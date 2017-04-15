Сводки от ополчения Новороссии 15 апреля 2017
- 15:53 Американец «Техас» об агрессии США и грядущем наступлении укронацистов в Донбассе.
- 14:59 ДНР: украинские боевики 49 раз нарушили режим прекращения огня.
- 14:39 Подполковник ЛНР рассказал об обстановке на линии фронта.
- 14:14 Разведка ДНР продолжает фиксировать усиление ВСУ — Эдуард Басурин.
- 12:45 Порошенко, шакал позорный, хочет отдать бандеровцам мою землю, — житель Коминтерново [18+].
- 12:30 ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 15 апреля 2017.
- 10:52 Танкисты ЛНР отработали тактику маневренной стрельбы по условному врагу.
- 10:50 Армия Украины за сутки 49 раз нарушила перемирие в ДНР.
- 07:43 ВСУ два раза нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- 07:41 Армия Украины готова к новому наступлению на Донбасс.
- 00:06 Донецк-Северный после обстрела со стороны украинских оккупационных войск.
- Вчера 19:57 ДНР ожидает полномасштабную войну в ближайшее время, — Захарченко.
Американец «Техас» об агрессии США и грядущем наступлении укронацистов в Донбассе
Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.
News Front взял интервью у бойца ДНР, который приехал из США, чтобы противостоять нацистам.
«Соединенные Штаты совершили военную агрессию против Сирии, начав бомбардировку базы, где находились также российские солдаты. Предлогом к этому стала якобы химическая атака, которая на самом деле является сфабрикованным делом. Это или абсолютный фейк, или то, что сирийская армия разбомбила склад, где террористы ИГИЛ хранили химическое оружие. В любом случае — это отговорка, которую США и западные марионетки используют для оправдания нападения на суверенное государство Сирия», — сказал американец.
«Это акт войны. Всему миру нужно подняться против этих нацистов, не только украинских, но также американских и европейских нацистов, которые пытаются управлять миром и хотят начать Третью мировую войну с помощью лжи. Именно так поступили немецкие нацисты с их сфабрикованным делом против Польши в 1939 году. Знаете, настало время становиться серьезнее. Война здесь неизбежна. Мы должны остановить ее, каждый должен сделать свой вклад, чтоб остановить ее и разбить нацистов, как мы уже сделали в 1945 году», — добавил «Техас».
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ДНР: украинские боевики 49 раз нарушили режим прекращения огня
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сорок девять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.
«Территорию Республики обстреливали из тяжелой артиллерии, танков, минометов калибром 120 и 82 – мм, БМП, БТР-ов, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия, — рассказал он. — Противник продолжает применять, запрещенное Минскими договоренностями, вооружение по районам н.п. Зайцево, Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Спартак, Саханка и району аэропорта г. Донецка».
«Террористы 53 омбр применили минометы по н.п. Зайцево, в результате чего повреждения получил один жилой дом по ул. Рыбалко, 174.
Минометные расчеты 92 омбр выпустили по Петровскому району г. Донецка 12 мин калибром 82 мм, в результате чего поврежден жилой дом по ул. Урожайная, 2.
К тому же, с позиций 46 одшбр ВСУ было выпущено два артиллерийских снаряда калибром 152 — мм и 383 мины калибром 82 и 120 — мм по районам н.п. Ясиноватая, Яковлевка и Старомихайловка», — добавил Басурин.
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Подполковник ЛНР рассказал об обстановке на линии фронта
За прошедшие сутки ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое, Сокольники. При обстреле применялись 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено семьдесят мин и гранат», — рассказал он.
Несмотря на сократившееся число обстрелов, украинские власти по-прежнему рассчитывают на силовой захват ЛНР, добавил подполковник.
«Пользуясь мнимым затишьем, командование ВСУ проводит перегруппировку сил и перемещение запрещенного вооружения к линии соприкосновения. Так в районах населенных пунктов: Попасная – отмечено прибытие 5 танков из состава танкового батальона 24 бригады; Мироновка – выявлены 2 замаскированных РСЗО «Град».
