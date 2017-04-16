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Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 апреля 2017

12:21. 16 апреля 2017 Просмотров - 771 Нет комментариев Опубликовал:

Количество жертв взрыва под Алеппо возросло до 112 человек

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, «сирийские спасатели сообщили, что они увезли, по крайней мере, 100 тел с места взрыва».
«Сирийские спасатели сообщили, что они увезли, по крайней мере, 100 тел с места взрыва», – говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 70 погибших.
Напомним, в Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая, прогремел взрыв.

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Бомбардировки США – статистика за 2016-й год



В 2016 году США сбросили 26171 бомб в семи странах мира, пишет американский эксперт по внешней политике и национальной безопасности Мика Зенко на сайте Совета по международным отношениям (CFR).
Из них 12 192 бомб США сбросили в Сирии, 12 095 в Ираке, 1337 в Афганистане, 496 в Ливии, 34 в Йемене, 12 в Сомали и три в Пакистане.
Зенко подчеркивает, что эти цифры, несомненно, занижены, поскольку достоверные данные есть только по Пакистану, Йемену, Сомали и Ливии, а один авиаудар может включать в себя сразу несколько бомб.

По словам эксперта, в прошлом году США сбросили на 3027 бомб больше, чем в 2015. Кроме того, Ливии в списке раньше не было.
Данные по Сирии и Ираку Зенко и его коллега Дженнифер Уилсон собирали, используя отчеты Пентагона и интернет-архив. Им удалось выяснить, что в 2016 году на долю США пришлось 79% авиаударов коалиции по объектам "Исламского государства" (организация запрещена на территории России — ред.) в рамках операции "Непоколебимая решимость".
В начале декабря коалиция по борьбе с ИГ опубликовала пресс-релиз, в котором признала гибель 173 мирных жителей в ходе этой операции.

http://varjag2007su.livejournal.com/909972.html – цинк
http://blogs.cfr.org/zenko/2017/01/05/bombs-dropped-in-2016/#more-7007 – первоисточник

Но угрозы миру это Ким Чен Ын и Асад.

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Джонсон предложил России вступить в коалицию западных стран в Сирии

Джонсон предложил России вступить в коалицию западных стран в Сирии | Русская весна

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон предложил России перейти на «правильную сторону» и присоединиться к «международной» коалиции в Сирии и «не упустить последний шанс».

Предложение Джонсона было опубликовано в британском издании The Telegraph.

«У них все еще есть время, чтобы оказаться на правильной стороне», — заявил Джонсон о России, предупредив, что США могут нанести новый удар.

Джонсон назвал президента Сирии Башара Асада «архи-террористом», после чего пообещал, что Великобритания и «союзные силы» найдут доказательства этого.

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По словам главы МИД Соединенного Королевства, Россия «достигла высшей точки своего влияния в Сирии», а значит, ей следует задуматься о «компромиссе», то есть «присоединиться к коалиции из более чем 60 стран», если она хочет сохранить свои интересы в Сирии и «продуктивные отношения с президентом Трампом».

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СРОЧНО: Боевики, попавшие в котёл в Дамаске, готовят кровавую атаку химоружием, — разведка (ВИДЕО)

СРОЧНО: Боевики, попавшие в котёл в Дамаске, готовят кровавую атаку химоружием, — разведка (ВИДЕО) | Русская весна

В период с 16 по 18 апреля боевиками группировок «Джейш аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра»* и «Фейлак ар-Рахман» готовятся масштабные провокации с применением химических веществ.

Об этом корреспонденту «Русской Весны», находящемуся в Сирии, рассказал офицер военной разведки (Мухабарат).

Цель провокаций — в очередной раз обвинить правительственные силы в применении химического оружия, вызвавшего масштабные жертвы среди мирного населения.

Таким образом главари банд, попавших в окружение под Дамаском, планируют вызвать новую агрессию против сил Сирийской армии со стороны НАТО.

По замыслу боевиков предполагается в ночное — предрассветное время обстрелять позиции правительственных войск и Республиканской гвардии, вызвать ответный огонь и подорвать две емкости с химическими веществами в жилой застройке населенных пунктов Айн-Терма и Арбил.

После этого заранее подготовленные материалы будут вброшены в подконтрольные экстремистам СМИ и соцсети.

Командованием группировки Дамаск правительственных войск приказано на огонь боевиков не отвечать, соблюдать режим прекращения огня.

По сообщениям в сирийском сегменте соцсетей, в различных населенных пунктах Восточной Гуты, удерживаемых экстремистами, сегодня проводились учения со средствами защиты — противогазами и накидками.

Подчеркнём, группировки активизировали информационные вбросы о химических атаках со стороны САА сразу после ракетного удара ВМС США по авиабазе ВВС Сирии, с которой якобы взлетели самолеты для бомбардировки химоружием н.п. Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Так 7 апреля СМИ бандформирований опубликовали ряд сюжетов с обвинением боевых отравляющих веществ именно в Восточной гуте (см. видео). Но эти срежиссированные сюжеты не были подхвачены Западом и пропаганда боевиков не достигла своих целей.

Теперь террористы решили организовать более масштабные провокации.

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* Запрещенные на территории РФ террористические организации.

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Россия и Сирия снимут совместный фильм «Пальмира»

Россия и Сирия снимут совместный фильм «Пальмира» | Русская весна

Российская кинокомпания «Пролайн-медиа» и сирийская «Shaghaf» подпишут соглашение о создании совместного художественного фильма «Пальмира».

Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры России.

«В Минкультуры России состоится подписание соглашения между российской компанией ООО „Пролайн-медиа“ и сирийской „Shaghaf“ о создании совместного российско-сирийского художественного фильма „Пальмира“», — говорится в сообщении.

«Картина станет первой современной лентой, созданной в копродукции двух стран», — отметили в ведомстве.

Будущая кинокартина расскажет о враче из Дагестана, жизнь которого кардинально меняется, когда его жена с малолетними дочерями тайно бежит в Сирию.

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Метки: главное, компиляция
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