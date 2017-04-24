Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 апреля 2017

Террористы в Сирии жестоко разгромили проамериканские войска

Проамериканские войска у сирийского города Табка несут значительные потери при наступлении на позиции, запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ*, сообщает «Русская весна».

Отмечается, что террористы разгромили заставу проамериканских сил и в курдо-арабском укрепрайоне на севере Ракки, там было убито 10 ополченцев, еще четверо были взяты в плен.

Вторая атака была осуществлена боевиками на отряд «Сирийских демократических сил» вблизи плотины Табка. Нападение привело к гибели 15 членов SDF, а также к уничтожению БМП и «Хаммера».

Отмечается, что за четвертую стадию операции «Гнев Евфрата», инициированной Соединенными Штатами SDF потеряли более 400 бойцов. При этом США снабжали курдов и союзных им арабов оружием, оказывали авиаподдержку, и также направили им в помощь отряды спецназа Соединенных Штатов и элитные силы Североатлантического альянса.

В настоящее время лишь 25% города Табка были взяты под контроль курдами, захватившими южный район Александрию.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Ловушка для «крыс»: ВКС РФ заманили боевиков и уничтожили 2 лагеря «Аль-Каиды» в Сирии (ВИДЕО)

ВКС России продолжают ежедневно наносить массированные удары по позициям террористов в Сирии. Так 19 и 21 апреля российская авиация разбомбила тренировочные лагеря «Аль-Каиды» в провинции Идлиб. По координатам, полученным от конкурирующей группировки «Джейш аль-Изза», самолеты ВКС РФ обнаружили 2 комплекса строений джихадистов в Идлибе. Беспилотники зафиксировали моменты, когда тренировочные лагеря бандформирований были уничтожены в ходе авианалетов. Первый лагерь террористов коалиции «Хайят Тахрир аль-Шам» (возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»*, сирийским крылом «Аль-Каиды»*) находился в десяти километрах к северо-западу от Хан-Шейхуна. Падение бомбы привлекло внимание бандитов, прибежавших к месту удара. После этого прогремел мощный взрыв, разорвавший собравшихся вокруг террористов. Сообщается, что вторая база считалась очень важной для «Хайят Тахрир аль-Шам», она была заполнена большим количеством связанных с «Аль-Каидой» террористов. Читайте также: Позорные пуски американских ракет по российской технике, боевики атаковали «101-й» танк Т-90 и ТОС «Солнцепек» (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии

Российские представители комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 14 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 26. Об этом сообщает RT ссылаясь на информационный бюллетень российского Центра по примирению в САР.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (6), Хама (4), Латакия (2) и Дараа (2)», — говорится в бюллетене. Отмечается, что турецкой частью зафиксированы нарушения перемирия в провинциях Алеппо (13), Дамаск (6), Хама (2), Идлиб (2), Дараа (2) и Хомс (1). Все 26 случаев российской стороной не подтверждаются. 22 апреля сообщалось, что Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 нарушений.

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