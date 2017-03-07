Новости Украины и Новороссии 07 марта 2017
- 10:18 Сербский доброволец Деки получил паспорт ДНР (ФОТО).
- 09:47 Бандеровцы хотят жить за счет рабов, это фашизм, — Александр Панкратов-Черный (ВИДЕО).
- 06:21 Кондитер съел металлурга: Ахметов выбыл из рейтинга богачей от Bloomberg.
- 03:30 В киевском военном лицее хотят демонтировать памятник Суворову (ФОТО).
- 00:27 Участники блокады Донбасса готовятся к штурму и укрепляют «редут» (ВИДЕО).
- 00:19 Страх и ненависть в Кривом Торце.
- 00:12 Радикалы блокады Донбасса: обезумевший от жадности Порошенко готовит против нас провокацию.
- Вчера 23:57 Наши платежки за коммуналку придумали в ФСБ, — Тымчук.
- Вчера 23:54 Предварительный отчет о проведении Международной Акции «Останови Геноцид Жителей Донбасса».
- Вчера 23:53 Смогут ли предприятия ДНР и ЛНР переориентироваться на российский рынок?.
- Вчера 23:31 Оккупированный ВСУ Краматорск выступил против блокады Донбасса.
- Вчера 23:31 Секретные добрые люди.
- Вчера 22:05 СРОЧНО: В Киеве захватили приемную правительства и требуют импичмента Порошенко (ВИДЕО).
Сербский доброволец Деки получил паспорт ДНР (ФОТО)
Легендарный сербский доброволец Деян Берич, известный под позывным «Деки», вчера на своей странице в соцсети сообщил, что стал гражданином ДНР и получил паспорт Республики.
«С передовой прямо в ФМС, надо было получить паспорт. Теперь и я ваш гражданин, — написал Деки, уточнив, что документ в сжатые сроки был изготовлен по личной просьбе Главы Республики Александра Захарченко.
«Я горд, что получил паспорт молодой республики, перед которой большое будущее.
Я пришел сюда ни за республику, ни за армию, ни за Захарченко. Я пришел как каждый настоящий доброволец сражаться за братский народ, защищать детей, стариков и женщин, вместе с ребятами добровольцами и местными ополченцами, и мне никто ничего не должен.
Очень плохо, что люди, которые не выполнили свои большие желания за три-четыре месяца, что воевали, свалили в Россию и сейчас обливают грязью всех, кто воюет, постоянно стараются поссорить нас.
Но, ребята, вам не везет. Мы не будем ссориться и войну тоже не проиграем. Победа будет за нами».
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Бандеровцы хотят жить за счет рабов, это фашизм, — Александр Панкратов-Черный (ВИДЕО)
В минувшие выходные актерская труппа из России сыграла в Донецке и Луганске спектакль «Провинциальные истории».
Первый антрепризный спектакль прошел 4 марта на сцене донецкого Центра славянской культуры, второй на следующий день в Луганском дворце культуры имени Ленина.
В гости к театралам ДНР и ЛНР приехали народные артисты России Александр Панкратов-Черный, Ольга Науменко, Николай Аверюшкин, заслуженные артисты России Владимир Демидов, Василий Стоноженко и другие.
Народный артист России Александр Панкратов-Черный поделился своими впечатлениями от поездки в Народные Республики и непродолжительном пребывании на Украине:
«Бандеровцы, которые с факелами, — они не хотят работать. Они хотят иметь рабов, за счет которых жить. Это фашизм!»
Панкратов-Черный добавил, что в Киеве все запуганы и даже опасаются встречаться с актером из России:
«У меня в Киеве друзья, артисты, с которыми во ВГИКе еще учился. И они, чтоб со мной встретиться, зная, что я в Киеве, ночью приходили, чтоб никто не видел. Я говорю: а чего ночью-то приходите, мне же после съемочного дня ночью надо поспать, а я должен с вами сидеть разговаривать.
