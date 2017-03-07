Новости Украины и Новороссии 07 марта 2017

Ситуация ДНР и ЛНР постепенно идет к тому, что единственным выходом для экономики региона становится переориентация на российский рынок.

Более того, неспособность властей Украины разблокировать железнодорожные пути, по которым шли поставки угля и другого сырья на территорию страны, привела к тому, что власти республик были вынуждены ввести во всех предприятиях внешнее управление и начать постепенную их интеграцию на Россию — единственно возможный рынок сбыта.

Согласно данным минпромторга ДНР, по итогам 2016 года доля металлургического комплекса (производство, обработка, коксохимия) занимает 46,4% в промышленности ДНР. В этой отрасли занято и больше всего работников — 21,4 тыс. человек. Всего в прошлом году было произведено 2,1 млн тонн стали.

Если будут реализованы планы по выпуску 30 тыс. тонн стали в месяц на ЮМЗ, то республика сможет нарастить производство на 17%. Всего в прошлом году предприятия металлургической отрасли реализовали продукцию на 51,5 млрд рублей. В среднем в месяц металлургическая отрасль дает около 4–5 млрд рублей заработка. Речь не только о выпуске стали, но и о производстве чугуна, каменноугольного кокса и готового проката. В прошлом году уже возобновили работу три предприятия отрасли — «Домпром», ПКП «Металлист», «Профдонмест».

На втором месте после металлургической промышленности в ДНР пищевая — она занимает 10,6%. Доля машиностроения в экономике ДНР — всего 1,6%, химической промышленности — 2,2%, фармацевтической — 0,08%, производства бумаги и картона — 0,75%, производства строительных материалов — 0,64%, легкой промышленности — 0,06%.

Всего промышленные предприятия ДНР в 2016 году реализовали продукции на 63,73 млрд рублей.

Очевидно, что такая высокая доля металлургического сектора на территории ДНР стала возможной только благодаря огромным запасам угля. По итогам 11 месяцев 2016 года на шахтах ДНР было добыто 14 млн 238,8 тыс. тонн угля, что на 9,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на шахтах ЛНР объем добычи вырос на 11,1% до 4,403 млн тонн.

Значительные объемы этого угля и другого сырья шли на территорию Украины и ближнее зарубежье. На российский рынок из Донецка поступала незначительная часть угля, так как уголь марки А (антрацит) не использовался на российских ТЭС, был слишком дорогим и не выдерживал никакой конкуренции углем Кузбасса.

Однако, в условиях войны стоимость угля существенно снизилась, а, учитывая тот факт, что ДНР и ЛНР стратегически видят частью России, инвестиции в дальнейшую интеграцию угольного направления могут довольно быстрой найтись.

Предприятия на данной ифографике можно разделить на два типа: металлургические заводы, добыча угля и обработка сырья.

Если говорить о машиностроении, то большая часть предприятий ДНР и ЛНР была ориентированна на Россию, поскольку входила в единый производственный комплекс на территории СССР. Не удивительно, что в первое время после развала страны большая часть металлургических изделий шла на экспорт в Россию.

К сожалению, в последствии промышленная инфраструктура на территории Украины деградировала и поставки в Россию снижались. Однако, возобновление тесных связей в этой отрасли должна произойти довольно быстро. Например,предприятие «Техмаш» в Енакиево (ДНР) получило из России заказ.

«Мы переоснастили оборудование на тяжелый метиз и имеем заказ из Российской Федерации на 160 тонн металлоизделий в месяц», — заявил директор метизного завода Геннадий Дудник.

По словам министра экономического развития ДНР Евгении Самохиной, предприятие является наглядным примером того, что республика не нуждается в поставках с Украины и может производить подобное оборудование на данном заводе.

«Ориентироваться на шахты мы больше не имеем возможности», — в свою очередь пояснил Дудник. Завод выпускал метизы (металлоизделия) для угольной промышленности, но в связи с военными действиями в Донбассе потерял рынок сбыта. Предприятие вынуждено перепрофилировать работу, в планах «Техмаша» — выпуск и ремонт различной техники.

Аналогичная история и с металлургическими заводами на территории республик, крупнейший рынком для них является Россия, особенно в последние годы на фоне реализации масштабных проекта в добыче и транспортировке газа. Например, Харцызский трубный завод — крупнейший в СНГ производитель прямошовных труб большого диаметра и крупный поставщик «Газпрома».

Не стоит забывать и о машиностроительных предприятиях республик, которые долгое время находились в упадке, особенно во время активной фазы военных действий, однако в последнее время на них стала возрождаться активность, не без помощи поддержки из России. Например, Ясиноватский машиностроительный завод (ЯМЗ) экспортировал в 2017 году в Россию горнопроходческий комбайн собственного производства.

«За первый месяц 2017 года сотрудники Ясиноватского машиностроительного завода произвели горнопроходческий комбайн КСП-35. Его поставили на шахты Кузбасса в Российскую Федерацию», — отметили в ЯМЗ.

Там добавили, что в прошлом году предприятием было экспортировано шесть машин производства ДНР.

Ранее сообщалось, что Ясиноватский машиностроительный завод в текущем году планирует увеличить объем производства горнопроходческих комбайнов в два раза, за 2016 год было выпущено 16 машин.