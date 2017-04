Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 апреля 2017

Проамериканские войска у сирийского города Табка несут значительные потери при наступлении на позиции, запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ*, сообщает «Русская весна».

Отмечается, что террористы разгромили заставу проамериканских сил и в курдо-арабском укрепрайоне на севере Ракки, там было убито 10 ополченцев, еще четверо были взяты в плен.

Вторая атака была осуществлена боевиками на отряд «Сирийских демократических сил» вблизи плотины Табка. Нападение привело к гибели 15 членов SDF, а также к уничтожению БМП и «Хаммера».

Отмечается, что за четвертую стадию операции «Гнев Евфрата», инициированной Соединенными Штатами SDF потеряли более 400 бойцов. При этом США снабжали курдов и союзных им арабов оружием, оказывали авиаподдержку, и также направили им в помощь отряды спецназа Соединенных Штатов и элитные силы Североатлантического альянса.

В настоящее время лишь 25% города Табка были взяты под контроль курдами, захватившими южный район Александрию.

Terrorists #ISIS destroyed an armored car and a group of kurds #SDF #YPG in #Raqqa R.I.P… #Syria #Rakka Stop terrorr #الرقة #داعش #الفرات pic.twitter.com/ZII9marO5q

— Russian Punisher (@GentleWarior) April 24, 2017