Боимся — а вдруг увидят, что мы с тобой общаемся. То есть, запуганы люди».
Что касается гастролей в Народных Республиках — впечатления у актеров остались самые приятные.
«Люди в Донецке очень хорошие — вежливые, веселые и доброжелательные. Приятно было играть для такой публики. Еще хотел бы отметить, что в вашем Центре славянской культуры великолепная сцена. Хотел бы сыграть на ней еще», — поделился впечатлениями от сыгранного спектакля Панкратов-Черный.
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Кондитер съел металлурга: Ахметов выбыл из рейтинга богачей от Bloomberg
Президент Порошенко таки добил Ахметова: украинский бизнесмен покинул рейтинг самых богатых людей мира – Bloomberg Billionaires Index 500. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg (обновляется ежедневно) на 6 марта.
Еще на прошлой неделе (на 3 марта) самый богатый украинец занимал 483-е место. Его состояние оценивалось в $3,66 млрд. Активы бизнесмена уменьшаются уже несколько недель подряд. Например, на 20 февраля состояние Ахметова оценивалось в $4,44 млрд. В среднем он терял около $100 млн в день. Такова цена транспортной блокады, одобренной президентом Украины. В результате установления редута «Соловейко» ЛДНР окончательно откололись от Украины, а Ахметов автоматически выбыл из числа олигархов, опасных для гаранта нации. Перед этим Порошенко точно так же разделался с Коломойским, отняв у него банк «Приват». В итоге, «Приватбанк» национализирован, Укроп завял (партия, финансируемая Беней практически погибла), сам Коломойский зализывает раны в Швейцарии. Отказавшийся делиться с президентом доходами от угольных поставок и энергетики Ахметов тоже «выбыл» из игры.
Порошенко до последнего ждал, что донецкий олигарх положит к его ногам жирные «откаты», придя на поклон, а также сдаст собственные СМИ – необходимые гаранту перед очередными выборами. Однако, Ахметов на поклон не спешил, и как результат – покинул позицию самого богатого человека Украины.
Конечно, это еще не обнищание, но весьма показательно. Тем более, что в прошлом году активы владельца «Шахтера» оценивались в $7,88 млрд, а сейчас «похудели» вдвое. Кроме того, на прошлой неделе еврооблигации компании ДТЭК рухнули на 6,821 пунктов на фоне опасений перехода предприятий энергохолдинга под контроль ЛДНР.
В общем, Порошенко продолжает работать в рамках своего «мирного плана» по ликвидации единой Украины и ее олигархов. На «подходе» – уничтожение Пинчука и его активов, как финансовых, так и информационных: сигнал об этом дали обыски на предприятиях «трубного олигарха». Так что под алкоголика Вальцман маскируется довольно удачно: привыкшие иметь дело с марионетками типа Ющенко и Януковича олигархи, впервые почувствовали на своей шее вкус зубов простого кондитера.
Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!
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В киевском военном лицее хотят демонтировать памятник Суворову (ФОТО)
В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна (бывшем Суворовском училище — ред.) собираются демонтировать памятник выдающемуся русскому полководцу Александру Суворову.
Об этом заявили в администрации лицея.
«Мы готовимся перенести памятник на задний двор», — .сообщили в учебном заведении.
Была ли эта инициатива выдинута руководстовом лицея, курсантами или министерством, администрация лицея сообщить отказалась.
В настоящее время памятник закрыт баннером-декорацией с изображением Ивана Богуна.
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Участники блокады Донбасса готовятся к штурму и укрепляют «редут» (ВИДЕО)
Участников блокады железнодорожного сообщения в оккупированном Артемовске становится все больше. В настоящее время палатки развернули по обе стороны железнодорожного переезда.
Так называемый редут «Запорожье» значительно укрепили и подготовили к возможным штурмам.
