Сводки от ополчения Новороссии 15 апреля 2017

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов в канун третьей годовщины начала печально знаменитой АТО (так называемой антитеррористической операции против жителей Донбасса) дал интервью BBC Украина. В нём он призвал вооруженные силы Украины двигаться в Донбассе «метр за метром» — на восток.

По его словам, никакой другой альтернативы у Киева, кроме как побеждать, нет. «Поэтому я считаю, что наша задача — метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток», — считает Турчинов.

Главным при этом он назвал «не проскочить границу».

Турчинов также заявил, что в 2016 году ВСУ не отступили ни на шаг. Наоборот, им удалось «отжать» несколько десятков квадратных километров территории Донбасса.

Комментируя это заявление, замкомандующий оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, отметил, эти слова демонстрируют нарушение Минских соглашений со стороны украинских властей.

— Турчинов — официальное лицо, он возглавляет Совет нацбезопасности Украины и открыто заявляет, что они нарушают минские договорённости и продвигаются вглубь серой зоны, — заявил журналистам Эдуард Басурин.

— То, что сказал Турчинов, не более чем демагогия, — считает военный обозреватель Вячеслав Шурыгин. — ВСУ с боем ничего не смогли захватить. Украинская армия пользуется тем, что республики Донбасса вынуждены придерживаться Минских соглашений, и поэтому вынуждены держать глухую оборону.

Когда ВСУ пытались организовывать наступления на позиции бригад ДНР и ЛНР, они получали серьёзный отпор. Счёт безвозвратных потерь за последние месяцы измерялся десятками и даже сотнями. При этом ответных наступательных операций, как это было в феврале 2015 года, армии республик не предпринимали.

Все территориальные «приобретения» ВСУ — это захваченные в обход Минских договорённостей «серые зоны». То есть территории, которые по этим соглашениям должны разделять две противоборствующие стороны. Изначально как раз эти разделительные полосы были оговорены для того, чтобы максимально снизить напряжённость на линии фронта. Когда противоборствующие стороны друг друга не видят, меньше поводов для того, чтобы открывать огонь по противнику. Теперь же ВСУ местами вплотную, на расстояние 300−400 метров приблизились к боевым позициям ДНР и ЛНР. Естественно, в таких условиях перемирие соблюдать сложнее.

Конечно, большого труда нет в том, чтобы втихую «отжать» полкилометра серой зоны. Этим и апеллирует Турчинов. Однако я не вижу признаков того, что украинское воинство научилось воевать лучше, чем во времена Дебальцевского «котла». Все их успехи — до той поры, пока они не упираются в территории, где проходит линия обороны ДНР и ЛНР. Дальше доблестные части ВСУ, как показывают последние бои на Светлодарской дуге, например, продвинуться не в состоянии.

Поэтому Турчинову только и остаётся, что хвастаться несуществующими победами. А вот, что будет дальше, — мы посмотрим.

— Да, военные ДНР и ЛНР признают в приватных разговорах, что ВСУ тихой сапой захватывают «серые зоны», и, к сожалению, достаточного противодействия этому процессу нет, — говорит политолог, представитель ДНР в Ростовской области Сергей Попов. — Кроме того, боеспособность украинской армии понемногу повышается — работа западных военных инструкторов не проходит даром. С другой стороны, в ЛНР и ДНР тоже не сидят сложа руки. Был момент, когда военные в республиках были в некотором недоумении. Я не могу детализировать свой ответ, поскольку это относится к области секретной информации. Однако в последние месяцы ситуация переломилась. Военное строительство в республиках снова идёт в целом успешно и военнослужащие смотрят на перспективы со сдержанным оптимизмом.

О том, что выстраивание вооружённых сил в республиках идёт в нужном направлении, говорят результаты боёв в районе Авдеевки 29 января-3 февраля этого года. ВСУ тогда понесли столь серьёзные потери, что с того момента серьёзных попыток продвинуться вперёд не предпринимают.

Тенденции, как видим, достаточно противоречивые, но в целом могу сказать, что время работает на Донбасс.

«СП»: — Во время боёв за Дебальцево в 2015 году бригады ДНР и ЛНР в ответ на обстрелы мирных городов, перешли в контрнаступление. Почему в начале 2017 года не повторилось аналогичной ситуации под Авдеевкой? Украинская сторона объясняет это как раз возросшей боеспособностью ВСУ.

— Я думаю, что ответ лежит не в военной плоскости. После «Минска-2» республики Донбасса и имеющая на них влияние Россия, стараются максимально твёрдо придерживаться этих соглашений, чтобы не дать повода Киеву обвинить ЛНР и ДНР в агрессии. Думаю, что при поступлении соответствующего приказа, Авдеевку военные освободили бы довольно быстро. Но сейчас это означало бы, что виновными за срыв Минских соглашений, вне зависимости от того, кто первый их нарушил, объявят донбасские республики и Россию.

В республиках надеются, что оккупированная часть Донбасса и весь Юго-Восток освободятся от националистической киевской власти относительно мирным путём. Об этом говорят и те заявления главы ДНР Захарченко, которые он делал, общаясь 14 апреля с жителями подконтрольных ВСУ территорий исторической Новороссии. Не случайно Александр Захарченко анонсировал освобождение этих территорий уже в 2017 году. Впрочем, тут главное даже не то, когда произойдёт это освобождение — в этом году или позже, а в том, что оно не может не произойти, поскольку у жителей этих регионов накапливается протест против нынешних киевских властей, навязываемой ими идеологии. А ЛНР и ДНР, кроме того, чтобы держать оборону, должны давать сигналы для живущих «по ту сторону», что о них не забыли и стараются помочь. В общем-то, этим в ДНР и занимаются, реализуя программу гуманитарной поддержки жителей в занятых ВСУ районах Донбасса.

Я думаю, что в нынешних непростых для России геополитических условиях такая стратегия Донецкой и Луганской народных республик наиболее приемлема. Республикам Донбасса надо дождаться, когда на Украине, грубо говоря, станет не до них, поскольку из-за внутренних противоречий вспыхнет серия внутренних локальных гражданских войн, которые приведут к краху нынешнего режима.

«СП»: — Между тем, украинская пропаганда, наверняка, сказывается на сознании жителей, нет ли опасности, что ещё через несколько лет пророссийские настроения в областях Юго-Востока будет разделять меньшинство?

— Это действительно важный момент. Я в заочной форме полемизирую с политологом Ростиславом Ищенко, который с 2014 года уверяет нас, что вся Украина должна войти в состав России. Если это произойдёт, для России это будет страшный сон. Украина должна «перебеситься» внутри себя, пока не поймёт гибельности прозападного русофобского курса. Надо, чтобы бандеровские настроения в украинском обществе изжили себя сами, показав свою губительность для нормального государства. Достаточно посмотреть местные украинские СМИ, высказывания в соцсетях, чтобы понять, какой антироссийской ненавистью сейчас накачаны украинцы, многие из которых имеют русские фамилии и говорят по-русски. Пусть этих людей всего 10 процентов, но они, к сожалению, задают тон в нынешней Украине.

Алексей Полубота, “СП”

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