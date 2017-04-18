Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 апреля 2017

Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку удара по Сирии

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на конституционном референдуме и поблагодарил турецкого лидера за поддержку американских ударов по авиабазе в Сирии, сообщает Белый дом. В распространенном Белым домом пресс-релизе отмечается, что телефонный разговор Трампа и Эрдогана состоялся в понедельник. Трамп «поздравил его с недавней победой на референдуме и обсудил действия США в ответ на использование сирийским режимом химоружия 4 апреля», отмечается в документе. «Президент Трамп поблагодарил президента Эрдогана за поддержку этих действий США, и лидеры согласились с необходимостью приведения к ответственности президента Сирии Башара Асада», — говорится в пресс-релизе. Кроме того, как сообщил Белый дом, лидеры обсудили вопросы борьбы с ИГИЛ* и необходимость сотрудничества в противодействии всем группам, которые используют террористические методы для достижения своих целей. Читайте также: Котел под Дамаском: Психологическая операция Армии Сирии — репортаж РВ (ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация

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МИД Казахстана предлагает расширить число наблюдателей на переговорах в Астане по Сирии

Министерство иностранных дел Казахстана поднимает вопрос о расширении круга наблюдателей на международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, пишет ТАСС.

«Для нас сейчас принципиально важным является вопрос по расширению круга наблюдателей. Казахстанская сторона активно прорабатывает этот вопрос со странами-гарантами для того, чтобы все страны, заинтересованные в укреплении режима прекращения боевых действий, имели возможность наблюдать за ходом астанинского процесса», — сказал он.

Глава МИД сообщил, что этот вопрос ставился перед странами — гарантами перемирия в Сирии. «Перед странами-гарантами, в частности перед Российской Федерацией, мы поднимали вопрос о возможности участия арабских стран, таких как Саудовская Аравия, Катар. С другой стороны, мы очень заинтересованы, чтобы Европейский союз тоже был проинформирован о ходе астанинского процесса», — подчеркнул Абдрахманов.

Глава МИД Казахстана также отметил консолидацию позиций всех заинтересованных сторон по укреплению как женевского, так и астанинского процесса переговоров по урегулированию ситуации в Сирии.

«Сейчас идет консолидация позиций всех заинтересованных сторон о необходимости укрепления как женевского процесса по политическому урегулированию, так и астанинской площадки, на которой обсуждается режим прекращения боевых действий», — сказал Абдрахманов.

Он сообщил, что Казахстан готовится провести международную встречу в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. «На днях должна состояться встреча стран-гарантов в узком составе в Тегеране, по ее итогам мы будем проинформированы о следующих шагах, которые страны-гаранты предполагают в рамках астанинского процесса. В любом случае 3-4 мая, как и планировалось, мы ведем подготовку к очередной встрече в рамках астанинского процесса», — информировал министр.

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ИГИЛ ведет переговоры с «Аль-Каидой» о заключении союза

«Исламское государство»* начало переговоры с «Аль-Каидой»* о возможном союзе на фоне освобождения Мосула иракскими войсками.

Об этом сообщил вице-президент Ирака Айяд Аллави, передает Reuters.

«Обсуждение уже началось», — сказал он.

Также вице-президент добавил, что переговоры ведут главарь «и деловые» Абу Бакр аль-Багдади и лидер «Аль-Каиды» Айман аль-Завахири.

«Неясно, как две группировки будут работать вместе», — отметил Аллави.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Трамп и Эрдоган хотят привлечь Асада к «ответственности»

Президент США Дональд Трамп поздравил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с победой на конституционном референдуме, два лидера также заявили о необходимости привлечения сирийского лидера к ответственности после инцидента с химоружием в Идлибе, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом и поздравил его с недавней победой на референдуме, а также обсудил действия США в ответ на (якобы — ред.) применение сирийским режимом химического оружия 4 апреля», — говорится в сообщении Белого дома.

«Президент Трамп поблагодарил президента Эрдогана за поддержку этой акции со стороны США, лидеры согласились с важностью привлечения сирийского президента Башара Асада к ответственности», — отмечается в пресс-релизе.

