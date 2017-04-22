Система образования против здоровья детей-2
10:52. 22 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Содержание:
0:00:00 – гиперактивность и синдром дефицита внимания
0:03:51 – синдром судорожности
0:05:32 – исповедь учителя
0:08:00 – аритмия сердечно-сосудистой системы
0:09:47 – инсульты и инфаркты у учеников
0:10:37 – мозговой хаос
0:11:29 – сила скрюченности
0:13:31 – как появляется шизофрения
0:15:08 – о чём молчит медицина
0:16:04 – каталепсия
0:19:19 – средняя школа смерти
0:21:39 – вливание знаний без творчества
0:23:19 – обездвиженность для психических отклонений
0:24:07 – школьная тюрьма для детей
0:26:30 – рабы и бараны в системе оболванивания
0:30:10 – как учили Пушкина
0:31:20 – кто портит здоровье детям
0:33:21 – кто такие настоящие люди
0:35:24 – как начать без конторок и оборудования
0:38:29 – что нужно делать в детском саду
0:40:29 – раздельное обучение мальчиков и девочек
0:44:59 – система образования против здоровья
0:47:56 – законы засиженности
0:50:35 – тренажёр от близорукости
0:51:42 – противодействие системы образования
Часть 1 здесь.
Часть 1 здесь.
Источник: ss69100.livejournal.com