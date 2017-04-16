Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 апреля 2017

«Сирийские спасатели сообщили, что они увезли, по крайней мере, 100 тел с места взрыва», – говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 70 погибших.

Напомним, в Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая, прогремел взрыв.

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, «сирийские спасатели сообщили, что они увезли, по крайней мере, 100 тел с места взрыва».