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Страх и ненависть в Кривом Торце
Небезызвестная Татьяна Черновол приехала на "редут" в Кривом Торце (где не так давно в эпической битве были разгромлены титушки Ахметова) и попыталась доказать собравшимся, что если они не прекратят блокаду, то Украина будет вынуждена покупать уголь у России, а раз так, то организаторы блокады являются путинскими прихвостнями.
У истории было и продолжение.
Сопровождавший Черновол известный провокатор Дзиндзя сбил на машине одного из "защитников редута", после чего попытался скрыться. Завязалась погоня, после чего на одном из блокпостов Дзиндзю тормознули и написали на него заявление в полицию.
Твое лицо, когда ты хочешь покупать за гривны уголь в ДНР.
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Радикалы блокады Донбасса: обезумевший от жадности Порошенко готовит против нас провокацию
Украинские радикалы, которые принимают участие в блокаде Донбасса, рассказали о возможных провокациях со стороны президента страны Петра Порошенко. Об этом участники блокады рассказали на странице соцсети Facebook. Сообщает REN TV.
«Обезумевший от жадности Порошенко собирается организовать провокацию, стравив обманутых людей с патриотами Украины», — говорится в сообщении, размещенном в социальной сети.
При этом радикалы заявили о подготовке контрмер и предупредили всех, что последствия лягут на плечи организаторов провокации.
Напомним, представители радикальных блокировок ранее попробовали заблокировать железнодорожное сообщение под Конотопом.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Наши платежки за коммуналку придумали в ФСБ, — Тымчук
Известный украинский пропагандист Дмитрий Тымчук резко раскритиковал тарифную политику власти.
«Я против любых форм раскачивания ситуации в Украине – для воюющей страны это непозволительная роскошь. Но, оплатив последние платежки за ЖКХ, получил полное впечатление, что наши нынешние тарифы придумывали в ФСБ РФ», — написал он на своей странице в соцсети.
По его мнению, столь высокие тарифы могут стать причиной развала Украины.
«Сегодняшние платежки за коммуналку – это бомбы, с которыми для развала страны никакой внешний враг не нужен», — заключил он.
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Предварительный отчет о проведении Международной Акции «Останови Геноцид Жителей Донбасса»
Активисты движения «Останови геноцид жителей Донбасса» провели митинги во всем мире.
Вчера в несколько городах мира прошла акция «останови геноцид жителей Донбасса». Активисты из Бельгии, Молдавии, Словакии, Италии, Чехии, Венгрии и Австрии обратились к мировым лидерам.
«Мы, координаторы и участники, Международной акции «Останови геноцид жителей Донбасса», обращаемся с настоящим Требованием, к лидерам ведущих мировых держав, международным институтам по защите прав человека и всему международному сообществу», — говорится в обращении.
Предварительный отчет о проведении Международной Акции «Останови Геноцид Жителей Донбасса».
В ней участвовали :
1) Бельгия г. Дендермонд;
2) Болгария г. София (на Акции во время чтения Священником Поминальной Службы об убитых жителях Донбасса, сторонники укрофашистких властей заглушали Молитву, криками , сиренами и другими сигналами!);
3) Венгрия г.Будапешт;
4) Ирландия г. Дублин;
5) Италия, города Венеция, Рим, Милан, Неаполь;
6) Молдавия г. Кишинев (акция Сорвана спецслужбами Молдавии, угрозами и приводом координаторов акции, сначала в Здание Госбезопасности, а затем в здание МВД Молдавии. Координаторов держали в кабинетах ГосБезопасности и МВД до окончания Акции в других странах);
7) Нидерланды г. Гаага;
8) Польша г. Варшава (акция Сорвана спецслужбами Украины, хакерами Украины, пособниками укрофашистов в Польше, организован взлом почты, вброс левой информации, мгновенно вброс подхвачен в СМИ Украины и профашисткими частными СМИ Польши, цель вброса дискредитация организаторов Акции, обвинение организаторов в спонсировании Кремлем, обвинения в работе на Кремль; Организаторы Акции планируют подать на польских пособников укрофашстов в Суд);
9) Россия города Москва, Ростов на Дону;
10)Словакия г. Братислава;
11) Чехия г. Прага;
12) Америка г. Нью-Йорк.