Также, на железнодорожную станцию в н.п. Рубежное, прибыл состав с тяжелой бронетанковой техникой ВСУ, а именно танки и САУ. Прибывшая бронетехника, проследовала своим ходом в направлении н.п. Луганское», — рассказал Марочко.
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Разведка ДНР продолжает фиксировать усиление ВСУ — Эдуард Басурин
Разведка ДНР продолжает фиксировать усиление группировки ВСУ вдоль линии соприкосновения. Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.
«В районах населенных пунктов: Константиновка (в 12 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие четырех 122 — мм самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», двух 152 — мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» и одной единицы РСЗО «Град» в составе сводного подразделения 92 омбр и 55 оабр;
Новомихайловка (в 5 км от линии соприкосновения) зафиксировано местонахождение пяти танков, четырех автомобилей типа «Хантер» с установленными на них 120 — мм минометами, а также 200 военнослужащих из состава 92 омбр и ДУК «Правый сектор»*; Новотроицкое (в 12 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие семи 122 мм самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», двух 152 мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б».
Также отмечается прибытие двенадцати 122 мм буксируемых гаубиц Д-30 в н.п. Красногоровка (в 5 км от линии соприкосновения). Жители Красногоровки, возмущенные данным фактом, обратились к военнослужащим ВС Украины с требованием убрать артиллерию из города и прекратить провокации вблизи населенного пункта в период церковных праздников».
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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Порошенко, шакал позорный, хочет отдать бандеровцам мою землю, — житель Коминтерново [18+]
Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.
News Front в Донецкой Народной Республике пообщался с жителем прифронтового поселка Коминтерново. Населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских оккупационных войск.
«Мою землю хотят отобрать бандеровцы. Это Порошенко им хочет дать эту землю. Говорит, пусть выбивают села близлежащие к Азовскому морю и могут потом забирать себе землю. Они нас сепаратистами называют. Мы не уехали на Украину, не оставили свой родной дом, тут постоянно под обстрелами со стороны украинской армии живем, и мы еще сепаратисты!» — рассказал житель Коминтерново.
«Этот шакал позорный, Порошенко, не дождется, чтобы мы со своей земли уехали! Мы тут жили, живем и будем жить», — добавил мужчина.
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ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 15 апреля 2017
Видео от Народной милиции ЛНР.
За сутки украинские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике.
Боевики применили минометы 82 и 120-мм, АГС и СПГ. Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиново-Борщеватое и Сокольники.
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Танкисты ЛНР отработали тактику маневренной стрельбы по условному врагу
Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.
Военнослужащие армии Луганской Народной Республики на одном из полигонов провели учебно-боевые занятия по маневренной стрельбе из танков.
«Сегодня выполнялись контрольно-огневые занятия второй танковой ротой. С поставленной задачей рота справилась на сто процентов. Стрельбы выполняются у нас регулярно, по два-три раза в неделю. Рота готова к выполнению боевых задач. Наши экипажи хорошо слажены. Есть как опытные бойцы, так и новобранцы», — рассказал в комментарии News Front один из военнослужащих ЛНР.
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Армия Украины за сутки 49 раз нарушила перемирие в ДНР
За прошедшие сутки ВС Украины сорок девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом рассказал источник в ВС ДНР.
«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись девятнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялась артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
Разрушения
Донецк: пос. Трудовские, ул. Урожайная, 2 – прямое попадание в летнюю кухню, повреждено 24 м2 кровли.
Горловка: пос. Зайцево, ул. Рыбалка, 174 — прямое попадает. Жертв нет.
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ВСУ два раза нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы сел Калиново-Борщеватое и Сокольники.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС.
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Армия Украины готова к новому наступлению на Донбасс
Фото: Imago/TASS
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов в канун третьей годовщины начала печально знаменитой АТО (так называемой антитеррористической операции против жителей Донбасса) дал интервью BBC Украина. В нём он призвал вооруженные силы Украины двигаться в Донбассе «метр за метром» — на восток.
По его словам, никакой другой альтернативы у Киева, кроме как побеждать, нет. «Поэтому я считаю, что наша задача — метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток», — считает Турчинов.
