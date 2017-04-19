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Жириновский призвал сохранять доходы депутатов в тайне ради спокойствия россиян

17:02. 19 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Жириновский призвал сохранять доходы депутатов в тайне ради спокойствия россиян

 
Весьма интересный способ позаботиться о россиянах и их спокойствии нашел лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он призвал освободить депутатов от обязанности декларировать свои доходы и имущество.
 
 В ходе сегодняшнего заседания Госдумы политик заявил, что декларации парламентариев - лишний повод для раздражения для простых граждан, сообщает “Лента.ru”.  По мнению Жириновского, из-за этих документов у народа складывается впечатление, что в парламенте заседают “мультимиллионеры и миллиардеры”.
 

 При этом депутат выразил убеждение, что никакой другой роли декларации не играют: по его мнению, в правительстве о фактах коррупции должны знать и без деклараций.

Также Жириновского возмутил вопрос  Медведеву о "нападках" Навального.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал депутата-коммуниста Николая Коломейцева за вопрос главе правительства Дмитрию Медведеву о том, что мешает премьеру защититься от нападок оппозиционного политика Алексея Навального.

«Кстати, вы, Коломейцев сейчас сделали заявочку — назвали фамилию этого авантюриста. Журналисты только на это реагируют, нас с вами нету, нет отчета правительства, вся пресса говорит о вас. Вас сегодня в эфир позовут, но это называется подлость. Вы использовали день отчета правительства, чтобы свое имя запечатлеть», — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР также задался вопросом, зачем КПРФ потребовалось «вспоминать имя этого товарища». «Вы кого рекламируете?! Надо создавать хорошее настроение. Надо беречь правительство», — заключил Жириновский.

Ранее сообщалось, что отвечая на вопрос Коломейцева, Медведев заявил, что «не будет специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев».

 

 



 

 

 

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Нет комментариев»

  • 139 119
    Мефодий 19 апреля 2017 в 17:34 Ссылка Пометить
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    нутро жидовское везде вылезет.

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  • 33 33
    Матфей Рамзай 19 апреля 2017 в 18:21 Ссылка Пометить
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    Вообще ранее была заложена неправильная концепция. “Давайте депутатам сделаем большие зарплаты, чтобы они не брали взяток”. История с беглыми депутатами показывает, что депутаты всё равно пытались, пытаются и будут пытаться переступить закон. На это их толкает наличие депутатской неприкосновенности. Т.к. пока следственные органы будут пытаться снять эту неприкосновенность, то депутат сможет преспокойно улизнуть за границу, в одну из стран не выдающуюся никого России. Так вот депутатам не брать взятки поможет отсутствие депутатской неприкосновенности и отсутствие загранпаспорта. Действующим депутатам загран паспорта необходимо выдавать только на момент загран командировок и сроком действия не более времени данной загранкомандировки. Да это возможно нарушение прав человека, но раз ты решил стать депутатом и поработать на благо своей родины, то можешь немного и потерпеть.

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  • 173 163
    Oleg 19 апреля 2017 в 19:12 Ссылка Пометить
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    Смотрел видео, Создатели уже вышли на контакт и намекнули, что работа ими проводится на полевом уровне и в таких условиях “шила в мешке не утаишь”. Они изменили глобальные правила игры. Приоритет они отдают людям труда, творчества. Подмога людям свыше обеспечена, но только надо повышать вибрации они сказали. Литературы, как повысить вибрации на эту тему много. Депутаты и пр. могут скрыть от народа всё, что угодно. А от Создателей, как скроют? Никак.

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