Сводки от ополчения Новороссии 21 апреля 2017

«Перемирие» в Спартаке: последствия обстрелов со стороны ВСУ

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.

News Front в Донецкой Народной Республике побывал в населенном пункте Спартак и зафиксировал последствия недавних обстрелов с позиций украинских боевиков.

Армия Порошенко продолжает обстреливать мирных жителей Донбасса. Украина цинично нарушает условия минских соглашений при молчаливом попустительстве мониторинговой миссии ОБСЕ и мирового сообщества.

Киевский преступный режим должен быть подвергнут международному трибуналу.

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ДНР: ВСУ за неделю 235 раз нарушили режим прекращения огня

Брифинг официального представителя управления НМ ДНР Эдуарда Басурина:

«За прошедшие сутки ВС Украины 38 раз нарушили режим прекращения огня. При обстрелах территории Республики применялись: тяжелая артиллерия, танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.

Всего за прошедшую неделю противник нарушил 235 раз режим прекращения огня, и выпустил по территории Республики, из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, 1445 снарядов и мин.

Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись ДВАДЦАТЬ ТРИ населенных пункта Республики: ЗАЙЦЕВО, ГОРЛОВКА, ШИРОКАЯ БАЛКА, ДОЛОМИТНОЕ, КРУТАЯ БАЛКА, ЯСИНОВАТАЯ, ВАСИЛЬЕВКА, ВЕСЕЛОЕ, СПАРТАК, ЖАБИЧЕВО, ДОКУЧАЕВСК, НИКОЛАЕВКА, БЕЛАЯ КАМЕНКА, КОМИНТЕРНОВО, СОСНОВСКОЕ, ЛЕНИНСКОЕ, ОКТЯБРЬ, САХАНКА, БЕЗЫМЕННОЕ, ДЗЕРЖИНСКОЕ, КУЛИКОВО район АЭРОПОРТА, ПЕТРОВСКИЙ и КИРОВСКИЙ районы г. Донецка, в которых получили повреждения ШЕСТЬ домов.

Потери среди военнослужащих ВС ДНР составили ДВОЕ погибших и ПЯТЕРО раненых.

В течение недели, украинские силовики продолжали обстреливать из запрещенного вооружения объекты жизнеобеспечения. Так вчера 20 апреля в результате повреждения опоры линии электропередач, без электроснабжения остались 5 населенных пунктов вблизи Авдеевки. При этом у подразделений ВСУ трусливо прячущихся на территории Авдеевского коксохима, который обеспечивается энергией за счет собственных генераторов свет есть.

Отмечаю, что режим тишины и коридор для выполнения ремонтных работ на линии они снова не обеспечат, так как жизнь мирного населения в зоне конфликта им не важна. Все эти факты доказывают преступные действия украинского командования по отношению к мирному населению Донбасса, которые осуществляются с одобрения военно-политического руководства Украины.

Кроме этого вчера, в районе населенного пункта ШИРОКАЯ БАЛКА нашими наблюдательными постами была замечена группа противника численностью до отделения выдвигающаяся в сторону наших позиций. Нами велось наблюдение за происходящим, огонь на поражение не открывался. В ходе продвижения группы произошел ее подрыв на СВОИХ ЖЕ минных полях, в результате чего ОДИН диверсант погиб и ТРОЕ ранены. Оставшиеся в ходе спешной эвакуации убитого и раненного открыли заградительный огонь по нашим позициям из стрелкового оружия, огнеметов и гранатометов.

Изначально, вчера, спикером Минобороны Украины был признан ОДИН раненый, но уже сегодня полностью отрицается сам факт существования и попытка выхода в сторону наших позиций диверсионной группы, цитирую: «данная информация не соответствует действительности».

Тогда откуда взялись данные предметы?

