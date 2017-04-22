Система образования против здоровья детей-2

Содержание:



0:00:00 – гиперактивность и синдром дефицита внимания

0:03:51 – синдром судорожности

0:05:32 – исповедь учителя

0:08:00 – аритмия сердечно-сосудистой системы

0:09:47 – инсульты и инфаркты у учеников

0:10:37 – мозговой хаос

0:11:29 – сила скрюченности

0:13:31 – как появляется шизофрения

0:15:08 – о чём молчит медицина

0:16:04 – каталепсия

0:19:19 – средняя школа смерти

0:21:39 – вливание знаний без творчества

0:23:19 – обездвиженность для психических отклонений

0:24:07 – школьная тюрьма для детей

0:26:30 – рабы и бараны в системе оболванивания

0:30:10 – как учили Пушкина

0:31:20 – кто портит здоровье детям

0:33:21 – кто такие настоящие люди

0:35:24 – как начать без конторок и оборудования

0:38:29 – что нужно делать в детском саду

0:40:29 – раздельное обучение мальчиков и девочек

0:44:59 – система образования против здоровья

0:47:56 – законы засиженности

0:50:35 – тренажёр от близорукости







Часть 1 здесь. 0:51:42 – противодействие системы образования

Источник: ss69100.livejournal.com