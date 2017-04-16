Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 апреля 2017
- 13:38 Количество жертв взрыва под Алеппо возросло до 112 человек.
- 10:26 Бомбардировки США – статистика за 2016-й год.
- 09:44 Джонсон предложил России вступить в коалицию западных стран в Сирии.
- 04:28 СРОЧНО: Боевики, попавшие в котёл в Дамаске, готовят кровавую атаку химоружием, — разведка (ВИДЕО).
- 00:26 Россия и Сирия снимут совместный фильм «Пальмира».
Количество жертв взрыва под Алеппо возросло до 112 человек
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Бомбардировки США – статистика за 2016-й год
В 2016 году США сбросили 26171 бомб в семи странах мира, пишет американский эксперт по внешней политике и национальной безопасности Мика Зенко на сайте Совета по международным отношениям (CFR).
Из них 12 192 бомб США сбросили в Сирии, 12 095 в Ираке, 1337 в Афганистане, 496 в Ливии, 34 в Йемене, 12 в Сомали и три в Пакистане.
Зенко подчеркивает, что эти цифры, несомненно, занижены, поскольку достоверные данные есть только по Пакистану, Йемену, Сомали и Ливии, а один авиаудар может включать в себя сразу несколько бомб.
По словам эксперта, в прошлом году США сбросили на 3027 бомб больше, чем в 2015. Кроме того, Ливии в списке раньше не было.
Данные по Сирии и Ираку Зенко и его коллега Дженнифер Уилсон собирали, используя отчеты Пентагона и интернет-архив. Им удалось выяснить, что в 2016 году на долю США пришлось 79% авиаударов коалиции по объектам "Исламского государства" (организация запрещена на территории России — ред.) в рамках операции "Непоколебимая решимость".
В начале декабря коалиция по борьбе с ИГ опубликовала пресс-релиз, в котором признала гибель 173 мирных жителей в ходе этой операции.
http://varjag2007su.livejournal.com/9099
http://blogs.cfr.org/zenko/2017/01/05/bo
Но угрозы миру это Ким Чен Ын и Асад.
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Джонсон предложил России вступить в коалицию западных стран в Сирии
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон предложил России перейти на «правильную сторону» и присоединиться к «международной» коалиции в Сирии и «не упустить последний шанс».
Предложение Джонсона было опубликовано в британском издании The Telegraph.
«У них все еще есть время, чтобы оказаться на правильной стороне», — заявил Джонсон о России, предупредив, что США могут нанести новый удар.
Джонсон назвал президента Сирии Башара Асада «архи-террористом», после чего пообещал, что Великобритания и «союзные силы» найдут доказательства этого.
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По словам главы МИД Соединенного Королевства, Россия «достигла высшей точки своего влияния в Сирии», а значит, ей следует задуматься о «компромиссе», то есть «присоединиться к коалиции из более чем 60 стран», если она хочет сохранить свои интересы в Сирии и «продуктивные отношения с президентом Трампом».
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СРОЧНО: Боевики, попавшие в котёл в Дамаске, готовят кровавую атаку химоружием, — разведка (ВИДЕО)
В период с 16 по 18 апреля боевиками группировок «Джейш аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра»* и «Фейлак ар-Рахман» готовятся масштабные провокации с применением химических веществ.
Об этом корреспонденту «Русской Весны», находящемуся в Сирии, рассказал офицер военной разведки (Мухабарат).
Цель провокаций — в очередной раз обвинить правительственные силы в применении химического оружия, вызвавшего масштабные жертвы среди мирного населения.
Таким образом главари банд, попавших в окружение под Дамаском, планируют вызвать новую агрессию против сил Сирийской армии со стороны НАТО.
По замыслу боевиков предполагается в ночное — предрассветное время обстрелять позиции правительственных войск и Республиканской гвардии, вызвать ответный огонь и подорвать две емкости с химическими веществами в жилой застройке населенных пунктов Айн-Терма и Арбил.
После этого заранее подготовленные материалы будут вброшены в подконтрольные экстремистам СМИ и соцсети.
Командованием группировки Дамаск правительственных войск приказано на огонь боевиков не отвечать, соблюдать режим прекращения огня.
По сообщениям в сирийском сегменте соцсетей, в различных населенных пунктах Восточной Гуты, удерживаемых экстремистами, сегодня проводились учения со средствами защиты — противогазами и накидками.
Подчеркнём, группировки активизировали информационные вбросы о химических атаках со стороны САА сразу после ракетного удара ВМС США по авиабазе ВВС Сирии, с которой якобы взлетели самолеты для бомбардировки химоружием н.п. Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Так 7 апреля СМИ бандформирований опубликовали ряд сюжетов с обвинением боевых отравляющих веществ именно в Восточной гуте (см. видео). Но эти срежиссированные сюжеты не были подхвачены Западом и пропаганда боевиков не достигла своих целей.
Теперь террористы решили организовать более масштабные провокации.
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* Запрещенные на территории РФ террористические организации.
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Россия и Сирия снимут совместный фильм «Пальмира»
Российская кинокомпания «Пролайн-медиа» и сирийская «Shaghaf» подпишут соглашение о создании совместного художественного фильма «Пальмира».
Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры России.
«В Минкультуры России состоится подписание соглашения между российской компанией ООО „Пролайн-медиа“ и сирийской „Shaghaf“ о создании совместного российско-сирийского художественного фильма „Пальмира“», — говорится в сообщении.
«Картина станет первой современной лентой, созданной в копродукции двух стран», — отметили в ведомстве.
Будущая кинокартина расскажет о враче из Дагестана, жизнь которого кардинально меняется, когда его жена с малолетними дочерями тайно бежит в Сирию.
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