Главным при этом он назвал «не проскочить границу».
Турчинов также заявил, что в 2016 году ВСУ не отступили ни на шаг. Наоборот, им удалось «отжать» несколько десятков квадратных километров территории Донбасса.
Комментируя это заявление, замкомандующий оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, отметил, эти слова демонстрируют нарушение Минских соглашений со стороны украинских властей.
— Турчинов — официальное лицо, он возглавляет Совет нацбезопасности Украины и открыто заявляет, что они нарушают минские договорённости и продвигаются вглубь серой зоны, — заявил журналистам Эдуард Басурин.
— То, что сказал Турчинов, не более чем демагогия, — считает военный обозреватель Вячеслав Шурыгин. — ВСУ с боем ничего не смогли захватить. Украинская армия пользуется тем, что республики Донбасса вынуждены придерживаться Минских соглашений, и поэтому вынуждены держать глухую оборону.
Когда ВСУ пытались организовывать наступления на позиции бригад ДНР и ЛНР, они получали серьёзный отпор. Счёт безвозвратных потерь за последние месяцы измерялся десятками и даже сотнями. При этом ответных наступательных операций, как это было в феврале 2015 года, армии республик не предпринимали.
Все территориальные «приобретения» ВСУ — это захваченные в обход Минских договорённостей «серые зоны». То есть территории, которые по этим соглашениям должны разделять две противоборствующие стороны. Изначально как раз эти разделительные полосы были оговорены для того, чтобы максимально снизить напряжённость на линии фронта. Когда противоборствующие стороны друг друга не видят, меньше поводов для того, чтобы открывать огонь по противнику. Теперь же ВСУ местами вплотную, на расстояние 300−400 метров приблизились к боевым позициям ДНР и ЛНР. Естественно, в таких условиях перемирие соблюдать сложнее.
Конечно, большого труда нет в том, чтобы втихую «отжать» полкилометра серой зоны. Этим и апеллирует Турчинов. Однако я не вижу признаков того, что украинское воинство научилось воевать лучше, чем во времена Дебальцевского «котла». Все их успехи — до той поры, пока они не упираются в территории, где проходит линия обороны ДНР и ЛНР. Дальше доблестные части ВСУ, как показывают последние бои на Светлодарской дуге, например, продвинуться не в состоянии.
Поэтому Турчинову только и остаётся, что хвастаться несуществующими победами. А вот, что будет дальше, — мы посмотрим.
— Да, военные ДНР и ЛНР признают в приватных разговорах, что ВСУ тихой сапой захватывают «серые зоны», и, к сожалению, достаточного противодействия этому процессу нет, — говорит политолог, представитель ДНР в Ростовской области Сергей Попов. — Кроме того, боеспособность украинской армии понемногу повышается — работа западных военных инструкторов не проходит даром. С другой стороны, в ЛНР и ДНР тоже не сидят сложа руки. Был момент, когда военные в республиках были в некотором недоумении. Я не могу детализировать свой ответ, поскольку это относится к области секретной информации. Однако в последние месяцы ситуация переломилась. Военное строительство в республиках снова идёт в целом успешно и военнослужащие смотрят на перспективы со сдержанным оптимизмом.
О том, что выстраивание вооружённых сил в республиках идёт в нужном направлении, говорят результаты боёв в районе Авдеевки 29 января-3 февраля этого года. ВСУ тогда понесли столь серьёзные потери, что с того момента серьёзных попыток продвинуться вперёд не предпринимают.
Тенденции, как видим, достаточно противоречивые, но в целом могу сказать, что время работает на Донбасс.
«СП»: — Во время боёв за Дебальцево в 2015 году бригады ДНР и ЛНР в ответ на обстрелы мирных городов, перешли в контрнаступление. Почему в начале 2017 года не повторилось аналогичной ситуации под Авдеевкой? Украинская сторона объясняет это как раз возросшей боеспособностью ВСУ.
