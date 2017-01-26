Система образования против здоровья детей

Цикл лекций удивительного общественного деятеля, бывшего хирурга, который встречался со всеми известными академиками и новаторами в области как здоровья детей, так и педагогики. Автор многочисленных публикаций о здоровье, а точнее – нездоровье школьников; неутомимый исследователь и одновременно популяризатор важнейшей темы той повестки дня, которую необходимо озвучить ради… сохранения будущего России.Эти лекциивсем родителям: как нынешних, так и будущих школьников и детсадовцев.

Источник: ss69100.livejournal.com