Всего в Акции участвовали 11 Стран; 15 городов.
Цель Акции:
1) Потребовать от Лидеров Стран, признать Государственный Переворот на Украине;
2) Признать Геноцид жителей Донбасса;
3) Признать территориальные, «добровольческие» батальоны Украины — террористическими Организациями!
4) На основании вышеперечисленного, отправить Порошенко, Турчинова, Кличко, Яценюка, Авакова и других убийц жителей Донбасса, под Международный Трибунал!
Письма с Требованием отправлены Лидерам Стран, в бумажных конвертах курьерами, до востребования ,с уведомлением о доставке!
К оглавлению | Источник: news-front.info
Смогут ли предприятия ДНР и ЛНР переориентироваться на российский рынок?
Ситуация ДНР и ЛНР постепенно идет к тому, что единственным выходом для экономики региона становится переориентация на российский рынок.
Более того, неспособность властей Украины разблокировать железнодорожные пути, по которым шли поставки угля и другого сырья на территорию страны, привела к тому, что власти республик были вынуждены ввести во всех предприятиях внешнее управление и начать постепенную их интеграцию на Россию — единственно возможный рынок сбыта.
Согласно данным минпромторга ДНР, по итогам 2016 года доля металлургического комплекса (производство, обработка, коксохимия) занимает 46,4% в промышленности ДНР. В этой отрасли занято и больше всего работников — 21,4 тыс. человек. Всего в прошлом году было произведено 2,1 млн тонн стали.
Если будут реализованы планы по выпуску 30 тыс. тонн стали в месяц на ЮМЗ, то республика сможет нарастить производство на 17%. Всего в прошлом году предприятия металлургической отрасли реализовали продукцию на 51,5 млрд рублей. В среднем в месяц металлургическая отрасль дает около 4–5 млрд рублей заработка. Речь не только о выпуске стали, но и о производстве чугуна, каменноугольного кокса и готового проката. В прошлом году уже возобновили работу три предприятия отрасли — «Домпром», ПКП «Металлист», «Профдонмест».
На втором месте после металлургической промышленности в ДНР пищевая — она занимает 10,6%. Доля машиностроения в экономике ДНР — всего 1,6%, химической промышленности — 2,2%, фармацевтической — 0,08%, производства бумаги и картона — 0,75%, производства строительных материалов — 0,64%, легкой промышленности — 0,06%.
Всего промышленные предприятия ДНР в 2016 году реализовали продукции на 63,73 млрд рублей.
Очевидно, что такая высокая доля металлургического сектора на территории ДНР стала возможной только благодаря огромным запасам угля. По итогам 11 месяцев 2016 года на шахтах ДНР было добыто 14 млн 238,8 тыс. тонн угля, что на 9,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на шахтах ЛНР объем добычи вырос на 11,1% до 4,403 млн тонн.
Значительные объемы этого угля и другого сырья шли на территорию Украины и ближнее зарубежье. На российский рынок из Донецка поступала незначительная часть угля, так как уголь марки А (антрацит) не использовался на российских ТЭС, был слишком дорогим и не выдерживал никакой конкуренции углем Кузбасса.
Однако, в условиях войны стоимость угля существенно снизилась, а, учитывая тот факт, что ДНР и ЛНР стратегически видят частью России, инвестиции в дальнейшую интеграцию угольного направления могут довольно быстрой найтись.
Предприятия на данной ифографике можно разделить на два типа: металлургические заводы, добыча угля и обработка сырья.
Если говорить о машиностроении, то большая часть предприятий ДНР и ЛНР была ориентированна на Россию, поскольку входила в единый производственный комплекс на территории СССР. Не удивительно, что в первое время после развала страны большая часть металлургических изделий шла на экспорт в Россию.