Также президенты обсудили вопросы противодействия группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ и ряде стран) и сотрудничество против «всех групп, которые используют терроризм для достижения своих целей».

Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов. Конституционные изменения были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны Эрдоганом.

7 апреля в 3 часа 42 минуты по сирийскому времени по приказу президента США Дональда Трампа корабли ВМС США в Средиземном море атаковали военно-воздушную базу сирийской арабской армии «Шайрат».

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Огненный ад: Парашютные бомбы ВКС РФ сровняли с землей укрепрайон «Аль-Каиды» в Сирии (ВИДЕО)

ВКС России продолжают воздушную операцию в провинции Хама, нанося массированные авиационные удары по позициям террористов. Боевые самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии атакуют скопления и опорные пункты бандформирований коалиции «Хайят Тахрир Аль-Шама» (возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»*, сирийской ветвью «Аль-Каиды»*), в результате чего наносят им значительный ущерб вблизи границы провинций Хама и Идлиб в окрестностях поселков Аль-Латамина, Кафр-Заита, Мурек и др. На видео, снятом антиправительственными медиа-активистами, можно увидеть, как военная авиация сбрасывает корректируемые парашютные бомбы у н.п. Аль-Латамина, которые наносят сильные повреждения позициям террористов. На кадрах хорошо видно укрепленный район террористов, на который и падает настоящий бомбовый дождь, взрывая позиции банд. По данным арабских СМИ, за короткое время в северной части провинции Хама ВКС России осуществили более 70 таких авианалетов, нацеленных на различные цели боевиков. Читайте также: ВАЖНО: При мощной поддержке ВКС РФ «Тигры» выбивают «Аль-Каиду» из важного города в Хаме (+ВИДЕО, КАРТА) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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В Совфеде рассказали, в чём смысл политики России в Сирии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся с официальным визитом в Саудовской Аравии, объяснила, что Россия в Сирии борется за сохранение страны как суверенного государства. «Россия выступает за политико-дипломатическое решение внутрисирийского кризиса, за мирное решение, за политическое решение исходя из того, что нет военного решения. Его не существует, и это признают все наши партнёры. Россия борется за сохранение Сирии как суверенного государства, чтобы не допустить ливийского сценария полного развала. Вот в чём смысл политики России в Сирии. Ну и естественно — это непремиримая борьба с террористическими организациями», — заявила Матвиенко. При этом она отметила, что с сирийской оппозицией нужно вести диалог. Ранее спикер Совфеда заявила, что у России нет цели сохранения у власти Башара Асада, однако она против насильственного свержения режима в стране. Читайте также: В Сирии появился «спецназ из СССР»: Бойцы из Средней Азии, Кавказа и Закавказья прибыли в Хаму

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Мир в шоке: Сирийские террористы официально поздравили Эрдогана с победой (+ФОТО)