Отдельно хотелось бы остановиться на теме потерь среди военнослужащих ВСУ. Вчера Порошенко заявил, что с начала 2017 года в зоне, так называемой, АТО погибло 69 военнослужащих ВСУ и 420 раненных, но посчитав потери освещаемые официальным представителем Минобороны Украины, видно, что за 2017 год потери ВСУ составили 75 убитыми и 507 раненными. Забытыми остались 6 убитыми и 87 ранеными. К тому же, 18 апреля под данным официальных источников за сутки потери составили 1 военнослужащий ВСУ, но при этом в тот же день в госпиталь Одессы доставили 15 раненых, а в морг Днепропетровска – 6 тел погибших. То есть РЕАЛЬНЫЕ потери за 18 апреля составили

ШЕСТЬ-погибшими и ЧЕТЫРНАДЦАТЬ-раненными?!

Что происходит в Украине? Президенту не докладывают актуальные цифры потерь? Или он целенаправленно их занижает в страхе перед народом Украины? А может нам официально объявляют только боевые потери? Тогда количество небоевых потерь ВСУ только за 2017 год по примерным подсчетам составляют более 400 человек!

Командование ВСУ продолжает перемещение тяжелого вооружения у линии боевого соприкосновения. Отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения ежедневно фиксируется в отчетах Миссии ОБСЕ. Всего, за прошедшую неделю представители Мисси отметили отсутствие техники ВСУ:

152 мм гаубиц «Акация» — 50 единиц;

152 мм гаубица «Мста-Б» — 38 единиц;

152 мм гаубиц Д-20 – 6 единиц;

122 мм САУ «Гвоздика» — 8 единиц;

122 мм гаубица Д-30 – 10 единиц;

120 мм миномет — 26 единиц;

РСЗО БМ-21 «Град» — 8 единиц;

Танков — 7 единиц.

Обстановка на линии соприкосновения за истекшую неделю,

по-прежнему, оставалась напряженной.

Нами не однократно сообщалось об обстрелах территории Республики со стороны ВСУ из запрещенного вооружения.

В подтверждении этому, 14 апреля представителями Миссии ОБСЕ было зафиксировано появление воронки глубиной более трех и диаметром более десяти метров, недалеко от н.п. ЛЕНИНСКОЕ. При этом, наблюдателями, как сообщал ранее их руководитель А.Хуг, цитирую: «самыми квалифицированными и оснащенными самым лучшим для наблюдения и проведения экспертиз оборудованием», был сделан вывод, что данная воронка образовалась в результате разрыва снаряда калибром 152 мм.

О какой квалифицированности и оснащенности мы говорим, если даже без проведения экспертиз видно, что такие повреждения наносят снаряды калибра свыше 200 мм.

Кроме этого, наблюдателями Мисси ОБСЕ, почему-то, фиксируются только результаты нанесения ударов (да и то не все), при этом, не менее важной их обязанностью является контроль отвода вооружения, согласно достигнутым договоренностям, что абсолютно не выполняется украинской стороной.

С чем это связано? В большинстве случаев – с явным нежеланием Миссии фиксировать наличие запрещенного вооружения, которое, в большинстве случаев, командование ВСУ преднамеренно размещает в жилых массивах н.п. АВДЕЕВКА.

Но больше всего поражает факт откровенного закрывания глаз наблюдателей на размещение подразделений и вооружения ВСУ на территории химически опасного объекта – Авдеевского коксохимического завода. Украинская сторона ограничивает работу представителей Миссии, ссылаясь на «якобы» отсутствие мандата на проверку данного объекта, находящегося в частной собственности.

Все прекрасно понимают, что это явный показатель, так называемой, «игры в одни ворота». В отличие от Украины, мы не прячемся на территории критически важных объектов промышленности, для провокационных обстрелов оттуда Республики. Даже небольшая авария на таких объектах может привести к непоправимым последствиям химического отравления людей и окружающей среды.

Обращая каждый раз внимание на непрекращающиеся нарушения украинской стороной достигнутых договоренностей о перемирии, нами фиксируются факты прибытия в зону «АТО» иностранных военных специалистов. Так, прибывшие ранее в зону конфликта 300 человек, идентифицированы нашими источниками, как снайперы и инструкторы по подрывной работе, и замечены нашей разведкой в «серой зоне».

