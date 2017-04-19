Жириновский призвал сохранять доходы депутатов в тайне ради спокойствия россиян

Весьма интересный способ позаботиться о россиянах и их спокойствии нашел лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он призвал освободить депутатов от обязанности декларировать свои доходы и имущество.

В ходе сегодняшнего заседания Госдумы политик заявил, что декларации парламентариев - лишний повод для раздражения для простых граждан, сообщает “Лента.ru”. По мнению Жириновского, из-за этих документов у народа складывается впечатление, что в парламенте заседают “мультимиллионеры и миллиардеры”.