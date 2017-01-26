Система образования против здоровья детей
18:43. 26 января 2017 Просмотров - 172 6 коммент. Опубликовал: brahman
Цикл лекций удивительного общественного деятеля, бывшего хирурга, который встречался со всеми известными академиками и новаторами в области как здоровья детей, так и педагогики. Автор многочисленных публикаций о здоровье, а точнее – нездоровье школьников; неутомимый исследователь и одновременно популяризатор важнейшей темы той повестки дня, которую необходимо озвучить ради… сохранения будущего России.
Эти лекции настоятельно рекомендуются всем родителям: как нынешних, так и будущих школьников и детсадовцев.
Эти лекции настоятельно рекомендуются всем родителям: как нынешних, так и будущих школьников и детсадовцев.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Что дрянью кормят – это точно. Живот болит часто. Как вы считаете, жареная колбаса, жареная капуста, солёные помидоры и огурцы, сосиска в тесте нормально подходят для питания школьников младших и любых классов? Пробовала просить, чтобы не сыпали в кашу много сахара – и то отповедь дали. Уж молчу. А ребёнку наказываю не есть плохое. Воруют.
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Как вы считаете, жареная колбаса, жареная капуста, солёные помидоры и огурцы, сосиска в тесте нормально подходят для питания школьников младших и любых классов?
нууу это с какой горки посмотреть…
колбаса бывает из мяса,из половины мяса и …,а бывает и вообще без мяса.
это на первое.
как это обжарить?
это на второе.
а дальше по аналогии..
сахар тоже воруют.
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А БЕЗ ШКОЛЫ НИ КАК) ЕСТЬ ЗАКОН. ДОМАШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПОЛОВИНА УРОКОВ ОНИ НАХРЕН НУЖНЫ…ТОЧЬНО НЕ ПОМНЮ НАЧ. КЛАССЫ 8 КИЛО РЭ. СРЕДНИЕ 10 КИЛО РЭ. СТАРШИЕ КЛАССЫ БОЛЬШЕ.
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА ГОТОВИТ ДЕБИЛОВ, ФИЗ. КАЛЕК
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100% ОТРАВА
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