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Сирийские террористы поздравили Эрдогана с победой на референдуме в Турции. Соответствующее заявление опубликовали на своих сайтах и платформах в соцсетях одни из крупнейших террористических группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам». Текст снабжен розочками и написан на трех языках — английском, арабском и турецком. «Мы поздравляем наших турецких братьев с результатами референдума и просим Аллаха помогать президенту Эрдогану, а также дать Турции и всему региону стабильности и процветания», — говорится в официальном поздравлении. «Ахрар аш-Шам» («Исламское движение свободных людей Шама») является одной из самых мощных и авторитетных исламистских сил в Сирии, она имеет на вооружение РСЗО, танки и артиллерию, в ее рядах состоит до 20000 боевиков. Джихадистская банда имеет своей целью построить исламское государство в Сирии и активно сотрудничает с «Джебхат фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-нусра»*/сирийское крыло «Аль-Каиды»*), совместно эти группировки многократно участвовали в наступлениях на правительственные войска. Штаб-квартира «Ахрар аш-Шам» находится в Идлибе, также она активно действует в провинциях Латакия, Хама, ранее участвовала в битве за Алеппо, которая была проиграна джихадистами. Именно члены «Ахрар аш-Шам» недавно заявили, что сбили российский военный вертолёт в горах Латакии, а затем устроили настоящий первоапрельский цирк: вручив грамоты зенитчикам банды за якобы «сбитую» винтокрылую машину. Интересно, что 6 ноября 2014 г. «Ахрар аш-Шам» стала четвёртой исламистской группировкой в Сирии, чьи позиции подверглись авиаударам ВВС США. О тесных связях режима Эрдогана с «Ахрар аш-Шам» много лет пишут западные и арабские эксперты по терроризму, которые даже назвали группировку «любимыми террористами Турции». «Армия Ислама» и «Фронт Шама» присоединились к поздравлениям «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама») также опубликовала свои поздравление в адрес Эрдогана и Турции на арабском и турецком языках: «Джейш Ислам (Армия ислама) выпустила заявление после референдума в Турции: Мы поздравляем народ и правительство Турции». Эта группировка известна угрозами в адрес России, которые озвучил ее главарь Зохран Аллуш, который вслед за этим был ликвидирован ударом авиации под Дамаском. Данная банда также является очень крупной и действует преимущественно в пригороде Дамаска — Восточная Гута. Именно здесь эти исламисты использовали варварское ПВО: выставляя на улицах пленных в клетках, чтобы их позиции не бомбили ВКС РФ (ВИДЕО). Еще одно известное незаконное вооруженное формирование — «Фронт Шама» также опубликовало официальное поздравление в адрес Эрдогана и «турецких братьев». Возможно и другие группировки обнародовали подобные пресс-релизы, но полный мониторинг всех платформ различных сирийских НВФ затруднителен в связи с их большим количеством, поэтому мы ограничиваемся этими тремя поздравлениями. Ранее «Русская Весна» сообщала, что сирийские террористы поздравили Эрдогана с победой во время неудачного путча, начавшегося 16 июля 2016 года. * Запрещенная Верховным судом Российской Федерации террористическая организация.

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Столкновения между иракской федеральной полицией и ИГИЛ в Мосуле

В западной районе Мосула продолжаются ожесточенные бои между военнослужащими армии Ирака и боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Террористы используют смертников, снайперов, вооруженные беспилотники, чтобы остановить продвижение правительственных войск. Восточная часть города контролируется правительством Ирака с января текущего года.

В настоящей момент под контролем террористов остаются иракские города Эль-Каим, Хавиджа и Талль-Афар.

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При Трампе авиаудары США убили беспрецедентное число мирных жителей Сирии и Ирака

При Трампе авиаудары США убили беспрецедентное число мирных жителей Сирии и Ирака.

Мониторинговая группа Airwars называет число авианалетов «беспрецедентным».

США в марте этого года сбросили больше бомб и убили больше мирных жителей в Ираке и Сирии, чем когда либо.

По данным Airwars (альтернатива сирийской обсерватории по правам человека), организации базирующейся в Лондоне, и отслеживающей воздушную кампанию США против ИГИЛ, увеличение количества боеприпасов, сброшенных на Сирию и Ирак в последние месяцы названо «беспрецедентным».

268 ударов были проведены в Ираке и 434 были проведены в Сирии в течение только одного марта. Погибли, по меньшей мере 1782 мирных жителя в Ираке и 3471 в Сирии.

После того, как в результате катастрофического удара по Мосулу, погибло 230 человек, внимание СМИ активизировалось и коалиция начала пересмотр своей политики авиаударов. Тем не менее, гражданские лица были убиты в огромных количествах в районе сирийской Ракки. Примечательно, что гибель по вине коалиции сотен мирных жителей Сирии, в СМИ освещается минимально.

В период с января по 31 марта на Ирак и Сирию было сброшено в общей сложности 10 918 боеприпасов.

Это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сам Трамп ранее, обсуждая Обаму, заявлял, что бомбардировки других стран нужны ему для того, чтобы получить поддержку в опросах.

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