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Сводки от ополчения Новороссии 22 апреля 2017

11:12. 22 апреля 2017 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:

Киев 39 раз нарушил перемирие в ДНР

Киев 39 раз нарушил перемирие в ДНР

За прошедшие сутки ВС Украины тридцать девять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись тринадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — сообщили в ВС ДНР.

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ВСУ три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

ВСУ три раза нарушили "режим тишины" в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Калиново и Сокольники.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

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