При этом некоторые западные государства, такие как Латвия и Канада, открыто заявляют, об отправке своих военнослужащих в Украину для этих целей.

Но даже прибытие в зону конфликта наемников не решают проблему ВСУ по укомплектованности подразделений.

95% укомплектованности подразделений личным составом в зоне, так называемой, АТО, о котором сообщает министерство обороны Украины, очень близко к правде. Только необходимо сделать поправку: в течение последних месяцев, ввиду отсутствия желающих, из числа мужчин, идет набор женщин на военною службу по контракту. Их, в последующем, назначают не только на должности санинструкторов или писарей в подразделениях, как это было принято ранее, но и, в большинстве случаев, на должности стрелков и пулеметчиков. При этом в передовые части большинство таких «новобранцев» так и не доезжают, оседая в штабах группировок, не забывая получать «боевые» и удостоверения участников «АТО». А те, кто, все-таки, оказался в штатном подразделении, становятся причиной пьяных драк или их жертвами.

Военно-политическое руководство Украины, желая очередной раз очернить нашу Республику, продолжает устраивать театральные действа для журналистов. Причем актеров для исполнения роли террористов обстреливающих позиции ВСУ набирают из подразделений «Правого сектора». Эти постановочные сцены доблестно фиксируются подконтрольными Украине СМИ и преподносятся как реальные под названием «Террористы обстреливают Авдеевку».

При этом, боевики «Правого сектора», в большинстве случаев, специально создают видимость боевых действий, так как им за каждый случай обстрела производятся дополнительные выплаты, в отличие от ВСУ, которых сейчас штрафуют за все подряд, чтобы сократить расходы на, так называемую, АТО.

Денежные премии силовиков ВСУ и «Правого сектора» являются причиной частых конфликтов между ними. В результате чего страдает мирное население.

О какой идее националистов «Правого сектора» мы говорим, если они находятся здесь только с целью зарабатывания денег.

Я обращаюсь к командирам ВСУ всех степеней – на многих из вас заведены уголовные дела по фактам военных преступлений совершенных в отношении мирных жителей Украины и Донбасса. Не стоит прикрывать боевиков «Правого сектора», так как «козлами отпущения» будете вы.

Хочу заверить украинское военное командование, что как бы вы не пытались запугать нас преступным сговором с Миссией ОБСЕ, заявлениями об усилении группировки, участием нацистов в боевых действиях и террористических актах на территории нашей Республики, результат будет один – любая попытка наступления на наши позиции будет жестоко пресекаться».

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ДНР: карта обстрелов Украиной в ночь на 21 апреля

Карта обстрелов Украиной и столкновений в прифронтовой зоне Донецкой Народной Республики.

— Саханка, 18:20, 20 апреля;

— Коминтерново, 17:19;

— район Докучаевска, 20:38;

— Донецкий аэропорт, 17:30;

— Спартак, 17:30;

— ЯБП (промзона), 17:34, район рынка «Господарь», 17:46;

— район Красного Партизана, 17:47;

— район Широкой Балки, 20:14;

— Зайцево, 20:52;

Украинский агрессор продолжает устраивать провокации и грубо нарушать Минские соглашения.

Источник — MilitaryMaps

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ВСУ и «Правый сектор» — когда между ними начнется полноценная война

Как-то во время активной фазы боевых одно из подразделений ВСУ вступило в бой со своим «штатным» заградотрядом – «Правым Сектором» (запрещено в РФ). Тогда у ПС было преимущество, но к ним за спину зашли неизвестные гуманисты и вырезали нацистов за одну атаку.

Этот случай был далеко не единичным. ВСУ и ПС связывает только то, что они на данный момент воюют под одним флагом. Дальше начинаются различия.

ВСУ – это армия, задача которой – защитить свой народ от внешней агрессии. На Донбассе ВСУ могли покрыть себя только позором, что и произошло. ПС набрали из дегенератов-нацистов, которые кричали, что их религия – национализм, а их пророк – Бандера. Катастрофу начали именно эти «патриоты», которым Турчинов без счета раздавал оружие. Правосеки втянули в войну ВСУ, а сами стали заградотрядами. Тот самый случай, когда тот, кто стреляет по своим – реально хуже врага.