К сожалению, в последствии промышленная инфраструктура на территории Украины деградировала и поставки в Россию снижались. Однако, возобновление тесных связей в этой отрасли должна произойти довольно быстро. Например,предприятие «Техмаш» в Енакиево (ДНР) получило из России заказ.
«Мы переоснастили оборудование на тяжелый метиз и имеем заказ из Российской Федерации на 160 тонн металлоизделий в месяц», — заявил директор метизного завода Геннадий Дудник.
По словам министра экономического развития ДНР Евгении Самохиной, предприятие является наглядным примером того, что республика не нуждается в поставках с Украины и может производить подобное оборудование на данном заводе.
«Ориентироваться на шахты мы больше не имеем возможности», — в свою очередь пояснил Дудник. Завод выпускал метизы (металлоизделия) для угольной промышленности, но в связи с военными действиями в Донбассе потерял рынок сбыта. Предприятие вынуждено перепрофилировать работу, в планах «Техмаша» — выпуск и ремонт различной техники.
Аналогичная история и с металлургическими заводами на территории республик, крупнейший рынком для них является Россия, особенно в последние годы на фоне реализации масштабных проекта в добыче и транспортировке газа. Например, Харцызский трубный завод — крупнейший в СНГ производитель прямошовных труб большого диаметра и крупный поставщик «Газпрома».
Не стоит забывать и о машиностроительных предприятиях республик, которые долгое время находились в упадке, особенно во время активной фазы военных действий, однако в последнее время на них стала возрождаться активность, не без помощи поддержки из России. Например, Ясиноватский машиностроительный завод (ЯМЗ) экспортировал в 2017 году в Россию горнопроходческий комбайн собственного производства.
«За первый месяц 2017 года сотрудники Ясиноватского машиностроительного завода произвели горнопроходческий комбайн КСП-35. Его поставили на шахты Кузбасса в Российскую Федерацию», — отметили в ЯМЗ.
Там добавили, что в прошлом году предприятием было экспортировано шесть машин производства ДНР.
Ранее сообщалось, что Ясиноватский машиностроительный завод в текущем году планирует увеличить объем производства горнопроходческих комбайнов в два раза, за 2016 год было выпущено 16 машин.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Оккупированный ВСУ Краматорск выступил против блокады Донбасса
В оккупированном ВСУ Краматорске только что состоялся митинг против торговой блокады Донбасса. На нем произошли стычки между противниками и сторонниками блокады. Сообщает Русская Весна.
Жители города пришли выразить свое недовольство по поводу блокирования торговли с Донецкой и Луганской Народными Республиками.
Сообщается, что перед собравшимися выступали народные депутаты, депутаты местных советов и чиновники оккупационной администрации Донетчины.
По словам присутствующих журналистов, на мероприятии завязалась потасовка между теми, кто пришел поддержать блокаду, и теми, кто выступал против нее.
Известно, что среди участников митинга было много работников Старокраматорского машиностроительного завода.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Секретные добрые люди
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СРОЧНО: В Киеве захватили приемную правительства и требуют импичмента Порошенко (ВИДЕО)
Обманутые вкладчики банков и гражданские активисты ворвались 6 марта в приемную Кабинета министров Украины в Киеве и приковали себя к поручням.
Они требуют начать импичмент президенту Украины Петру Порошенко и отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.
Как заявил один из активистов, Юрий Клейнос, он начинает бессрочную голодовку.
«Полиция к нам едет, но мы не боимся, — сказал Клейнос. — Присоединяйтесь к нам. Из-за скотского отношения власти к народу мы требуем импичмента президента Порошенко».
У некоторых из участников акции заклеен рот, а в руках протестующие держат плакаты «Порошенко — убийца», «За народный импичмент», «Гройсмана в Израиль».
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