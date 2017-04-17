Экс-посол РФ в Сеуле: В случае войны с США Северная Корея будет уничтожена за очень короткое время

КНДР пригрозила нанести превентивный удар по Сеулу, американским военным базам в Японии и атомному авианосцу ВМС США Carl Vinson в Тихом океане, — говорится в заявлении генштаба Корейской народной армии которое распространило северокорейское государственное агентство ЦТАК. Атака КНДР будет включать варианты «внезапного превентивного удара» на суше, море и с воздуха. Генштаб армии угрожает «превратить указанные цели в пепел в считаные минуты». Ранее телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленных представителей американской разведки сообщил, что США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если американское руководство найдет доказательства того, что Северная Корея собирается провести испытание ядерного оружия. По словам источников, есть основания полагать, что КНДР может начать ядерные испытания уже в эти выходные. Какова реальная военная мощь Северной Кореи, чем может закончиться противостояние и какова роль России в ядерном кризисе на Корейском полуострове The Insider рассказал экс-посол России в Южной Корее, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Георгий Кунадзе.

Обстановка довольно тревожная. Вопрос первый: решатся ли северные корейцы провести очередные ядерные испытания, зная, что в непосредственной близости от берегов КНДР находится могучая американская авианосная группировка, способная фактически уничтожить эту страну? И вопрос второй: решатся ли США что-то предпринять, если северные корейцы все-таки проведут ядерные испытания?

Ситуация, если угодно, как в ковбойских вестернах, кто моргнет первым, и она возникла, во многом, как следствие успешной операции США в Сирии. Американцы увидели, что весь мир их поддержал, а осудила по сути дела одна Россия, да и то лишь на словах. В этом смысле сирийская операция стала несомненным политическим успехом Трампа. Фактически Трамп сделал то, на что не решилась администрация Обамы летом 2013 года, когда сирийским режимом была проведена химическая атака чуть больших масштабов, чем сейчас. Возможность ударить по Сирии у Обамы тогда была, но он ей не воспользовался, за что его потом критиковали. Задним числом его теперь критикует и Трамп.

Теперь воодушевленный успехом сирийской операции президент США, похоже, намерен внести свой вклад в решение северокорейской проблемы. Хотя мне все же кажется, что северные корейцы воздержатся от ядерных испытаний, хотя, как говорится, кто их, маньяков, поймет. Ведь для Северной Кореи непредсказуемость – это инструмент политики выживания.

На данный момент, американская группировка на территории Южной Кореи не так велика, порядка 25 тысяч военнослужащих. Однако не стоит забывать, что есть еще и южнокорейская армия, кроме того, технический и военный уровень северокорейцев значительно ниже, чем у армий США и Южной Кореи. Фактор ядерного оружия непредсказуем, каким потенциалом реально обладают северные корейцы, не вполне понятно. В таких случаях принято исходить из наихудшего сценария, предположив, что у Пхеньяна имеется полный набор – то есть не просто экспериментальные взрывные устройства, а готовые ядерные боеголовки, которые могут быть установлены на ракеты.

Это очень опасно, хотя все равно огромный перевес, разумеется, на стороне США и их союзников. Если американцы имеют полностью разработанные планы нейтрализации северокорейского ядерного потенциала (а такие планы, я думаю, у них есть), и если они будут успешно осуществлены, то Северная Корея будет уничтожена в случае войны за очень короткое время, — просто уничтожена.

Северокорейская ядерная программа беспокоила все американские администрации с начала 90-х годов, когда поступила первая информация о ней. Попытки договориться с Пхеньяном американцы, как, впрочем, и мы, китайцы и японцы предпринимали не раз, но без особого успеха. Постепенно северокорейская ядерная проблема как бы ушла в тень: о ней не забывали, однако у США, России и Китая нашлись более срочные проблемы.

Очередное обострение обстановки вокруг северокорейской ядерной проблемы связано с тем, что с приходом к власти в Пхеньяне Ким Чен Ына, третьего вождя из династии Кимов, КНДР резко активизировала ракетные испытания, а недавно объявила о том, что близка к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь западного побережья США. Одновременно с этим, КНДР продолжила программу ядерных испытаний, тогда как никто в мире их уже не проводит. В итоге, одно обстоятельство наложилось на другое, а тут как раз появилась администрация президента Трампа.

При этом, от нас и Японии во всей этой истории практически ничего не зависит. Россия не имеет рычагов влияния на Северную Корею, она, я бы сказал, достаточно разумно не пытается играть здесь первую скрипку, а Япония и подавно держится в стороне, хотя как союзник США готова оказать им всю необходимую поддержку. По большому счету едва ли не все зависит от Китая и, естественно, США. Неслучайно американская позиция, как ее формулируют сейчас Трамп, состоит в том, что, если Китай не способен урезонить своего клиента Северную Корею, то США сделают это в одиночку.

Источник: nnm.me