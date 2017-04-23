Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 апреля 2017
- 09:13 МОЛНИЯ: Армия Сирии ворвалась в цитадель «Аль-Каиды» в Хаме, боевики бегут из г. Халфая.
- 07:31 Кровавый провал «Аль-Каиды» в Хаме: ВКС РФ и «Тигры» наносят бандам страшный урон (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:30 По данным разведки: США готовятся к вторжению в Сирию при помощи ИГИЛ.
- 04:37 Профессор из США разгромил доклад Белого дома о химатаке в Сирии.
МОЛНИЯ: Армия Сирии ворвалась в цитадель «Аль-Каиды» в Хаме, боевики бегут из г. Халфая
Оборона террористов в провинции Хама рушится на глазах.
Утром в воскресенье Сирийская армия ворвалась в цитадель «Аль-Каиды»* на севере Хамы.
Ополченцы Сил национальной обороны заняли центр стратегического города Халфая, боевики бегут.
На фото бойцы СНО позируют на фоне центральных городских улиц и с захваченной символикой террористов.
Есть информация, что перед штурмом по позициям бандитов мощные удары нанесла российская военная авиация.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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Кровавый провал «Аль-Каиды» в Хаме: ВКС РФ и «Тигры» наносят бандам страшный урон (ФОТО, ВИДЕО)
Силы террористов в Хаме находятся на грани полного краха, а Сирийская Арабская Армия и ВКС РФ громят их оборону, нанося большие потери и отвоевывая город за городом на севере провинции.
Как сообщала «Русская Весна», отряды штурмовой бригады Tiger Force, поддерживаемые мощными авиаударами ВКС РФ, 20 апреля полностью отбили город Тайбат-аль-Имам.
Падение стратегического города вызвало панику в рядах джихадистских групп, объявивших полную мобилизацию и призвавших союзные банды срочно направить подкрепления, чтобы остановить наступление армии.
Вечером 22 апреля правительственные войска объявили о захвате Кафр-эль-Табе после того, как выжившие боевики из «Хайят Тахрир аль-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийское крыло «Аль-Каиды»*) бежали из этого небольшого посёлка неподалеку от Тайбат-аль-Имама.
После захвата Кафр Аль-Табе Сирийская Арабская Армия взяла под свой контроль все фермы к западу от Тайбат Аль-Имама. Это означает, что город теперь полностью обеспечен зоной безопасности для эффективной защиты от нападений террористов.
Взяв под контроль новые объекты, подразделения САА готовятся к крупномасштабному штурму двух стратегически важных городов: Морек и Халфая.
Контрнаступление «Аль-Каиды» завершилось кровавым провалом
К ночи с субботы на воскресенье Сирийской армии удалось удержать позиции, которые она ранее взяла под контроль в северной части Хамы. САА отразила массированное нападение, начатое группами джихадистов.
Падение Тайбат аль-Имама, крупного опорного пункта бандформирований в сельской местности в северной части Хамы, стало серьезным ударом для исламистских сил, которые убывают с каждым днем под массированными ударами ВКС РФ и Армии Сирии.
Пропагандисты незаконных вооруженных формирований во второй половине дня в субботу обнародовали новые данные о том, что боевики начали серию контратак, в ходе которых они якобы вернули все потерянные форпосты.
В то же время сирийские военные полностью опровергают эти утверждения, подчеркивая, что многие десятки джихадистов были убиты в результате неудавшегося нападения. Об этом же свидетельствуют некрологи, опубликованные на сайтах НВФ,
Вооруженные силы САР сохранили все пункты, которые они захватили ранее, кроме контрольно-пропускного пункта, расположенного к югу от г. Морек.
«Наши силы вышли из контрольно-пропускного пункта [Сириател] через полчаса после его взятия из-за тактических соображений», — сообщил военный источник арабского агентства AMN.
Подчеркнем, что группировки, участвующие в битве за Хаму, выкладывают все больше фотографий убитых подельников, среди которых много полевых командиров. Признанные бандами потери уже исчисляются сотнями.
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Некрологи группировок «Джейш аль-Изза» и «Армия Аль-Насера», опубликованы 22.04.2017 г.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
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По данным разведки: США готовятся к вторжению в Сирию при помощи ИГИЛ
«Русской Весне» удалось пообщаться с офицером разведки, долгие годы проработавшим на «американском направлении». Он рассказал о тонкостях стратегии и тактики США, а также о грязных планах Вашингтона в отношении Сирии.
После Второй мировой войны вплоть до начала 90-х годов прошлого века велся непрекращающийся раздел мира между двумя сверхдержавами США и СССР.
