сегодня обвиняют!

УЧАСТКОВЫЙ капитан полиции Глебов сказал мне, что будет делать "отказной материал", так как он не усматривает в моих действиях признаки ст 20.3 Коап РФ, и сказал, что сотрудники ФСБ, вероятно, что то перепутали и т.п. На этом я с Глебовым попрощался.

ОБРАТИВШИСЬ в ФСБ города Северодвинска через день, я попросил организовать мне встречу с теми сотрудниками, которые инициировали в отношении меня это "административное дело".

В результате почти двухчасовой беседы с двумя сотрудниками я услышал от них, что "убедил их в том, что не являюсь нацистом и фашистом". Однако, они усматривают признаки правонарушения и будут добиваться, чтобы дело попало в суд.

Меня стали грызть сомнения и я решил позвонить участковому. Каково же было моё удивление, когда он сказал мне, что материал НЕ БУДЕТ ОТКАЗНОЙ!!!

Я напомнил ему нашу встречу и его слова про "отказной материал", но участковый капитан Глебов стал в ответ ОТКРОВЕННУЮ "ОКОЛЕСИЦУ" и ссылаться НА ПРАКТИКУ КАКИХ ТО СУДОВ, мнение начальников и прочее.

МНЕ СТАЛО ПОНЯТНО, что преследование в отношении меня не является какой-то случайностью и тем более ошибкой. Но непонятно, что от меня нужно ФСБ, и зачем все эти бессмысленные акты злобы и вредительства?

Источник.

Тот ребус, который не может по сей день разгадать патриот России и ветеран боевых действий Валентин Табачный, мне удалось разгадать не далее как в прошлом году, после того как я сам был дважды осужден по экстремистской статье 20.3 КоАП РФ.

Всё дело в том сакральном смысле СВАСТИКИ, который она несла в себе за тысячелетия до рождения Гитлера. Нынешняя российская власть: законодательная, судебная и исполнительная делает всё для того, чтобы этот сакральный смысл СВАСТИКИ не мог воскреснуть из небытия и возродиться в сознании русского народа, для которого свастика вплоть до начала ХХ века была оберегом и символом благополучия.

Подробно об этом я рассказал в статье: "Российские суды продолжают дело нацистов!"

Ну а о том, почему в России всё обстоит так, а не иначе, почему российские суды засуживают русских патриотов, я рассказал в другой статье: "О предательстве русского народа так называемой "элитой"".

27 апреля 2017 г. Мурманск. Антон Благин

КОММЕНТАРИЙ:

Иван Отраковский: брат за брата! На днях мне позвонил Валентин Табачный и попросил помощи. Я сразу позвонил дежурному прокурору города и в дежурную часть УВД. Ничего внятного не услышал. Новое известие о преследовании правоохранительными органами Валентина повергло меня в легкое шоковое состояние. Я человек ко многому привыкший и меня трудно чем либо удивить. Этот случай один из немногих, когда это удалось. А именно — мотив и то, что предъявили Валентину в качестве обвинения. Не поверите — оправдание нацизма и его прославление! Поводом для этого послужили картинки с изображением свастики в альбоме соцсети "вКонтакте" Табачного. Предъявили подобные обвинения человеку, который в своём городе ведёт детскую секцию боевых единоборств, позиционирующую себя как военно-патриотический клуб Спецназа РФ. А также, неоднократно проводившего "Уроки мужества" в средних школах и институтах, на которых как раз таки он прославлял русских солдат, воевавших против коричневой чумы, описывая различные героические поступки воинов из истории ВОВ. Более того, стоит посмотреть на стену Валентина, чтобы понять, с какой любовью он относится к Ветеранам Великой Отечественной и с каким жаром пишет о Победе Русского оружия. Свастику же выставлял в крайне негативном свете, как символ нацизма, в пух и прах разбивая попытки любого оправдания германского нападения на СССР.

Валентина Табачного два года назад уже преследовали по статье 282 УК РФ по подобному дурацкому обвинению. В защиту тогда встала общественность, и его оправдали. Но, достали его семью, трепя нервы родным и близким. Виновные из "особого отдела" и Военно-следственного Комитета были наказаны. Валентин недавно решил взыскать материальную компенсацию за подобные действия против его чести и достоинства, а так же пережитое его семьей. В ответ получил угрозы в виде надуманных обвинений, маразм и несостоятельность которых может доказать даже ребенок.

P.S. подобное происходит по всей России, и жертвой произвола может стать каждый. На этом примере мы видим эту самую выстроенную "грамотную" вертикаль власти, которая позволяет творить беззаконие, прикрываясь написанными под себя "справедливыми" законами.

Вывод: Он прост. В стране закон только для своих, для узкого круга правящей элиты, превративших страну в собственный бизнеспроект. Система гнилая, воровская, круговой поруки, покрывающая друг дружку, нисходящая сверху вниз.



Иван Отраковский и Валентин Табачный ("брат за брата!").

Cергей Овчинников: "всё дело в том сакральном смысле СВАСТИКИ, который она несла в себе за тысячелетия до рождения Гитлера. Нынешняя российская власть: законодательная, судебная и исполнительная делает всё для того, чтобы этот сакральный смысл СВАСТИКИ не мог воскреснуть из небытия и возродиться в сознании русского народа, для которого свастика вплоть до начала ХХ века была оберегом и символом благополучия". В самую суть ты, Антон, ткнул нынешнюю жидо-масонскую власть! Надо объяснять НАРОДУ, что этот исконно СЛАВЯНСКИЙ символ был специально УКРАДЕН англосаксонскими тварями!