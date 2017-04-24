Главная » Невероятное в мире, События

Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 апреля 2017

10:57. 24 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Террористы в Сирии жестоко разгромили проамериканские войска

Проамериканские войска у сирийского города Табка несут значительные потери при наступлении на позиции, запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ*, сообщает «Русская весна».

Отмечается, что террористы разгромили заставу проамериканских сил и в курдо-арабском укрепрайоне на севере Ракки, там было убито 10 ополченцев, еще четверо были взяты в плен.

Вторая атака была осуществлена боевиками на отряд «Сирийских демократических сил» вблизи плотины Табка. Нападение привело к гибели 15 членов SDF, а также к уничтожению БМП и «Хаммера».

Отмечается, что за четвертую стадию операции «Гнев Евфрата», инициированной Соединенными Штатами SDF потеряли более 400 бойцов. При этом США снабжали курдов и союзных им арабов оружием, оказывали авиаподдержку, и также направили им в помощь отряды спецназа Соединенных Штатов и элитные силы Североатлантического альянса.

В настоящее время лишь 25% города Табка были взяты под контроль курдами, захватившими южный район Александрию.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Ловушка для «крыс»: ВКС РФ заманили боевиков и уничтожили 2 лагеря «Аль-Каиды» в Сирии (ВИДЕО)

Ловушка для «крыс»: ВКС РФ заманили боевиков и уничтожили 2 лагеря «Аль-Каиды» в Сирии (ВИДЕО) | Русская весна

ВКС России продолжают ежедневно наносить массированные удары по позициям террористов в Сирии.

Так 19 и 21 апреля российская авиация разбомбила тренировочные лагеря «Аль-Каиды» в провинции Идлиб.

По координатам, полученным от конкурирующей группировки «Джейш аль-Изза», самолеты ВКС РФ обнаружили 2 комплекса строений джихадистов в Идлибе.

Беспилотники зафиксировали моменты, когда тренировочные лагеря бандформирований были уничтожены в ходе авианалетов. 

Первый лагерь террористов коалиции «Хайят Тахрир аль-Шам» (возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»*, сирийским крылом «Аль-Каиды»*) находился в десяти километрах к северо-западу от Хан-Шейхуна. Падение бомбы привлекло внимание бандитов, прибежавших к месту удара. После этого прогремел мощный взрыв, разорвавший собравшихся вокруг террористов.

Сообщается, что вторая база считалась очень важной для «Хайят Тахрир аль-Шам», она была заполнена большим количеством связанных с «Аль-Каидой» террористов.

Читайте также: Позорные пуски американских ракет по российской технике, боевики атаковали «101-й» танк Т-90 и ТОС «Солнцепек» (ВИДЕО)

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии

Российские представители комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 14 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 26. Об этом сообщает RT ссылаясь на информационный бюллетень российского Центра по примирению в САР.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (6), Хама (4), Латакия (2) и Дараа (2)», — говорится в бюллетене.

Отмечается, что турецкой частью зафиксированы нарушения перемирия в провинциях Алеппо (13), Дамаск (6), Хама (2), Идлиб (2), Дараа (2) и Хомс (1). Все 26 случаев российской стороной не подтверждаются.

22 апреля сообщалось, что Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 нарушений.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Метки: главное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 февраля 2016
...ИГИЛ (КАРТА, ФОТО). 08:00 Башар Асад назначил на 13 апреля...с ИГИЛ, — американский генерал. Вчера 21:15 Последние новости:... глава ВКП заявил о промежуточном соглашении о перемирии в Сирии... позиций, захваченных ИГИЛ за последние 48 часов. ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 апреля 2017
...договоренности с ИГИЛ и «ан-Нусрой», — МИД Сирии. 17:52 Новости мира: Трамп... ДАИШ* («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) в последние дни убили десятки мирных жителей...Информацию об этом утром 8 апреля официально подтвердил начальник отдела информационного...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 апреля 2016
...03 Эрдоган трудоустроил боевиков ИГИЛ. 09:48 Новости мира: сирийские военные ... государственной тайной. Командировка в Сирию стала последней… «Он служил по контракту... турецкой разведки. Вечером 4 апреля вооруженные бандитские группировки возобновили обстрелы...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 мая 2016
... помощь в Сирию. 08:18 Новости мира: террористы ИГИЛ объявили чрезвычайное ...rusvesna.su Новости мира: террористы ИГИЛ объявили чрезвычайное положение в Ракке Последние данные...российским беспилотным летательным аппаратом 29 апреля 2016 года, отчётливо видны ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 апреля 2017
...стоит ожидать 14-15 апреля, когда в КНДР ...Books, что в «Сирии сфабрикованные новости и однобокое освещение событий...российской разработкой для обеспечения последней линии обороны от воздушного... террористической организации ИГИЛ. «Он дистанцируется от ИГИЛ и ее...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 апреля 2016
.... 10:19 Сирия. Текущее. 07:30 Новости мира: террористы ИГИЛ убили полковника в... Кабулов. Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение... парламентских выборов, запланированных на 13 апреля, террористы «Джабхат ан-Нусры» ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>