Когда Советского Союза не стало, штаты стали единственной сверхдержавой на планете и начали компанию по установлению контроля над странами, входившими в зону влияния СССР. Некоторые, как ряд стран Восточной Европы, такие как Польша, Чехия, Словакия и т. д., добровольно и безболезненно входили под управление США. Однако большинство стран, бывшие «негласные советские республики», отказались добровольно попадать под управление США и остались верными друзьями России.
В целях реализации своих захватнических планов, США начали реализовывать различные схемы по смещению неугодных руководителей государств и назначению на высшие посты своих ставленников.
Тактика США по смене неугодных президентов
В конце 90-х — начале 2000-х годов широкой популярностью у США пользовалась практика смены правительств под эгидой якобы освобождения народа какой-либо страны от тирании действующего правительства и установления истинной демократии. Схема, если упрощенно, делилась на три этапа.
Первый этап — подготовительный. В него входило создание оппозиции в стране. Для оппозиции неважно реальное положение дел, ее задача — любыми способами дискредитировать действующую власть. Даже если бы в этих странах каждый житель был богачом, а правитель был бы святым — оппозиция все равно должна быть недовольной и вести свою работу. Данный этап длится несколько лет до начала второго этапа.
Второй этап — восстание, сепаратизм. По всей стране на деньги США и других стран Запада поднималась волна протестных настроений, в результате чего действующая власть в стране свергалась или государство распадалось. Распад государства становился чаще всего результатом, когда силами оппозиции разжигались разногласия внутри страны по национальному или религиозному признаку с поддержкой сепаратистского движения. В обоих случаях все приходило к следующему этапу.
Третий этап — установление марионеточного правительства. Данная политика Запада получила термин «Цветная революция». Примером данной политики являются смены власти в Грузии, Ливии, Украины и т. д. Примером прекращения существования государства по национальным, экономическим и другим лже-мотивам можно назвать развал СССР.
В такой схеме есть один нюанс. Не все руководители под давлением оппозиции и сепаратистов добровольно складывали с себя полномочия или выполняли их волю. Были и те, кто подавлял прозападную оппозицию силовыми методами. Тогда США и им подобные отрабатывали заранее подготовленный сценарий по обвинению действующих режимов в тирании, преступлениях против собственного населения.
Пользуясь беспомощностью и полным контролем над международными организациями, такими как ООН, ОБСЕ и т. д., США развязывали военную кампанию против «дискредитированных» правящих режимов.
После военного вторжения страна прекращала свое существование и разделялась на несколько подконтрольных государств. Примером такого сценария является Югославия.
Реализация военного сценария зачастую более предпочтительна, так как не требует долгого времени на подготовку и создание оппозиции. К тому же данный вариант хорош в тех странах, где создание оппозиции затруднено ввиду особенностей законодательства отдельных государств. Против таких государств отрабатывается сценарий по дискредитации действующего режима извне.
Нападение на Ирак
Примером такого варианта является Ирак. В 2003 году после провокации подконтрольных США сил в Ираке, устроивших ряд химических атак против населения страны якобы от лица правительственной армии, Саддам Хусейн был обвинен в наличии у него химического оружие и геноциде собственного народа. После чего последовала военная операция США со всем известным итогом.
Параллельно с этими способами ведения политики установления своей власти по всему миру, использовался еще один. В конце 70-х годов прошлого века США взяли на свое вооружение исламский радикализм и созданные под его влиянием террористические группировки. Ярким примером является движение «Талибан»* и его «модификация» «Аль-Каида»* в Афганистане.
Однако полноценную кампанию по захвату власти в стране с использованием ширмы терроризма США реализовали только в начале 2000-х годов.
11 сентября 2001 года Вашингтон совершил одну из самых кровавых провокаций в истории человечества.
Вторжение в Афганистан
Используя якобы террористов смертников, угнавших пассажирские самолеты, спецслужбы США взорвали здания международного торгового центра в Нью-Йорке. По разным оценкам в результате этой трагедии погибло от 3 до 5 тысяч человек. Данный псевдотеракт США использовали для вторжения в Афганистан в 2001 году.
В дальнейшем, после исключительно символических боевых действий, в Афганистане был установлен марионеточный режим, террористы «побеждены», а США развернули свои военные базы в стратегически важном регионе. Высокая эффективность данного способа оккупации различных стран побудила США на создание аналогичной силы, которая будет действовать на территории Ближнего востока и Северной Африки. Имя этой силы — ИГИЛ*.