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ВСУ перебрасывают арторудия и бронетехнику в сторону Крыма

Сообщение от экс-депутата Верховной рады Украины, постоянного эксперта News Front Алексея Журавко:

«Вчера и позавчера я мониторил украинские СМИ — шизофрения и истерия украинской власти прет со всех щелей. Кровавый пастор кричит, как резанная свинья: русские вот-вот нападут на Украину… СБУшникам мерещится, что русские медведи-шатуны разболтают Херсон, Николаев и Одессу. Вот и начали по Херсону и в сторону Крыма тягать военный металлолом, чтобы напугать население. Никакая Россия наступать или захватывать Украину не собирается. Захватчики сидят на Украине и им выгодно сегодня запускать шатунов, потому что народу они ничего ответить не могут на вопросы, почему жить стало так тяжело».

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Эшелон САУ “Гвоздика” в Бургасе

В болгарском порту Бургас засветилась погрузка дивизиона САУ "Гвоздика" (как минимум одна батарея + машины управления).Помимо этого, на фотографиях видна еще какая-то техника, скрытая тентами.С учетом того, что Болгария является одним из крупнейших логистических хабов по перевалке оружия на Ближний Восток, можно предположить, что готовится новая отправка сирийским боевикам и скоро эти орудия всплывут в Идлибе или Дераа.Разумеется, как указывалось еще в прошлом году, формально (если это не поставки по линии секретных фондов ЦРУ), оружие закупают Саудовская Аравия и Катар, которые воздухом и морем вывозят их с Балканского полуострова и уже потом распределяют в соответствии с текущими нуждами сирийской войны. Подробно эта схема расписана вот здесь http://colonelcassad.livejournal.com/287 5229.html Впрочем, нельзя исключать и вариантов с отправкой груза на Украину, где еще с 2014 года имеется существенный дефицит САУ, который в частности был отражен в отчетах Military Balance http://colonelcassad.livejournal.com/274 9753.html Болгарский след в оружейных поставках на Украину мелькал еще в 2014-2015 годах, когда в штатном расписании карательного полка "Азов" всплыли самоходные минометы типа "Тунджа".

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ВСУ обстреляли пригород Донецка из танков и минометов

ВСУ подвергли массированному обстрелу село Спартак в северном пригороде Донецка. «Накануне вечером украинская армия открыла массированный огонь из танка и 82-мм минометов по Спартаку. Обстрел продолжался несколько часов», — сообщил ДАН источник в силовых ведомствах ДНР. По его данным, в это же время под огонь украинских подразделений попали окраины Ясиноватой, в том числе поселок Крутая Балка. Кроме того, обстрелами ВСУ повреждены жилой многоквартирный дом и здание магазина в г. Докучаевск к юго-востоку от Донецка. «Ночью украинские военные обстреляли Докучаевск, повреждения получили пятиэтажный дом по улице Ленина, 100, и здание магазина», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что информации о пострадавших не поступало. В общей сложности с позиций ВСУ было выпущено свыше 200 снарядов и мин. Читайте также: Под Авдеевкой идут бои, ВСУ несут потери

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Под Авдеевкой уничтожены двое военнослужащих ВСУ

Под Авдеевкой уничтожены двое украинских военных. Об этом сообщили в штабе «АТО». «По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, расположенного недалеко от Авдеевки, погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении. Читайте также: Под Авдеевкой идут бои, ВСУ несут потери

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Под Авдеевкой идут бои, ВСУ несут потери

ВСУ несут потери в ходе продолжающихся под Авдеевкой боев. Об этом сообщил украинский пропагандист Роман Бочкала. «За сегодня на промке 7 — 300, 1 — 200 и бои продолжаются…» — написал он на своей странице в соцсети, сопроводив запись «плачущим» смайликом. Читайте также: России нужно 2-3 часа для вторжения на Украину, — Турчинов (ВИДЕО)

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