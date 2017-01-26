Главная » Здоровье, Образование

Система образования против здоровья детей

18:43. 26 января 2017 Просмотров - 172 6 коммент. Опубликовал:
Цикл лекций удивительного общественного деятеля, бывшего хирурга, который встречался со всеми известными академиками и новаторами в области как здоровья детей, так и педагогики. Автор многочисленных публикаций о здоровье, а точнее – нездоровье школьников; неутомимый исследователь и одновременно популяризатор важнейшей темы той повестки дня, которую необходимо озвучить ради… сохранения будущего России.

Эти лекции настоятельно рекомендуются всем родителям: как нынешних, так и будущих школьников и детсадовцев.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Базарный, белоруссия, будущее, дети, здоровье, наука, образование, Россия, система, школа
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
..., как влияет существующая система образования на наших детей. Мы не хотели ...рекламном деле, у меня здорово получалось сочинять тридцатисекундные телевизионные ... является историческое движение, направленное против детей, против семьи, но основным источником ...
Обучение детей в форме экстерната и семейного образования. (Николаева Альбина)
... вопросам семейного образования, так называемое «домашнее обучение» для детей имеющих нарушения здоровья, не... акцию протеста против системы ювенальной юстиции и её технологий в сфере образования», собрав...
Молчать и бездействовать нельзя! За нами наши дети!
...против всего плохого», но он «ни о чем». Главное в системе ... проектирования и конструирования в системе образования. Поскольку разрабатывали Стандарт профессиональные... в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.     То есть,...
РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ ШКОЛЬНОГО ДВОРА (Отзыв на статью А.И. Юрьева «Тайны школьного образования»)
...политическая операция, сравнимая с операциями против «врагов народа 37 года», когда...говоря уже о том, что здоровых детей при такой нагрузке становится все...они остаются антагонистическими силами (а система образования способствует этому), кривая воображения с...
Реформа образования в России: реальность и перспективы
...социального разделения. Уровень образования детей будет полностью зависеть ... каждого на образование путем создания системы образования и соответствующих...физически они были абсолютно здоровыми. И до конца... конкурентной борьбы «всех против всех», правящий класс...
Реформа образования
...Васильевич Палиевский, булгаковский Воланд бессилен против здорового, он цепляет только то,...всё это скажется на здоровье (глаза, нервная система) детей. Медики говорят о ... откровенной. «Чем „плоха” советская система образования» Версия А.А. Фурсенко и...

6 коммент.»

  • 10589 6763
    Вьеха 26 января 2017 в 19:03 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Что дрянью кормят – это точно. Живот болит часто. Как вы считаете, жареная колбаса, жареная капуста, солёные помидоры и огурцы, сосиска в тесте нормально подходят для питания школьников младших и любых классов? Пробовала просить, чтобы не сыпали в кашу много сахара – и то отповедь дали. Уж молчу. А ребёнку наказываю не есть плохое. Воруют.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>