— Я думаю, что ответ лежит не в военной плоскости. После «Минска-2» республики Донбасса и имеющая на них влияние Россия, стараются максимально твёрдо придерживаться этих соглашений, чтобы не дать повода Киеву обвинить ЛНР и ДНР в агрессии. Думаю, что при поступлении соответствующего приказа, Авдеевку военные освободили бы довольно быстро. Но сейчас это означало бы, что виновными за срыв Минских соглашений, вне зависимости от того, кто первый их нарушил, объявят донбасские республики и Россию.
В республиках надеются, что оккупированная часть Донбасса и весь Юго-Восток освободятся от националистической киевской власти относительно мирным путём. Об этом говорят и те заявления главы ДНР Захарченко, которые он делал, общаясь 14 апреля с жителями подконтрольных ВСУ территорий исторической Новороссии. Не случайно Александр Захарченко анонсировал освобождение этих территорий уже в 2017 году. Впрочем, тут главное даже не то, когда произойдёт это освобождение — в этом году или позже, а в том, что оно не может не произойти, поскольку у жителей этих регионов накапливается протест против нынешних киевских властей, навязываемой ими идеологии. А ЛНР и ДНР, кроме того, чтобы держать оборону, должны давать сигналы для живущих «по ту сторону», что о них не забыли и стараются помочь. В общем-то, этим в ДНР и занимаются, реализуя программу гуманитарной поддержки жителей в занятых ВСУ районах Донбасса.
Я думаю, что в нынешних непростых для России геополитических условиях такая стратегия Донецкой и Луганской народных республик наиболее приемлема. Республикам Донбасса надо дождаться, когда на Украине, грубо говоря, станет не до них, поскольку из-за внутренних противоречий вспыхнет серия внутренних локальных гражданских войн, которые приведут к краху нынешнего режима.
«СП»: — Между тем, украинская пропаганда, наверняка, сказывается на сознании жителей, нет ли опасности, что ещё через несколько лет пророссийские настроения в областях Юго-Востока будет разделять меньшинство?
— Это действительно важный момент. Я в заочной форме полемизирую с политологом Ростиславом Ищенко, который с 2014 года уверяет нас, что вся Украина должна войти в состав России. Если это произойдёт, для России это будет страшный сон. Украина должна «перебеситься» внутри себя, пока не поймёт гибельности прозападного русофобского курса. Надо, чтобы бандеровские настроения в украинском обществе изжили себя сами, показав свою губительность для нормального государства. Достаточно посмотреть местные украинские СМИ, высказывания в соцсетях, чтобы понять, какой антироссийской ненавистью сейчас накачаны украинцы, многие из которых имеют русские фамилии и говорят по-русски. Пусть этих людей всего 10 процентов, но они, к сожалению, задают тон в нынешней Украине.
Алексей Полубота, “СП”
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Донецк-Северный после обстрела со стороны украинских оккупационных войск
Видео предоставлено Алексеем Журавко специально для News Front.
Укронацисты продолжают геноцид мирного населения Донбасса. Поселок Донецк-Северный вновь подвергся обстрелу со стороны карателей.
Украинские оккупанты на Донбассе придерживаются тактики провокаций и обстрелов гражданских объектов, однако при условии, что ОБСЕ этого не видит. В случаях же, когда от организации не удается скрыть свои преступления, боевики рассчитывают на лояльное отношение к ним со стороны ОБСЕ.
Вашингтон, дай приказ Порошенко остановить войну на Донбассе и отвести войска!
К оглавлению | Источник: news-front.info
ДНР ожидает полномасштабную войну в ближайшее время, — Захарченко
ВСУ в ближайшее время намерены перейти к наступательным действиям на линии соприкосновения Украины и ДНР.
Об этом сегодня заявил в ходе онлайн-конференции Глава ДНР Александр Захарченко, отвечая на один из вопросов.
«Мы ожидаем в самое ближайшее время очередного обострения. Назовем это так мягко. Наша разведка докладывает, что противоположная сторона полностью готова к тому, чтобы перейти к полномасштабным боевым действиям», — сказал лидер ДНР.
Захарченко подчеркнул, что уже «сформированы „кулаки“ по ключевым направлениям». «Ну и мы ждем», — заключил он.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su