Под прицелом Сирия
Следующей страной на пути оккупационной машины США должна была стать Сирия. Однако президент страны Башар Асад пользовался и пользуется по сегодняшний день безграничной поддержкой России, чей авторитет в мире практически полностью восстановился до уровня СССР. Ввиду этого, а также ряда других особенностей, для реализации своих планов США призвали на помощь практически все страны Запада, а также соседние с Сирией государства.
Впервые в практике свержения неугодного правительства были задействованы все имеющиеся для этого сценарии. От искусственно созданной оппозиции до ИГИЛ, от с бездоказательных обвинений в преступлениях против собственного народа с применением химического оружия до нанесения ударов крылатыми ракетами. Практически все сценарии оккупантов потерпели в Сирии крах.
ИГИЛ — последний козырь США
У США и их союзников остался последний козырь в рукаве — ИГИЛ.
Международный терроризм, созданный США в Сирии, является отличным предлогом для вторжения в страну по Афганскому сценарию. Первыми эту практику опробовали турки, когда в августе 2016 года начали операцию «Щит Евфрата» якобы для борьбы с ИГИЛ, а по сути для оккупации северных территорий Сирийской Арабской Республики. Успешная реализация Турцией этой схемы, разработанной в США, побудила коалицию использовать ИГИЛ и дальше. В данный момент «союзники» ведут имитацию боевых действий на севере Сирии в провинции Ракка.
Однако основные планы США и их союзников намного шире. По их замыслу террористы ИГИЛ при скрытой или якобы случайной военной поддержке коалиции захватят обширные территории, простирающиеся от Ирака до восточных границ сирийских городов Хомс, Хама, Алеппо и Дамаск. После этого союзники начнут «несомненно» успешную операцию по освобождению захваченных ИГИЛ территорий.
Самое главное заключается в том, что после непременного разгрома террористов вооруженные силы коалиции никуда из Сирии не уйдут, а станут основным аргументом при разделе страны между союзниками.
Из вышесказанного видно, что за последние 50 лет разработан огромный арсенал способов по установлению марионеточных режимов и терроризм на службе коалиции не исключение. Однако учитывая высокий КПД террористических организаций в деле реализации интересов отдельных государств, следует понимать следующее: настоящие террористы и их руководители — это в первую очередь профессиональные наемники высшего класса, которые в любой момент могут быть перекуплены и обратить свое оружие и навыки против своих вчерашних хозяев.
Подобное можно наблюдать на примере иракского города Мосул, где вышедшее из-под контроля отделение ИГИЛ разрушило все планы предыдущей администрации президента и Демократической партии США, что лишний раз доказывает: терроризм хоть эффективная, но крайне опасная для самих себя игрушка, даже в руках очень опытных игроков.
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*Запрещенная в России террористическая организация
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Профессор из США разгромил доклад Белого дома о химатаке в Сирии
Белый дом в своем докладе о химатаке в Сирии демонстрирует столь явные «дилетантские ошибки», которые позволяют с уверенностью утверждать, что у США нет убедительных доказательств того, что за атакой стоят правительственные силы.
Такой радикальный вывод сделал после собственного расследования почетный профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол.
Кроме того, эксперт назвал фотографии, представленные Белым домом, постановочными, в своем докладе он привел ряд веских доводов, подтверждающих его версию событий.
«Главная улика, на которую ссылается Белый дом, на самом деле указывает на то, что атака была проведена с земли», — уверен Теодор Постол. По его мнению, в соответствии с данными фотографии, снаряд на фото получил незначительные повреждения, несвойственные при падении с высоты.
«Взрывчатое вещество воздействовало на трубу как тупой удар молотком. Взрыв загнал ее в землю и в то же время создал кратер», — поясняет эксперт.
Он утверждает, что взрывное устройство прикрепили к снаряду с зарином, который был установлен на земле. Соответственно, делает вывод профессор, сам теракт был осуществлен боевиками, поскольку Хан-Шейхун находится на подконтрольной им территории.
«Ни один компетентный аналитик не упустил бы из внимания тот факт, что канистра с зарином была раздавлена чем-то сверху, а не взорвана боеприпасами изнутри», — подчеркнул Теодор Постол.
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С учетом всего перечисленного он делает вывод, что фотографии, вероятнее всего, являются постановочными и считать их убедительными доказательствами атаки проправительственных сил было поспешно. Соответственно, действия Белого дома продиктованы намерениями придать разведданным политический окрас.
«Все эти дилетантские ошибки свидетельствуют о том, что доклад Белого дома, как и более ранний доклад по поводу Гуты, не был изучен спецслужбами, как это утверждается. Если бы аналитики из разведки были правильно проинформированы о заявлениях Белого дома, они бы не одобрили этот документ», — резюмирует эксперт.
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